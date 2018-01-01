В ожидании чуда
Три сценария развития украинской экономики в год выборов
Грядущий год пугает украинский бизнес неизвестностью. Впереди выборы президента и парламента. Предугадать их исход сейчас не может никто.

В госбюджете-2019 заложен рост ВВП на уровне 3%. С учетом того, что экономика растет уже десять кварталов подряд, эти цифры выглядят абсолютно реалистично. Инфляция ожидается на уровне 7,4%, дефицит бюджета – 89,3 млрд грн или 2,3% ВВП.

Возможны ли другие варианты? LIGA.net вместе с экономистами и финансовыми аналитиками по традиции составила три сценария развития украинской экономики в новом году.


Негативный сценарий
В поиске денег
2019 год для Украины будет однозначно непростым. Во-первых, в 2019 году Украине необходимо погасить долговые обязательства перед внешними кредиторами в размере 417 млрд грн. А денег для этого, невзирая на уже утвержденный новый транш МВФ в размере $4 млрд, недостаточно. Это означает, что государству придется просить еще. Вот только дадут ли - вопрос.

Во-вторых, не секрет, что повышение тарифов в будущем - неизбежно. И, кроме растущей цены на газ нас ожидают повышение стоимости электроэнергии после введения рынка электроэнергии.

В-третьих, переменчивый курс национальной валюты - а доллару предрекают рост - вряд ли будет способствовать стабильности. А если добавить сюда активизировавшиеся миграционные процессы, тотальное недоверие к украинскому политикуму, кто бы не пришел к власти в 2019-м, придется непросто. Исходя из этих пунктов, можно прогнозировать наихудший вариант развития экономики.

Что будет с экономикой, если ситуация пойдет по негативному сценарию?
Негативный сценарий в цифрах
Что говорят эксперты
Параметр дефицита Госбюджета прописан в соглашении с МВФ в качестве структурного маяка, и скорее всего, будет придерживаться. Ситуация может изменится лишь в двух случаях: перевод экономики на "военные рельсы" и изменение приоритетов государственной политики под влиянием избирательного процесса. Практика показывает, что большинство обещаний так и остаются обещаниями, поэтому значительного выхода показателя за рамки целевого, я также не ожидаю.
Алексей Амфитеатров
директор Рейтингового агентства IBI-Rating
На погашение и обслуживание госдолга в 2019 году Украина должна потратить 417 млрд грн, что на треть больше, чем в 2018 году. Суммы, выделяемые МВФ, недостаточны для рефинансирования долговых выплат в полном объеме. Для этого Минфину нужно выходить на долговой рынок. И если перспективы для Украины на рынке евробондов пока туманны на фоне падения глобальных фондовых индексов и общего оттока капитала с развивающихся рынков, то рынок ОВГЗ остается основным каналом привлечения финансирования для государства.
Андрей Приходько
начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр
Пессимистический сценарий может реализоваться, если новый политикум начнет внедрять откровенно популистскую политику (снижение тарифов ниже экономически обоснованного уровня, увеличение бюджетных выплат, оказ от сотрудничества с МВФ, эмиссия Нацбанка для финансирования дефицита бюджета или ограничение его независимости, увеличение расходов) или эскалации военного конфликта.
Евгений Охтырко
аналитик Concorde Capital
На волне роста потребительского и инвестиционного спроса, рост реального ВВП достигнет 3.5% к концу 2018г. Наш прогноз роста реального ВВП на 2019 год – 2.3%. Рост замедлится в связи с уменьшением фискального стимулирования экономики и ослаблением внешних рынков.
Потребительская инфляция ускорится до 10.2% по итогам 2018 года из-за высоких инфляционных ожиданий и сильного потребительского спроса. К концу 2019 года инфляция должна снизиться до 8.5%, в основном благодаря жесткой монетарной политике НБУ.
Александр Мартыненко
руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU
Украина в мировых рейтингах
Реалистичный сценарий
Простая задача
В украинских условиях достичь ежегодного роста в 2-3% не так уж сложно: кроме низкой базы сравнения помогает и то, что экономика постепенно адаптировалась к новой поствоенной реальности.

Заложенные в бюджете-2018 макрофинансовые показатели вполне реалистичны, считают эксперты. Достичь чего-то большего, чем рост ВВП на 3%, сложно из-за популистских трендов, незавершенных реформ и неизменных проблем с коррупцией.

На стороне Украины играют неплохая конъюнктура на внешних рынках, которая должна помочь металлургам и аграриям, а также постепенное возобновление банковского кредитования. Среди минусов – рост глобальных цен на энергоносители и плачевная ситуация с защитой прав кредиторов, что фактически закрывает страну для иностранных инвестиций.

Как и прежде, среди ключевых рисков – военная эскалация на востоке страны. Да и санкции России против украинского бизнеса, несмотря на оптимистические заявления, вряд ли играет на руку экономике.
Что говорят эксперты
Многое будет зависеть от внешних условий, а они сейчас меняются. Идеальная для Украины ситуация - рост спроса на продукцию украинского экспорта, существенное удешевление энергоносителей, получение возмещения по судам и доступ к дешевым деньгам. В то же время, шансы реализации такого сценария весьма призрачны. Во-первых, займы на мировых рынках становятся дороже, платить по кредитам придется больше, чем в текущем году, а торговые войны между крупнейшими экономиками мира могут привести к кризису перепроизводства на сырьевых рынках. Страна (по крайней мере, до выборов) вынуждена соблюдать ограничения, прописанные в условиях соглашений с международными кредиторами, а значит внутренний спрос будет недостаточным для обеспечения экономического роста на уровне более 2%. Поддержание 2-3% экономического роста – задача нехитрая и вполне достижимая при отсутствии нежелательных политических и военных катаклизмов.

Алексей Амфитеатров
директор Рейтингового агентства IBI-Rating
Украинская экономика в 2019 году будет продолжать рост за счет увеличения внутреннего потребления. Согласно нашему базовому сценарию, прирост реального ВВП в 2019 году замедлится до 2,9% после 3,4% в 2018 году.
Полученный в конце 2018 года кредитный пакет от МВФ и других международных финансовых организаций обеспечит мощный фундамент макрофинансовой стабильности в наступающем году и закроет потребности в выплатах по внешнему долгу.
В более длинной перспективе опасения вызывает рост внешнего дефицита. Существенная часть прироста спроса в Украине и далее будет удовлетворяться за счет импорта.
По нашему базовому прогнозу, дефицит текущего счета в 2019 году превысит $6 млрд. В таких условиях без притока частного иностранного капитала девальвационное давление на гривню будет усиливаться.
Алексей Блинов
главный экономист Альфа-Банка Украина
Подавляя инфляцию, жесткая монетарная политика серьезно повышает стоимость гривневого кредитного ресурса для бизнеса и негативно влияет на экономический рост. Последствия жесткой монетарной политики и более осторожной фискальной политики, "жесткая посадка" ведущих мировых экономик, политическая нестабильность представляют самые высокие риски для украинской экономики в 2019 году.
Потребительский и инвестиционный импорт продолжит давление на торговый баланс до конца года, и дефицит текущего счета расширится до 3.9% ВВП. Однако в 2019 году поддержка импорта потреблением ослабеет, в то время как частные переводы продолжат рост, а выплаты дивидендов иностранным компаниям сократятся. В результате, дефицит текущего счета сократится до 3,2% ВВП.
Основные риски усиления дефицита исходят от рынков стали и энергоносителей.




Александр Мартыненко
руководитель подразделения ICU по финансовому анализу корпораций
Украина в мировых рейтингах
Позитивный сценарий
Экономика без привкуса политики
Оптимистичный 2018-й в нашем случае означает, что война закончилась, МВФ продолжает давать Украине деньги, госсектор, а вместе с ним и госрасходы сокращаются, а реформы, например, появление прозрачного рынка земли – не откладывают на будущее.

В задачах правительства – продолжение курса на дерегуляцию бизнеса, разумные налоговые изменения, бюджетная децентрализация и защита интересов инвесторов.

За пять постреволюционныхлет эти перемены так и не произошли.

Для большего прогресса в 2019-м власти нужно хотя бы начать бороться с коррупцией. Не менее важно отказаться от политических решений в экономике, когда Минфин и Нацбанк вынуждены заочно бороться за повышение соцстандартов, что в конечном итоге прямо влияет на экономику через инфляцию и учетную ставку НБУ.

Реформы – и никакого политического популизма. Только так украинская экономика будет расти быстрее, чем на символические 2-3% в год.
Что говорят эксперты
Ключевые риски для украинской экономики в следующем году - это снижение цен на сырьевой экспорт (зерно и металлы) на основных рынках сбыта из-за замедления мировой экономики и развивающихся рынков. Ведь экспортная выручка - основной источник валюты для страны. Снижение экспортных поступлений негативно повлияет на курс и инфляцию. Есть большой риск, что мировая экономика будет замедляться в следующем году.
Второй фактор - значительные объемы выплат по внутреннему и внешнему госдолгу - на треть больше, чем в 2018 году. Так как профицита ликвидности на внутреннем рынке уже не наблюдается, государству придется стимулировать спрос на бумаги прежде всего за счет повышения ставок.
Третье - слабый приток внутренних и внешних инвестиций.

Андрей Приходько
начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр
В 2019 году вступают новые правила работы валютного рынка. Кроме того, нет уверенности в сохранении доходов по экспорту, а также, в связи с выборами, стабильности политической ситуации в стране. Из-за этого давление на гривню будет сильнее, чем в 2018 году. Не исключено, что при относительной стабильности в стране (и на валютном рынке, в частности), показатель инфляции сведут на уровне прогноза НБУ (не более 10%). Количество свободных денег на руках у населения может даже сократиться с учетом повышения тарифов, а увеличивать зарплаты в массе ни бюджетная сфера, ни бизнес, скорее всего, не будут. Также возможна корректировка методики расчета.
С другой стороны, возможна активизация работы ряда крупных предприятий, и поддержка внутреннего производства государственными заказами.
Алексей Амфитеатров
директор Рейтингового агентства IBI-Rating
Оптимистический сценарий включает в себя предпосылки реалистичного сценария, а также предполагает значительное улучшение внешней конъюнктуры для товаров украинского экспорта.
Основная предпосылка реалистичного прогноза состоит в том, что политикум, сформированный в результате президентских и парламентских выборов в следующем году, будет поддерживать те же принципы экономической политики, что и нынешная власть.
В частности, речь идет о европейской интеграции, продолжении сотрудничества с МВФ и другими международными институтами, взвешенная бюджетная политика.
Чрезвычайно важным фактором будет также сохранение институциональной независимости Нацбанка, продолжение политики инфляционного таргетирования, свободное курсообразование.






Александр Мартыненко
руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций, ICU
Украина в мировых рейтингах
Текст обновлен после публикации
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Текст: , Мария Бровинская, Сергей Шевчук.
Инфографика: Александр Шатов.
Фото: Getty Images.
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