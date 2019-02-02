Но на самом деле план не изменится – до весны 2016-го получить нового премьера. Для этого Яценюка стали методично запугивать досрочными выборами. Мол, у БПП еще есть рейтинг и он готов идти на выборы, а Яценюк на них выйдет с одним негативом.



На одной из фракций "Народного фронта" Яценюк сказал дословно: "Они своих делегировали в правительство, они воруют, а всю ответственность вешают на меня". Речь шла в основном о конфликте

с министром энергетики Владимиром Демчишиным

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Президент шантажировал Яценюка досрочными выборами, Яценюк отвечал: "А кто же будет новым союзником?". Как ни странно, но в этом плане президент готов был заручиться даже поддержкой Тимошенко. Если опираться опять же на переписку Онищенко, президент удерживал ее в поле своего влияния через откаты за голосования.