LIGA.net впервые публикует полный текст и перевод "плана Сайдика". Авторы плана обещают выход из донбасского тупика, но его реализация грозит стать тупиком украинским.

Также совместно с Павлом Климкиным, Василием Грицаком, Александром Турчиновым и Андреем Парубием рассказываем о планах России на Украину и мир, и как наша страна собирается помешать агрессору.
ПЕТР ШУКЛИНОВ
05.02.2019
ЗВЕРЬ У ВОРОТ
Россия погружает мир в хаос, стирая границы между правдой и вымыслом. На политическом, военном и экономическом уровне создается фундамент для реинкарнации Советского Сою. Ключевое препятствие в планах Москвы – Украина.

В новом спецпроекте LIGA.net совместно с украинскими топ-дипломатами, военными и спецслужбами шаг за шагом расскрывает, как Москва коррумпирует политиков, используя деньги, обман и силу.

В проекте подробно описыватеся как гибридные методы – в том числе тайные армии – подрывают стабильность стран по всему миру в интересах Кремля. И как уже очень скоро сама Украина рискует оказаться в международной изоляции.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. План Сайдика
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, задействованный в минских переговорах – главный герой этой части. Сайдику – 70 лет. Кадровый австрийский дипломат. Изучал международное право в Московском университете. Свободно говорит на русском. Пять лет работал в Москве при посольстве Австрии, занимался бизнесом в России. Сайдик не просто хорошо знает эту страну, Россия – его вторая родина.

Конкретно именем Сайдика в медиа называют план, призванный "вдохнуть жизнь в минские соглашения". Но "план Сайдика" - вовсе не его. Документ создавался несколькими политиками, чиновниками и советниками, рассказали LIGA.net украинские дипломаты. Среди них - глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, представитель ОБСЕ в политической подгруппе в Минске Пьер Морель. Кроме того, в разработке могли принимать участие россияне, полагают собеседники в украинском правительстве.

До сегодняшнего дня план показали узкому кругу чиновников. Мы публикуем полный текст документа, представленный в декабре 2018 года в Милане на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ – на оригинальном языке и в неофициальном переводе редакции.
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД РЕДАКЦИИ LIGA.net:
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА:
"Документ был представлен в Милане чуть ли не из-под полы и мимоходом, - говорит LIGA.net высокопоставленный собеседник в украинском правительстве. - Было несколько попыток украинской дипломатии разобраться, что это, как создавалось, какова цель. Но пауза в ответах затянулась, а изучение документа подтвердило опасения: мы в шаге от российского капкана".

Многие положения документа звучат логично и в интересах Украины. Главным образом – учтена последовательная позиция официального Киева о необходимости привлечения миротворческой миссии. Но это – обертка, говорят дипломаты. Вот, что на самом деле зашито в "план Сайдика":
1
Гибридная полиция
Не международная полиция, а переименованная гибридная армия России. Боевики не сложат оружие, а станут "полицией".
2
Признание марионеток
Не международная администрация, которой передадут власть для подготовки выборов, а местные власти организуют выборы. Это - легитимизация террористов ЛНР/ДНР.
3
Россия не платит
Россия не будет финансировать восстановление Донбасса, который разрушила. Это – целиком и полностью проблема Украины и западных доноров.
4
Россия контролирует
Международная миссия выводится по решению Нормандского формата - не по решению ООН. То есть, сколько Москве надо будет – столько миссия будет в Украине.
Другими словами, план Сайдика предусматривает реализацию практически всех ключевых идей Москвы. И украинские дипломаты настроены ему оппонировать.

"Этот план - дымовая завеса, чтобы показать, что минский процесс пошел (может пойти), а Украина ему мешает, ведь не соглашается", - комментирует LIGA.net один из дипломатов – участников международных встреч с россиянами.

"Выборы – как хочет Россия. Полиция – как хочет Россия. Да весь этот текст – российская выдумка, упакованная под видом ОБСЕ", - добавляет высокопоставленный собеседник в Администрации президента Украины.

Собеседники критикуют непублично, потому что рассчитывают убедить представителей ОБСЕ найти другой подход к реализации минских соглашений.

Но некоторые вещи вызывают острую критику уже сейчас. Например, ратификации "плана Сайдика" парламентами стран. Это, говорят все опрошенные политики и чиновники, невозможно в принципе.

LIGA.net попросила главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия прояснить позицию парламента. "Если ключевая идея плана – проведение выборов, то я глубоко убежден, что это абсолютно неправильный подход. Главное – прекращение огня и смертей, вывод российских войск и российского оружия. Вот, что мы должны решить. Этому должны быть посвящены все наши усилия", - убежден спикер.

Он считает, что после выполнения "этих простых условий" Украине по силам справиться и со всем остальным. "Разумеется, при содействии международных партнеров", - добавляет он.

Но если цель авторов плана - выборы на оккупированных территориях; если они делают эту цель главной, пытаясь легализовать террористов – "это неприемлемо". "Я не вижу перспектив рассмотрения такого документа в стенах Верховной Рады", - говорит Парубий.

Так зачем тогда создавать план, который очевидно не будет принят. Вместо публичного обсуждения и ответа на вопросы Сайдик дал интервью австрийской газете, где рассказал о том, что минские соглашения стоят на месте, а потому нужен новый план.

Собеседники убеждены: план Сайдика не предназначен для нынешних участников переговоров. Его цель – "лечь погонами" на плечи следующему президенту Украины, следующей группе переговорщиков от Украины, выдав "план Сайдика" как результат многолетней работы экспертов.

"Здравствуйте, новый президент. Здравствуй, новая переговорная группа. Вот результат работы предыдущей. Давайте теперь быстрее реализовывать. Вот документ – делайте", - иронизирует собеседник LIGA.net в окружении главы МИД Украины.

При этом в России документ официально раскритиковали. Назвали очень, очень плохим. В Москве Сайдика нарекли "безответственным" и упрекнули за "самодеятельность". Российские чиновники заявили, что это, конечно же, "его, Сайдика, личный план". Десятки политиков и чиновников из РФ неустанно трудятся, повторяя одно и то же: план – плохой.

"Это просто смешно, - делится собеседник в МИД Украины. – В плане все, как хочет Москва. Но они критикуют, пытаясь сделать вид, что они к этому непричастны".

Как минимум в нынешнем составе минской группы от Украины такой план категорически отвергают. Но Украина – лишь часть большой игры, а план Сайдика – лишь часть картины. Как складывается пазл российского влияния на мир?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. План, который реализует Россия
Большая политика в мире уходит все дальше от классического исполнения к бесконечным джазовым импровизациям, говорит в 2019 году один из самых глубоких украинских аналитиков Владимир Горбулин.

В середине 2018 года 80-летний ученый покинул работу в государственном Институте стратегических исследований, но продолжает писать системообразующие тексты. Начиная с 2014 года, когда его попросили вернуться в политику и помочь стране, 80-летний Горбулин предсказал несколько ключевых вызовов.

"Наращивание Россией военных сил продолжается ускоряющимися темпами. Создаются источники постоянного давления, цель которых — вносить сумятицу в действия оппонентов, заставлять их реагировать", - пишет Горбулин в одной из последних работ для Зеркала недели.

Именно с этой целью Москва использует тайные армии по всему миру.

В задачи таких армий – помимо решения чисто военных вопросов – входит реализация экономических и политических целей, а также создание очагов хаоса. Например, в Сирии вагнеровцы занимаются прикрытием экономических артерий режима Асада в части транспортировки нефти, в ЦАР – прикрывают бизнес-интересы в российского режима в добыче полезных ископаемых, и, по данным медиа, участвовали в ликвидации группы журналистов-расследователей.

Если подтвердится участие частных армий РФ в событиях в Венесуэле – в ролевой перечень московских наемников могут добавится еще несколько опций: от телохранителей - до отрядов зачистки протестующих. Но пока использование ЧВК Вагнера в Венесуэле не подтверждено.
По просьбе LIGA.net о частных армиях России рассказывает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Ниже - задачи таких армий, количество солдат удачи на службе Кремля, объем финансирования и география применения.

- Логика функционирования российских негосударственных вооруженных формирований типа ЧВК Вагнера: какова цель их существования?

- Правильнее будет говорить именно о государственных вооруженных формирования типа ЧВК Вагнера, поскольку вагнеровцы являются ничем иным как проектом, созданным Министерство обороны России. Эта так называемая ЧВК является обычным вооруженным подразделением ГУ ГШ ВС РФ, просто по формальным признакам не входит в штат МО РФ. То есть финансируют их не напрямую из госбюджета РФ, а через частные компании-прокладки. Для этой роли был избран доверенный олигарх Евгений Пригожин. Его компании получают очень выгодные заказы от МО РФ, а заработанную сверхприбыль проводят через другие компании, в том числе оффшорные, чтобы скрыть следы, идут на финансирование ЧВК Вагнера.

Принятие всех решений и командование военными или разведывательным операциям подразделений ЧВК Вагнера на территории других стран осуществляется руководством ГУ ГШ ВС РФ.

Конечно, есть доля влияния и Пригожина, поскольку компании его бизнес империи используются как официальная ширма, скрывающая присутствие в той или иной стране (М-Финанс - в ЦАР, М Инвест - в Судане).

ЧВК Вагнера - это пример сущности гибридных форм ведения войны, применяемых Россией, а именно - военной ее составляющей, когда, по сути, российские войска (подразделения военной разведки) вмешиваются в дела других стран, но официально – "ихтамнет".

Такой подход позволяет обманывать мир, совершая военные преступления. Именно такой подход позволил Путину оккупировать АР Крым и часть нашей страны на востоке.

Однако все тайное становится явным. И уже сейчас весь цивилизованный мир понимает эту логику гибридной войны. И понимание гибридных форм и методов позволяет давать российской агрессии адекватный ответ. Важно распространять правду о таких гибридных проектах.
- Сколько денег использует Россия на финансирование таких армий?

- В среднем только на выплаты заработной платы всем сотрудникам ЧВК Вагнера (2500 - 3000 личного состава) идет около 3 млрд рублей в год (порядка 1,5 млрд грн). Однако не надо забывать о выплатах семьям в случае гибели - 5 млн руб за убитого. Только в 2018 году убиты почти 200 внештатников, большинство - в Сирии, в результате боестолкновения с силами коалиции в районе Дайр-эз-Заур – это дополнительно порядка 1 млрд рублей (около 500 млн грн).

Речь идет о деньгах, перечисляемых с помощью структур Пригожина. Еще есть прямые расходы - оружие, боеприпасы, горючее, бронированная техника (танки, БТР, артиллерия, РСЗО Град и тому подобное). Эти вещи поставляются со складов МО РФ – бесплатно.

- Известно, что такие армии РФ использует во многих странах. Где именно?

- СБУ владеет безоговорочными доказательствами, что подразделения ЧВК Вагнера действовали и действуют на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана. Информацию СМИ об их присутствии в других странах Африки или Венесуэле подтверждать или опровергать Служба пока не будет.
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Военные методы – часть основного инструментария Москвы. Но если Венесуэла и Сирия достаточно далеки и результат вмешательства РФ в эти страны будет очевиден позже, то планы РФ в отношении соседей Украины могут изменить украинскую реальность достаточно скоро. Об этом рассказывает Горбулин. Он отмечает, что события всего 2018-го показывают, что "русский мир" готовится к походу на Беларусь.

Воспользовавшись экономическими трудностями Беларуси, обусловленными действиями самой Москвы, Россия активизировала работу над созданием союзного государства по договору от 1999 года. Его результатом должна стать конфедерация с единой политической, военной и экономической системой. Это означает - поглощение Беларуси.

В предыдущих спецпроектах LIGA.net уже писала об этом (После Украины будет Беларусь, Молдова и Казахстан, а также в материале Просто отдайте нам Украину), указывая на угрозу военной оккупации соседней страны как результат самых крупных со времен развала СССР российско-белорусских военных учений.

Как мы и предсказывали, большая часть войск РФ, принимавшая участие в учениях, осталась на территории бывшей союзной республики. Официально силовые органы РФ отрицают развертывание постоянных баз на территории Беларуси после учений. Вместе с тем Генштаб Беларуси подтвердил: после учений создана "постоянно действующая совместная группировка войск до 12 тысяч человек". Эти - только официальные данные. Собеседники LIGA.net в военных кругах заверяют, что цифра в разы выше и фактически это начало военной оккупации. Именно сейчас, после военных маневров, Москва оказывает беспрецедентное экономическое давление на Минск с требованием создать единое государство.

Путин хочет возродить СССР и дает понять Лукашенко, что выбор придется сделать в ближайшее время, говорят опрошенные собеседники.

"Путин назвал развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ-го века. Его ключевая цель – воссоздание мощи времен Советского Союза, - убежден спикер Верховной Рады Андрей Парубий. - Именно с этой целью он ударил по Грузии, оккупировал часть территории этой страны. Именно поэтому он вторгся в Украину, оккупировав Крым и Донбасс. Именно поэтому он сегодня пытается взять под контроль Беларусь".

Однако Парубий считает, что попытки Кремля забрать Беларусь "обречены на провал", ведь "Россия – это страна, которая заканчивается", а "агрессивные действия Путина лишь приближают ее конец".

О том, как РФ поглощает Беларусь, в своей последней статье писал Горбулин. Он рассказывает, что, как и в случае с Украиной, ситуация в Беларуси началась с экономического давления и принуждения к "дружбе крепнуть" с последующим созданием разнообразных рабочих групп по "обсуждению различных аспектов интеграции и спорных вопросов".

"Пока что Лукашенко пытается уклониться от тесных объятий Путина... Украина, Беларусь и Казахстан — это программа минимум», - говорит Горбулин в статье для Зеркала недели.

Программа максимум — гораздо шире: установление контроля над странами Балтии, создание зон нестабильности в Польше, Румынии, Болгарии, Греции, формирование таких же зон в Германии, Франции, центральных и южных странах ЕС, отмечает Горбулин.

"Подготовка к этому идет полным ходом. И это не только подогрев протестных акций по всей Европе, но создание военизированных формирований. Россия занята организацией подпольных вербовочных и военно-образовательных пророссийских центров по всему континенту", - говорит Горбулин

Например, международный центр боевой и специальной подготовки "Волк", чьи филиалы существуют во многих европейских странах. "Развернутая пророссийская сеть обширна и серьезна", - подчеркивает аналитик.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по просьбе LIGA.net озвучивает шесть главных угроз от России в 2019 году. "Это далеко не весь перечень", - добавил в конце разговора Турчинов.

ПЕРВАЯ УГРОЗА - военная агрессия. Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа. Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.

ВТОРАЯ УГРОЗА - информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как с помощью информационных инструментов (СМИ, соцсети и тому подобное), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.

ТРЕТЬЯ УГРОЗА - киберагрессия, по результатам потерь для страны сопоставима с военной. Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны.

ЧЕТВЕРТАЯ УГРОЗА - экономическая война. Здесь главная проблема - продолжения блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и тому подобное.

ПЯТАЯ УГРОЗА - энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе, и на территории наших стратегических партнеров.

ШЕСТАЯ УГРОЗА - террористическая, активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чему активно противодействуют наши спецслужбы.
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Если у дипломатов есть опасения, что "план Сайдика" помогали писать в Москве (этого не исключают источники в МИД и АП), то относительно пророссийской деятельности некоторых европейских чиновников – это железобетонная уверенность.

Один из кейсов – бывший президент Совета Европы (ПАСЕ), испанец Педро Аграмунт. На посту президента ПАСЕ он пытался вернуть делегацию РФ в Совет Европы, где решаются многие международные задачи.

Аграмунт часто летал в Москву, а после вояжей - возвращался с новыми идеями, как вернуть РФ в Совет в обход правил. Верх цинизма - его полет в Сирию в составе российской делегации, где он фотографировался вместе с диктатором Башаром Асадом, передвигаясь по стране на российском военном самолете.

Как итог: под заявлением о недоверии Аграмунту подписались 158 членов ассамблеи – беспрецедентная цифра. Аграмунт был вынужден уйти, а в ПАСЕ в пику российским интригам появилась антигибридная процедура отзыва с должности президента и его заместителей.

"У нас на руках нет доказательств российской коррупции в Совете Европы, - рассказывает LIGA.net постоянный представитель Украины в Совете Европы (ПАСЕ) Дмитрий Кулеба. - Но было бы, например, очень интересно проследить связи российских спецслужб с отдельными членами ПАСЕ, поскольку их поведение иначе как сильной мотивацией со стороны объяснить сложно".

Самые интересные "адвокаты" России, говорит Кулеба, это не те, кто открыто и прямолинейно их защищает, а политики, которые подчеркнуто разыгрывают классическую европейскую карту сбалансированности, но в результате действий которых "чаша незаметно склоняется именно в сторону российских интересов".

И это происходит повсеместно. Новая "ось зла" формируется в Европе угрожающими темпами. Приход к власти пророссийских популистов в разных странах ЕС грозит Украине международной изоляцией, а Москве сулит снятие санкций. И хотя пока что это – потенциальная перспектива, именно от Украины зависит, как мы будем существовать в новой реальности, если она сложится по сценарию России. Украине нужен украинский план.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. План, который нужен Украине
Шанс Украины – стать антиподом России во всех сферах жизни. Успешным примером европейского государства, сбросившего советское прошлое. И чем более амбициозны задачи – тем лучше для Украины и ее будущего.

Секретарь СНБО Турчинов полагает, что Украина имеет мощный потенциал, чтобы стать региональным лидером Восточной Европы. "Но для этого мы должны, в первую очередь, изменить экономическую ситуацию в государстве. Нынешние темпы роста ВВП недостаточны не только для регионального лидерства, но и для обеспечения приоритетных программ безопасности, которые необходимы для надежной защиты государства", - полагает он.

Глава Верховной Рады Парубий добавляет, что Украина сделала много на пути к созданию государства, которое было бы противовесом агрессивной и империалистической России: "Много усилий направлено на создание пояса друзей Украины - Балто-Черноморского союза (Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Беларусь). Все страны этого пояса имеют схожие политические и экономические цели. И вопрос безопасности – тоже ключевой для нас всех"

"Мы уже действуем сообща. Страны пояса совместно обратились с письмом о недопустимости создания Северного потока-2. У нас общие взгляды на многие вещи. Мы имеем грандиозный экономический и транзитный потенциал", - говорит он.

Многое зависит от того, кто станет следующим президентом Украины.
Свой совет следующему президенту и план для Украины по просьбе LIGA.net озвучил министр иностранных дел Павел Климкин, который почти пять лет потратил на формирование внешнеполитического альянса друзей Украины.

- Следующий президент Украины – кто бы он ни был - какие вызовы в отношениях с Россией ему предстоит решать в первую очередь?

- Первое, что необходимо – построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией. Например, какие документы необходимо оставить, какие – упразднить и главное когда и почему.

Нам говорят: забирайте дипломатов и консулов из России, но введите визовый режим. Нам без дипотношений будет тут в МИДе жить намного проще, но как только уберем – там вообще никакой реальной помощи нашим гражданам не будет. А они там есть: во время войны почти 3 миллиона.

Я считаю, что нам нужен биометрический визовый режим с РФ. А как визы выдавать без консульств? Мы посчитали – нам до 50 консулов дополнительно надо в РФ отправить при таком сценарии, чтобы это заработало. Это просто штрихи, так для примера, на самом деле немало концептуальных вопросов.

Поэтому необходим комплекс решений – как мы относимся к России и всему, что с ней связано – в политике, экономике, торговле, культуре, во всем абсолютно. По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества. И логика должна обществом быть поддержана, иначе она работать не будет.

В России любят говорить, что Украина – это вопрос не внешней, а внутренней политики России. Так вот мы, Украина, сейчас на том этапе, когда Россия наконец стала у нас вопросом внешней политики. МИД и мы все 4,5 года пытались это сделать – вывести Россию из внутреннего измерения и сделать ее проблемой внешней политики.

Россия – это агрессор. Внешний агрессор. Многие это до сих пор не понимают или не чувствуют. Одной рукой – агрессор, другой рукой – создаем впечатление квазинормальности, например, торгуем. Энергоатом заявил, что закупка российского топлива - наряду с американским – это создает баланс, это видите ли диверсификация. Вы это диверсификацией называете? Ну, тогда мы приехали.

- Это вызов и следующему президенту?

- Любому президенту с этим придется что-то решать. Да, это вызов среднесрочный. Не получится это решить за год – на это понадобится минимум 3-5 лет. Но не только президент и МИД должны это делать. Мы, вся страна, должны поставить цель обрести подлинную силу.

Должна быть логика. Нужна прописанная и утвержденная логика действий всех ветвей власти и общества. И ее надо объяснить и доказать людям и получить их поддержку.

Наша задача – внятно объяснить всей стране, что мы делаем, какова наша политика в отношениях с Россией. Например, у нас товарооборот с Россией растет. Если мы считаем, что это ок, то без вопросов, если нет, то нужна система мер. Давайте честно скажем: вот это нам надо, а вот это – нет.

- Возможен ли сценарий, при котором Донбасс вернется на условиях русского якоря и обрушит Украину?

- Мне бы хотелось сказать, что это невозможно. Но надо смотреть правде в глаза: такая опция остается. Я точно буду против этого бороться – в любой реальности.

Ключ – не Донбасс, ключ – вся страна. Если мы не предложим украинцам рывок, если мы его не совершим - мы будем постепенно сползать вниз. Мы должны перепрыгнуть и себя и тех, кого мы хотим оставить позади. Переползти не удасться.

Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье – нет будущего. Сейчас, прямо сейчас надо начинать действовать. Иначе Донбасс покажется нам самой маленькой проблемой.

Да и поймите. Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем.

Я хорошо помню проекты, которым тоже оказывал помощь, когда дети с украинского Донбасса приезжали в другие регионы в первый для себя раз и вначале пытались срывать украинский флаг, а через месяц – уже пели украинский гимн. Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать.

Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине.

- Давайте откровенно: что может вернуть его под контроль Украины?

- Две вещи абсолютно необходимы: Украина как демократический проект, который будет успешным и конкурентным в мире, и достижение между Западом и Россией понимания, что Украина - это часть демократического мира. Пока, как вы понимаете, у нас нет ни того, ни другого. Но мы можем этого достичь, я в это реально верю.

- Вы скоро покинете этот кабинет. Как считаете, что будет дальше?

- Посмотрим, кто, что и как покинет или приобретет. Если будем успешными - возникнут проблемы для российской модели. И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет. Можете меня цитировать.
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Пожалуй, еще один важный совет в построении будущей Украины дает Горбулин. Помимо других государствообразующих вещей, он, как необходимое качество любой успешной нации, подчеркивает уверенность.

"Мы остро нуждаемся в уверенности. За все годы насыщенной жизни в независимой Украине, при всех президентах, при разных правительствах, наблюдая множество совершенных всеми нами (и мной лично) ошибок, уверенность в себе — это то, чего нам больше всего не хватает, - говорит Горбулин. - И это то, что нам особенно понадобится в 2019 году, для того чтобы сделать судьбоносный выбор в пользу будущего Украины".
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Текст: Петр Шуклинов | Фото: EPA, открытые источники
Дата публикации: 05.02.2019
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