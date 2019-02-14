Штаб Тимошенко такая ситуация, конечно, не радует. Тем более что президент только начинает доставать из рукава свои "козыри" в виде изменений в Конституцию о евроатлантическом курсе страны и монетизации субсидий.



За полтора месяца до выборов фокус предвыборной кампании Тимошенко – это поездки по регионам, включая небольшие города с базовым электоратом. Собеседник в штабе говорит, что постараются охватить максимум, но точное количество не называет: в предвыборном туре много спонтанности и накладок.



Пятого февраля Тимошенко открыла тур посещением родного Днепра, но все планы чуть не провалились, потому что самолет не принимали. Пришлось сесть в Запорожье. В итоге лидер "Батькивщины" опоздала на митинг на полтора часа. Песенного "колхоза" в этот раз нет – выступает только Александр Пономарев. Иногда – Павло Зибров.



Контентная часть митингов без особых изысков – платежки, газ, плохая медицинская реформа и коррупция власти Порошенко. Из свежего – Тимошенко со сцены обличает избирательную "сетку", благодаря которой надеется победить действующий президент.



"Сетка" – иерархическая структура агитаторов, задача которой – привлечь электорат, часто путем прямого материального поощрения. Самые знаменитые "сетки" построил экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, когда его продуктовые наборы соседи приносили соседям с советом, за кого голосовать. Подсолнечное масло и гречку со временем заменили просто на 200 грн. На этих выборах цена голоса может составлять от 1000 до 3000 грн в зависимости от уровня участника сетки.



На согласительном совете 4 февраля Тимошенко заявила, что через "сетку" агитаторов Порошенко надеется скупить до 6 млн голосов. И сообщила, что собранные доказательства готовящихся фальсификаций уже переданы в посольства и МВД.



Правда, до того как команда Тимошенко начала ловить агитаторов президента, она сама пыталась построить собственную сетку. "Не стоит быть настолько наивным и верить, что выборы можно выиграть без такого. Нам нужно что-то противопоставлять сетке Березенко (депутат БПП, соратник Порошенко. – Ред.)", – говорят в штабе Тимошенко. Правда, попытки эти пока не очень удачны.



Последнюю неделю пропрезидентские блогеры как под копирку постят, что штаб Тимошенко привлек для создания "сетки" бывшую соратницу мэра Киева Леонида Черновецкого Аллу Шлапак. (На самом деле она работает уже несколько месяцев, но заметили только сейчас.)

