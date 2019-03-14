Національні дебати традиційно відбуваються і перед першим, і перед можливим другим туром виборів.
Причому дебати між двома кандидатами, які вийшли до фіналу перегонів, регламентуються законом про вибори президента України і призначаються Центральною виборчою комісією.
У відповідному положенні
ЦВК прописує всі деталі, які стосуються теледебатів. Зокрема, особисту участь кандидатів, граничний термін прибуття їх до будівлі НТКУ перед ефіром, черговість виступів, тривалість вступного слова, запитань-відповідей, завершального виступу, реплік між кандидатами тощо.
Зрозуміло, що дебати відбуваються в прямому ефірі. Згідно з регламентом, ведучі не повинні "виявляти упередженість та надавати перевагу одному з кандидатів, а також припускатися висловлювань, що можуть бути сприйняті як агітаційні, коментувати або оцінювати висловлювання кандидатів".
За подібним принципом відбуваються ток-шоу і перед першим туром президентських виборів. Закон не зобов'язує їх проводити, однак UA:Суспільне традиційно організовує дискусію за кошти донорів. Цього року політичне шоу матиме назву "Зворотний відлік".
Дискусії розбиваються на блоки. "Зворотний відлік" стосуватиметься питань зовнішньої політики, національної безпеки та законодавчих ініціатив.
У кожному з блоків кандидати в президенти відповідатимуть на запитання ведучих, аудиторії та інших кандидатів-учасників програми, отримавши однакову кількість часу на відповіді.