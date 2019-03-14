Передвиборчі теледебати на головному каналі країни вже мають тривалу історію – в тому числі "історії успіху" як докази їхньої впливовості.



В українській політичній традиції президентські дебати було започатковано ще 1994 року, коли перед другим туром виборів у прямому ефірі телеканалу УТ-1 відбулася дискусія між Леонідом Кучмою та Леонідом Кравчуком. Вважається, що саме Кучма краще підготувався до тих дебатів, і це суттєво посприяло його перемозі на виборах. За даними соціологів, вирішальні голоси дали Кучмі виборці, які визначилися саме в останній тиждень перед голосуванням – в тому числі й завдяки теледебатам на УТ-1.



Однак уже 1999 року чинний президент Леонід Кучма відмовився дебатувати зі своїм суперником, комуністом Петром Симоненком. Очевидно, що Кучма зробив це, відчуваючи власну непопулярність та вразливіть і пам'ятаючи роль дебатів 1994 року. Що, власне, також є опосередкованим визнанням їхнього впливу.



На виборах 2004 року теледебати між кандидатами на пост президента відбулися на Першому національному (УТ-1) і перед першим, і перед другим турами.



Теледуель між Віктором Януковичем та Віктором Ющенком 16 листопада 2004 року також була непересічною. Полеміка в прямому ефірі між кандидатами на найвищу посаду відбувалася на драматичному тлі тих виборів та їх сприйняття як роздоріжжя між Заходом і Росією. По-суті, тоді вибори вперше стали гострим протистоянням двох векторів розвитку країни – проросійського та проєвропейського. До того ж, відбувалися в умовах фактичної відсутності можливостей опозиційного кандидата щодо доступу до ЗМІ.



Деякі політологи після дебатів припускали, що вони додали Віктору Ющенку до 5% у результаті другого туру та сприяли його фактичній перемозі.



Це також пояснює, чому Віктор Янукович відмовився від Національних дебатів з Юлією Тимошенко перед другим туром виборів 2010 року – точно як Леонід Кучма відмовився від дебатів із Петром Симоненком 1999-го.



Національні дебати 2014 року також мали свою особливість – вони відбулися лише перед першим туром (в якому Петро Порошенко набрав 54% голосів, завдяки чому став президентом), і вперше участь у них взяли всі кандидати на пост президента.

