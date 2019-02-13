Русский мир в Чернигове. Репортаж из лагеря православных скаутов

Если бы не идеологическая составляющая, черниговский скаутинг можно было бы считать обычными внеклассными учениями с элементами экшена.



Члены этого собрания также радикально отвергают национальную идею, европейский курс и довольно скептически относятся к цивилизации. По словам Елены, чтобы выжить — цивилизация не нужна: она печет хлеб, собирает грибы, заготавливает чаи, сама шьет, потому-что не видит смысла покупать что-то "магазинное" и "химическое". Зато православные скауты учатся тактике, организации ведения ночного боя в лесу и в унисон распевают песни, в текстах которых слово "Россия" многозначительно заменено на "Отчизна".



Дети собирают дрова для костра и обустраиваю опорные пункты, где разместится воображаемый "штаб". Именно здесь должно храниться знамя и будет находиться костер — самая уязвимая точка. Чтобы укрепить лагерь, дети сносят деревья и сооружают оборонительные засеки. Суть игры сводится к тому, чтобы взять в плен или "убить" как можно больше игроков из команды противника, похитить флаг и разжечь костер. Победа зависит не только и не столько от количества человек в команде, сколько от организации, разведки, тактики, ориентирования и инициативы.

