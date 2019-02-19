Хочу прояснить один момент. Я говорю сейчас с украинским политиком? С одним из лидеров грузинской оппозиции? С третьим президентом Грузии, за плечами которого - впечатляющие реформы, а впереди - спокойная половина жизни? Кем вы себя считаете?
Региональным активистом. Слово "политик" мне не нравится, оно сейчас ругательное в нашем регионе, где политик и жулик - почти одно и то же. Почему региональный? Потому что, если меня лишили гражданства в двух странах, если меня не любят в нескольких странах, если все сговариваются против меня, это означает, что я действую, с моей точки зрения, правильно. Я действовал в этих странах, я не протирал штаны. Поэтому я не буду отказываться ни от своего грузинского, ни от своего украинского наследства. И буду дальше идти в этом же формате, пока ситуация не войдет в правильное русло.
Вы шесть лет в оппозиции - с перерывом на губернаторство в Одессе. Это тяжелый опыт?
Нет, почему. Ты становишься нормальным человеком, убираешь мусор за собой. Я хожу за покупками в супермаркет, летаю эконом-классом и знаю, где достать дешевые билеты.
А еще я понял, кто реально единомышленник, переоценил свое отношение ко многим людям. Я нахожу очень много новых людей. Появилось новое поколение, которое воспринимает меня не как исторический артефакт, которому я интересен не своим багажом, а сегодняшними взглядами, сегодняшней энергетикой.
Это намного интересней, чем быть среднеазиатским лидером, который 20 лет сидит, оторвался от жизни, и люди его воспринимают как мумию. Убрать пока не могут, но и любить мумию не приходится.
"Бывших президентов не бывает". Трудно отвыкать от власти?
Вначале да, а потом… Ничего особого в этом нет, никакие кошмары по ночам не снятся. От власти легко отвыкается. От невозможности менять вещи невозможно отвыкнуть. На твоих глазах ломается то, что сделано, и ты не можешь ничего поменять. Вот от этого отвыкнуть невозможно. И не надо отвыкать, надо сражаться, чтобы так не было.
Считаю себя региональным активистом. Если меня лишили гражданства в двух странах, если все сговариваются против меня, это означает, что я действую, с моей точки зрения, правильно
Вы не разочаровались в политике?
Я реально активист. Я же не веду себя, как эти политики, которые надувают щеки, ходят на саммиты, на конференции, делают брифинги. Это не мой стиль вообще.
Я человек действия. Я хожу на стройки, открываю пляжи для людей, отгоняю мафиози, отгоняю российский генералов от каких-то позиций или по крайней мере пытаюсь это делать.
Я по крышам бегаю. Какие тут брифинги? Если я на крыше, то оттуда делаю свое громкое заявление. Невозможно это назвать политикой в чистом виде.
Вы как-то сказали, что для вас каждый день - это борьба за существование.
Естественно.
Как сейчас устроен ваш обычный день?
Например, вчера [10 февраля - Ред.] был съезд грузинской диаспоры. Около 900 человек приехало из Америки, Канады, Израиля, изо всех стран Европы. На самолетах, на перекладных, на автобусах. А из Грузии прислали 100 человек, включая членов правящей партии и специалистов по грязным трюкам. Прислали шесть телекоманд из Грузии плюс три из России. Цель была - устроить провокации. И вместо того, что сконцентрироваться на том, что нужно сказать, я концентрировался на том, как не дать им сорвать мероприятие - чтобы мне не дали по голове бутылкой, не облили кого-нибудь черной краской. Вот вам борьба за существование, и мне это нравится, это экшн, это драйв.
Такое же мероприятие назначено в Италии. Уже сейчас нанимают активисток в кавычках, пострадавших от моего режима. Оплачивают транспортные расходы, дают 500 евро суточных - неплохо.
Это информация от вашей агентуры в правящей партии?
Ну это все знают. Так что интересно, скучать не приходится.
Я же не веду себя, как политики, которые надувают щеки, ходят на саммиты, на конференции, делают брифинги. Это не мой стиль вообще. Я по крышам бегаю
Не жалеете, что в свое время не выслали Иванишвили из Грузии?
Жалею, однозначно. Не надо церемонится и цацкаться с олигархами. Но с другой стороны… Помните, как Наташа Ростова собиралась бежать с любовником, а Пьер Безухов ее запер. Если общественное мнение очень хотело позариться на обещания Иванишвили, то я не Пьер Безухов, чтобы держать общество под замком.
Он обещал людям бесплатные деньги - это его формулировка. И он получил бесплатные деньги от людей за счет бюджета и всяких там схем. Он обещал демократию, которая удивит всю Европу. И они действительно удивили всю Европу, прислав титушек в Льеж. До такого Янукович никогда не додумался.
Он сказал, что мы исчезнем с радара, мы исчезли. Он сказал, что мы маленькая деревня, мы действительно стали маленькой, незначительной деревней.
Обществу надо дать возможность испробовать все. Был такой соблазн, и была такая потребность у большинства людей - и мне кажется, что через этот опыт все должны были пройти.
Но у этого есть еще один аспект: десятки лидеров и активистов вашей партии лишились кто свободы, кто работы…
Моя жизнь тоже не сахар, когда меня к моему "ребенку" не пускают шесть лет.
[Экс-министр внутренних дел и экс-премьер - Ред.] Вано Мерабишвили в тюрьме по надуманным обвинениям, уже никто не помнит за что его туда посадили. Ахалая сидит, бывший министр обороны. Очень мужественный человек. Сидит очень много не таких известных людей.
Мы воспитали целое поколение бюрократов, и военных, и полицейских. И сейчас бывший командующий наземными войсками, который закончил американскую академию, очень много денег было вложено в его подготовку, работает грузчиком в Филадельфии. Другой генерал, мой личный друг, герой нескольких войн, несколько месяцев спал под мостом в Страсбурге, пока что-то нашел. Вице-премьер моего правительства ухаживает за стариком в Америке за мизерную, по тем меркам, зарплату. Бывший министр фуры водит.
Аркадий Бабченко сказал мне в интервью, что вы из Грузии сделали конфетку, цитирую дословно.
Конфета раскисла. Под солнцем долго лежала, растаяла и теперь не такая вкусная.
Грузия была чемпионом по реформам, Украина не была чемпионом. Мы видим, что ситуация стремится примерно к тому же самому.
Мы вернулись к своему прежнему состоянию неудачников. Система самокорректирировалась, помогли "добрые друзья" из России и местные ублюдки, главный из них Иванишвили. Они вернули Грузию в первоначальное состояние.
Так может, и стараться не стоило?
Стоило, потому что опыт успеха очень важен. Почему меня, человека без денег, без паспорта, без всего, встречают вот так, как вчера встречали в Льеже? Потому что у меня есть главное, почему за нас голосовали. Иванишвили потратил на выборах, по данных ОБСЕ, в 40 раз больше, чем мы. Многие западники этого не понимают.
Недавно один второстепенный деятель из Америки сказал: Саакашвили и Иванишвили одного поля ягоды, они держат Грузию в заложниках. А потом моя знакомая прямо спросила: каким образом. Он говорит: и Саакашвили, и Иванишвили миллиардеры. То есть этот недоумок уверен, что я миллиардер. Иначе он не понимает, каким образом я мог практически выигрывать выборы.
Ситуация в Украине, как в плохой сказке: налево, направо пойдешь - все туманно
Ситуация в Украине, как в плохой сказке: налево, направо пойдешь - все туманно
УКРАИНА: ИТОГИ
Какое будущее у вашей партии в Украине?
В Украине сейчас сложная ситуация. Общество в тупике. Ситуация, как в плохой сказке: налево, направо пойдешь - все туманно.
Но знаете, каким-то удивительным образом мы почти во всех регионах сохранили ядро наших активистов. Это просто уму не постижимо. Ну что такое украинская политика? Это люди, которые перетекают из одной группы в другую, из второй в третью, из третьей в четвертую. Я уже со счета сбился, кто побывал в скольких партиях.
А тут партия, у которой нет действующего на месте лидера. Нет до конца легального статуса, потому что меня лишили гражданства, отказываются перерегистрировать наш устав. У нас есть клон, который успешно функционирует на бумаге. У нас нет денег.
И при этом есть несколько тысяч активных людей, которые себя отождествляют с этой партией. Некоторые их ехидно называют сектой. Но нет, идейность - это не сектантство. Идея - это выше, чем что-то еще. И мне кажется, что собрание идейных людей, которые не скурвились, - это огромное богатство для Украины. Даже если 100 человек не продается, это чудо.
Собрание идейных людей, которые не скурвились, - это огромное богатство для Украины. Даже если 100 человек не продается, это чудо.
А что они делают?
Им надо перегруппироваться, найти других таких же людей и просто не изменять принципам. Не подстраиваться под общественное настроение, а убедить украинское общество, что оно должно прийти к этому. Безотносительно к теперешним выборам.
Так произошло уже в нескольких странах. В Бразилии был маргинальный конгрессмен Болсонару, которого вообще никто серьезно не воспринимал, практически Парасюк такой. И вдруг их Парасюк стал очень популярным и очень эффектным лидером - потому что весь политический класс скурвился. И не он пришел к общему знаменателю, а общий знаменатель метнулся к нему.
Сейчас то же самое произошло в Сальвадоре, то же самое - в Армении, чтобы далеко не ходить. Пашиняна, который 20 лет был в политике, никто всерьез не воспринимал до того времени, пока армянское обществе не дозрело до его идей.
Исторический пример этому Черчилль. Его на смех поднимали пару десятилетий, а он не сдвигался с места. Когда все считали, что линия Чемберлена правильна, Черчилль был где-то в гордом одиночестве, чудак у которого нет политического будущего. И потом он стал Черчиллем, каким мы его знаем. Поэтому если в Украины есть будущее, то она должна прийти к этому знаменателю.
Вопрос от читателя: чи має намір Михайло Саакашвілі повернутися в Україну?
Пустите меня - и хоть завтра. Я подозреваю, что МАУ меня даже на рейс не посадит.
Я недавно въезжал во Францию, а у них внутренний контроль, и они проверили мой паспорт. Я обычно ношу украинский паспорт как ID. Они мне говорят: по данным Интерпола, этот паспорт украден, мы вынуждены его у вас конфисковать. Я говорю: через мой труп только, я вам этот паспорт не отдам, хоть в учетах он числится как украденный. Не отдам, и все. Они позвали начальника. Это тебя, спрашивает, Путин недолюбливает. Говорю: да, очень недолюбливают. "Ладно, отпускаю".
Я забрал свой паспорт и победителем перешел французскую границу. Для меня украинский паспорт - это очень ценная вещь, и тот момент, когда я смогу въехать в Украину с этим паспортом, будет для меня драгоценный.
Для меня украинский паспорт - это очень ценная вещь, и тот момент, когда я смогу въехать в Украину с этим паспортом, будет для меня драгоценный
Неделю назад я спросил Вашадзе, как он оценивает ваш опыт в Украине. Он сказал, что будь у него возможность, обязательно бы вас отговорил.
Мы с Вашадзе (кандидат в президенты Грузии- ред.) абсолютно противоположны, то есть мы друг друга дополняем.
То есть вы по-прежнему считаете, что вход в украинскую политику был правильным?
Конечно. Я узнал огромное количество очень хороших людей, и это был огромный опыт, причем не только для меня.
Одесситы первый раз за 200 лет увидели, что таможня может быть не коррумпирована. Чего-то это стоит. Есть пляж, который на гугле обозначен как пляж Саакашвили. Ну это настолько не мой масштаб - какой-то пляж у Васи отбивать. Но до этого настолько ничего не происходило, для одесситов и это уже что-то. Я привык строить автобаны, а построили узкую дорогу Одесса-Рени. Ну что делать? Чем смогли помочь, тем и помогли. Наши антикоррупционные форумы привели к тому, что мы поменяли Яценюка, но этого оказалось мало, чтобы осушить болото.
Я думаю, что ничего бесследно не проходит. Где-то в подсознании людей это остается, даже то, как меня вышвырнули. И поэтому нет, это было не напрасно.
Мы с вами познакомились весной 2015 года, и на первой или на второй встрече вы меня приятно удивили тем, что вы прочитали книжку "Ґудбай, імперіє". Больше всего меня поразило то, что вы там вычитали одну очень очень актуальную на тот момент мысль. 22 февраля 2014 года, сразу после Майдана, когда мы с Бендукидзе стали работать над книгой, сказал: быстрых реформ сейчас в Украине не будет. И вы процитировали именно эту мысль. То есть вы, похоже, тоже считали, что быстро в той конфигурации ничего сделать нельзя?
Нет, тут я больше был согласен с Порошенко. В 2013 году он сказал: или реформы будут быстрыми, или их вообще не будет. Но он решил, что их вообще не должно быть, - кроме как для пиара.
Каха был удивительный человек, но он часто пересматривал свои взгляды. Мне кажется, у нас были шансы. В 2014-2015 годах очень легко можно было много чего поменять, кроме жадности Порошенко. Но могла создаться критическая масса, которая заставила бы его, по крайней мере, частично что-то отдать. Люди бы увидели какие-то серьезные результаты. А мы получили практически отсутствие результата.
Может, нужно было избрать другую тактику?
Не бывает реформ исподтишка.
Политическую тактику. В результате в том числе антикоррупционных форумов, был убран с политической сцены Яценюк. Порошенко укрепился и разговоры про реформы вообще потеряли смысл. Может, не нужно было убирать Яценюка?
Какая разница - Яценюк и Порошенко друг с другом делили бы власть, или Порошенко забрал бы все себе? Тори Нуланд говорила мне: да отстань ты от Яценюка, потому что мы должны балансировать разные олигархические кланы Украины друг с другом и через это вынуждать их меняться. Ну это чушь полнейшая. И тогда я сказал: как ты можешь с умным видом рассуждать про балансирование украинских олигархов? Что ты понимаешь в украинских олигархах? Это другая планета для тебя!
Мне кажется, что в любом случае надо было идти вперед - и одного за другим их сбивать. Одного сбили, я и за Порошенко взялся, но тогда не удалось. Уже поздно было.
Нет ощущения, что Порошенко практически всех переиграл?
А что Кучма не был монополистом? Юля, пока была премьером, очень сильно с консолидировала власть. Что такого оригинального Порошенко делает, чего не делали его предшественники? Особого ума, чтобы консолидировать власть в Украине, не нужно. Поэтому я не считаю, что это проявление таланта со стороны Порошенко - быть новым Януковичем или ухудшенным вариантом Кучмы.
Почему демократической оппозиции не удалось объединится в этом цикле?
Потому что все хотят быть гетманами - раз. И во-вторых, нерешительность, отсутствие лидерства. Чем они занимались? Когда последний раз объединились? К сожалению, у многих там нет стержня. Не хватает лидерства, нет ощущения, что мы куда мы должны двигаться, что мы должны действовать.
Выход из этой ситуации?
Должны появиться лидеры. Новые, естественно. И люди очень ждут новых лидеров .
Как вы видите свою роль в условиях избирательной кампании?
У меня есть проблемы с этим. Например, очень порядочный человек Гриценко. Я уверен, что он не участвовал и не будет участвовать в коррупции. Он не пойдет на грязные компромиссы и так далее. Но вот он выступает и говорит: я знаю, что Порошенко будет фальсифицировать выборы, поэтому я призываю Авакова вмешаться и защитить избирательные участки. Ну это что такое? Полнейшее проявление беспомощности.
Он пытается построить ту коалицию, которую может построить .
Да, но каким образом Аваков со своей коррумпированной, продажной милицией поможет демократии победить в Украине? В последний момент они всегда договорятся с Порошенко или с любым другим, кто будет фальсифицировать. Это вопрос цены. Никогда они не помогут никакому Гриценко - раз.
Во-вторых, в теперешней ситуации не надо быть политиком брифингов, надо ему, как полковнику, создать отряды из бывших военных и взять под гражданскую охрану избирательные участки. Самим действовать - и не зависеть ни от какого Авакова.
Мы ж знаем, что выборы будут красть. Чего ты из брифингов это сообщаешь. И как люди могут тебе помочь, если ты сам как политинформатор выступаешь? Политинформаторы сейчас не нужны, нужны действия. Что толку обижаться на людей, что они, мол, до нас еще не дозрели. Это не люди не созрели, это вы их недостаточно убедили.
В теперешней ситуации не надо быть политиком брифингов, надо ему, как полковнику, создать отряды из бывших военных и взять под гражданскую охрану избирательные участки
В теперешней ситуации не надо быть политиком брифингов, надо ему, как полковнику, создать отряды из бывших военных и взять под гражданскую охрану избирательные участки
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ
Президентские выборы, главная тема. Перед тем, как обсудить персоналии, обсудим ключевые проблемы. Что обязательно должен сделать следующий президент Украины?
Привести совершенно новую команду, сделать очень быстрые кардинальные преобразования, чтобы получить первые результаты. Когда люди увидят, как это работает, я бы вообще изменил подход к принятию решений. Например, я бы ввел электронную демократию, чтобы большие решения принимались людьми через электронные голосования. Дал бы людям почувствовать, что они властелины своей страны.
Сократить бюрократию на 2/3, полностью поменять систему тарифов, реально тарифы можно сделать гораздо гибче.
Вы заходите на поляну премьера…
Люди выбирают человека, который будет действовать, а не просто какого-то гаранта конституции.
Принять закон про олигархов, забрать у них политические рычаги. И все время апеллировать к людям - через голову так называемой элиты. Ну приблизительный Слуга Народа, только с более конкретным планом действий.
[Следующий президент Украины] должен привести совершенно новую команду, сделать очень быстрые кардинальные преобразования. Сократить бюрократию на 2/3, полностью поменять систему тарифов, реально тарифы можно сделать гораздо гибче
Кстати, в программе Зеленского есть электронная демократия.
Мне нравится. Остается понять, насколько он способен сам это осуществить.
Проблема войны.
Полу замороженный конфликт - лишь часть большой гибридной войны, которую ведет Путин против Украины. Он не нападает полномасштабно, потому что почти уверен, что Украина сама распадется на части. Зачем платить большую цену, нарываться на новые санкции?
Я очень высокого мнения об украинских военных. Я считаю их героями. Но сколько бы Порошенко ни говорил, что он создал новую армию, реально это армия старого советского образца. И есть советская армия российского образца, в которою россияне вложили гораздо больше денег.
Я бы сказал, что уже даже не советского образца. После войны в Грузии они провели серьёзные реформы.
Но основа все-таки советская. Российскую армию этой армии не удержать, если та крупномасштабно нападет.
У Путина падает рейтинг, и я не знаю, что его сдерживает, чтобы не полезть в новую авантюру. Он может захотеть отхватить Гомель у Белоруссии - сделать белорусский Донбасс, или вообще всю Беларусь отхватить. А другой вариант – полномасштабное нападение на Украину. Чтобы этого избежать, не надо ему давать времени.
Если Украина быстро начнет развиваться, этот вариант у Путина через несколько месяцев отпадет. Украина, которая быстро развивается, решит как минимум вопрос стабилизации на фронте и мы избежим крупномасштабного нападения.
Вторая большая проблема - справедливость: правосудие, правоохранительная система…
В Украине есть хорошие судьи. Они исключение, но они есть: Лариса Гольник, Лариса Цокал, которая меня отпускала. Они, может быть, не идеальны, но они реально способны найти решения. Можно найти несколько десятков людей, которые будут справедливы, - это раз.
Во-вторых, можно пригласить украинских канадцев, украинских американцев в Верховный суд, чтобы создать новую традицию. Чтобы уйти от суда Грановского к настоящему суду.
И последняя большая прерогатива. Дипломатия. Просто хочу напомнить, что буквально на днях Меркель продавила решение в пользу достройки Северного потока. Это, глядя из Украины, напрямую связано с безопасностью.
У Украины большие вызовы, потому что Европа хочет снять санкции [с России]. Меркель ослабла, в немецкую политику возвратился Шредер, который реально сейчас управляет социал-демократической партией. А Шредер - это не просто друг Путина, это филиал Путина. Италия воинственно выступает против санкций, некоторые центральноевропейские страны против санкций. Франция очень открыто всем объясняет, почему санкции вредят Европе. Вопрос нескольких месяцев, пока эти санкции будут сняты.
Но ведь это зеленый цвет Путину…
Это полное обеление Путина, в первую очередь в глазах собственной олигархической элиты.
А как Украина может на это повлиять?
Успехом.
Если речь идет о нескольких месяцах.
Если после президентских выборов будут энергические действия, Украина начнет выглядеть привлекательно, будет очень трудно ее "кинуть".
Сейчас она выглядит как территория. Трамп на саммитах называет Украину суперкоррумпированной. Он в это реально верит, и он прав. Украина - это неудавшееся, в значительной мере, государство, к сожалению. Я считаю, что Порошенко - это конец Украине, она просто распадется. Порошенко воплощает стагнацию. Его коррупция привела к стагнации. А стагнация - это распад Украины. Она и так держится на честном слове.
Меркель ослабла, в немецкую политику возвратился Шредер, который реально сейчас управляет социал-демократической партией. А Шредер - это не просто друг Путина, это филиал Путина
Меркель ослабла, в немецкую политику возвратился Шредер, который реально сейчас управляет социал-демократической партией. А Шредер - это не просто друг Путина, это филиал Путина
Если Порошенко - это стагнация, то про Тимошенко ее оппоненты говорят, что это Венесуэла, социалистический эксперимент, и не то, что стагнация, а спад, взрыв, катастрофа. Как вы оцениваете политическую программу Тимошенко?
То, что Тимошенко - часть старого политического класса, не вызывает сомнений. Но у нее есть несколько отличий от Порошенко.
Во-первых, она чистый политик. Для нее на первом месте власть, а не деньги. А для Порошенко деньги, личные доходы превыше всего. Для него политика - это путь к новым миллиардам.
Во-вторых, она сидела в тюрьме, она была жертвой несправедливости.
Как Луценко…
Луценко никогда не был серьезным политиком. Он всегда был полу хулиганом, полу-скандалистом, не говорю уже о других отрицательных чертах. Юля все- таки крупномасштабный политик. Она была жертвой несправедливости, она знает, что такое, когда по тебе проезжает система.
Третье. То, что будут изменения, - это уже хорошо. К Юле у многих отрицательное отношение, но это отчасти заслуга олигархов. А почему олигархи вели против нее пропаганду? "Криворожсталь" она у Пинчука забрала. Факт остается фактом, что это единственный успешный пример приватизации в украинской истории. Ну что приватизировали Порошенко и Яценюк за столько лет? А она реально сделала приватизацию. "Криворожсталь" работает, платит налоги, не жалуется на плохую конъюнктуру рынка, как все остальные олигархические предприятия. И когда ее обвиняют в популизме умники из теперешнего правительства… Они вообще ничего не сделали. А она сделала "Криворожсталь". Она забрала ОПЗ у консорциума олигархов, тоже смелый шаг, естественно, не без последствий. У нее были большие проблемы с донецком кланом. То есть реально она имеет историю сопротивления олигархам. Она, естественно, имеет и историю заигрывания с олигархами, но у них очень сложные отношения. Олигархи ей массово не доверяют. Для меня это хороший признак.
Тимошенко сравнивают с Мадуро. Всех волнует: разорвет она отношения с МВФ или…
Если Юля Тимошенко разорвет отношения с МВФ, я это буду только приветствовать, при условии что параллельно Украина будет делать быстрые реформы.
Ваш двухминутныйролик, который показали на форуме по выдвижению Тимошенко, произвел фурор. Как это вообще получилось?
У меня есть человеческая солидарность с ней. Когда меня лишили гражданства, она сразу прилетела в Варшаву, сразу поддержала. Она с политическим риском для себя встречала меня на границе. И на суде, когда меня должны были под арест посадить, она все время сидела рядом, пять или шесть часов подряд, практически держала за руку. И это сыграло роль в том, что меня освободили. Я терпеть не могу неблагодарности. Я могу и критически вещи говорить, но когда человек тебе делает добро и проявляет солидарность, я тоже проявляю солидарность - это раз.
Во-вторых, я действительно считаю, что в ее конфликте с олигархами ее надо поддержать. Плохой пиар, который ей делали, он не спроста.
Третье - знаете, все познается в сравнении. А какой у нас выбор сейчас?
При всем этом, своим выступлением я не призывал за кого-то голосовать, это решать избирателям. Я просто выразил теплое отношение к человеку, которого считаю другом, который поддержал в трудную минуту.
Очень многие помнят кадры 2008 года и Тимошенко, которая хихикает с Путиным после нападения на Грузию…
Это чуть-чуть манипулирование. Путин это так преподал. На тот момент она, возможно, с точки зрения драматургии, допустила ошибку. Но с другой стороны, нам реально тогда дали гуманитарную помощь.
Ющенко приехал в Грузию, он поддержал нас, я ему безмерно благодарен. А у Тимошенко была смертельная схватка с Ющенко. И то, что он делал, ее правительство делало с точностью наоборот. Но нам ее правительство сразу дало гуманитарную помощь. Путин просто воспользовался их схваткой с Ющенко: разделяй и властвуй, вот и все. Но я не чувствовал, что она против Грузии.
У нас Тимошенко вышла сейчас какая-то очень хорошая. А чего можно опасаться в случае ее прихода ко власти?
Чтобы не пришло слишком много старых людей, старых кланов. Это большой риск.
Что система останется прежней по большему счету?
Надо отдать должное, что она сохранила партию. Это единственная национальная партия, которая есть везде - на Западе, на Востоке, на Юге. Но зачастую это собрание местных кланов, некоторые из них мечтают дорваться до кормушки. Даже если они приведут ее к власти, она должна от них избавляться, иначе болото засосет всех. Не надо их тащить во власть, ни в коем случае.
До того, как мы начнем обсуждать Зеленского как кандидата. Очевидно, что у него сейчас очень тесные отношения с Коломойским.
У меня всегда были очень сложные отношения с Коломойским. Но я не считаю, что сегодня это большой фактор в украинской политике. Да, у него есть телеканал, который он лично контролирует и работает над его содержанием. Но других рычагов у него в Украине нет.
Мы не знаем, насколько Зеленский независим. Вполне может быть, что он ни от кого не будет зависеть. А может, и полностью будет зависеть от многих.
Вы следите за его кампанией?
Знаете, он не политик и это его большой плюс. Ему говорят: нашли ваши деньги в России. Он отвечает: это честно заработанные деньги - идите в баню. Вот если б политик это сказал, то ему бы написали минусы. А когда Зеленский так говорит, люди воспринимают это хорошо.
То есть он тефлоновый пока?
Просто он настоящий. Он русскоязычный патриотичный украинец. Он говорит: я такой, какой я есть, мовою володію. Он криворожский парень. А там говорят по-русски в основном. Он нарушает многие каноны украинской политики, но в его случае это работает на него.
Какие у вас надежды или опасения связаны с Зеленским?
У неопытности есть большой минус. Например, в Италии коалиция "5 звезд", которую тоже возглавляет комик, заняла первое место на выборах. Но этой победой воспользовался Сальвини из "Лиги Севера", у которого большой опыт. И Сальвини всю власть в Италии забрал себе, потому что эти неопытные.
Поэтому либо приобретаешь опыт на ходу, либо другой, у которого опыт есть, тебя просто отодвинет и сам все заберет. Когда мы в Грузии начали в 2003 году большие реформы, мы до этого уже были 7-8 лет реформаторами. У нас был огромный опыт, в основном неудачный, мы были опытными политиками, были опытными реформаторами. А совсем уже отсутствие…
Украинцы хотят отправить на свалку старый политический класс, но я не знаю, не дрогнет ли у них рука в последний момент. В Польше, например, есть рок-певец Кукиз, за которого по опросам всегда 20-25%. Но на выборах больше 10% он никогда не набирает, потому что в последний момент поляков что-то останавливает.
Поэтому он должен сказать: да, я много чего не понимаю, но вот эти люди будут моей командой. Вот это будет решающим.
Его кампания сейчас как раз построена на том, что он ведет в политику тех, кто в ней еще не участвовал.
Команда Зе. Он должен ее показать. Это ж не какие-то Зорро в масках. И они должны убедить, что они смогут это сделать.
Что еще вы бы ему посоветовали?
Он должен быть самим собой. Главное его достоинство - что он такой, какой есть.
Мне он симпатичен. Его сценаристы говорили, что для "Слуги народа" они списывали многие вещи с Грузии, то есть с моего президентства. Я чувствую с его стороны симпатию. Если он стремится к хорошим примерам, это уже хорошо.
Мы хорошо поговорили, поулыбались, а теперь рассмотрим реалистичный сценарий. Вы говорили, что Порошенко использует все ресурсы, которые у него есть для того, чтобы остаться у власти.
У него сейчас отложено $400 млн на чистый подкуп…
Откуда такая информация?
Из его штаба - я же всех там знаю. 400 млн. Из них 150 точно украдут по дороге, дойдет 250 млн. За голос пока что предлагают 200 гривен, но дойдет, наверное, где-то до 2000.
На что он рассчитывает? Он рассказывает про безвиз, но это не его заслуга. На самом деле, больше моя заслуга, чем его. Я был главным инициатором. Восточного партнерства, это результат российско-грузинской войны. И первое, что я предложил, - это безвизовые поездки. И сначала Грузия получила, потом сразу Украина. Томос? Я не верю, что люди голосуют за это. Люди голосуют по желудку и по достоинству. В обществе, где есть коррупция, нет достоинства. И это не религиозная история, это история достоинства. Поэтому мне кажется, что феодальная система, а религию пытаются продать как часть феодализма, не сработает.
Я считаю Порошенко основной угрозой украинскому государству, но после того, как он проиграет выборы и будет сидеть за коррупцию, он войдет в историю тем, что он помог автокефалии украинской церкви. И когда выйдет от наказания, он будет про это рассказывать своим внукам.
Вы как-то ужесточили риторику, раньше говорили, что он может уйти в монастырь.
Я надеюсь, что в любом обществе такого человека будут сажать. И он никуда не сможет убежать, потому что вряд ли Путин его возьмет, там прежний бандит есть. А на Западе никто его не заберет.
И это говорит о том, что у Порошенко самые большие стимулы из всех участников гонки к тому, чтобы ее не проиграть.
Да. Нельзя за него голосовать, ну как? Как можно за него голосовать.
А во второй тур он выйдет?
Я думаю, у него где-то 30% шансов выйти во второй тур. Все зависит от того, как Зеленский будет вести кампанию. Я не думаю, что он сможет обойти Тимошенко, но он может обойти Зеленского, если Зеленский вдруг упадет. Посмотрим.
А если второй тур будет Порошенко - Зеленский?
Я думаю, что люди в любом случае во втором туре не будут голосовать за Порошенко, кто бы там ни был там. Кроме Бойко, но Бойко не будет
Не может народ, который видел несколько лет этой лжи, цинизма, насмехательства, не ответить на это четким отказом во втором сроке. Если у народа нет инстинкта самосохранения, у Украины нет будущего. А я уверен, что у Украины есть будущее. Украина будет сверхдержавой, как минимум региональной.
Где вы себя видите через год?
Во-первых, победителем в Грузии. Я думаю, что в Грузии мы переломаем хребет этому олигарху, его системе уже в этом году. Чувствую и вижу себя часто в Украине, буду постоянно между Киевом и Тбилиси, по крайней мере я себя точно не вижу между Амстердамом-Брюсселем и Нью-Йорком. Мне Тбилиси и Киев гораздо более приятны - ощущение дома по обе стороны трассы.