Русский мир в Чернигове. Репортаж из лагеря православных скаутов
В сердце Украины десятки лет существует движение православных скаутов. Под песни о любви к России детей учат ночному бою и вере в Бога. Журналист Роман Тищенко разобрался с устройством организации, несущей ценности "русского мира"
Мы споем о мальчиках, ровесниках своих
которые не прятались за спинами других
а служили в армии, хоть проблем не счесть
Эту песню советских разведчиков можно найти почти в каждом сборнике российских патриотических стихов и песен. А услышать ее можно в исполнении украинских подростков зимой 2019-го года - спустя пять лет после Революции достоинства. Поют ее не где-то в России, а в вечернем лесу в окрестностях Чернигова; детей не заманили туда обманом, а добровольно привели собственные родители.
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Православный мир Чернигова скрывается от происходящих в Украине исторических событий в облупленном советском гетто - микрорайоне Масаны. Тут проживает пестрая публика. Среди работников заводов, пенсионеров, студентов можно встретить очень импозантных персон. Например, здесь живет Елена Леонидовна Дениско, 54-летняя интеллектуалка старой закалки с двумя техническими и одним педагогическим образованием. Она более десяти лет назад организовала православное скаутское движение в Черниговской области.

Раз в несколько месяцев черниговские окраины превращаются в дикий лес, полный опасностей. Местные подростки и дети прихожан УПЦ МП в Чернигове проводят полевые учения: отрабатывают тактику ведения ночного боя, ориентирование на местности и прочие игры с милитаристской составляющей.

В сегодняшней "игре" принимают участие две команды: "Лесные друзья" и "Снежные барсы". У них нет единой униформы: участники одеты кто во что гаразд — в основном в дутые пуховики самого разного покроя и цвета. Кто в какой команде различают по повязкам на руках: у "Друзей" — синие, а у "Барсов" — красные. Заканчивается "игра" всегда одинаково — костром и песнями времен Российской империи и СССР. Поют дружно: и совсем маленькие дети, и подростки.
"Нам лидеры не нужны"
Елена Леонидовна на месте тренировок скаутов
"В 90-е вообще ничего нельзя было купить. Есть было совершенно нечего, а у меня было двое маленьких детей. Я начала ходить на послушания (выполнять работу за еду - ред.) в один из монастырей. Там можно было получить еду. Только так мы и выжили", - рассказывает Елена.

Появление скаутского движения объясняет просто: детей нужно было чем-то развлекать. "Здесь и сейчас скучно и нечем заняться, а тогда было и подавно", - говорит она.
Организация Дениско стоит особняком от других скаутских движений в Украине. "Мы раньше дружили с киевскими скаутами, но потом перестали общаться. Их тренировали литовские инструкторы и в итоге все они потом скакали на Майдане. Развалили страну. Как можно созидать державу, если у тебя нет опыта создания семьи. Они готовили лидеров, нам же лидеры не нужны", - говорит женщина.

Скаутское движение в начале XX века основал британский генерал Роберт Бейден-Павелл, который начал обучать школьников разбивать лагеря, изучать лес, заниматься водным спортом, совершать пешие походы, заниматься альпинизмом и спортом. В дореволюционной России скаутство было популярно и стало моделью для пионерских организаций. В 1920 году постановлением III съезда Российской коммунистического союза молодежи, бой-скаут провозглашался насквозь буржуазным, который нельзя было переосмыслить. Однако Надежда Крупская создала из идеи бой-скаутов советских пионеров.

Черниговский же скаутинг застыл где-то посередине между имперским и советским прошлым. Маркса и Ленина они не славят, однако используют мифы о братских славянских народах и загнивающей Европе. В этом они, одновременно, противоречат сами себе: в царской России к Европе относились весьма радушно.
Флаг скаутов
Если бы не идеологическая составляющая, черниговский скаутинг можно было бы считать обычными внеклассными учениями с элементами экшена.

Члены этого собрания также радикально отвергают национальную идею, европейский курс и довольно скептически относятся к цивилизации. По словам Елены, чтобы выжить — цивилизация не нужна: она печет хлеб, собирает грибы, заготавливает чаи, сама шьет, потому-что не видит смысла покупать что-то "магазинное" и "химическое". Зато православные скауты учатся тактике, организации ведения ночного боя в лесу и в унисон распевают песни, в текстах которых слово "Россия" многозначительно заменено на "Отчизна".

Дети собирают дрова для костра и обустраиваю опорные пункты, где разместится воображаемый "штаб". Именно здесь должно храниться знамя и будет находиться костер — самая уязвимая точка. Чтобы укрепить лагерь, дети сносят деревья и сооружают оборонительные засеки. Суть игры сводится к тому, чтобы взять в плен или "убить" как можно больше игроков из команды противника, похитить флаг и разжечь костер. Победа зависит не только и не столько от количества человек в команде, сколько от организации, разведки, тактики, ориентирования и инициативы.
"В организации дети часто с рождения, - рассказывает невестка Елены, - Мне движение нравится своей идеологией служения Богу и ближнему. Во-вторых, близостью и общением с природой. Все-таки это организация, связанная с православием и нужно если не принимать, то не отрицать. Есть какие-то правила, которые нужно соблюдать". Какие именно правила – не уточняет.

"Самое главное — это командная работа. Никто не знает, с чем вы столкнетесь в жизни и к чему нужно быть готовым", — неоднократно повторяет Елена Леонидовна. Ей почти во всем вторит ее сын Сергей. Хотя ему не больше тридцати, он уже отец двух дочерей, которые тоже участвуют в зимних играх. Сергей с детства прошел все скаутские собрания и хорошо знает, как организовать процесс, поэтому он наравне с мамой командным голосом строит детей, дает им указания и излагает правила игры.
"Про Россию-матушку. Про святую Русь"
Лагеря построены. Роли детей распределены. "Игра началась". Разведчики в белых маскировочных халатах выдвигаются на позиции. На протяжении более пяти часов дети будут изучать темный лес, пытаться разглядеть в нем противников, взять их в плен, похитить флаги и разжечь "вражеские" костры. Все происходит в полной темноте, если на игроков попадает свет фонаря противника, они считаются убитыми.

"Снежные барсы" с красными повязками на руках оказываются более организованными и дисциплинированными, благодаря чему планомерно берут в плен членов противоборствующей команды. У "Лесных друзей" же нет явного лидера и роли игроков до конца не закреплены: каждый делает то, что ему нравится, поэтому команда и терпит поражение.

Многочасовое состязание заканчивается мирно. У родительского костра детей ждет горячий "плов" без мяса и "глинтвейн" без алкоголя. Так они называют постный рис и травяной узвар. В радостной атмосфере после ночного боя дети поют "Будь готов!" — гимн российских разведчиков.
Еще одна любимая песня лагеря — "Мы споем про мальчиков". Все собравшиеся знают слова наизусть и с удовольствием ее поют, однако в какой-то момент Елена Леонидовна жестом обрывает пение. Дети явно недовольны и не понимают, что произошло.
По дороге домой основательница движения пояснила: куплет пропустили специально, из-за присутствия журналиста. "Еще подумают, что мы здесь боевиков готовим. Но мы здесь даем детям детство", - говорит она.

А строчки пропущенного куплета такие:

"Мы споем о Родине.

Не модно? Ну и пусть!

Про Россию-матушку.

Про Святую Русь!

Русскими родиться

Это, братцы, честь.

Есть у нас Отечество?

Есть, есть, есть!".
Пошив балаклав и изучение закона Божьего
На следующее утро мы встречаемся с Еленой Леонидовной в ее квартире в советской многоэтажке. За завтраком собеседница делится своей житейской мудростью. Это довольно эклектичная смесь православия, индийских вед и нарративов российского ТВ.

"Женщина должна эмоционально дополнять мужа. Ведическая культура четко формирует образ мужчины и женщины, в отличие от западной психологии. Ведь они уже загибаются от голубятины и розовятины", - рассказывает она.

Дальше по плану — церковно-приходская школа в храме Всех Святых Черниговских. Здесь Елена анализирует вчерашнюю игру скаутов, указывает на ошибки, дает советы и выслушивает пожелания.
Сводчатые коридоры храма ведут в комнату с длинным столом и двумя лавками, где разместились несколько десятков детей. Обучение ведению ночного боя завершается объяснением специфики пошива балаклав (розовых - для девочек, серых - для мальчиков).

Кроме разбора полетов, то бишь итогов ночной игры, дети слушают Закон Божий — его преподает монотонно бубнящий батюшка, который не поднимает глаз на детей. Его не перебивают и не задают вопросов. Елена Леонидовна объясняет сказанное, добавляя к традиционному православию ведические нотки. На официальном сайте храма можно найти расписание церковно-приходской школы.
Наряду с обучением рукоделию и живописи в отдельных графах вписаны занятия и для православных следопытов / скаутов. Ко всему прочему священники учат детей навыкам борьбы и боевым искусствам.

На книжных полках — антисектантская литература. Здесь великое изобилие книг с названиями "Миссионерские беседы с сектантами", "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом", "Кто послал Блаватскую?", "Сектоведение", "От чего нас хотят спасти". Практически любую религию, кроме православия, тут считают если не ересью, то расколом.
На перемене дети выходят поиграть в снежки. Они смеются — разгоряченные и краснощекие. В какой-то момент они начинают прыгать друг на друга, выстраивая пирамиду из тел. Заканчивается процедура победоносным криком "скауты!".

На детских лицах — воодушевление и гордость от причастности к чему-то важному. "Я всегда говорю, что это самые счастливые дети. У них по жизни такой выбор идет", — многозначительно замечает Елена Леонидовна.

Но действительно ли у скаутов Елены есть независимый жизненный выбор; насколько счастливой и уместной будет их жизнь в независимой Украине; и какую страну они называют "Отчизной", когда вечерами поют песни у костра?
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Просто отдайте нам Украину
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Текст: Роман Тищенко | Фото/видео: LIGA.net
Дата публикации: 13.02.2019

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