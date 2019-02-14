Для кампании-2010 в штабе Тимошенко было две стратегии
.
Многолетний соратник и зам Тимошенко по партии Александр Турчинов предлагал дать по тысяче долларов каждому главе села и сосредоточиться на своем электорате. Собирались ли действительно выделить под $30 млн на все 30 000 украинских сел или только избранным – неизвестно. А депутаты Александр Абдуллин и Николай Баграев (основатель "Таврийских игр". – Ред.
) предлагали мегатур со звездами эстрады, чтобы подтянуть молодежь.
Юлия Тимошенко выбрала молодежь. С августа 2009-го по стране поехал певческий тур "С Украиной в сердце". В нем наряду с Александром Пономаревым и Русланой, которые уже закрепились за так называемым демократическим лагерем, выступали ранее "певшие" за Януковича Наталия Могилевская, Ирина Билык и Ани Лорак.
Кроме них Тимошенко тогда поддержали Тина Кароль, Настя Каменских и Потап, ТНМК, ТИК, "Друга рика", Mad Heads XL.
Но массовая поддержка звезд, как и раздача актов на земельные паи
, не помогли. Пока Тимошенко пыталась завоевать молодой электорат, стратеги "Партии регионов" под патронатом Пола Манафорта подтачивали ее проценты с помощью технологии "против всех".
Во втором туре президентских выборов отставание Тимошенко от Януковича составило менее 900 000 голосов. А галочку напротив графы "Проти всіх" поставили 1,1 млн украинских избирателей. Годы спустя бывший соратник Тимошенко Сергей Пашинский уверен, что это и было главной причиной поражения лидера "Батькивщины".
Чтобы лишить Тимошенко голосов, технологи использовали нежелание интеллектуальной и политической элиты поддерживать кого-либо из кандидатов. Голосовать против всех во втором туре призывали как известная писательница Оксана Забужко, так и политики-аутсайдеры Виктор Ющенко с Олегом Тягнибоком. При этом, нейтрализовав слишком требовательную интеллигенцию, штабисты Януковича сделали все, чтобы их сторонники попали на участки.
Технологи давно на практике проверили, что во втором туре голоса тех, кто не определился, расходятся в том же процентном отношении, что и актуальные рейтинги кандидатов. А вот тех, кто не придет на выборы, всегда больше, чем в опросах. Поэтому им нужно помочь добраться до бюллетеня. И "Партия регионов" тогда массово использовала технологию подвоза избирателей. Только в Днепропетровской области, по подсчетам штаба "Батькивщины", подвезли полмиллиона избирателей. На домах висели объявления о выезде транспорта, и неважно, что поехать могли и сторонники Тимошенко. Штабисты считали: если у тебя в регионе больше рейтинг, вези всех. Все равно своих ты привезешь больше.
Из этих просчетов и сложилось поражение Юлии Тимошенко в 2010 году.
Насколько тщательно она усвоила уроки предыдущих ошибок, станет понятно к концу апреля, хотя Сергей Гайдай предупреждает, что некоторые ошибки лидер "Батькивщины" может повторить и в 2019-м.