Почему демократы опять не смогли объединиться?
Кто-то считает, что объединению помешали амбиции, кто-то называет причиной отсутствие доверия, а третьи и вовсе прозаично намекают на деньги, взятые у более богатых кандидатов в президенты.
Так или иначе, но расстановка в этом лагере не очень изменилась с осени 2017-го, когда украинские политики стали всерьез задумываться о формате участия в выборах.
Первая встреча лидеров оппозиции состоялась во Львове 11 сентября, в ночь после прорыва границы на Шегинях Михеилом Саакашвили. Тогда они словесно задекларировали, что нужно действовать сообща.
Хорошей платформой для такого объединения могла бы стать акция "Большая политическая реформа", которая началась под стенами парламента 17 октября 2017 года. Ее инициаторы - внефракционное объединение молодых депутатов"Еврооптимисты"
выставили три требования: снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и принятие нового избирательного кодекса.
Общий чат по координации действий назвали "Карфаген" – по аналогии с известной фразой "Карфаген должен быть разрушен".
Поддержать молодых политиков вызвались соратники Саакашвили, "Самопоміч", "Свобода", и даже Тимошенко.
Список требований очень тщательно согласовывали, ведь в акции также принимали участие и общественные организации, существующие на гранты международных доноров, например, Реанимационный пакет реформ.
Но в первый же день акции Саакашвили и его соратники внезапно дополнили список требований пунктом об импичменте президента. А потом для создания нужной картинки борьбы под Раду в камуфляже пришли сослуживцы Семена Семенченко из батальона "Донбасс", и акция сразу перестала быть мирной. Уже к вечеру часть общественных организаций отмежевались от акции: финансирующие их западные фонды не хотели услышать в свой адрес обвинения в прямом вмешательстве во внутренние дела государства. Часть нардепов и активистов заявили, что будут вести борьбу иным способом. Юлия Тимошенко также убрала своих людей подальше, тем более что это были в основном женщины в возрасте.
"Батьківщина" вышла из переговоров о совместных парламентских и уличных действиях, поняв, что место на сцене занято Саакашвили, а ей не нужна радикализация, чтобы не спугнуть умеренный электорат.
На тот момент лидер «Батьківщини» уже год возглавляла президентские рейтинги, и ей выгодно было закрепиться в статусе единого кандидата от оппозиции. В ноябре 2017-го она еще раз встретилась с Анатолием Гриценко и Андреем Садовым. Безрезультатно.
И Гриценко, и Садовой хотели большего политического будущего, чем статус соратников Тимошенко.
Еще некоторое время фронтменом всего оппозиционного движения оставался Саакашвили. Но с февраля 2018 года, после того как грузинского экс-президента выслали в Польшу, Анатолий Гриценко более серьезно вступает в игру и начинает говорить об объединении оппозиционных демсил.