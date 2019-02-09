С проблемой эмиграции сталкиваются не только Грузия или Украина, но и даже очень успешные страны Балтии и Польша.

Где вы возьмете "волшебную пилюлю", которая остановит отток граждан в более богатые страны?



С начала XX-го века было всего десять случаев, когда государство в cжатые сроки делало качественный скачок, - тот же Сингапур. Грузия - один из таких примеров. Потому что Грузия 2003 года и Грузия 2012 года - это не разные страны, а разные планеты. То же самое надо сделать сейчас.



Простой пример. В 1970-е была массовая эмиграция из Португалии. Шла колониальная война, экономическая ситуация была чудовищной и так далее. Португальцы уезжали прежде всего в США, во Францию, Швейцарию. В начале 1980-х, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, практически все официанты были португальцами. Португалия вступила в ЕС и люди, которые уехали, за редким исключением вернулись назад. Так что этот процесс не необратимый.



Ничего против эмиграции, как таковой, я не имею. Человек имеет право жить там, где ему заблагорассудится, и слава Богу, что у граждан Грузии и Украины есть эпохальное достижение, когда мы, как европейцы, можем спокойно полететь куда хотим в шенгенскую зону. Это гениально.



Но исходя из того, через что мы прошли в 1990 годы, какова рождаемость, какой у нас экономический и социальный фон, мы должны понять, что экономическое развитие, - это не только возможность создать достойные условия жизни нашим гражданам, но это единственный путь к нашему физическому самосохранению. Без грузин и украинцев земля будет не полная. Мы не лучше других, но мы и не хуже.

