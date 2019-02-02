Поэтому президент продолжил открывать дороги и новые объекты, а к лету Игорь Грынив уже выписал стратегию, которая предполагала противостояние Порошенко с Путиным, Томос и курс на вступление в НАТО и ЕС. "Жити по-новому" заменили на "Армія. Віра. Мова".
В такую концепцию не сразу поверило ближайшее окружение Порошенко. По их словам, безвиз и Томос – это то, что оправдывает предыдущие 5 лет его правления, но не дает ответ, зачем он нужен на следующие 5 лет.
Получение Томоса дало Порошенко рост рейтинга, но не такой, как хотелось. По данным группы "Рейтинга", за последний месяц года президент набрал только 1% новых сторонников.
Поэтому, чтобы вывести президента во второй тур, нужна максимальная мобилизация электората и сетка (структура для агитации и/или скупки голосов. – Ред.
).
Именно сетка помогла Януковичу выиграть у Тимошенко на президентских выборах 2010-го. Благодаря системе десятников и сотников им удалось мобилизовать свой электорат.
В 100 из 225 округов запланировано нанять по 3000 агитаторов, каждый из которых должен привести по 15 человек. В общем – 4,5 миллиона человек. На каждый округ собираются выделить 500 000 долларов.
Сетки строит Дмитрий Касьянов, работающий с Сергеем Березенко с выборов в Чернигове. Именно Березенко президент доверил денежный вопрос, хоть штабом и руководит Ковальчук. Но такое поддержание внутренней конкуренции вполне в духе президента.
Главное, чтобы сетку не поймал Арсен Аваков, которого уже больше года подозревают в дружбе с Тимошенко. Но в БПП верят, что министр глянет последнюю социологию и тоже примет сторону президента.
За два месяца до президентских выборов рейтинг действующего президента находится у отметки 10%
. Попадание Петра Порошенко во второй тур под вопросом: его уверенно опережает Владимир Зеленский (почти 16%), рейтинг Юлии Тимошенко тоже около 10%. Впрочем, социологи не научились измерять эффект "сетки" и админресурса. А пятый президент любит повторять, что за свою политическую карьеру он не проиграл ни одной избирательной кампании.