Передвиборча гонка у розпалі. Хто переможе? Багато в чому це залежить від медіа. Ми вже розповідали, як телеканали розповідають про кандидатів у президенти. Зараз на черзі аналіз впливових онлайн-ЗМІ, вони не мають такого потужного впливу в Україні, як телебачення, але часто саме онлайн-ЗМІ задають тренди, знаходять сенсації, викривають корупцію, коротше кажучи, розповідають країні правду про неї. Які ЗМІ найбільш збалансовані у висвітленні передвиборчої кампанії? Для цього ми вирішили проаналізувати, кількість згадок політиків в онлайн-медіа. Це немало, з вересня по грудень у 21 ЗМІ, які задають порядок денний, понад 30 000 разів згадували топ 7 політиків, за даними компанії Noks Fishes. Хто був любимцем Української правди, а хто - 5 каналу? А про кого найчастіше писала Liga.net?
VoxUkraine за допомогою експертів відібрала 21 онлайн-ЗМІ, які задають порядок денний в Україні (список експертів - в кінці статті).
В аналіз увійшли ті політики, які мали найвищі рейтинги у вересні 2018:
За допомогою компанії Noks Fishes організація VoxUkraine проаналізувала 30 574 повідомлень в онлайн-медіа. Повний опис методології читайте в кінці цього матеріалу.
У всіх ЗМІ значно переважають згадки про Петра Порошенка – 73% від усіх згадок політиків. На окремих сайтах згадується майже виключно він - наприклад, на Європейській правді та Сегодня.ua.
На другому місці за кількістю згадок опинилася Юлія Тимошенко (9%). При цьому частка новин зі згадкою Тимошенко вдвічі більша, ніж у інших політиків. Анатолія Гриценка, Олега Ляшка та Юрія Бойка згадували по 4%, Вадима Рабіновича та Андрія Садового – по 3%.
Порошенка згадували майже на всіх сайтах у більшості випадків. Тільки на 24 каналі писали про президента та Юлію Тимошенко майже однаково. А на сайті Zаxid беззаперечним лідером за кількістю згадок (після президента) є Андрій Садовий.
Для того, щоб уважніше розглянути розподіл згадок в онлайн-медіа, наведемо порівняння згадок без Петра Порошенка.
Якщо прибрати з порівняння Порошенко, видно більше цікавих нюансів. Так, Тимошенко часто згадується на таких сайтах як РБК Україна, Обозреватель, 5 канал, Економічна правда, Європейська правда, Радіо свобода. Однак на сайтах окремих ЗМІ у неї є конкуренти. Наприклад, на сайті “Дзеркала тижня” з однаковою частотою згадують її та Анатолія Гриценка, а на сайті Кореспондент - її та Олега Ляшка. На двох сайтах Юлія Тимошенко поступається першістю за кількістю згадок (якщо не рахувати Порошенка): на сайті Сегодня переважають згадки Олега Ляшка, а на Zaxid - згадки Андрія Садового.
На сайті Liga.net Юлію Тимошенко та Анатолія Гриценка. Третє та четверте місця посідають Юрій Бойко та Олег Ляшко. Вадим Рабінович на п’ятому місці, а Садового згадували найменше.
Найбільшу частку матеріалів, де згадуються політики, становлять статті типу «коментар» – понад 69%, а найменшу – «інтерв’ю» (до 2%). Другою за чисельністю категорією статей є статті з опитуваннями – 13%. Посилання на прес-служби політиків становлять 10% всіх згадок. Статті, які не потрапили до жодної категорії - це 6% масиву. Зазвичай це були короткі, на декілька речень, повідомлення про діяльність політика типу «Політик відвідав/побував/виступив тощо».
В інтерв’ю політики найчастіше згадуються на сайтах ZIK (16%), Zaxid (12%) та Радіо Свобода (12,6%). Найбільше статей з опитуваннями виходить на Інтерфаксі (16%) та РБК-Україна (15%). Найбільше статей без категорії та статей типу «коментар» також виходить на РБК-Україна (19,6% та 22%). На прес–служби політиків найбільше посилаються на сайті 112.ua (33% всіх статей зі згадками політиків належать до цього типу).
Як ми писали вище, деякі медіа публікують значно більше статей про одних політиків і набагато менше про інших. Ми проаналізували, у статтях якого типу той чи інший політик згадується найчастіше
Наприклад, на Європейській правді 96% згадок політиків присвячені чинному президенту Петру Порошенку. Це не дивно, адже це медіа спеціалізується на висвітленні зовнішньої політики, яка є сферою відповідальності президента. Тож ми вирішили подивитись, яке впливове ЗМІ ширшої спеціалізації найбільше згадує Петра Порошенка. Ним виявився сайт 5 каналу, який належить Порошенку: тут згадки про нього складають 87% усіх згадок політиків. Водночас на цьому сайті вдвічі менше, ніж на ЄП, посилаються на прес-службу Порошенка (3,8% згадок). На ньому майже немає (менше 1%) згадок Порошенка у статтях із результатами опитувань. Статті типу “інтерв’ю” зі згадками Порошенка на сайті 5 каналу становлять 2% всіх його згадок ( з них 40% - це власні інтерв’ю, а решта - інтерв’ю інших людей, у яких згадується Порошенко).
На сайті 24 каналу конкуренцію чинному президенту за кількістю згадок склала Юлія Тимошенко. Розподіл за категоріям статей у неї та Порошенка майже однаковий (понад 60% - коментарі, на другому місці - статті без категорії, на третьому - опитування).
У кожного політика на впливових ресурсах, де його згадують найбільше, переважають статті типу “коментар”. За іншими категоріями статей між політиками є відмінності. Так, порівняно з іншими політиками у Анатолія Гриценка більше згадок в опитуваннях, а в Андрія Садового - в інтерв’ю (при цьому 80% із них - це його власні інтерв’ю).
Більшість інтерв’ю, у яких згадуються політики - це інтерв’ю політологів та експертів. Найбільша частка власних інтерв’ю в масиві згадок - у Петра Порошенка та Андрія Садового. Жодного інтерв’ю восени не давали Юрій Бойко, Олег Ляшко та Анатолій Гриценко (всі згадки типу “інтерв’ю” у їхніх масивах - це згадки про них в інтерв’ю інших людей).
Ми взяли усі згадки в онлайн–ЗМІ за осінь 2018 року кандидатів у президенти, які мали найвищі рейтинги у вересні 2018. До списку увійшли:
На момент початку аналізу (листопад 2018) Вадим Рабінович та Володимир Зеленський ще не озвучили свої плани щодо президентства. Згодом Рабінович відмовився від перегонів на президентську посаду, а Зеленський навпаки розпочав активну передвиборчу кампанію.
Для визначення ЗМІ, які найбільше впливають на порядок денний, ми провели експертне опитування серед 10 медіа–експертів:
Ми запропонували експертам обрати з 50 найбільш відвідуваних ЗМІ обрати 20 найвпливовіших. Із них експерти обирали 20 найбільш впливових за такими критеріями:
Те, скільки разів експерти позначили ЗМІ як впливове, відповідає кількості балів цього ЗМІ. Наприклад, Радіо Свобода, Українську правду та Новое время 9 із 10 експертів позначили як впливове, тому ці медіа отримали по 9 балів.
В усьому масиві новин зі згадками політиків ми виділили 5 типів статей:
Ми класифікували контент за допомогою програмної обробки. У кожній статті масиву алгоритм шукав шаблони, які вказували на належність статті до певної категорії. Кожній статті алгоритм призначав коефіцієнти відповідно до того, наскільки вона відповідає певному шаблону.
Найбільш очевидним критерієм для кожної категорії є частка слова–найменування категорії у загальному обсязі тексту. У кожної категорії, крім «повідомлення прес–служби», були також додаткові критерії, присутність яких у тексті була підставою для відповідної класифікації статті.
Наприклад, до категорії «інтерв’ю» увійшли статті, в яких окрім слова «інтерв’ю» та пов’язаних словосполучень була структура, коли кожен другий абзац закінчується на запитання, а починається з тире.
Додатковим критерієм для категорії «коментар» була наявність прямої мови та цитат, за якими йде дієслово «заявив/прокоментував/сказав» та ім’я політика.
Статті типу «соціологічні опитування», класифікувалися за допомогою «ключових слів», присутності у них фраз типу «Якби вибори відбулися наступної неділі...» та наявністю чисел з відсотками.
Стаття отримувала маркер «без категорії» у разі, коли сума коефіцієнтів за всіма критеріями дорівнювала нулю.
Алгоритм позначав статтю певною категорією тільки якщо у ній були наявні всі критерії одночасно та сума коефіцієнтів на користь цієї категорії була більше суми коефіцієнтів усіх інших категорій.