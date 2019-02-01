Правила участия Анатолия Гриценко
Демократы опять проиграли|

Полгода назад Анатолий Гриценко выглядел политиком-тяжеловесом, способным побороться за пост № 1.
За месяц до выборов так не кажется даже его соратникам.
Почему полковник опять "непрохідний"?
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ерший непрохідний".
Этот слоган президентской кампании Анатолия Гриценко 2010 года часто вспоминают, когда говорят о его проигрышах. Иногда вместе с присказкой из мультфильма "как вы яхту назовете, так она и поплывет". Но если в кампании-2010 у Анатолия Гриценко объективно не было ни одного шанса, то на выборах 2019-го победа была вполне реальна.

Летом 2018 года он занимал уверенное второе место в президентских рейтингах и, по данным соцопросов, побеждал во втором туре даже Юлию Тимошенко. Чтобы конвертировать аванс избирателей в реальный успех, нужно было не так много - стать единым кандидатом от весомой части демократического сектора.

Проевропейское демократическое направление в 2019-м оказалось перегруженным - на этом электоральном поле и Порошенко, и Тимошенко, и Анатолий Гриценко, и Андрей Садовой, и Александр Шевченко, и Роман Бессмертный, и еще десяток кандидатов с рейтингом ниже 1%.

Большинство кандидатов построили свою избирательную стратегию на критике действующего президента, чем еще больше запутали электорат: как выбрать из десятка оппозиционеров лучшего?

Конечно, картина могла бы выглядеть совсем иначе, если бы объединились хотя бы Гриценко, Садовый и Вакарчук. Но где два украинца, там три гетьмана.

И нынешняя президентская кампания не стала исключением.

За месяц до выборов социологи и политологи уверенно прогнозируют, что за выход во второй тур будут бороться Зеленский (17,5% в последнем опросе Центра Разумкова), Порошенко (13,1% ) и Тимошенко (11,5%). А вот либеральные демократы, находящиеся в оппозиции к власти, опять останутся в шаге от выхода во второй тур.





















Опять не получается.
При чем тут Саакашвили






















Опять не получается.
При чем тут Саакашвили

Почему демократы опять не смогли объединиться?

Кто-то считает, что объединению помешали амбиции, кто-то называет причиной отсутствие доверия, а третьи и вовсе прозаично намекают на деньги, взятые у более богатых кандидатов в президенты.

Так или иначе, но расстановка в этом лагере не очень изменилась с осени 2017-го, когда украинские политики стали всерьез задумываться о формате участия в выборах.

Первая встреча лидеров оппозиции состоялась во Львове 11 сентября, в ночь после прорыва границы на Шегинях Михеилом Саакашвили. Тогда они словесно задекларировали, что нужно действовать сообща.

Хорошей платформой для такого объединения могла бы стать акция "Большая политическая реформа", которая началась под стенами парламента 17 октября 2017 года. Ее инициаторы - внефракционное объединение молодых депутатов
"Еврооптимисты" выставили три требования: снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и принятие нового избирательного кодекса.

Общий чат по координации действий назвали "Карфаген" – по аналогии с известной фразой "Карфаген должен быть разрушен".

Поддержать молодых политиков вызвались соратники Саакашвили, "Самопоміч", "Свобода", и даже Тимошенко.

Список требований очень тщательно согласовывали, ведь в акции также принимали участие и общественные организации, существующие на гранты международных доноров, например, Реанимационный пакет реформ.

Но в первый же день акции Саакашвили и его соратники внезапно дополнили список требований пунктом об импичменте президента. А потом для создания нужной картинки борьбы под Раду в камуфляже пришли сослуживцы Семена Семенченко из батальона "Донбасс", и акция сразу перестала быть мирной. Уже к вечеру часть общественных организаций отмежевались от акции: финансирующие их западные фонды не хотели услышать в свой адрес обвинения в прямом вмешательстве во внутренние дела государства. Часть нардепов и активистов заявили, что будут вести борьбу иным способом. Юлия Тимошенко также убрала своих людей подальше, тем более что это были в основном женщины в возрасте.

"Батьківщина" вышла из переговоров о совместных парламентских и уличных действиях, поняв, что место на сцене занято Саакашвили, а ей не нужна радикализация, чтобы не спугнуть умеренный электорат.

На тот момент лидер «Батьківщини» уже год возглавляла президентские рейтинги, и ей выгодно было закрепиться в статусе единого кандидата от оппозиции. В ноябре 2017-го она еще раз встретилась с Анатолием Гриценко и Андреем Садовым. Безрезультатно.

И Гриценко, и Садовой хотели большего политического будущего, чем статус соратников Тимошенко.

Еще некоторое время фронтменом всего оппозиционного движения оставался Саакашвили. Но с февраля 2018 года, после того как грузинского экс-президента выслали в Польшу, Анатолий Гриценко более серьезно вступает в игру и начинает говорить об объединении оппозиционных демсил.








Начало гонки









Начало гонки

Он собирает несколько "квартирников" с ключевыми участниками оппозиционных митингов, где они обсуждают возможности сотрудничества.
Гриценко - молодец, что инициировал эти встречи, но почти все время он говорил о том, что мы все делаем не так. О формате объединения он не говорил
- рассказывал в конце февраля 2018-го один из участников собрания.
Тогда главным двигателем протестной активности еще оставался "Рух нових сил". Но после высылки Саакашвили стало ясно, что он не сможет принять участие в парламентской кампании как объединяющая фигура оппозиционного движения. А значит, всем амбициозным, но не примкнувшим к большим партиям депутатам и политикам нужен новый лидер.

Юрий Деревянко со сцены на Софийской площади объявил о поиске сильного кандидата в президенты. Рассматривался широкий спектр – от лидера "Хвыли" Виктора Чумака до директора НАБУ Артема Сытника. Будущего единого кандидата РНС предлагал определить в рамках праймериз.

Хотя даже прогрессивный в " кандидатском вопросе" Виктор Чумак считал более правильным, чтобы все кандидаты заявили о намерении баллотироваться, а потом уже поддержали сильнейшего – на кого укажет социология. Такую же идею озвучил и Анатолий Гриценко на одной из встреч.

Такая логика была понятна и устраивала большинство в демократическом лагере: самый высокий рейтинг среди демократов был тогда у Садового, поэтому за объединение с Гриценко выступили только Альтернатива экс-депутата от БПП Егора Фирсова и Народный контроль Добродомова, которым точно нечего было ловить в президентской кампании.

Даже Демальянс решил подумать.

В мае 2018-го появилась социология, согласно которой уже Анатолий Гриценко занимал второе, после Юлии Тимошенко, место в президентской гонке.

Представители демсил опять собрались на закрытую встречу и стали говорить о необходимости поддержки единого кандидата.

И опять не договорились.

Святослав Вакарчук, поддержка которого дала бы больше всего рейтинга, продолжал молчать. Даже на троллинг от Владимира Зеленского не велся.

Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко впервые там же озвучили, что думают о создании своей партии. Дмитрий Гнап заявил, что уходит из журналистики и пойдет в президенты.

Пока молодые политики не спешили идти договариваться с Гриценко, к нему зачастили политики-бизнесмены, которые, видя пикирующий рейтинг Порошенко, думали, как диверсифицировать риски и заручиться поддержкой потенциального главы государства.

По этому случаю в политической тусовке как анекдот рассказывали о встрече кандидата в президенты с одним курино-яичным магнатом.
- Смотрите, Степанович, я могу вас поддержать финансово: вам же нужны деньги, а вы мне дадите какие-то гарантии, - предложил бизнесмен.

- Знаете, я вас могу гарантированно включить только во второй список, - ответил Гриценко.

- А второй список - это что?

- Ну, это список на посадку. Просто сядете позже.
После пары таких встреч часть бизнесменов и депутатов постановили, что Гриценко недоговороспособен, и вернулись к предыдущему плану - ходить на Туровскую, договариваться с Юлией Тимошенко.

Но на фоне такой неуступчивости появился слух, что Гриценко финансирует один из лидеров Оппоблока - Сергей Левочкин.

В команде Гриценко связь с Левочкиным отрицали, а на вопрос о деньгах отвечали, что помогает некрупный бизнес, а рейтинг зарабатывается поездками по регионам и эфирами на местном телевидении.










Команда некомандного

За лето в команде Гриценко более-менее оформился костяк. Организационной работой занимался его давний соратник, экс-депутат "Батьківщини" Олег Канивец. Еще часть работы по переговорам на местах, поиску волонтеров и привлечению молодого электората взял на себя лишенный депутатского мандата экс-депутат БПП Егор Фирсов. Еще один соратник Фирсова из "Альтернативы" Руслан Калинин занялся темой вынужденных переселенцев. Юридические вопросы были возложены на Николая Катеринчука, который когда-то в этом амплуа дебютировал в "Нашей Украине".Политтехнологами в кампанию позвали Виктора Котигоренко, ученика покойного "отца украинских политтехнологов" Юрия Левенца, а также Дениса Каплунова,молодого технолога, работавшего с УДАРом. Также переговоры вели с Сергеем Гайдаем, но не сложилось.

В начале осени в соцсетях разразился скандал из-за слухов, что штаб Гриценко может возглавить одиозный депутат и бизнесмен из Закарпатья Виктор Балога. Переговоры действительно велись, и это подтвердил сам Балога в интервью УП.

Балога даже проводил встречи насчет возможного объединения с "Самопоміччю", ведь без поддержки Садового и Вакарчука он считал эту схватку за президентство бесперспективной. Однако из-за резко негативной реакции на его появление в штабе Гриценко от помощи Балоги отказался.

Многие в ту пору шутили, что руководителя штаба можно было и не искать, а отдать эту роль жене Гриценко, журналистке Юлии Мостовой, но она в перипетии кампании решила не вмешиваться.
Иногда нам даже хочется, чтобы ее было больше в этой кампании
- признался в неформальном разговоре один из представителей команды Гриценко.










Плохая кампания

Но главной проблемой Гриценко было даже не отсутствие главы штаба и нежелание Садового и Вакарчука его публично поддержать, а то, что он так и не сформулировал внятную программу и месседжи, почему выбирать нужно именно его.

Если у Тимошенко был "Новый курс", у Порошенко - Томос и НАТО, у Зеленского - сериал "Слуга народа" с инфантильными мечтами о хорошем-добром президенте, то у Гриценко такой концепт не создали.

То есть формула кампании ограничилась слоганом с борда "Честных больше", предполагающим недовольство нынешним положением дел в стране, но не дающим ответа на вопрос, что делать.

Даже свой план по решению конфликта на Донбассе Гриценко не спешил озвучить.
У Анатолия Степановича есть плохая черта: он ждет, когда его выберут, а потом он уже себя покажет. А так это не работает. Порошенко чем взял в 2013-м? Он залез на бульдозер и показал, что будет действовать. А Гриценко не показал пока ничего. Как там было в его интервью Влащенко, которая спросила: "Когда курить бросите?". У мужчины могло быть два ответа: "Не брошу" или "Брошу такого-то числа". А он что ответил? Изберите меня – и брошу. Поэтому и нет поддержки
- говорит один из политтехнологов на условиях анонимности.
В результате осенью рост рейтинга остановился. После слухов о приходе Балоги, команду Гриценко покинули несколько человек. Например, Соломия Бобровская, работавшая в Одесской администрации вместе с Саакашвили.

Переговоры с Садовым явно не ладились. Последний не только сам пошел в президенты, но еще и заручился поддержкой "Демальянса".

Неофициально в партии Василия Гацько это решение объяснили хитрым планом: только такой союз заставил бы Садового поддержать более рейтингового кандидата и оставить одну фамилию от демократов в списке. Об этом даже было подписано соглашение.

В декабре, чтобы показать хоть небольшое, но объединение вокруг своей кандидатуры, Гриценко объявил о том, что его штаб возглавит Виктор Чумак, а к его кампании присоединятся два Николая - Томенко и Катеринчук.

На самом деле планировалось, что его поддержит еще один участник президентской гонки – Роман Бессмертный. Но тоже не сложилось.

Гриценко предложил Бессмертному стать главой его штаба – ведь последний занимался этим у Виктора Ющенко в 2002 и 2004 годах. Бессмертный отказался – он готов был стать партнером и брать на себя переговоры с Садовым и Вакарчуком, но предлагал потратить на это больше времени, даже потянуть до марта.
Я не скажу ничего плохого об Анатолии Степановиче, но я сразу его предупредил, что буду создавать свою партию и в этой кампании могу быть только партнером
- говорит Бессмертный.
Так главой штаба стал Чумак, который до этого собирался быть всего лишь одним из VIP-агитаторов.

В результате эта роль досталась молодым политикам Сергею Лещенко, Светлане Залищук и Мустафе Найему. Залищук по некоторым функциям заменила как раз ушедшую Бобровскую.

Из позитива, которым Гриценко все же может похвастаться на фоне других кандидатов демократического поля, - он презентовал своих кандидатов на руководящие должности в стране.

Так, в случае победы Гриценко главой Службы безопасности станет Виктор Трепак, уволившийся из этого ведомства и ставший известным благодаря раскрытию черной бухгалтерии "Партии регионов". Министром обороны Гриценко видит своего давнего соратника, с которым работал в министерстве, - Ивана Апаршина. На роль главы Нацбанка он предлагает бывшего зампреда НБУ Александра Савченко.







Последний шанс

На два последних месяца в штабе Гриценко составили плотный график поездок по регионам - как самого кандидата, так и главы штаба Чумака. Кроме встреч каждый день проводят пару эфиров на местном радио и телевидении. От традиционных палаток с агитаторами отказались - дорого и неэффективно, поэтому газеты с агитацией просто разослали на почту избирателям.

В феврале Гриценко также получил доступ к эфиру на "1+1", хотя раньше он туда не ходил из-за сюжетов о том, что он разворовал армию. Но сейчас эти эфиры кандидату важнее, чем обиды, а владельцу телеканала Игорю Коломойскому появление полковника нужно, чтобы пощипать электорат Петра Порошенко. Ведь они играют на одном электоральном поле.

Поездки, выступления, эфиры не отменяют необходимости создать коалицию демократических сил.

Конец февраля - последний срок, когда демократы могут объявить об объединении. Именно 28 февраля определено как дедлайн в ранее подписанном соглашении "Самопомочі" и "Демальянса".

В решении съезда и соглашении у нас указано 28 февраля как дедлайн. А согласно закону у нас есть еще время до 7 марта, чтобы в избирательном списке остался единый кандидат. Так что мы не опускаем руки и делаем все от себя зависящее, чтобы это случилось
- говорит лидер "Демальянса" Василий Гацько.
При этом он отмечает, что сейчас главная проблема во взаимоотношениях штабов – это даже не амбиции, а недоверие.
Ведь речь в том числе идет о парламентской кампании, и нужно предлагать видение, как будут участвовать в ней политсилы, которые поддержат единого кандидата
- добавляет он.
Садовой решил идти на выборы еще летом. Осенью его намерение обозначилось появлением многозначительных бордов с надписью "Наступний", а потом еще более радикальным словом "Наступ". Правда, по ходу кампании Садовой продает только образ себя как мэра Львова, а в рамках государства ничего не предлагает. Разве что говорит о важности развития IT-отрасли, ведь среди спонсоров партии мэра Львова много представителей именно этой сферы.

Несмотря на позитивный настрой Гацько, динамика переговоров между штабами Садового и Гриценко подсказывает, что объединения, скорее всего, не будет.

Но если соратники Гриценко намекают на то, что Садовой, по сути, подыгрывает Банковой, то с другой стороны говорят, что есть вопросы к таким вещам, как помощь Геннадия Корбана или Михаила Бродского.

На вопрос о роли этих людей в штабе Гриценко не ответили – сделали вид, что не расслышали. А насчет помощи Виктора Пинчука сообщили, что получили доступ к эфирам ICTV, но не больше, чем другие кандидаты.
Я говорю с разными представителями "Самопомочі", и я понимаю, что они хотят: сохраниться как партия
- признает глава штаба Гриценко Виктор Чумак.
Пока же на переговорах представители партии Садового напоминают, что в прошлую президентскую кампанию у Гриценко было 5,4%, тогда как на парламентских выборах "Самопоміч" получила 10,9%, а "Громадянська позиція" - 3,1%. И в этот раз может повториться та же история.
Все может быть. А может, теперь все будет по-другому. На сегодня у нас рейтинг в три раза выше, чем у них. Даже у Смешко рейтинг выше, чем у Садового.

Сейчас они нам предлагают дебаты. Я отвечаю: "Хорошо, составьте мне вопросы, по которым у нас расходятся позиции. Вокруг чего мы будем дебатировать? Вы за рынок и либеральные ценности, и мы тоже. Если сильно ковыряться в носу, то можно дойти до разночтений вроде "мы сегодня хотим продавать землю, а вы - завтра". Вот и вся разница. Я понимаю, зачем им эти дебаты: они надеются на переток голосов от более сильного к более слабому. Ведь все, что им нужно, - это 5%
- отвечает Чумак.
Такой тон заставляет предположить, что на объединение в штабе Гриценко уже не сильно рассчитывают.

Хотя даже сейчас у Гриценко готовы передать должность главы штаба Андрею Садовому или представителю его партии, если они согласятся на объединение.

Безусловно, там понимают, что это бы сыграло в плюс не столько в плане перетока электората, сколько для его мобилизации именно вокруг Гриценко, а не вокруг кандидатов, имеющих сейчас от 0,1 до 2%.
Это будет эффект веры, что мы можем победить
- отмечает Чумак.
Также он признает, что присоединение и Садового, и Бессмертного добавило бы им сил на уровне штабов.

Но поскольку каждая новая социология показывает, что шансов на выход во второй тур практически нет, то и вероятность объединения тает на глазах.

В последнем опросе Центра Разумкова Анатолий Гриценко занимает четвертое место с результатом 7,3% от числа всех определившихся и отстает более чем на 5% от Юлии Тимошенко (13,8%).

В рейтинге партий "Громадянська позиція" Гриценко пока имеет 6,4% и единственная проходит в парламент. У "Самопомочі" 2,4%.

Есть ли смысл многочисленным политикам с низкими рейтингами объединяться в одну партию перед парламентскими выборами, политтехнолог Сергей Гайдай не уверен. "Объединение политиков с нулями рейтинга тоже даст ноль. А чтобы повторить успех "Нашей Украины" нужен свой Ющенко. А такого сильного политика я пока не вижу", – говорит политтехнолог.

"Я верю, что во втором туре будут Зеленский и Гриценко", – убеждает на прощание Виктор Чумак. Хотя очевидно, что кандидат опять "непроходной" и главная борьба теперь развернется за свою фракцию в Верховной Раде уже девятого созыва.
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Текст: Татьяна Николаенко
Оформление: Татьяна Павлушенко
Фото: EPA, grytsenko.com.ua, открытые источники

Дата публикации: .02.2019 г.

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