В 2019 году вступают новые правила работы валютного рынка. Кроме того, нет уверенности в сохранении доходов по экспорту, а также, в связи с выборами, стабильности политической ситуации в стране. Из-за этого давление на гривню будет сильнее, чем в 2018 году. Не исключено, что при относительной стабильности в стране (и на валютном рынке, в частности), показатель инфляции сведут на уровне прогноза НБУ (не более 10%). Количество свободных денег на руках у населения может даже сократиться с учетом повышения тарифов, а увеличивать зарплаты в массе ни бюджетная сфера, ни бизнес, скорее всего, не будут. Также возможна корректировка методики расчета.
С другой стороны, возможна активизация работы ряда крупных предприятий, и поддержка внутреннего производства государственными заказами.