Помітно однак, що найбільш охоче нинішні кандидати роздають обіцянки соціально-економічного характеру: стосовно розміру комунальних тарифів, податків, пенсій, зарплат тощо.



Насправді президент не має прямого впливу на економічні та соціальні питання – це компетенція уряду. Варто пам'ятати, що кандидатуру прем'єра визначає коаліція у Верховній Раді, а президент лише вносить її на затвердження парламентом. Інших членів Кабміну та керівників центральних органів виконавчої влади так само затверджує парламент за поданням прем'єра (окрім кандидатур міністрів оборони, закордонних справ, глави СБУ та Генпрокурора – це, як було згадано вище, є прерогативою президента).



Тому до відповідних обіцянок кандидатів виборцям слід ставитися особливо пильно й критично.



Втім, глава держави таки має низку інструментів непрямого впливу.



Перший інструмент – президент є суб'єктом законодавчої ініціативи. Тобто, він може готувати і подавати на розгляд Верховної Ради законопроекти. При цьому не обов'язково ті, що стосуються міжнародних відносин, безпеки та оборони – тобто, основних президентських повноважень. Наприклад, у травні 2017 року Петро Порошенко подав на розгляд парламенту законопроект про розвиток інклюзивної освіти, а у вересні 2018-го – законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність.



Звичайно, для реалізації своїх законодавчих ідей президент має заручитися підтримкою більшості народних депутатів.



Другий інструмент непрямого впливу президента – вето на ухвалені парламентом закони. Його глава держави застосовує тоді, коли вважає, що документ суперечить Конституції, порушує міжнародні зобов'язання України чи її закони.



Подолати вето президента парламент може лише 300-ми голосами, що на практиці досить важко. Наклавши вето, Президент може повернути законопроект до парламенту зі своїми зауваженнями та пропозиціями і, таким чином, запропонувати своє бачення.



Опція вето – це пасивний засіб впливу президента на ті чи інші питання на законодавчому рівні.



Подібним є третій інструмент – президент може зупиняти дію актів Кабінету міністрів, якщо бачить в них ознаки порушення прав чи свобод громадян.



При цьому голова держави повинен звернутися до Конституційного суду, який і ухвалює остаточне рішення стосовно постанови чи розпорядження уряду.



Четвертий інструмент впливу – голови місцевих державних адміністрацій.



Президент призначає керівників ОДА та райдержадміністрацій. Вони, своєю чергою, можуть впливати на ситуацію на місцях. До відання цих органів належить практично все – у тому числі забезпечення законності, соціальний захист, сприяння підприємництву, питання освіти і спорту та інше.



Однак не варто забувати, що місцеві державні адміністрації діють лише в рамках політик, визначених урядом і парламентом, зебезпечуючи їх реалізацію в регіонах.



Слід також мати на увазі, що протягом наступної президентської каденції можливі зміни у структурі та функціях місцевих адміністрацій. Їх передбачено законопроектом про зміни до Конституції в частині децентралізації, вже ухваленим парламентом в першому читанні.

