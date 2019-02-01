"П ерший непрохідний".

Этот слоган президентской кампании Анатолия Гриценко 2010 года часто вспоминают, когда говорят о его проигрышах. Иногда вместе с присказкой из мультфильма "как вы яхту назовете, так она и поплывет". Но если в кампании-2010 у Анатолия Гриценко объективно не было ни одного шанса, то на выборах 2019-го победа была вполне реальна.



Летом 2018 года он занимал уверенное второе место в президентских рейтингах и, по данным соцопросов, побеждал во втором туре даже Юлию Тимошенко. Чтобы конвертировать аванс избирателей в реальный успех, нужно было не так много - стать единым кандидатом от весомой части демократического сектора.



Проевропейское демократическое направление в 2019-м оказалось перегруженным - на этом электоральном поле и Порошенко, и Тимошенко, и Анатолий Гриценко, и Андрей Садовой, и Александр Шевченко, и Роман Бессмертный, и еще десяток кандидатов с рейтингом ниже 1%.



Большинство кандидатов построили свою избирательную стратегию на критике действующего президента, чем еще больше запутали электорат: как выбрать из десятка оппозиционеров лучшего?



Конечно, картина могла бы выглядеть совсем иначе, если бы объединились хотя бы Гриценко, Садовый и Вакарчук. Но где два украинца, там три гетьмана.



И нынешняя президентская кампания не стала исключением.



За месяц до выборов социологи и политологи уверенно прогнозируют, что за выход во второй тур будут бороться Зеленский (17,5% в последнем опросе Центра Разумкова), Порошенко (13,1% ) и Тимошенко (11,5%). А вот либеральные демократы, находящиеся в оппозиции к власти, опять останутся в шаге от выхода во второй тур.

