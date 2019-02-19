Хочу прояснить один момент. Я говорю сейчас с украинским политиком? С одним из лидеров грузинской оппозиции? С третьим президентом Грузии, за плечами которого - впечатляющие реформы, а впереди - спокойная половина жизни? Кем вы себя считаете?

Региональным активистом. Слово "политик" мне не нравится, оно сейчас ругательное в нашем регионе, где политик и жулик - почти одно и то же. Почему региональный? Потому что, если меня лишили гражданства в двух странах, если меня не любят в нескольких странах, если все сговариваются против меня, это означает, что я действую, с моей точки зрения, правильно. Я действовал в этих странах, я не протирал штаны. Поэтому я не буду отказываться ни от своего грузинского, ни от своего украинского наследства. И буду дальше идти в этом же формате, пока ситуация не войдет в правильное русло.

