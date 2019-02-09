"Россия в Грузии сейчас абсолютно счастлива. Она всех своих целей добилась"

Интервью Владимира Федорина с лидером грузинской оппозиции Григолом Вашадзе

"Россия в Грузии сейчас абсолютно счастлива. Она всех своих целей добилась"

Интервью Владимира Федорина с лидером грузинской оппозиции Григолом Вашадзе
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ
Грузинская оппозиция выиграла первый тур президентских выборов. Если сложить ваши голоса и голоса кандидатов, которые вас поддержали, шансы кандидата от власти победить во втором туре выглядели призрачными.
Что же произошло между первым и вторым туром?
Три главных составляющих успеха так называемой Грузинской мечты - это подкуп, сговор правоохранительных органов с криминалом и запугивание наших избирателей. Такого не было даже в 1990-е годы. Никаких выборов и тем более второго тура у нас не было, в Грузии сейчас нет президента. У нас была проведена операция по сохранению политической власти мафиозной группировки.
Один из моих читателей попросил узнать у вас: неужели вы рассчитывали на то, что Россия допустит возвращения к власти ненавистного Саакашвили?
Россия абсолютно счастлива. Она всех своих целей добилась. У нас нет политической власти, а есть мафиозная группировка, которая выкачивает деньги из государства, общество поляризовано со страшной силой, политическое давление на Россию прекратилось. Посмотрите: там, где упоминают про Украину, почти никогда не упоминают Грузию, хотя совершенно понятно, что это главы одной и той же книги. Единственное, что им сейчас нужно - это открыть абхазский участок грузинской железной дороги.

И все же не надо преувеличивать всемогущество России. Они угрожали грузинскому избирателю всяческими бедами, если победит оппозиция. То, что за грузинскую оппозицию проголосовало почти 900 000 избирателей, - это уже победа. И поверьте, на следующих выборах мы приведем на 200 000 человек больше, и победим.
У нас (в Грузии. - Ред.) нет политической власти, а есть мафиозная группировка, которая выкачивает деньги из государства, общество поляризовано со страшной силой, политическое давление на Россию прекратилось
Какие ошибки допустила оппозиция между первым и вторым туром?
Я бы скорее не об ошибках говорил, а о недостатках.

Начнем с того, что после проигрыша в 2012 году, мы просто разучились воевать. Это у нас был самый главный недостаток. Мы постепенно учились быть оппозиционной партией.

Во время этих выборов я проехал 50 000 км по Грузии. Уже не знаю, какое количество рук я пожал и с каким количеством избирателей поговорил. И узнал, что мы этим не занимались с 2012-го по 2018 год. Контакт с нашим избирателем был утерян, мы встречались с активом, с людьми у которых и так горячие глаза. Их-то зачем агитировать? Разговаривать надо с теми, кто придерживается совершенно противоположных убеждений, колеблется или вообще не собирается идти на выборы.

Третий недостаток - у нас практически не было денег. Вся Грузия была утыкана физиономиями партайгеноссе, которые прислуживают Иванишивили. Мы, конечно, ничего не могли этому противопоставить.

И четвертое. То, о чем я говорил во время предвыборной кампании, - это, конечно, нелиберальная лексика и нелиберальные призывы. Я консерватор. Единое национальное движение (ЕНД) и объединенная оппозиция, где ЕНД выполняет роль локомотива, впервые выступили с консервативной риторикой. Поверьте мне, эти семена упали на хорошую почву. Когда бы ни были парламентские выборы, они принесут свой результат.
Единое национальное движение в 2000-е занималось активной либерализацией всех сфер жизни. Взять хотя бы решение открыть Грузию для безвизового посещения гражданам из стран с более высоким подушевым ВВП. Меня удивило, что на этих выборах риторика оппозиции действительно стала более консервативной. Я бы даже сказал, на грани ксенофобии…
С последней фразой я категорически не соглашусь. Мы рады всем абсолютно, мы просто, может быть, не сумели правильно донести свою мысль. Когда уезжает грузинская молодежь, у которой есть образование и готовность работать 24 часа в сутки, пустое место не может быть не заполнено. И когда Грузия пустеет от грузин, согласитесь, причин для ликования нет.

Даже не считая оккупированных территорий, здесь спокойно могут жить, работать, создавать свободную экономику и общество, где на 100% соблюдены права человека, около 15 млн человек (3,7 млн на 1 января 2018 года - Ред.). Такие расчеты делались в ООН, когда я был министром иностранных дел. Так что никакой ксенофобии, пускай все приезжают, кто хочет жить в этой стране, работать - учите грузинский язык, принимайте наши ценности, наши традиции.
Я говорил "на грани ксенофобии", не за гранью…
Есть гениальное высказывание Ривароля: революционер входит в управление государством, как в клетку. Вот так в клетку вошли Михаил Саакашвили и его команда. И эти гениальные люди сделали неслыханное. В 2003 году было невозможно поверить в принципе, что через несколько лет можно будет не запирать машину, появится электричество, девочек перестанут похищать прямо с улиц, исчезнут бандиты.

У этого революционного процесса, который основывался на либеральных ценностях, был еще один результат – Миша, Каха [Бендукидзе] и их соратники практически создали гражданина Грузии, создали средний класс. А что такое гражданин Грузии? Это человек, у которого есть образование и частная собственность. И эти люди потребовали участия в управлении государством. Мы это поняли в 2012 году, а надо было это понимать гораздо раньше, я бы сказал - в 2008-м.

Ни ЕНД, ни объединённая оппозиция не отказываются от базовых либеральных ценностей. Экономика должна быть максимально свободной от вмешательства правительства, налоговое бремя и бюрократия должны быть минимальными. Права человека должны соблюдаться в соответствии с высшими европейскими стандартами.

В 2003 году революционным подходом удалось освободить инициативу народа в экономической области, то же самое сейчас надо сделать в политической. Надо заканчивать с единоличным правлением в Грузии, иначе мы потеряем государство.
Вы имеете в виду, что в 2008 году Саакашвили и его команда должны были помочь вырасти другой, правильной, оппозиции?
Правильной не в смысле "лояльной правительству", а в том, что она могла спокойно участвовать в управлении государством. Никому это мнение не навязываю, но именно в начале 2008 года пришло время для настоящего коалиционного правительства.
Григол Вашадзе
Возраст:
Возраст:
60 лет
Место рождения:
Место рождения:
Тбилиси, Грузинская ССР
Сфера деятельности:
Сфера деятельности:
государственный деятель
Лидер грузинской оппозиции. Кандидат на пост президента Грузии на выборах 2018 года

С декабря 2008 по октябрь 2012 года был министром иностранных дел Грузии. До этого назначения в течение 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел и министра культуры и спорта
Вы и ваши сторонники говорили о масштабных фальсификациях. Почему разговоры про огромные подтасовки на сотни тысяч голосов постепенно заглохли?
Не заглохли. Мы обратились в суд, у нас было гигантское количество исков. Естественно, суд нам отказал в рассмотрении этих дел.

Не могу согласиться с тем, что мы не защитили голоса. Мы ничего не могли сделать с тем, что Грузинская мечта назначила выборы на среду и автоматически отобрала возможность у людей, которые зарегистрированы как избиратели не по месту проживания, поехать и проголосовать. Они не только лишили возможности и права проголосовать нашу диаспору, но и посадили в автобусы и привезли к местам регистрации людей, которые там 20-25 лет не были, могилу родителей не навещали. Мы сделали свои выводы и следующий раз члены комиссий и наблюдатели будут лучше подготовлены, чтобы воевать за голоса на проблемных участках.

Никто не обещал легкую жизнь, тем более политику в пост-социалистической стране. Но если посмотреть, где было ЕНД в 2016 году, и где объединенная оппозиция оказалась сейчас, это, как говорят у вас в Одессе, две большие разницы. Тогда партия взяла 475 000 голосов, сейчас - почти 900 000. Причин для эйфории нет, но голову пеплом посыпать тоже не надо.
Хотите сказать, что не вы проиграли, а режим мобилизовался?
Все, что было заготовлено ими к 2020 году, было использовано в 2018-м. И теперь сохранить политическую власть Грузинской мечте удастся только в одном случае: если волшебным образом в 2019 году они достигнут совершенно радикальных улучшений экономического и социального положения граждан Грузии. Что абсолютно исключено, исходя из их необразованности, непрофессионализма и неумения работать.
Что такое гражданин Грузии? Это человек, у которого есть образование и частная собственность. И эти люди потребовали участия в управлении государством. Мы это поняли в 2012 году, а надо было это понимать гораздо раньше, я бы сказал - в 2008-м
Что такое гражданин Грузии? Это человек, у которого есть образование и частная собственность. И эти люди потребовали участия в управлении государством. Мы это поняли в 2012 году, а надо было это понимать гораздо раньше, я бы сказал - в 2008-м
СТРАТЕГИЯ-2020
2020-й год, парламентские выборы. Какова стратегия победы?
Говорили, что объединенная оппозиция распадется. Не дождутся. В объединении, где было очень много взаимоуважения, много демократических процедур, но очень мало структуры, мы создаем структуру, которая будет, как в спорте говорят, с высушенными мускулами.

На следующих выборах меняется вся власть, поэтому нам нужно очень четко сформулировать экономическую, политическую, социальную программу. Я, по крайней мере, совершенно точно знаю, чего грузинский избиратель ждет от нас.

Нам нужно окончательно избавиться от синдрома партии, которая является как бы придатком к правительству, и окончательно уже оформиться как оппозиционная сила. Надо убрать ноги и бутылку боржоми со стола, перестать давать указания по телефону и выйти к избирателю.

Параллельно надо воевать за очень важные перемены. Первое - комплектация избирательной администрации. И второе - полностью перейти на пропорциональную систему выборов.
Это то, что вы потребовали на первом большом митинге после президентских выборов…
Мы начинаем собирать 200 000 подписей, чтобы инициировать изменения в конституции. Я вам обещаю, что мы соберем минимум полмиллиона подписей, и принесем их в парламент. Вот я посмотрю, как, так называемая Грузинская мечта, будет игнорировать 500 000 избирателей. И мы должны все больше и больше работать с международным сообществом, потому что оно абсолютно возмущено тем ужасом и беззаконием, которое наблюдатели увидели во время президентских выборов.

Грузия больше не является маяком демократии на Южном Кавказе, мы откатились далеко назад. Об этом сказано в докладах ODIHR (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ - Ред.), NDI (Национальный демократический институт - Ред.), IRI (Международный республиканский институт - Ред.). В частных беседах международные наблюдатели отзываются о последних выборах на порядок суровее, чем сказано дипломатическим языком в официальных докладах.
Грузия больше не является маяком демократии на Южном Кавказе, мы откатились далеко назад
Такие режимы как в Венесуэле, как, пожалуй, сейчас в Грузии и Украине, не настроены на мирную передачу власти. Они будут драться до последнего, я надеюсь, не патрона, но до последнего доллара на счету.
Как вы готовитесь к схватке, которая будет пожестче, чем на президентских выборах?
Я обещал, что мы останемся строго в конституционных рамках. Мы это обещание держим, несмотря на все провокации, мерзости и грязь, в которых приходится жить. Но надо не забывать, что такие мирные формы протеста, как всеобщая забастовка и так далее, предусмотрены конституцией Грузии и, что еще важнее, Всеобщей декларацией прав человека.

Поэтому надо оставаться в конституционных рамках, но быть готовыми ко всему. А власть должна понимать, что сколько веревке не виться, а она все равно заканчивается в избирательной урне. Демократия нужна не только объединенной оппозиции, она нужна и здоровым силам, которые, поверьте мне, есть и в так называемой Грузинской мечте.
Что будет делать новое правительство в случае вашей победы в 2020-м?
Мы постараемся совершенно поменять политическую культуру в Грузии. Все важные решения, которые мы должны принять в первые 30, 100 и 365 дней, должны быть согласованы с оппозицией. Рано или поздно власть проигрывает выборы, и надо чтобы оппозиция стала продолжателем всего того позитивного, что было раньше.

В первую очередь нужно договориться о справедливой избирательной системе. Второе - такие ключевые посты, как генеральный прокурор, глава национальной службы аудита и так далее, должны быть предложены парламенту оппозицией и неправительственными организациями. Для меня совершенно очевидно, что в кабинете должен быть министр, который представляет оппозицию. Совершенно очевидно, что должно быть коалиционное правительство с широчайшей базой в парламенте.

Нужно в корне перестроить систему нашего судопроизводства: утверждаться судьи должны, наверное, парламентом, но после того, как пройдут через сито комитета, который будет состоять из независимых западных экспертов. И мы обязательно должны привозить в Грузию западных судьей, которые будут рассматривать хозяйственные споры на 500 000 лари (около $200 000 - Ред.) и выше. Это гораздо дешевле обойдется государству, чем бесконечные дискуссии об отобранном бизнесе и так далее. Совершенно очевидно, что надо создавать палату прав человека, мини-Страсбург.
А что с экономическими реформами?
Обязательно нужно провести радикальнейшее сокращение бюрократии. Объясните мне, чего такого Грузия наработала, что каждый начальник департамента каждого министерства ездит на персональной машине с водителем? Только в 2017 году и только центральному правительству это удовольствие в кавычках обходилось в 65 млн лари (около $25 млн. - Ред.).

Надо абсолютно пересмотреть наши государственные расходы и принципы, на основе которых тратится бюджет. Мы тратим, как будто мы Люксембург, Голландия или Германия. А мы, извините, очень бедная страна. Надо незамедлительно перебросить на нужды гражданина Грузии все, что можно взять из роскошеств, которые мы себе позволяем. А все эти рассуждения, что мы останемся без профессионального спорта… Не будет профессионального спорта, если мы вымрем, а мы на этой дороге стоим. Без адекватного здравоохранения, с массовой эмиграцией и снижением рождаемости. Не будет гражданина Грузии - вообще ничего не будет.
С проблемой эмиграции сталкиваются не только Грузия или Украина, но и даже очень успешные страны Балтии и Польша.
Где вы возьмете "волшебную пилюлю", которая остановит отток граждан в более богатые страны?
С начала XX-го века было всего десять случаев, когда государство в cжатые сроки делало качественный скачок, - тот же Сингапур. Грузия - один из таких примеров. Потому что Грузия 2003 года и Грузия 2012 года - это не разные страны, а разные планеты. То же самое надо сделать сейчас.

Простой пример. В 1970-е была массовая эмиграция из Португалии. Шла колониальная война, экономическая ситуация была чудовищной и так далее. Португальцы уезжали прежде всего в США, во Францию, Швейцарию. В начале 1980-х, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, практически все официанты были португальцами. Португалия вступила в ЕС и люди, которые уехали, за редким исключением вернулись назад. Так что этот процесс не необратимый.

Ничего против эмиграции, как таковой, я не имею. Человек имеет право жить там, где ему заблагорассудится, и слава Богу, что у граждан Грузии и Украины есть эпохальное достижение, когда мы, как европейцы, можем спокойно полететь куда хотим в шенгенскую зону. Это гениально.

Но исходя из того, через что мы прошли в 1990 годы, какова рождаемость, какой у нас экономический и социальный фон, мы должны понять, что экономическое развитие, - это не только возможность создать достойные условия жизни нашим гражданам, но это единственный путь к нашему физическому самосохранению. Без грузин и украинцев земля будет не полная. Мы не лучше других, но мы и не хуже.
Без адекватного здравоохранения, с массовой эмиграцией и снижением рождаемости. Не будет гражданина Грузии - вообще ничего не будет
Что бы вы посоветовали украинской оппозиции, которая сейчас будет бороться за президентство?
Это прозвучит несколько пафосно - но нет ничего важнее судьбы ваших детей. Ни на деньги, ни на длинные черные машины, ни на кабинеты, ни на долю в бизнесе это не меняется, потому что расплачиваться за это придется детям. И коль вы стали на этот неблагодарный путь, а быть в оппозиции дело неблагодарное, то уж - до конца.
Боритеся - поборете.
Да, боритесь и победите.
Говорили, что объединенная оппозиция распадется. Не дождутся. В объединении, где было очень много взаимоуважения, много демократических процедур, но очень мало структуры, мы создаем структуру, которая будет, как в спорте говорят, с высушенными мускулами
Говорили, что объединенная оппозиция распадется. Не дождутся. В объединении, где было очень много взаимоуважения, много демократических процедур, но очень мало структуры, мы создаем структуру, которая будет, как в спорте говорят, с высушенными мускулами
УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, КАННАБИС
Что для вас Украина, что украинское вы любите?
Для меня украинец - олицетворение типа славянина. Это исключительно талантливый, исключительно красивый, исключительно способный народ, который свободен от империалистического бреда. И гарантировано построит успешное демократическое свободное государство
Роль Михаила Саакашвили в грузинской политике сейчас?
Он как "Колокол" Герцена, не дает заснуть. Какая у него будет политическая роль в Грузии, это, как он сам неоднократно говорил, решать грузинскому избирателю. Я не уверен, что ему сильно уж так хочется совать голову в это ярмо. Но, с другой стороны, бывших президентов не бывает.
Бывают. Клинтон, например.
Клинтон не бывший президент, это президент. То, что делают он и его благотворительный фонд, - замечательный пример того, как политические деятели должны уходить на относительный покой.
Но это не та роль, которую Саакашвили продолжает играть в грузинской политике. Он ведь не благотворительностью здесь занимается?
Его позицию по конкретным вопросам можно разделять, можно не разделять. Некоторые я совсем не разделяю. И мы спорим. С некоторыми согласен на 100% и удивляюсь, что до сих пор нам это не пришло в голову. Главное - чтобы он не давал покоя ни себе, ни грузинской оппозиции. Дело не в том, чтобы все, что он говорит, принимать за абсолютную истину или за абсолютное зло, как нынешняя власть принимает.

Здоровое общество дискутирует. В здоровом обществе все имеют возможность жить у себя на родине. Поэтому он не должен жить за пределами Грузии, он должен здесь находиться. Он может высказывать любое мнение, которое есть у человека его масштаба. И нужно, чтобы это мнение цивилизовано, демократически обсуждалось.
Для меня украинец - олицетворение типа славянина. Это исключительно талантливый, исключительно красивый, исключительно способный народ, который свободен от империалистического бреда
Как вы оцениваете его политическую борьбу в Украине?
Если бы я имел возможность его от этого отговорить, я бы отговорил.
Из эгоистических соображений?
В том числе. Но еще и потому, что все предприятие изначально было обречено на неуспех - не хочу в детали вдаваться. Я бы его отговорил, потому что слишком его люблю для того, чем вся эта история закончилась.
Вы думаете, украинская часть его биографии закончилась?
Я не очень хорошо знаю Украину для того, чтобы делать какие-то прогнозы и высказывать экспертное мнение. Что будет на выборах в ближайшем будущем, я предсказать не могу. Но точно знаю, что хочу, чтобы 45 млн украинцев жили счастливо, чтобы им никогда больше не угрожал российский империализм, чтобы ни один украинский регион не находился под оккупацией и украинские мальчики не гибли в бессмысленной бойне, которую больные империализмом и великодержавными фантазиями обитатели Кремля развязали на Востоке и на Юго-Востоке Украины.
Ваше отношение как консерватора к спору вокруг легализации потребления и производства марихуаны?
Мы не должны производить, это совершенно очевидно. С 2012 года преступность выросла на 36%, поэтому я и большинство граждан Грузии не верим во все эти обещания одноклеточных представителей этой якобы политической власти, что они все будут держать под контролем. Это первое. Второе - человек за употребление наркотиков не должен нести уголовной ответственности. Третье - все, кто сейчас сидят, должны на основе амнистии быть выпущены из тюрем. У нас до сих пор еще значительное количество молодых людей сидят в тюрьме за потребление наркотических средств. И вот эти три принципа я готов защищать буквально до последнего: никаких плантаций, никакой уголовной ответственности за потребление, а все, кто такую ответственность понесли - всех немедленно на основе амнистии выпустить.

А потом перейти, например, на португальскую систему работы с наркоманами. Если в Португалии у вас находят наркотик, который не превышает 10-дневную норму личного потребления, вас вообще никто пальцем не трогает. Жестокая борьба идет с наркореализаторами. Если вас задерживают в наркотическом опьянении или с наркотиками, вы лишаетесь права заниматься 25 профессиями: летчики, правоохранительные органы, армия, врачи, водитель метро, водитель поезда и так далее. Там, где ваша профессиональная квалификация или состояние здоровья могут пагубно повлиять на здоровье или безопасность других людей.
О чем вы мечтаете?
Моему внуку семь лет, дочке 14 февраля исполнится 13. Я мечтаю, чтобы они никогда не жили в стране, которая будет хоть отдаленно походить на Советский Союз. Я сделаю все для того, чтобы они жили в свободном обществе. Я сделаю, чтобы они выросли грузинами, потому что они будут представлять народ, который не хуже и не лучше других, но который вносит в общеевропейскую культуру вклад, на который способен только он.

И я мечтаю о том, чтобы фотографии глав государства и правительства, как говорил Набоков, в моей стране не превышали размером почтовую марку, а их выступление по телевизору занимало не больше 30 секунд. И чтобы рядовой гражданин Грузии вообще не знал фамилии своих министров. Как в Швейцарии.
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Текст: Татьяна Павлушенко
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Дата публикации: 09.02.2019 г.
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