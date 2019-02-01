Что такое - ожить после смерти на глазах у семи миллиардов человек?



"Там" я был в 2014 году, когда меня на расстрел потащили. Тогда я посмотрел в эту яму и там действительно страшно. А здесь была спецоперация. Страшно было в самый последний момент, когда загримировали. Я уже на полу лежу, заходит Цымбалюк (ветеран АТО, разыгрывал роль наемного убийцы - Ред.), и я думаю: вот я дебил, блин, сам приготовился, сам кровью намазался, сам лег. Сейчас действительно выстрелит, черт его знает, кто вообще все эти люди. Может, подстава.



Все это месяц тянулось, жилы вытягивало, и когда закончилось, было просто полное опустошение. Месяца два мы просто приходили в себя.



