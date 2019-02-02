Правила президентства
Петра Порошенко
ПРИШЕЛ, ИЗБРАЛСЯ, УСИДЕЛ|
Правила президентства
Петра Порошенко
ПРИШЕЛ, ИЗБРАЛСЯ, УСИДЕЛ|
Что произошло на главной политической кухне Украины за последние пять лет?
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В первом ряду зала, где проходил форум "От Крут до Брюсселя", мирно беседовали глава президентского предвыборного штаба Виталий Ковальчук и премьер-министр Борис Гройсман. Глядя на них в январе 2019-го, сложно поверить, что два с половиной года назад они буквально обещали свернуть друг другу шеи, после того как Гройсман не взял Ковальчука в свой Кабмин вице-премьером.

Таких историй вражды в окружении президента вагон. Но желание выжить – сильный стимул к сплочению рядов. А команда Порошенко сейчас загнана в глухой угол – над ней висит угроза потери власти. Правда, отдавать ее без рьяной борьбы они не собираются.

29 января президент Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Но если занять кресло президента Порошенко было относительно просто, то чтобы переизбраться придется серьезно постараться.
Мы вспомнили главные политические вехи Петра Порошенко – от сверхамбициозной идеи стать президентом до предвыборной кампании – 2019, на которую брошены все силы и гигантские ресурсы.













Лето 2011 – весна 2014: от Марбельи до Вены
О том, что Порошенко готовится участвовать в выборах президента, журналистка украинского Forbes Мария Жартовская почти случайно узнала во время поездки с ним по Винницкой области в рамках парламентской кампании в 2012 году. Когда она написала, что Порошенко начинает разворачивать штабы, соратники героя статьи настойчиво, но безрезультативно просили убрать это из публикации. В стране президента Януковича анонсировать такие амбиции было опасно.

Идея президентства Порошенко родилась летом 2011-го, когда он с семьей и ближайшими соратниками отдыхал на своей вилле в Марбелье. Автором был народный депутат Юрий Стець.

На момент разработки плана Порошенко находился в политической прострации. Он ушел с должности министра экономического развития в правительстве Николая Азарова и оставался просто крупным бизнесменом.
План "покорения Банковой" разрабатывали как многоходовку.
В 2015 году важно было принять участие в президентской гонке и занять место не ниже третьего, чтобы в 2017-м сформировать свою фракцию в парламенте.
"Было очевидно, что на выборах во второй тур выйдут Янукович и Кличко, а Левочкин,
умело разложивший яйца в разные корзины,
при любых раскладах останется у власти. Нам же нужно было занять нишу, аналогичную занятой Тимошенко в 2006 году", – рассказал один из соратников Порошенко.
Чтобы попасть в замеры социологов, в 2013-м запустили слух, что Порошенко может принять участие в выборах мэра Киева. Кроме этого будущий президент, а тогда политик второго-третьего эшелона, использовал любой шанс, чтобы засветиться на международных форумах в контексте евроинтеграции. Ему повезло – начался Евромайдан.

Не упускать шанс – принцип Петра Порошенко, что он блестяще продемонстрировал 1 декабря 2013-го, когда "оседлал" трактор на Банковой и попытался успокоить радикалов.

Сам Порошенко зимой 2014-го с кем только не вел переговоры о своем будущем – с администрацией Януковича о своем возможном премьерстве вместо Азарова, с Кличко о премьерстве в случае его избрания президентом. Но после мартовской социологии, показавшей, что Порошенко кандидат №1, все изменилось, и уже будущий президент предложил Кличко поддержать его как единого кандидата.
Но согласия самого Кличко было мало, ведь были еще интересы Фирташа и Левочкина. В 2015 году Фирташ официально сознается в суде, что с 2012-го искал альтернативу Януковичу и поддерживал Кличко. И именно поэтому и произошла венская встреча.

22 апреля, в день рождения Владимира Кличко, в Вене якобы случайно в одном отеле пересеклись пути Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Юрия Стеця, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа.

Разговор длился 28 часов с трехчасовым перерывом. Это причинило неудобства одному из участников встречи: он прилетел на переговоры даже без банковской карточки, так что носки и зубную щетку пришлось покупать за чужой счет. Сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в общем списке на парламентские выборы, но столько им не дали: сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% – УДАР.

О тайной встрече уже через пару часов благодаря Левочкину знали журналисты, а вот договор так и не был выполнен.

УДАР на выборах в Раду осенью 2014-го не получил обещанные 50% в списке. А в 2015-м перед местными выборами партия и вовсе была ликвидирована по требованию президента. Виталий Кличко стал свадебным главой БПП и до сих пор пребывает в этой должности, хоть и написал заявление о сложении полномочий два года назад.

Отношения мэра Киева и президента нельзя назвать хорошими: с одной стороны, власть в городе через горсовет подтачивает народный депутат и близкий соратник Игорь Кононенко, с другой – президент постоянно ревнует Кличко то из-за рукопожатия с Трампом в Давосе, то из-за большой популярности среди членов Европейской народной партии.










Май 2014 – апрель 2016-го: дружба змеи и черепахи












Май 2014 – апрель 2016-го: дружба змеи и черепахи
Набрав в первом туре выборов президента 54%, Порошенко рассчитывал получить контроль и над законодательной ветвью власти после парламентских выборов. В проектах штаба БПП была цифра в 250 депутатов (с мажоритарщиками), свой спикер и премьер. Недооценили влияние телевизора и нежелание украинцев отдавать власть в одни руки. В результате парламентские выборы выиграла не БПП, а "Народный фронт".

Для президента начался пятилетний период дружбы змеи и черепахи.

"Народный фронт" хотел сохранить за собой должности премьера и спикера, полученные после победы Майдана. Собственно, это и было одной из главных причин создания данной политсилы, потому что в какой-то момент переговоров об общем списке Александр Турчинов понял, что ему должность спикера может и не достаться. В то же время президенту хотелось иметь своего министра внутренних дел. Не вышло.
Рассудил украинских политиков вице-президент США Джо Байден, который сказал, что премьером останется Яценюк, а БПП получит спикера. Кабмин создадут вместе. Иначе денег от США не получат.

Кабмин сформировали на базе широкой коалиции, куда позвали "Батькивщину", радикалов и "Самопомич". В министры пригласили выходцев из бизнеса и инвестбанкиров. Экс-президента Грузии Саакашвили позвали руководить проблемной Одесской областью. Через полгода последний превратится в основное орудие борьбы президента против Яценюка.

Результатом коалиционных торгов станет новая для Украины кулуарная форма принятия главных решений в стране – "стратегическая семерка". В ее первый состав входили президент, премьер-министр Яценюк, спикер Турчинов, министр внутренних дел Аваков, глава Администрации президента Борис Ложкин, иногда Юрий Луценко (глава БПП), Юрий Стець (под него создали Мининформ) и нардеп Николай Мартыненко.

После формирования второго Кабмина Яценюка "семерка" выглядела несколько иначе: президент, премьер, глава СНБО Турчинов, Ложкин, глава фракции БПП Луценко, Аваков и Гройсман.

Осенью 2014-го в политическом пасьянсе появляется фигура Игоря Кононенко. Журналистам он поначалу запомнится слишком откровенными комментариями и тем, что при каждом выходе в коридор говорит с кем-то о "Центрэнерго".

Через три с половиной года Дмитрий Гнап опубликует скрины с телефона Александра Онищенко, из которых станет понятно, что именно с ним соратник президента договаривался о поставках газа на Одесский припортовый и "Центрэнерго".
Уже осенью 2015-го окружение Порошенко и Яценюка начнет вести открытую борьбу за контроль над энергетикой, и у президента будут вынашивать план отставки премьера.

11 декабря 2015 года Луценко скажет депутатам на фракции, что Яценюк-премьер продержится "до конца отопительного сезона". В этот же день Олег Барна в прямом смысле вынесет премьера из-за парламентской трибуны. После чего президенту придется заверять Яценюка в поддержке.

Но на самом деле план не изменится – до весны 2016-го получить нового премьера. Для этого Яценюка стали методично запугивать досрочными выборами. Мол, у БПП еще есть рейтинг и он готов идти на выборы, а Яценюк на них выйдет с одним негативом.

На одной из фракций "Народного фронта" Яценюк сказал дословно: "Они своих делегировали в правительство, они воруют, а всю ответственность вешают на меня". Речь шла в основном о конфликте с министром энергетики Владимиром Демчишиным.

Президент шантажировал Яценюка досрочными выборами, Яценюк отвечал: "А кто же будет новым союзником?". Как ни странно, но в этом плане президент готов был заручиться даже поддержкой Тимошенко. Если опираться опять же на переписку Онищенко, президент удерживал ее в поле своего влияния через откаты за голосования.
И когда Яценюк спрашивал у президента: "А с кем же ты будешь в коалиции?", Порошенко отвечал, мол, почему ты решил, что договариваться с Тимошенко мне будет сложнее? Как рассказывали не под запись участники стратегических советов, Порошенко даже надеялся уговорить Тимошенко стать спикером, а не премьером.

Но в феврале 2016-го "Батькивщина" вышла из коалиции. Реальная причина – по социологии Тимошенко стала впервые опережать президента. Юлия Владимировна вернулась в большую игру.
Динамика рейтингов кандидатов
Весной 2016-го Порошенко добился своего: Яценюк сам подал в отставку, а его место занял спикер Владимир Гройсман. Но то, что президент видел как свой триумф и тотальный контроль над Кабмином, стало его проигрышем. "Народный фронт" получил в этом Кабмине больше министерских портфелей, чем в предыдущем. А через несколько месяцев Гройсман сблизился с Аваковым и Яценюком и стал вести самостоятельную игру, часто против линии президента.

До лета 2016-го значительное влияние на президента оказывал глава его администрации Борис Ложкин. Но он решает отойти от большой политики.

На место Ложкина главным претендентом был его первый зам Виталий Ковальчук, но окружение президента сочло его слишком "себе на уме", и должность отдали куда менее амбициозному Игорю Райнину, который до этого возглавлял Харьковскую ОГА.

С 2016 года президент все реже прибегает к практике сбора "стратегической семерки" в полном составе и предпочитает встречи тет-а-тет, чтобы лучше контролировать выход информации.
"А когда мы собираемся, то возникает ощущение, что он сам себе и семерка и девятка", – сетовал как-то один из участников стратегических собраний.
Соратники уговаривают президента публично дистанцироваться от Кононенко, но напрасно. Ведь Порошенко считает его едва ли не единственным стопроцентно верным человеком.

Правда, сильные позиции остаются у Александра Турчинова и Юрия Луценко. Первый выполняет функцию стабилизатора отношений с "Народным фронтом", второй, наоборот, всегда на острие его политической борьбы. В 2017-м с подачи президентского окружения в парламенте появляются слухи, что Гройсмана могут заменить на Турчинова или Луценко.

Генпрокурор даже не упустил шанс потроллить премьера. Как рассказывают в его окружении, в мае 2017-го он позвонил Гройсману и сообщил, что хочет проверить документы по Роттердаму+. А когда премьер удивленно спросил: "А зачем?", ответил: "Так я же собираюсь занять твое кресло".

Но главной причиной конфликта были все же не амбиции Луценко или Турчинова занять премьерский пост, а очередной бизнес-конфликт между Гройсманом и окружением президента. В основном из-за Министерства инфраструктуры и Министерства аграрной промышленности.

Дошло до того, что при принятии изменений в бюджет на 2018-й Кононенко публично пригрозил отомстить Гройсману за проваленные правки.

Несмотря на то что часть окружения президента до последнего предлагала уволить Гройсмана с поста премьера и заменить его более лояльным к президенту кандидатом, в АП посчитали голоса и поняли, что самый действенный вариант – "нежно обнимать и кружить".








Зима 2017-го – послезавтра: стратегия победы, или Томос в "сетке"








Зима 2017-го – послезавтра: стратегия победы, или Томос в сетке
Как сохранить власть, на Банковой стали думать еще с зимы 2017 года. Яценюк предложил для этого изменить Конституцию и дать больше власти на места.

Президент, Луценко и Турчинов не очень верили в действенность такой инициативы. Генпрокурор предпочитал идею об обновленной политсиле с новыми лицами. А людей Кононенко и его депутата-соратника Александра Грановского, которые имели большой шлейф негатива, предлагали отправить искать себе мажоритарные округа. Что те и сделали. Кононенко уже два года работает в 94-м округе на Киевщине, где поддерживает электорат тортами и шампунями, а Грановский – в Харькове.

В 2017 году "стратегический совет" несколько раз пытался обсудить формат такого объединения, но его участникам так и не удалось поделить проценты. Последняя попытка была в феврале 2018-го. Через месяц после этого появились слухи, что президент может распустить парламент. Идея, по словам депутатов БПП и НФ, исходила от группы Кононенко-Грановского, но президент решил, что его окружение больше стремится сохранить свои перспективы, чем его полномочия, и от идеи отказался.
За четрые года Петр Порошенко посетил более 700 официальных событий
Поэтому президент продолжил открывать дороги и новые объекты, а к лету Игорь Грынив уже выписал стратегию, которая предполагала противостояние Порошенко с Путиным, Томос и курс на вступление в НАТО и ЕС. "Жити по-новому" заменили на "Армія. Віра. Мова".

В такую концепцию не сразу поверило ближайшее окружение Порошенко. По их словам, безвиз и Томос – это то, что оправдывает предыдущие 5 лет его правления, но не дает ответ, зачем он нужен на следующие 5 лет.

Получение Томоса дало Порошенко рост рейтинга, но не такой, как хотелось. По данным группы "Рейтинга", за последний месяц года президент набрал только 1% новых сторонников.

Поэтому, чтобы вывести президента во второй тур, нужна максимальная мобилизация электората и сетка (структура для агитации и/или скупки голосов. – Ред.).

Именно сетка помогла Януковичу выиграть у Тимошенко на президентских выборах 2010-го. Благодаря системе десятников и сотников им удалось мобилизовать свой электорат.

В 100 из 225 округов запланировано нанять по 3000 агитаторов, каждый из которых должен привести по 15 человек. В общем – 4,5 миллиона человек. На каждый округ собираются выделить 500 000 долларов.

Сетки строит Дмитрий Касьянов, работающий с Сергеем Березенко с выборов в Чернигове. Именно Березенко президент доверил денежный вопрос, хоть штабом и руководит Ковальчук. Но такое поддержание внутренней конкуренции вполне в духе президента.

Главное, чтобы сетку не поймал Арсен Аваков, которого уже больше года подозревают в дружбе с Тимошенко. Но в БПП верят, что министр глянет последнюю социологию и тоже примет сторону президента.

За два месяца до президентских выборов рейтинг действующего президента находится у отметки 10%. Попадание Петра Порошенко во второй тур под вопросом: его уверенно опережает Владимир Зеленский (почти 16%), рейтинг Юлии Тимошенко тоже около 10%. Впрочем, социологи не научились измерять эффект "сетки" и админресурса. А пятый президент любит повторять, что за свою политическую карьеру он не проиграл ни одной избирательной кампании.
Текст: Татьяна Николаенко
Оформление: Татьяна Павлушенко
Фото: EPA, president.gov.ua

Дата публикации: 02.02.2019 г.

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