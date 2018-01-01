Влиятельные СМИ и политики.

Объективно ли первые пишут о вторых.

Автор: Марина Отт

Передвиборча гонка у розпалі. Хто переможе? Багато в чому це залежить від медіа. Ми вже розповідали, як телеканали розповідають про кандидатів у президенти. Зараз на черзі аналіз впливових онлайн-ЗМІ, вони не мають такого потужного впливу в Україні, як телебачення, але часто саме онлайн-ЗМІ задають тренди, знаходять сенсації, викривають корупцію, коротше кажучи, розповідають країні правду про неї. Які ЗМІ найбільш збалансовані у висвітленні передвиборчої кампанії? Для цього ми вирішили проаналізувати, кількість згадок політиків в онлайн-медіа. Це немало, з вересня по грудень у 21 ЗМІ, які задають порядок денний, понад 30 000 разів згадували топ 7 політиків, за даними компанії Noks Fishes. Хто був любимцем Української правди, а хто - 5 каналу? А про кого найчастіше писала Liga.net?

Коротка методологія

VoxUkraine за допомогою експертів відібрала 21 онлайн-ЗМІ, які задають порядок денний в Україні (список експертів - в кінці статті).

В аналіз увійшли ті політики, які мали найвищі рейтинги у вересні 2018:

Петро Порошенко, президент України, Юлія Тимошенко, лідерка партії «Батьківщина» та«Блоку Юлії Тимошенко», Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція», Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії Олега Ляшко», Юрій Бойко, співголова «Опозиційної платформи – «За життя»», Вадим Рабінович, співголова «Опозиційної платформи «За життя»», Андрій Садовий, лідер партії «Об’єднання «Самопоміч»».

За допомогою компанії Noks Fishes організація VoxUkraine проаналізувала 30 574 повідомлень в онлайн-медіа. Повний опис методології читайте в кінці цього матеріалу.

Президент, який всюди

У всіх ЗМІ значно переважають згадки про Петра Порошенка – 73% від усіх згадок політиків. На окремих сайтах згадується майже виключно він - наприклад, на Європейській правді та Сегодня.ua.

На другому місці за кількістю згадок опинилася Юлія Тимошенко (9%). При цьому частка новин зі згадкою Тимошенко вдвічі більша, ніж у інших політиків. Анатолія Гриценка, Олега Ляшка та Юрія Бойка згадували по 4%, Вадима Рабіновича та Андрія Садового – по 3%.

Порошенка згадували майже на всіх сайтах у більшості випадків. Тільки на 24 каналі писали про президента та Юлію Тимошенко майже однаково. А на сайті Zаxid беззаперечним лідером за кількістю згадок (після президента) є Андрій Садовий.

Для того, щоб уважніше розглянути розподіл згадок в онлайн-медіа, наведемо порівняння згадок без Петра Порошенка .

Якщо прибрати з порівняння Порошенко, видно більше цікавих нюансів. Так, Тимошенко часто згадується на таких сайтах як РБК Україна, Обозреватель, 5 канал, Економічна правда, Європейська правда, Радіо свобода. Однак на сайтах окремих ЗМІ у неї є конкуренти. Наприклад, на сайті “Дзеркала тижня” з однаковою частотою згадують її та Анатолія Гриценка, а на сайті Кореспондент - її та Олега Ляшка. На двох сайтах Юлія Тимошенко поступається першістю за кількістю згадок (якщо не рахувати Порошенка): на сайті Сегодня переважають згадки Олега Ляшка, а на Zaxid - згадки Андрія Садового.

На сайті Liga.net Юлію Тимошенко та Анатолія Гриценка. Третє та четверте місця посідають Юрій Бойко та Олег Ляшко. Вадим Рабінович на п’ятому місці, а Садового згадували найменше.

Інтерв’ю не дам. В яких матеріалах ЗМІ пишуть про політиків

Найбільшу частку матеріалів, де згадуються політики, становлять статті типу «коментар» – понад 69%, а найменшу – «інтерв’ю» (до 2%). Другою за чисельністю категорією статей є статті з опитуваннями – 13%. Посилання на прес-служби політиків становлять 10% всіх згадок. Статті, які не потрапили до жодної категорії - це 6% масиву. Зазвичай це були короткі, на декілька речень, повідомлення про діяльність політика типу «Політик відвідав/побував/виступив тощо».

В інтерв’ю політики найчастіше згадуються на сайтах ZIK (16%), Zaxid (12%) та Радіо Свобода (12,6%). Найбільше статей з опитуваннями виходить на Інтерфаксі (16%) та РБК-Україна (15%). Найбільше статей без категорії та статей типу «коментар» також виходить на РБК-Україна (19,6% та 22%). На прес–служби політиків найбільше посилаються на сайті 112.ua (33% всіх статей зі згадками політиків належать до цього типу).

Позиціонування у впливових ЗМІ

Як ми писали вище, деякі медіа публікують значно більше статей про одних політиків і набагато менше про інших. Ми проаналізували, у статтях якого типу той чи інший політик згадується найчастіше

Наприклад, на Європейській правді 96% згадок політиків присвячені чинному президенту Петру Порошенку. Це не дивно, адже це медіа спеціалізується на висвітленні зовнішньої політики, яка є сферою відповідальності президента. Тож ми вирішили подивитись, яке впливове ЗМІ ширшої спеціалізації найбільше згадує Петра Порошенка. Ним виявився сайт 5 каналу, який належить Порошенку: тут згадки про нього складають 87% усіх згадок політиків. Водночас на цьому сайті вдвічі менше, ніж на ЄП, посилаються на прес-службу Порошенка (3,8% згадок). На ньому майже немає (менше 1%) згадок Порошенка у статтях із результатами опитувань. Статті типу “інтерв’ю” зі згадками Порошенка на сайті 5 каналу становлять 2% всіх його згадок ( з них 40% - це власні інтерв’ю, а решта - інтерв’ю інших людей, у яких згадується Порошенко).

На сайті 24 каналу конкуренцію чинному президенту за кількістю згадок склала Юлія Тимошенко. Розподіл за категоріям статей у неї та Порошенка майже однаковий (понад 60% - коментарі, на другому місці - статті без категорії, на третьому - опитування).

У кожного політика на впливових ресурсах, де його згадують найбільше, переважають статті типу “коментар”. За іншими категоріями статей між політиками є відмінності. Так, порівняно з іншими політиками у Анатолія Гриценка більше згадок в опитуваннях, а в Андрія Садового - в інтерв’ю (при цьому 80% із них - це його власні інтерв’ю).

Більшість інтерв’ю, у яких згадуються політики - це інтерв’ю політологів та експертів. Найбільша частка власних інтерв’ю в масиві згадок - у Петра Порошенка та Андрія Садового. Жодного інтерв’ю восени не давали Юрій Бойко, Олег Ляшко та Анатолій Гриценко (всі згадки типу “інтерв’ю” у їхніх масивах - це згадки про них в інтерв’ю інших людей).

ВИСНОВКИ