Мій базовий підхід - спиратися на того, хто чинить опір. Я боюсь такого "Yes, sir!". Готовність виконувати будь-який наказ, а потім, коли щось провалилося: "Та вибачте. Це ж за вашим наказом". Там, де мені не вистачає знань, я готовий слухати і чути людей, навіть із зовнішнього оточення.



Я не мікроменеджер. Я ставлю стратегічне завдання, даю час і перевіряю результат. Я не буду дзвонити, смикати кожного дня, шугати підлеглих, щоб вони були в постійному стресі.



Людина, яка береться за перше крісло, повинна мати три складові.



Перша - власне стратегічне бачення розвитку своєї сфери. Якщо ти його не маєш твої помічники тобі його не сформують.



Друге - люди. Right people in right positions. Це не означає, що всі мають бути нові.



І третє, а може найперше, - задати систему цінностей. "Что такое хорошо и что такое плохо".