О чеченских войнах, агрессии России против Грузии и Украины и борьбе с посттравматическим синдромом.
О преследованиях и смертях активистов в России и возможных заказчиках его убийства.
О нелюбви к родине, жизни в Украине и вербовке со стороны российских спецслужб.
Об ошибках прошлого и раскаянии.
Рад, что ты живой.
Не буду спорить.
Что такое - ожить после смерти на глазах у семи миллиардов человек?
"Там" я был в 2014 году, когда меня на расстрел потащили. Тогда я посмотрел в эту яму и там действительно страшно. А здесь была спецоперация. Страшно было в самый последний момент, когда загримировали. Я уже на полу лежу, заходит Цымбалюк (ветеран АТО, разыгрывал роль наемного убийцы - Ред.), и я думаю: вот я дебил, блин, сам приготовился, сам кровью намазался, сам лег. Сейчас действительно выстрелит, черт его знает, кто вообще все эти люди. Может, подстава.
Все это месяц тянулось, жилы вытягивало, и когда закончилось, было просто полное опустошение. Месяца два мы просто приходили в себя.
О ВОЙНАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ И КОТОРЫЕ ВИДЕЛ
Сколько войн ты прошел, считая с двумя чеченскими?
Вообще-то первый раз, где я увидел, как танки бьют по домам, увидел кровь, - это октябрь 1993-го в Москве. Это была маленькая трехдневная война. Потом - первая Чечня, вторая Чечня, Грузия и Донбасс. Еще была Киргизия - этническая резня. Это вообще самое страшное.
Твои чеченские рассказы написаны ясно, точно, отстраненно. Для человека, который не был на войне, – целый новый мир.
Я как раз не хотел писать отстраненно.
Видно, что ты старался писать правду. Я думаю, кстати, поэтому твои чеченские рассказы много переводили в Европе. Когда я их читал, у меня было ощущение, что главный герой этих рассказов, - сама Война. Ты действительно так это задумывал?
У Довлатова главный герой - Зона. У Шаламова - Лагеря.
Смотри, тебе 18 лет, у тебя интеллигентная московская семья, мама - учитель, папа - инженер. Ты живешь в нормальном, адекватном мире. И тебя привозят в какой-то полный ахтунг: развал армии полный, голод, вши.
Я первую Чечню вспоминаю не столько как войну, а как концлагерь.
Почему ты добровольно пошел на вторую?
Посттравматический синдром, абсолютно клинический случай. Масса фильмов снята про то, как ветераны возвращаются с войны, не могут привыкнуть к мирной жизни и возвращаются обратно.
Я начал писать после второй чеченской. Для меня это была реабилитация, потому что лучшей реабилитации, чем творчество я не знаю. Как говорил Паша Андреев, ветеран Афгана: не надо таскать свое прошлое с собой в рюкзаке. Лучший способ избавиться от него – рассказать о нем. Это физиологическая потребность - начать рассказывать, делиться с людьми: откройте глаза, смотрите, что происходит.
Те, кому везет, начинают все это изливать на бумагу, кому не везет - спиваются.
Лучшей реабилитации, чем творчество я не знаю. Это физиологическая потребность - начать рассказывать, делиться с людьми. Те, кому везет, начинают все это изливать на бумагу, кому не везет - спиваются.
Ты вернулся туда, где российская армия совершала военные преступления. Ты не пытался посмотреть на происходящие глазами чеченцев?
Там о таких высоких материях никто не думает. О таких вещах говорят либо до, либо после. Если ты уж оказался в этой ситуация, то там мысли у тебя в общем примитивные.
А в промежутке между первой и второй войнами?
Я думать начал, наверно, только на второй войне: зачем мы вообще сюда пришли. Даже не то, что думать - как-то в подкорке начало появляться, что, наверное, мы делаем плохие вещи.
Ты убивал в Чечне?
Я процентов на 98 уверен, что нет. Я сейчас благодарю Бога за это. Я стрелял в направлении людей, просто я не попал.
Если бы у тебя была возможность обратиться к чеченскому народу, чтобы ты ему сказал?
Я каждый божий день обращаюсь. Каждый божий день стараюсь исправить то, что мы там натворили.
Я - солдат имперской шовинистической преступной войны. Все эти 20 лет я каждый раз прошу прощения за то, что я там участвовал.
Аркадий Бабченко
Возраст:
Возраст:
41 год
Место рождения:
Место рождения:
Москва
Место жительства:
Место жительства:
резидент Украины
21 февраля 2017 года, в связи с угрозами в свой адрес и в адрес семьи, покинул Россию
С августа 2017 года проживает в Киеве
Сфера деятельности:
Сфера деятельности:
писатель и журналист, военный корреспондент
Принимал участие в двух чеченских войнах. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках и командиром расчета станкового гранатомета. Уволен в запас в 2000 году в звании гвардии старшины.
С этого момента и по сей день занимается журналистикой. Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году был военным корреспондентом.
Находится в оппозиции к действующей власти в России. Поддерживает вооруженные силы Украины в войне на Донбассе.
Лауреат многих журналистских и литературных премий.
Грузия. Буквально на днях я перечитал твой большой репортаж в Новой газете за декабрь 2008 года. Тогда ты делил ответственность за эту войну между Путиным и Саакашвили. Сейчас ты так же на это смотришь?
Однозначно нет. Окончательное понимание пришло ко мне только в 2014 году, как и ко многим, я думаю.
Вспомни 2008-й год. В России вроде какая-никакая демократия, какая-никакая свобода слова. И если по России-24 начинают говорить, что фашисты в Грузии убили 2000 человек, ты понимаешь, что они, конечно, врут, но дыма без огня не бывает. Тогда никто просто не мог представить, на что способна эта страна, никто не мог поверить. И я в том числе.
Я патриотом в общем-то никогда не был. Я работал в оппозиционной газете. К Путину был оппозиционно настроен с самого начала - в отличие от многих российских оппозиционеров. Но все равно у меня было такое…
Я патриотом в общем-то никогда не был. К Путину был оппозиционно настроен с самого начала - в отличие от многих российских оппозиционеров
"Наших бьют"?
Нет. У меня было ощущение, что это череда ошибок, которая должна остаться в прошлом. Первая Чечня - ошибка. Вторая Чечня - те же грабли. Третий раз - Грузия. Ну сейчас-то вас это чему-то научит, и в конце концов вы все поймете, войн больше не будет. И Россия будет развиваться как прекрасная, демократическая, свободная страна.
Оказалось, хрен там. Новый виток империи, новые завоевания.
Для тебя Крым стал решающим аргументом?
Он просто все поставил на свои места. Потому что до этого было - и вашим, и нашим. Да, Россия напала, но и Грузия как бы тоже… "Проклятая грузинская фашистская военщина обстреливала казармы миротворцев".
А когда произошел Крым… Глаза открываются, и ты понимаешь: на четвертом этаже казармы "миротворцев" сидел корректировщик огня южноосетинской армии, чья артиллерия за неделю до этого обстреливала грузинскую территорию. Какие миротворцы? Это сторона конфликта. Ты начинаешь смотреть, и удивляешься, насколько ты был слепой до этого.
Ты видел факты, но иначе их складывал.
Россия тянет железную дорогу через Абхазию. Зачем? Может, поставлять какие-то грузы. Неизвестные самолеты взорвали радар на территории Грузии. Чьи? Ну, не знаем. Да понятно теперь, что российские. Какая-то диверсионная группа взорвала газопровод в Грузии. Может, чеченские террористы? Сейчас понятно, что это Россия. Пазл сложился. Ты сидишь и офигеваешь, как ты этого не видел.
Это то, что я сейчас пытаюсь донести до западного мира: ребята, вы потом офигеете, насколько вы были слепы. Разувайте глаза уже сейчас. Поверьте - будет хуже.
Мой друг Давид Сакварелидзе был во время войны заместителем прокурора в Гори, в районе, который прилегал в боевым действиям. Он однажды назвал тебя военным преступником. Я думаю, что у многих грузин, переживших эту войну, остались к тебе особые чувства. Вот что бы ты сказал грузинам? Что это было, и как ты можешь исправить?
Там я был уже журналистом, оружие в руки не брал. Записался в осетинское ополчение, чтобы пересечь границу с Грузией. Пересекли, и я поехал себе дальше как журналист. Я старался писать объективно и ставлю себе в заслугу, что репортаж получился более-менее объективный. Тем не менее, я был со стороны России, что тут говорить.
Ты был на Донбассе и видел, что российская военная машина серьезно модернизировалась после Грузии.
Они сделали выводы. Толпа бессловесных мальчишек с автоматами, которых гнали, шапками закидывали, - такая армия закончилась. Они провели военную реформу. Не надо недооценивать противника. Дебилы дебилами, но армия у них одна из самых сильных в мире.
Они провели военную реформу. Не надо недооценивать противника. Дебилы дебилами, но армия у них одна из самый сильных в мире
Ты назвал бы себя образца 2009 года "ватником"?
Я был типичным российским либералом. "Моя страна не права? Но это моя страна! В Крыму не все так однозначно. Севастополь - русский город, исторически так сложилось". Имперский либерал.
Почему в России оказалось так мало людей, которые прошли твой путь, очистились от этого имперского мифа?
У нас была литературная ветеранская тусовка. Мы писали рассказы, создавали какие-то проекты. Посыл был: никогда больше, мы хапанули этого говна и больше не допустим, чтоб российских мальчишек посылали на очередную войну.
Черта с два, как случился 14-й год, 99% из них начали орать: Крым - наш, мочи бендер.
У Ремарка "Три товарища" начинаются как раз с истории о том, как обезумевшая толпа с воплями про великую Империю убивает ветерана Первой Мировой, который просто хотел вывесить флаг республики. И в "Возвращении" у него тоже ветераны говорят: все, никогда больше, а проходит 5-10 лет, и они вновь начинают орать про великую Германию.
В России произошло ровно то же самое.
"УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО"
Давай поговорим про твое убийство. Как ты сейчас рассказываешь эту историю?
Это разговор часа на два. А если вкратце...
Пришли люди, мол, есть заказ на меня, показали распечатки переговоров. Сказали: ты пробный шар, мелкая сошка, дальше будут еще жертвы. Помоги нам вскрыть этот гадюшник. Я тут же согласился, куда деваться.
Тут как раз важны детали. У тебя большой опыт общения с постсоветскими силовиками…
С военными, не со спецслужбами. [Российские] спецслужбы на мне поставили крест и даже вербовать не пытались.
Мне кажется, что инстинкт любого, кто читал Шаламова, - относиться скептически...
У меня первая мысль, конечно, была: че за фигня? Сидит какой-то блогер, пишет свои постики... Но извини меня, в Новой газете шесть портретов моих коллег убитых. Ровно 10 лет, как убили Бабурову с Маркеловым (журналистка Новой газеты и адвокат, застреленные в Москве 19 января 2009 года - Ред.). Я бежал из страны, за мной следили: приносили подслушивающую аппаратуру в виде блюдечек в кафе. Если б мне кто-то это рассказал, я бы сказал: ты параноик что ли, чувак? А со мной это было.
Приезжаю в Украину, где взрывают Пашу Шеремета. То есть мне как бы особо доказывать ничего не надо, ты просто понимаешь: твоя очередь пришла.
Пришли люди, мол, есть заказ на меня, показали распечатки переговоров. Сказали: ты пробный шар, мелкая сошка, дальше будут еще жертвы. Помоги нам вскрыть этот гадюшник
Ты считаешь, что Шеремета убили россияне?
Я начинаю очень-очень сильно задумываться о российском следе.
Есть типичная постсоветская спецслужба, которая не защитила Шеремета, не защитила чеченцев, которые воевали в Украине, и которых взорвали в центре Киева, не защитила своих офицеров, которых взорвали противники из ГРУ. И вот к тебе приходят, и говорят: так и так. Ты думал проверить - не проверить?
А как?
Расспросить друзей.
Они [СБУ - Ред.] и вышли на меня через моего знакомого. Он подтвердил, что знает этих людей, был с ними на Донбассе. И потом - какой выбор? Попросишь показать корочку СБУ? Они покажут.
Я пытаюсь поставить себя на твое место. На постсоветском пространстве спецслужбы как были, так и остаются потомками Феликса Дзержинского...
Есть СБУ, где Семочко (бывший руководитель Киевского управления СБУ, в отношении которого НАБУ расследует дело о незаконном обогащении - Ред.), и тут ничего не сделаешь, а есть СБУ тех людей, которые занимались моим делом. Все - молодые. Все там - не для того, чтобы бизнес крышевать, а чтобы построить нормальную Украину, чтобы сюда не приходили эти люди, не устраивали здесь терактов
Я послушал выступление Германа (Борис Герман, признанный виновным в подготовке убийства Бабченко - Ред.) в суде после задержания. Он произвел впечатление человека, политкорректно выражаясь, с особенностями развития. Кем нужно быть, чтобы совершенно очевидному папиному сынку, находящемуся на карандаше у СБУ, поручить "простую вещь": стать диспетчером серийных убийств в Украине?
А кем нужно быть, чтобы отправить Петрова с Башировым в Солсбери сделать то, что они сделали? Вот это и есть уровень, понимаешь?
Петров и Баширов - кадровые офицеры. Выросло, что выросло. А список из 48 жертв?
У меня предположение, что он составлялся тупо по Гуглу. Вячеслав Пивоварник (обвиняется в том, что заказал покушение на Бабченко - Ред.) делал его сам или, может быть, поручил своей секретарше. Вбил в гугл "украинские журналисты", и просто записал первые 50 человек, которые вылезли. Уровень разработки операции примерно такой.
Мне врезалось в память фраза из колонки KyivPost: "Юрий Луценко не умеет раскрывать преступления, поэтому он их придумывает, чтобы казалось, что он что-то делает". У тебя появляются сомнения в правдивости официальной версии?
Возможно ли, что Луценко это специально мистифицировал, чтобы удержаться в кресле? Почему нет, все в мире возможно. Но мне более вероятной кажется версия, что это пришло через Германа от Пивоварника, а к тому - от Пригожина.
Когда в этой схеме появляется Пригожин? После того как журналистское расследование показало его причастность к убийству журналистов в Центральной Африканской Республике?
Когда я начал думать, откуда растут уши, первым делом я подумал про Пригожина. Потому что за несколько месяцев до этого, я начал писать про него. Написал пост про то, что в его гостинице есть пыточная, куда свозят людей, которые ему задолжали денег.
Пригожин очень не любит, когда о нем пишут. Когда о Пригожине начала писать Юлия Латынина, ее два раза обливали фекалиями, потом два раза пытались травить. Когда про Пригожина пытался писать Джамаль, его просто убили. Я выстроил для себя логические цепочки, а после расследования Новой газеты, процентов на 98 уверен, что все так и есть.
Приговор Герману засекречен. Никакой новой существенной информации следствие не дает. Это вызывает у меня еще одну порцию вопросов.
У всех вызывает.
Как себя ведет Ходорковский, чьи сотрудники были убиты в Центральной Африке? Он поддерживает расследование, предает факты огласке. А в твоем деле - куча невнятицы. Как ты это объясняешь?
Я это объясняю той же самой глупостью и считаю большой, большой ошибкой. Говорят: подождите, все узнаете на суде. А суд проводят закрытый. Так нельзя делать, ребята, это ошибка. Луценко говорит: подождите, через месяц, я думаю, вам все расскажут, скрывать нет смысла. Проходит месяц, никто никому ничего не рассказывает. Так нельзя делать, это тоже ошибка.
Мое мнение - ни одному их слову верить нельзя. Мне кажется, что это теперь твоя ответственность - рассказать эту историю.
Все, что я знаю, я рассказал, за исключением секретных деталей. А расследование... Я даже не потерпевший, у меня статус свидетеля. Мне никто не показывает никаких материалов дела, я не знаю, что нарасследовали. Я не носитель информации, мне нечего рассказать.
То есть ты не думаешь, что можно сделать настоящее расследование.
У меня нет возможности заниматься журналистикой - ни репортажами, ни расследованиями. Я сижу в бункере.
Перед интервью ты предупредил, что тебя нельзя спрашивать, где ты живешь. Сюда ты приехал с охраной и твои перемещения под контролем.
Это секретная информация. Мне нельзя об этом говорить.
У меня нет возможности заниматься журналистикой - ни репортажами, ни расследованиями. Я сижу в бункере
Ты фактически лишен свободы?
Я могу отказаться от охраны и пожалуйста, будь свободен. Но пока у меня такого желания нету.
Ты задумывался когда-нибудь о самоубийстве?
Понимаешь, если ты попал в какую-то "жопную" ситуацию, то мысли о том, чтобы убивать себя самому, у тебя нет никаких. У тебя только желание выжить и умереть в 96 лет богатым, счастливым и здоровым.
Я никогда не думал, что меня будет "крыть". Но когда я приехал сюда, ровно год назад, зимой, меня начало "крыть" не по-детски. Никакой тоски по березкам, по церквушкам, никакой ностальгии у меня не было. Но депресняк - хоть в петлю лезь, хоть волком вой.
Ты перестал понимать свое место в мире?
Возможно, из-за перелома в жизни. Не знаю.
Отпустило?
(с самоиронией). Вылечили, теперь опять хочется жить.
УКРАИНА
Как ты себя идентифицируешь? Ты россиянин, русский?
Не россиянин. С этой страной я порвал окончательно. Я живу в Украине. Я еще не гражданин, но я - резидент Украины. Мое место здесь. Моя самая первая задача сделать так, чтобы танки страны, которая была когда-то моей, убрались с этой земли.
Что для тебя Украина?
Сначала я рассматривал Украину как страну, которая смогла сделать то, что не смогла сделать Россия. Сейчас я так уже не думаю. Рассматриваю Украину, как действительно офигенную страну. Все остальные выходили из-под влияния империи, когда империя фактически сама разваливалась.
Украина - одна из немногих стран, которая сумела это сделать, когда империя на взлете.
Майдан был именно революцией достоинства. Она была не за колбасу, не за туалетную бумагу, не за социальные условия, а за достоинство, за свободу. И для меня это невероятно поразительно.
В 90-е годы и даже в первые годы Путина было ощущение, что Россия идет в Европу, свободы становится больше, в нулевые и порядок стал появляться. Как Россия сорвалась с этой траектории?
Это была не траектория, это, скорее, был откат после абсолютного тоталитаризма Советского Союза. Захотелось чуть больше свободы, тем более что в 91-м значительная часть была не за свободу, а за колбасу. А как деньги появились, вспомнили о мании величия.
Мы думали, что в 91-м страна изменилась, а она не изменилась, не произошло катарсиса. Россия вернулась в рамки империи, какой она была и 100 лет, и 300 лет назад.
Недавно твой пост, как говорят, взорвал интернет. Тот, в котором ты обращаясь к украинским избирателям, говоришь, что они не понимают, что Порошенко, - лучший президент, который может быть в этих условиях.
Нет, Порошенко - не лучший президент, который может быть в этих условиях. Я думаю, что Порошенко, наверное, лучший из президентов Украины с 1991 года, но до условий военного времени он не дотягивает. Потому что в военные времена нужен Черчилль, как ни крути.
Сейчас тройка лидеров – Порошенко, Зеленский, Тимошенко. Я думаю, что второй тур будет либо Порошенко-Тимошенко, либо Порошенко-Зеленский, либо Зеленский-Тимошенко. Вот тебе три кандидата. Из них два предлагают договариваться с чертом лысым, один предлагает не договариваться. Здесь, по-моему, и выбирать нечего.
Я думаю, что второй тур будет либо Порошенко-Тимошенко, либо Порошенко-Зеленский, либо Зеленский-Тимошенко.
Я не помню в кампании Тимошенко акцента на "договариваться".
Первые ее плакаты были даже не про договариваться, а про "мир, дружбу, жвачку". Через неделю она поняла и сняла их.
Я смотрю на ее плакаты, где написано "гарантирую снижение [тарифов на] газ вдвое". Построим обычную логическую цепочку из двух шагов: Тимошенко выполняет свои предвыборные обещания и снижает цену на газ вдвое. Международный валютный фонд говорит: ребята, вы офигели? Мы даем деньги на реформы, а вы возвращаете коммунизм и Советский Союз. И перестает выделять транши. К кому она пойдет за деньгами? Где сидит человек, который четыре года [на самом деле, пять лет - Ред.] назад пытался выделить $15 млрд, который готов сделать газ бесплатно в Украине?
Когда мне говорят: ты топишь за Порошенко... Я бы топил за президента, у которого на бигбордах написано: гарантирую повышение цен на газ в пять раз. Вы будете платить, и на эти деньги мы будем поднимать экономику. Гарантирую, что раз в год вы на месяц будете приезжать на сборы резервистов, вам дадут винтовку и до 60 лет она будет лежать у вас под кроватью. Гарантирую, что ваши сыновья и дочери попадут в армию, потому что нам надо защищать страну. Гарантирую, что 15% от своей зарплаты вы будете платить армейского налога. Вот это бы был мой президент.
Петр Алексеевич под эти критерии попадает очень-очень малым процентом, но остальные не попадают вообще.
В риторике президента я уже несколько лет слышу столько узнаваемых, до боли, московских ноток, начиная с самой примитивной "Если не он, то кто?"
Ну нет, здесь она не работает. Два месяца до выборов, и страна до сих пор не знает, кто будет президентом.
Ты верующий?
Нет.
Как тебе предвыборное турне с Томосом?
Чего ты хочешь от политиков? Ты хочешь, чтобы они не пиарились на всем? Конечно, они будут пиариться. Но одно дело пиариться на чем-то выдуманном, а другое - на достижениях. Томос для Украины - действительно историческое достижение. Через 30 лет никто не вспомнит, кто такой Порошенко, а автокефалия останется на века.
Это еще один шаг от империи в сторону свободы. То, что Петр Алексеевич ездит в турне с этим Томосом, - популизм чистой воды, но заслуженный популизм.
Майдан был именно революцией достоинства. Она была не за колбасу, не за туалетную бумагу, не за социальные условия, а за достоинство, за свободу. И для меня это невероятно поразительно
У тебя нет ощущения, что Порошенко пытается на скрепы посадить общество?
Я не чувствую от этой церковной истории того привкуса, который постоянно чувствовался в России. Нет слиянии церкви и государства. Возможно ли оно через 15-20 лет? Когда я почувствую эту опасность, я буду топить против нее, наверное.
Ты в курсе, что Украина остается самой коррумпированной страной в Европе, если не брать Россию? Почему Порошенко не победил коррупцию?
У меня точно такой же вопрос. Косяк этой власти? Безусловный косяк. Порошенко ли за это ответственный? Я не настолько силен в законодательстве Украины - за что отвечает президент, за что нет. Абсолютная кадровая импотенция, - это да, это одна из моих претензий к Порошенко. С кадровой политикой - ну просто швах абсолютный.
В конфликте Порошенко и Саакашвили кого ты считаешь более правым, менее правым?
Более правым я считаю Порошенко, но я считаю, что власть должна быть властью.
Саакашвили из Грузии, конечно, сделал конфетку. Величайший реформатор. Если бы на этих выборах был кандидат Саакашвили, если бы он по закону мог быть кандидатом, я бы, наверное, даже задумался. В Грузии это у него получилось, давайте дадим ему, может, здесь попробовать. Может, здесь у него получится.
Но все эти разговоры заканчиваются в тот момент, когда поступает заявление о том, что человек брал какие-то мутные деньги на то, чтобы устроить переворот. И если у вас есть такие доказательства, ребята, выпихивать за границу - это клоунада. Если это правда, человек должен плотно сидеть в тюрьме рядом с Надей [Савченко] и с Рубаном. Если нет - ну тогда у власти совсем дела плохи.
Пленки эти были показаны, я не знаю состряпаны они, не состряпаны…
Томос для Украины - действительно историческое достижение. Через 30 лет никто не вспомнит, кто такой Порошенко, а автокефалия останется на века. Это еще один шаг от империи в сторону свободы
Пленки не являются процессуальным аргументом.
Не являются. Почему опять не было суда, почему вы опять устроили всю эту клоунаду? Что вообще за бред? Я эти твои претензии разделяю абсолютно и полностью.
Когда я готовился к интервью, мне кажется, я вывел "формулу Аркадия Бабченко" - "искренний человек, который завзято отстаивает ту точку зрения, которая кажется ему правильной в данный момент". Когда же выясняется, что точка зрения была ошибочной, он готов сделать шаг вперед и сказать: да, был не прав. Я правильно тебя описываю?
Я несколько раз признавал свою неправоту. Несколько раз говорил, что мои прогнозы не сбылись и слава тебе Господи, потому что у меня, как правило, прогнозы пессимистические.
Сейчас Аркадий Бабченко - это человек, который боится, что к власти придут популисты, которые заменят главные вопросы в повестке дня совершенно второстепенными. Когда у вас 140-миллионный сосед с поехавшем головой населением, а в 300 км от Киева - танковые армады... Мне кажется, сейчас не время для экспериментов. Самое главное - решить эту задачу.
О чем ты мечтаешь?
Сейчас, наверное, ни о чем. Сейчас у меня задача более приземленная - сделать безопасную, нормальную жизнь своей семье.