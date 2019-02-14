Правила кандидатства Юлии Тимошенко
Последний шанс|

Почему Юлия Тимошенко проиграла первые две президентские кампании и с чем подошла к третей?
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Юлия Тимошенко в украинской политике 22 года, за это время она достигла почти всего. Почти. Осталась высшая должность – Президент Украины, в борьбе за которую она уже дважды терпела поражение. И вот сейчас ее шансы на победу высоки как никогда.

Опыт Юлии Владимировны как политика хорошо описывают неполиткорректные сексистские нападки мужчин-конкурентов: 20 лет назад ее попрекали молодостью, несовместимой с большой политикой. А в 2018-м против нее заказывали антирекламу, в которой упор делался на возраст (Тимошенко 58 лет), с надписью "последний шанс".
За эти годы она пять раз привела партию "Батькивщина" в парламент, при этом трижды – со вторым результатом, уступив только "Партии регионов". Юлия Тимошенко дважды принимала участие в президентской гонке. И оба раза занимала второе, но такое бесполезное место. В 2010-м она проиграла Януковичу 3,5%, или 900 000 голосов. В 2014-м отрыв Петра Порошенко был катастрофическим – 7,5 млн голосов, или 54,7% голосов Порошенко против ее 12,81%.

Последние три года Юлия Тимошенко была политиком с самым высоким рейтингом в Украине. Еще в конце прошлого года ее победа казалась предрешенной – она опережала ближайшего конкурента Петра Порошенко почти вдвое. Но в последний месяц ее обошел новичок президентской гонки Владимир Зеленский, а действующий президент Петр Порошенко почти нивелировал отставание. И теперь в разговорах политического бомонда все чаще звучит вопрос, хватит ли у Тимошенко запаса прочности, чтобы пробиться во второй тур и бороться за победу, и не наступит ли она на грабли прошлых лет.





















"Вона працює", а побеждает "він"

Почему Тимошенко проиграла Януковичу в 2010-м? В начале предвыборной кампании у кандидата в президенты и действующего премьер-министра Юлии Тимошенко был красивый и понятный лозунг "Вона працює". Слоган должен был позиционировать кандидата как единственного эффективного политика среди пустомель.

Но в конце кампании его усложнили уточнением: "Вона працює, вона – це Україна", и избирателю стало непонятно, стоит ли выбирать кандидата, который уже не эксклюзивный носитель качества, а лишь один из многих.

У Тимошенко была очень длинная и сложная наружная кампания. Но за ней потерялось главное. Политтехнолог Сергей Гайдай основным просчетом Тимошенко считает то, что она не нашла новый электорат.
Электорат Тимошенко сформировался давным-давно. Это та часть общества, которая ждет заботы от государства. Это люди, живущие в средних и малых городах, люди с не очень высоким достатком. Их много, но этого недостаточно для победы.

В 2007-м Юлия Тимошенко смогла расширить свое электоральное поле заявлением о контрактной армии... Ее поддержали матери, которые не хотели, чтобы их сыновья по два года работали на дачах у генералов. А вот в 2010-м она такой новой аудитории не нашла
Сергей Гайдай
политтехнолог
Для кампании-2010 в штабе Тимошенко было две стратегии.

Многолетний соратник и зам Тимошенко по партии Александр Турчинов предлагал дать по тысяче долларов каждому главе села и сосредоточиться на своем электорате. Собирались ли действительно выделить под $30 млн на все 30 000 украинских сел или только избранным – неизвестно. А депутаты Александр Абдуллин и Николай Баграев (основатель "Таврийских игр". – Ред.) предлагали мегатур со звездами эстрады, чтобы подтянуть молодежь.

Юлия Тимошенко выбрала молодежь. С августа 2009-го по стране поехал певческий тур "С Украиной в сердце". В нем наряду с Александром Пономаревым и Русланой, которые уже закрепились за так называемым демократическим лагерем, выступали ранее "певшие" за Януковича Наталия Могилевская, Ирина Билык и Ани Лорак.

Кроме них Тимошенко тогда поддержали Тина Кароль, Настя Каменских и Потап, ТНМК, ТИК, "Друга рика", Mad Heads XL.

Но массовая поддержка звезд, как и раздача актов на земельные паи, не помогли. Пока Тимошенко пыталась завоевать молодой электорат, стратеги "Партии регионов" под патронатом Пола Манафорта подтачивали ее проценты с помощью технологии "против всех".

Во втором туре президентских выборов отставание Тимошенко от Януковича составило менее 900 000 голосов. А галочку напротив графы "Проти всіх" поставили 1,1 млн украинских избирателей. Годы спустя бывший соратник Тимошенко Сергей Пашинский уверен, что это и было главной причиной поражения лидера "Батькивщины".

Чтобы лишить Тимошенко голосов, технологи использовали нежелание интеллектуальной и политической элиты поддерживать кого-либо из кандидатов. Голосовать против всех во втором туре призывали как известная писательница Оксана Забужко, так и политики-аутсайдеры Виктор Ющенко с Олегом Тягнибоком. При этом, нейтрализовав слишком требовательную интеллигенцию, штабисты Януковича сделали все, чтобы их сторонники попали на участки.

Технологи давно на практике проверили, что во втором туре голоса тех, кто не определился, расходятся в том же процентном отношении, что и актуальные рейтинги кандидатов. А вот тех, кто не придет на выборы, всегда больше, чем в опросах. Поэтому им нужно помочь добраться до бюллетеня. И "Партия регионов" тогда массово использовала технологию подвоза избирателей. Только в Днепропетровской области, по подсчетам штаба "Батькивщины", подвезли полмиллиона избирателей. На домах висели объявления о выезде транспорта, и неважно, что поехать могли и сторонники Тимошенко. Штабисты считали: если у тебя в регионе больше рейтинг, вези всех. Все равно своих ты привезешь больше.

Из этих просчетов и сложилось поражение Юлии Тимошенко в 2010 году.

Насколько тщательно она усвоила уроки предыдущих ошибок, станет понятно к концу апреля, хотя Сергей Гайдай предупреждает, что некоторые ошибки лидер "Батькивщины" может повторить и в 2019-м.






Большая измена

О президентской гонке – 2014-го не стоит говорить долго. Это была кампания Юлии Тимошенко, на два года "закрытой" от активной политической жизни в Качановской колонии и не понимающей насущных запросов страны. Еще меньше она ориентировалась в потребностях и амбициях политических соратников. Это в 2012-м Юлия Тимошенко нужна была Арсению Яценюку и Александру Турчинову во главе списка "Батькивщины", чтобы занять второе место на парламентских выборах, а в 2014-м они уже были самостоятельными политиками с собственными карьерными планами – премьер-министра и спикера.

И Яценюк, и Турчинов отговаривали Тимошенко принимать участие в президентских выборах–2014, хотя формально поддержали ее выдвижение. А полгода спустя, когда стал вопрос, кто же возглавит список "Батькивщины" на парламентских выборах, они оба вышли из партии. Это был драматический разрыв. Он состоялся 25 августа 2014 года, после политсовета партии, затянувшегося на шесть часов.

Турчинов, бывший тогда спикером Верховной Рады, выступил с инициативой подписания коалиционного соглашения с партиями "Солидарность", УДАР и "Свобода". Арсений Яценюк должен был возглавить список и получить гарантии, что он останется премьером и будет иметь право сформировать 50% партийного списка.

После отказа Тимошенко поставить на голосование указанные предложения, Турчинов покинул заседание. Его поддержало значительное количество членов политсовета "Батькивщины", в результате чего на заседании осталась примерно половина участников.

За два месяца до выборов от Тимошенко ушли все, кто оказался во власти после победы Майдана – начиная от первых лиц и заканчивая пресс-секретарями. Накал страстей при "разводе" доходил до того, что один из руководителей штаба "Батькивщины", Сергей Пашинский, даже забрал ковролин из своего кабинета на Туровской. Ковролин вынести было проще, чем поделить само здание штаба, ведь оно было оформлено на людей, близких к Турчинову.
По неофициальной информации, этим зданием в 2006-м Василий Хмельницкий расплатился за место в списке партии Тимошенко. Имущество оформили не на партию, а на фирму "МЦ-Файнанс", которой в свою очередь владела "Экотехпром". А уже владельцами последней были сестра жены Турчинова – Раиса Вишневская – и супруга близкого к нему нардепа Руслана Лукьянчука – Мирослава. В 2014 году единоличным собственником "Экотехпром" и, соответственно, офисов на Туровской стал депутат "Батькивщины" Александр Абдуллин.

Но если вопрос зданий Тимошенко решила, то с заменой кадров дела были не так хороши. Кроме упомянутого выше Абдуллина с Тимошенко остались ее адвокат Сергей Власенко, депутаты Иван Кириленко, Андрей Кожемякин, Елена Кондратюк, Григорий Немыря, Борис Тарасюк, бизнесмены Константин Бондарев, Валерий Дубиль и Виталий Данилов.

Чтобы показать стремление к обновлению, в список взяли молодых Алену Шкрум, Ивана Крулько, Алексея Рябчина и выкраденного во время Майдана Игоря Луценко. А во главе списка поставили находящуюся тогда в российской тюрьме Надежду Савченко. Но это не помогло, и партия Тимошенко показала худший результат за всю историю, еле преодолев пятипроцентный барьер – 5,6%.

Дела с финансами тоже были плохи. Поэтому в списке на 26-м месте появился молодой никому не известный бизнесмен, брат гимнастки Анны Бессоновой, Александр Бессонов. Его место якобы оплатил скандальный депутат-беглец Александр Онищенко, когда Бессонов не прошел в Раду ("Батькивщина" провела только 17 человек), попросил Тимошенко по своей квоте ввести в правительство Яценюка Игоря Шевченко. Так тот и стал министром экологии.







Тимошенко и бизнес, очень крупный бизнес

Из обнародованных в 2018-м Дмитрием Гнапом скринов переписки Онищенко можно допустить, что "Батькивщина" получала какие-то деньги за нужные Администрации Президента голосования по законам. Тимошенко после выхода программы "Слідство. Інфо" пообещала инициировать расследование. НАБУ и САП и правда его ведут, но пока до результата далеко.

Уже в марте 2016-го Тимошенко впервые возглавила рейтинги наиболее популярных политиков. С тех пор оппоненты все чаще пытались поймать ее на связях с олигархами. Так было в марте 2017-го, когда поездку Абдуллина в Женеву подсветил народный депутат от БПП Владимир Арьев. По информации депутата, соратник Тимошенко летел из Женевы на чартере партнера Коломойского Игоря Палицы. А договаривались они якобы о досрочных парламентских выборах.

Неизвестный журналист Богдан Кузьмич весной 2018 года напишет о встрече Тимошенко с Коломойским в Варшаве, добавив фото обоих из одного отеля. Потом о поездке Тимошенко в Женеву и Тель-Авив якобы к Коломойскому писал Тарас Чорновил.

В октябре программа "Схемы" выпустит сюжет о тайных встречах с еще одним бизнесменом – Виктором Пинчуком.

И Коломойский, и Пинчук давали Тимошенко эфирное время на своих телеканалах. Но других доказательств их помощи "Батькивщине" журналистам добыть не удалось.

Кроме отечественных олигархов команда президента старалась плотно привязать Тимошенко к Медведчуку, а через него – к президенту РФ Владимиру Путину. Даже Виктор Ющенко в интервью вспомнил, как Юлия Владимировна в 2005-м хотела сделать Медведчука вице-премьером. Только годы перепутал – такой разговор был в 2009-м.

Но лидера "Батькивщины", похоже, мало волновали недоказуемые намеки оппонентов, куда больше ее беспокоил высокий рейтинг Святослава Вакарчука. Весной 2018 года в кулуарах Верховной Рады депутаты разных фракций наперебой пересказывали слух, что, напуганная рейтингом певца Тимошенко, попросила Игоря Коломойского выдвинуть в президенты Владимира Зеленского. Никто из потенциальных участников разговора, конечно же, не подтверждает его существования. Но год спустя Зеленский таки выдвинулся в президенты.

Ирония судьбы – именно Зеленский может лишить Тимошенко шанса на выход во второй тур. В штабе "Батькивщины" уверяют, что не считают Зеленского главным соперником. Другое дело – действующий президент. Второй тур команда Тимошенко рассматривает только с Порошенко.






Новый курс к победе

Пять лет президентства Петра Порошенко Юлия Тимошенко отсиживалась в тени, выбрав стратегию "дождаться, когда мимо проплывет труп врага". Все, что она делала после выхода из коалиции в начале 2016-го, это на каждом телеэфире повторяла, что власть довела людей "до зубожіння"; что в Украине завышена цена на газ для населения, и она это так не оставит; что трехкратная девальвация – результат непрофессиональных и преступных действий Нацбанка.

Если в 2004 и 2006 годах Тимошенко была главным мотором оппозиционных митингов, то за последние пять лет она не собрала ни одного. Как шутили за глаза ее бывшие соратники, для этого ей был нужен Александр Турчинов, а он теперь находился по другую сторону баррикад. Поэтому Тимошенко потребовалась другая стратегия.

К президентской гонке она стала готовиться раньше других. Уже весной 2018-го в штабе была готова концепция. На Туровской понимали, что ядерный электорат (не очень богатые жители средних и небольших городов, а также селяне) от Тимошенко никуда не уйдет. Была задача – вовлечь новые группы. Для этого придумали "Новый курс" – план изменений в стране, включающий Конституцию, экономику, военную сферу.

"Ей не хватало работы с теми, кто не зависит от государства, с тем креативным классом, для которого государство не заботливая мамаша, а служба сервиса. Проводя форумы "Нового курса", она начала их подхватывать, но ей все еще есть с кем работать, чтобы избежать результата 2010 года", – уверен политтехнолог Сергей Гайдай.
Ей не хватало работы с теми, кто не зависит от государства, с тем креативным классом, для которого государство не заботливая мамаша, а служба сервиса. Проводя форумы "Нового курса", она начала их подхватывать, но ей все еще есть с кем работать, чтобы избежать результата 2010 года
Сергей Гайдай
политтехнолог
Если в начале 2000-х Тимошенко привлекала российских технологов, в 2010-м консультантом был технолог Барака Обамы Девид Аксельрод, а в 2014-м на Туровской работал израильский специалист Таль Зильберштейн, то в 2019-м решили не звать никаких иностранцев.

Сегодня стратегическая команда Туровской выглядит так: нардепы Елена Кондратюк и Александр Абдуллин, медиаконсультант, а в прошлом руководитель информационных блоков Интера и СТБ Алексей Мустафин, глава пресс-службы партии Екатерина Лебедева. Также со штабом много лет работает рекламная компания "Белка и стрелка".

На вопрос, почему не позвали иностранцев, Алексей Мустафин отвечает последним лозунгом Тимошенко: "ВірЮ в Україну". Ранее он отмечал в интервью Insider, что роль политтехнологов часто преувеличена и на самом деле они нужны кандидату скорее как психотерапевты.

Другой соратник Тимошенко так ответил на похожий вопрос: "Иностранный политтехнолог – это космонавт, которого не всегда удается заземлить в украинские реалии. Это хорошо, что при Манафорте у Януковича был Кость Бондаренко и другие, и это работало, а у нас так не получилось. Понимаете, технолог приезжает, просит сделать детальную социологию и смотрит, как работать кандидату с избирателем. Любой приезжий социолог посоветовал бы Тимошенко работать с темой коррупции, но у нас длинная история, и не всегда только позитивная, поэтому пришлось искать другие месседжи".






Плохое начало года и старые ошибки

Стратегия "Нового курса" хорошо работала весь прошлый год, давая лидеру "Батькивщины" с лета 2018-го плюс 1 процентный пункт рейтинга ежемесячно. Но в 2019-м рост прекратился. В штабе отмечают, что Тимошенко не потеряла сторонников (в количественном выражении), но из-за роста рейтинга Порошенко и Зеленского ее поддержка в процентном выражении снизилась. В исследованиях социологической группы "Рейтинг" она опустилась на второе место, а в совместном опросе "Социса", КМИС и Центра Разумкова оказалась даже на третьем. Впрочем, разница между ней и Порошенко в рамках статистической погрешности.
Штаб Тимошенко такая ситуация, конечно, не радует. Тем более что президент только начинает доставать из рукава свои "козыри" в виде изменений в Конституцию о евроатлантическом курсе страны и монетизации субсидий.

За полтора месяца до выборов фокус предвыборной кампании Тимошенко – это поездки по регионам, включая небольшие города с базовым электоратом. Собеседник в штабе говорит, что постараются охватить максимум, но точное количество не называет: в предвыборном туре много спонтанности и накладок.

Пятого февраля Тимошенко открыла тур посещением родного Днепра, но все планы чуть не провалились, потому что самолет не принимали. Пришлось сесть в Запорожье. В итоге лидер "Батькивщины" опоздала на митинг на полтора часа. Песенного "колхоза" в этот раз нет – выступает только Александр Пономарев. Иногда – Павло Зибров.

Контентная часть митингов без особых изысков – платежки, газ, плохая медицинская реформа и коррупция власти Порошенко. Из свежего – Тимошенко со сцены обличает избирательную "сетку", благодаря которой надеется победить действующий президент.

"Сетка" – иерархическая структура агитаторов, задача которой – привлечь электорат, часто путем прямого материального поощрения. Самые знаменитые "сетки" построил экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, когда его продуктовые наборы соседи приносили соседям с советом, за кого голосовать. Подсолнечное масло и гречку со временем заменили просто на 200 грн. На этих выборах цена голоса может составлять от 1000 до 3000 грн в зависимости от уровня участника сетки.

На согласительном совете 4 февраля Тимошенко заявила, что через "сетку" агитаторов Порошенко надеется скупить до 6 млн голосов. И сообщила, что собранные доказательства готовящихся фальсификаций уже переданы в посольства и МВД.

Правда, до того как команда Тимошенко начала ловить агитаторов президента, она сама пыталась построить собственную сетку. "Не стоит быть настолько наивным и верить, что выборы можно выиграть без такого. Нам нужно что-то противопоставлять сетке Березенко (депутат БПП, соратник Порошенко. – Ред.)", – говорят в штабе Тимошенко. Правда, попытки эти пока не очень удачны.

Последнюю неделю пропрезидентские блогеры как под копирку постят, что штаб Тимошенко привлек для создания "сетки" бывшую соратницу мэра Киева Леонида Черновецкого Аллу Шлапак. (На самом деле она работает уже несколько месяцев, но заметили только сейчас.)
Кроме Шлапак у Тимошенко был "Комитет защиты киевлян", который также собирал данные ее сторонников.

Но с начала года депутаты БПП не скрывали радость, пересказывая, что построить сетку у Тимошенко не получилось. В отличие от них!

Чтобы легализовать процесс, в субботу, 9 февраля, в Киеве даже прошел форум президентских агитаторов.
Единственная структура, которая может противостоять скупке голосов и разрушить жесткую иерархическую структуру сетки, – Министерство внутренних дел.

Поэтому министра МВД Арсена Авакова называют третьим участником второго тура. Чью сетку он зацепит, тот и проиграл. Весь последний год на Банковую упорно доходили слухи, что министр после "дела рюкзаков" НАБУ против его сына договорился с Тимошенко и поможет ей на выборах.

Правда, в последние недели несколько депутатов БПП высказали уверенное предположение, что, мол, Аваков посмотрит на "социологию" ближе к выборам и примет их сторону.

Есть еще один непубличный игрок, от которого зависит поведение 130 000 украинских полицейских, – американское посольство. Главе МВД уже намекнули, что он главный ответственный за выборы. И объяснили, какие последствия могут быть.

Есть еще одна проблема – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации нападения (позже переквалифицированного в убийство) на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. То, что он возможный заказчик преступления, в прокуратуре говорили давно. И Тимошенко не могла этого не знать. И ей сообщали обо всех рисках для рейтинга, связанных с делом. Но только неделю назад "Батькивщина" приостановила членство в партии Мангера, да и то по его просьбе.

Как и десять лет назад в истории с депутатом "Батькивщины" Виктором Лозинским, который обвинялся в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, Тимошенко не отказалась от своих, а решила защищать соратников. Сейчас она делает акцент на том, что дело Мангера – это политическая расправа. Мол, активисты называли кроме Мангера еще и двух представителей БПП – главу области Андрея Гордеева и его зама Евгения Рищука. Но доказательств их вины у ГПУ и СБУ почему-то нет. Правда, из какого кабинета ушел приказ, готов теперь рассказать сам Мангер.
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Текст: Татьяна Николаенко
Оформление: Татьяна Павлушенко
Фото: EPA, официальная страница Петра Порошенка в Facebook, открытые источники

Дата публикации: 14.02.2019 г.

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