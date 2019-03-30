Самый южный в мире бар, футбол и сноуборды



В одной из первых экспедиций полярники собрали самогонный аппарат.



- Мы унаследовали от британцев не просто станцию, а станцию с самым южным в мире баром, - рассказывает Евгений Дикий. - Бар Фарадей, маленькая крошечная комнатка на три столика, стилизована под классический британский паб. Это одна из наших туристических приманок.



Когда нет льда, а это три летних месяца, на станцию заходят туристические лайнеры. В прошлом году насчитали больше 4000 туристов.



- В баре Фарадей туристам нальют хоуммейд наливку под названием Вернадовка. У них хитрый рецепт, который передают от зимовки к зимовке.



Полярной зимой скучать тоже не приходится.



- Все зависит от того, насколько нам погода позволяет баловаться, - отмечает Юрий Лишенко. - Такие вещи, как футбол - это у нас не прекращается круглый год. Хотя бы минут 20-30. Ну разве что действительно такой снегопад, что нет возможности даже снегоходом уровнять площадку - бывает и такое. Тогда мы переходим к бильярду, к настольному теннису.



На станции есть спортзал и сауна. В распоряжении зимовщиков - лыжи, снегоходы, сноуборд. Но подъемника, как пишут в СМИ, нет.



По вечерам полярники сидят в интернете. Еще совсем недавно на всю команду выделялось 0,5 гигов в месяц: раз в неделю отправить текстовое сообщение в Киев и получить ответ. Теперь дают 10 гигов, а когда приезжает еще и сезонная команда - до 30 гигов. Стоит такой объем трафика 3500-5000 долларов.



Чтобы менять что-то глобально, нужно техническое переоснащение, рассказывает Дикий. По итогам сезона будет понятно, какой мощности надо ставить аппаратуру, но минимальная комплектация - это около 40 тысяч долларов. "На этот сезон мы такую задачу даже не ставим. Ограничиваемся 30 гигами. Это означает, что каждый зимовщик может нормально пользоваться почтой и даже вытягивает голосовой скайп. Экономим на том, что просим не качать видео, сразу половину трафика сожрет", - объяснил он.

