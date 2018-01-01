2019 год для Украины будет однозначно непростым. Во-первых, в 2019 году Украине необходимо погасить долговые обязательства перед внешними кредиторами в размере 417 млрд грн. А денег для этого, невзирая на уже утвержденный новый транш МВФ в размере $4 млрд, недостаточно. Это означает, что государству придется просить еще. Вот только дадут ли - вопрос.



Во-вторых, не секрет, что повышение тарифов в будущем - неизбежно. И, кроме растущей цены на газ нас ожидают повышение стоимости электроэнергии после введения рынка электроэнергии.



В-третьих, переменчивый курс национальной валюты - а доллару предрекают рост - вряд ли будет способствовать стабильности. А если добавить сюда активизировавшиеся миграционные процессы, тотальное недоверие к украинскому политикуму, кто бы не пришел к власти в 2019-м, придется непросто. Исходя из этих пунктов, можно прогнозировать наихудший вариант развития экономики.



Что будет с экономикой, если ситуация пойдет по негативному сценарию?

