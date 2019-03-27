Правила блицкрига Владимира Зеленского
Из шоумена в президенты за 90 дней |

Правила блицкрига Владимира Зеленского
Из шоумена в президенты за 90 дней |

За неделю до выборов кажется мало что может помешать главному юмористу страны стать главным человеком в государстве.
Кажется.
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Уинстону Черчиллю, чтобы пройти в депутаты английского парламента от Олдэма в 1900-м, понадобилось стать героем англо-бурской войны – совершить рейд на бронепоезде и бежать из плена.

Петру Порошенко, чтобы занять пост президента Украины в 2014-м, пришлось взобраться на трактор и показать народу на Банковой, что он готов действовать.

В 2019-м актеру Владимиру Зеленскому, чтобы стать главным претендентом на победу на президентских выборах, оказалось достаточно сыграть в кино справедливого и честного президента.

На конец марта у него почти двукратный отрыв от ближайших конкурентов – Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

В то время как его конкуренты сражаются между собой за выход во второй тур, Зеленскому, чтобы там оказаться, надо просто в течение семи дней не сделать критических ошибок.
Кампания Зеленского может войти в историю украинской политики как та, в которой избиратель платил деньги, чтобы послушать агитацию кандидата: ведь Зеленский продолжает выступать по стране с концертами "Квартала".

Еще в январе Юлия Тимошенко не рассматривала Зеленского как соперника во втором туре, считая, что там она встретится с Порошенко. Но в последний месяц передумала и готовится к схватке с актером.

В Администрации президента, наоборот, ждали и желали "дуэли" во втором туре именно с шоуменом, рассчитывая, что в последний момент в кабинке избиратель одумается и не станет голосовать за "клоуна олигарха Игоря Коломойского".

Соответствующие ролики "Бенин клоун" последний месяц "атакуют" пользователей социальных сетей. Команда Зеленского с ними даже не борется.
Но по-настоящему смешно будет Игорю Коломойскому, если действующий президент проиграет именно Зеленскому. Несмотря на то что актер всячески отрицает причастность олигарха к своему выдвижению, тот получит как минимум моральное удовольствие от такого исхода выборов.
Как, с кем и за чьи деньги Зеленский прошел путь от самого популярного украинского шоумена до самого рейтингового кандидата на главный пост страны?
Ради смеха
Весной 2018-го среди депутатов ходила байка, что якобы Юлия Тимошенко так боялась конкуренции со Святославом Вакарчуком на выборах, что попросила Игоря Коломойского повлиять на выдвижение кандидата Владимира Зеленского.

Как писала журналист Соня Кошкина, олигарх действительно весной прошлого года уверял ее, что шоумен примет участие в выборах.

Однако теперь в команде действующего президента популярна другая версия – что идея с выдвижением Зеленского принадлежит совсем другому человеку: адвокату Андрею Богдану, работавшему с группой Приват и Игорем Коломойским. Что якобы Богдан придумал такой ход и сейчас негласно руководит штабом кандидата Зеленского.

На длинный перечень вопросов об истории своего знакомства с Зеленским, о том, причастен ли он к идее выдвижения актера в президенты и занимается ли его президентской кампанией, Богдан ответил очень коротко: "Не комментирую, не занимаюсь".

Хотя адвоката чаще всего упоминают, когда говорят о привлечении юристов к кампании Зеленского.

В Зе!команде рассказывают намного более стройную и красивую версию.

Еще в конце 2017 года им показали закрытую социологию, где Владимира включили в президентские рейтинги. А потом знакомые юристы сообщили еще одну "благую весть" – неизвестные пытаются зарегистрировать партию "Слуга народа".

"Сначала мы даже не поверили, стали смеяться, а потом поняли, что нас пытаются использовать в каких-то политических играх втемную. И тогда мы решили зарегистрировать партию", – вспоминает руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов, он же глава штаба Зеленского.

С Владимиром они знакомы с детства – жили в одном доме, на одном этаже, ходили в одну школу. Дружбу не разрывали никогда, а с 2012-го Баканов еще и работает с "Кварталом".

Партию зарегистрировали в декабре 2017 года на базе "Партии решительных перемен". Согласно ЕГР, адрес регистрации партии "Слуга народа" – улица Сечевых стрельцов, дом 77.

В системе YouControl этот же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро "Качура Лоерс". Юристы этого объединения также сейчас помогают штабу Зеленского. Как и Андрей Богдан.

"Мы работаем с его (Богдана) юридической компанией. Кстати, как и с другими компаниями, теми же "Качура Лоерс", просто о них не говорят", – отвечает Баканов на вопрос Лиги.

По его словам, Зеленский начал думать над перспективами участия в выборах весной 2018-го, и думать, с чем он туда пойдет. "Никто не знает, что Владимир Александрович работал над программой минимум семь месяцев", – отмечает глава штаба Зе!.

Сначала мы даже не поверили, стали смеяться, а потом поняли, что нас пытаются использовать в каких-то политических играх втемную. И тогда мы решили зарегистрировать партию
- вспоминает руководитель ООО "Квартал 95"
Иван Баканов, он же глава штаба Зеленского.
С Владимиром они знакомы с детства – жили в одном доме, на одном этаже, ходили в одну школу. Дружбу не разрывали никогда, а с 2012-го Баканов еще и работает с "Кварталом".

Партию зарегистрировали в декабре 2017 года на базе "Партии решительных перемен". Согласно ЕГР, адрес регистрации партии "Слуга народа" – улица Сечевых стрельцов, дом 77.

В системе YouControl этот же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро "Качура Лоерс". Юристы этого объединения также сейчас помогают штабу Зеленского. Как и Андрей Богдан.
Мы работаем с его (Богдана) юридической компанией. Кстати, как и с другими компаниями, теми же "Качура Лоерс". Просто о них не говорят
- отвечает Баканов на вопрос LIGA.net.
По его словам, Зеленский начал думать над перспективами участия в выборах весной 2018-го, и думать, с чем он туда пойдет. "Никто не знает, что Владимир Александрович работал над программой минимум семь месяцев", – отмечает глава штаба Зе!.
Команда и деньги
Команда и деньги
Б
аканов вспоминает, что сначала, когда они приходили к экспертам и политтехнологам, те смеялись. Потом стали просить большие деньги.

Были цифры и в 100 000 долларов. Предлагали: платите нам деньги сейчас, у нас есть все наработки. Мы подкрасим, подпушим, длинное отрежем, короткое надставим – и будет, как вы хотите. Только заплатите. И когда мы говорили, что денег нет, нам отвечали: до свидания. Поэтому это правда, что все люди, которые пришли к нам в команду, – они работают как волонтеры
- рассказывает Баканов.
Иногда, правда, это приводит к ссорам, потому что эксперты работают без денег, а Зеленский не всегда с их идеями согласен.

Сегодня костяк команды Зеленского – политконсультант Дмитрий Разумков, профессор-юрист Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам образования Сергей Бабак, сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк. Также вместе с другими экспертами в последние месяцы приглашают Сергея Лещенко, Айвараса Абромавичуса и Александра Данилюка. Хотя окажутся ли они потом в парламентском списке Зеленского – вопрос открытый.

Кампанию проводят на свои деньги. "Это деньги мои, деньги моих компаньонов, основателей "Студии Квартал 95" и деньги друзей", – говорил Зеленский в интервью ТСН.

По последним данным, которые штаб передал в ЦИК, на кампанию ушло 86 млн грн. Эти деньги в основном потрачены на агитацию. Все остальное, как уверяют в штабе, делают волонтеры.

С осени прошлого года к Зеленскому и его команде стали ходить влиятельные и уважаемые люди с деньгами, на разведку.
Ну… Как бы, разные люди приходили, они опытные переговорщики, которые предлагают очень большие деньги. Они очень грамотно ведут дискуссию: дадим, поможем, поддержим. Они вас проверяют на прочность. Если хочешь, бери принимай деньги. Вопрос – на что ты это потом меняешь. Можно ведь взять деньги за места в списке, а потом кто в этом списке останется? Первый, второй, третий… А все остальные ушли в соседнюю фракцию. Вы лучше меня знаете, как это бывает. Но такой заработок – не наша цель
- говорит Баканов.
С лета команда Зеленского также стала встречаться с местными лидерами и бизнес-элитами. "Они больше всего над нами смеялись", – вспоминает Баканов.

Но с 1 января 2019 года всем резко стало не до смеха. После того как Зеленский заявил, что идет в президенты, его рейтинг достиг 25% и в течение следующих двух месяцев не снижался.
Минус на минус дает плюс
За несколько дней до объявления о походе на выборы Зеленский дал трехчасовое интервью Дмитрию Гордону, которое раскрывает его скорее как человека, чем как политика, и еще одно интервью поменьше "Украинской правде".

Затем он два месяца избегал общения с украинской прессой. Он не ездит по городам и селам с митингами, а продолжает вживую общаться со своими избирателями только в рамках концертов "Квартала". На март их запланировано 10. В это время его главные оппоненты проводят по несколько встреч в разных областях, но сократить разрыв в рейтингах с шоуменом никак не могут.

В январе в штабе действующего президента рассчитывали, что рейтинг Зеленского упадет, когда люди увидят реального кандидата, а не Голобородько. Что это будет не бедный школьный учитель, а успешный бизнесмен, да еще и с бизнесом и квартирой в Москве.

Через некоторое время СМИ и вправду узнали о том, что у Зеленского и после начала войны оставался бизнес в России.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Зеленский является соучредителем кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит зарегистрированная в РФ компания Green films. Последнюю, по словам шоумена, он передал в управление сторонним лицам, поэтому не имеет отношения к подаче заявки компании на государственное финансирование фильма в России.

Зеленский также подтвердил, что получает роялти с демонстрации в России сериала "Сваты", и соответствующий контракт будет действовать до 2021 года.

Дальше в интернете появились ролики про слугу Коломойского, а журналисты заметили у него автомобиль Коломойского и охранника, который раньше работал с олигархом. Микроавтобус Volkswagen Multivan с одесскими номерами "ВН 1843 ЕТ" зарегистрирован на ПАО "Синтез Ойл" из группы "Приват". У Зеленского на это отвечают, что и автомобиль, и охранника им посоветовали знакомые с "1+1".

В начале марта под офисом Зеленского обнаружили прослушку СБУ. Потом МВД сказало, что вели ее по разрешению суда и дело не связано с президентской кампанией, но в штабе Зеленского все же думают, что так хотели услышать их разговоры о деньгах, Коломойском и секретах кампании. Не вышло.

Сейчас акценты немного сместили – провластные эксперты называют кандидата-шоумена опасным для воюющей страны, а теперь еще и группа ТІК записала клип о том, "как бы не выросло из маленького Вовки большое **ло".

Ни реальные слабые места шоумена, ни черный PR, ни синхронная критика провластных экспертов не убедили электорат Зеленского в связях их любимца с Коломойским. Февральский опрос КМИС показал, что 30% людей выбирают Зеленского, потому что верят, что он не зависит от олигархов.

При этом ни Зеленский, ни его штаб ничего даже не делают с этой "минусовкой": она просто не влияет на его электорат.
Вова 6%
Вова 6%
Опасность для рейтинга Зеленского не во внешнем круге, а во внутреннем – в самом Зеленском: по неопытности он часто говорит что-то несуразное.

Сначала штаб Зеленского выложил видео встречи с экспертами по образованию, один из приглашенных участников которой сказал, что для того чтобы повысить зарплату учителям до 4000 долларов, нужно всего 200 млн долларов.

Советник нынешнего министра образования Иванна Коберник увидела ролик и устроила Зе!команде холодный душ. Коберник подсчитала, что команда Зеленского ошиблась примерно в 1000 раз. Ведь количество учителей в Украине около 500 000. И если умножить на $4000, выйдет $2 млрд в месяц, соответственно, $24 млрд в год и $240 млрд на 10 лет.

Надо отдать должное команде Зе! – они очень быстро извинились и убрали ролик.

Второй прокол случился на встрече с представителями IT-сектора, когда Зеленский перепутал сумму единого налога для ФОП и назвал 6% вместо 5%.

Руководитель штаба Зеленского не видит в этом ничего слишком страшного.

На самом деле эти эпизоды только спекуляция наших оппонентов, потому что в истории с зарплатой учителей мы просто вынесли эту тему на всеобщее обсуждение, Владимир встретился с теми, кто хотел, и выслушал их. А что касается истории с суммой налога, то Владимир, как менеджер, знает, что это не единственный налог, который платится, и просто просуммировал с ежемесячной выплатой ЕСВ, тогда и выйдет 6%
- поясняет Баканов.
Со своими избирателями Зеленский общается через соцсети, а общение с журналистами свел к минимуму. Прошел даже слух, что ему посоветовали ограничить общение и больше молчать израильские политтехнологи. "Нет, это неправда. Да и вообще, я бы тоже хотел посмотреть на этих израильских и немецких технологов – покажите их", – говорит политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков.

Оба уверяли, что их кандидат готов к встречам со СМИ. Но, как оказалось, готов только к определенному формату. В четверг сорвался большой эфир с кандидатом на "плюсах", а в воскресенье телезрители увидели разговор с ним и женой "в уютной атмосфере" (так это обозначили в команде Зеленского) на ICTV и 16 минут в студии ТСН у Аллы Мазур.

При этом телеканал Коломойского 1+1 в открытую поддерживает Зеленского. Именно он, а не действующий президент, поздравил украинцев с Новым годом ровно в полночь. В выпусках ТСН озвучивали социологию, которая всегда давала шоумену больший процент, чем известные социологические компании. Рекламу на телеканале кандидат оплатил сам, никаких взаимозачетов не проводили. Но при этом она была последней в рекламном блоке и создавала нужный кандидату смысловой ряд.

27 марта на телеканале выйдет третий сезон "Слуги народа", который и сделал Зеленского главным претендентом на кресло президента. В субботу, 30 марта, официальный день тишины, но практически весь день телеканала будет заполнен продуктом "Квартала 95". Да, так было и предыдущие 5 лет, которые и дали Зеленскому всенародную узнаваемость и любовь, но в закромах телеканала все же, наверное, нашлось бы 4-5 фильмов, чтобы изменить программу на один день.

Но все же не "плюсами" едиными. И если украинских журналистов к кандидату не особо подпускают, то иностранных, наоборот, зовут. За несколько дней до 8 марта Зеленский встретился с большой группой иностранных журналистов. Соответствующее видео выложили недавно на странице Зеленского. Были и другие встречи.

"Вам так важно, чтобы он постоянно был на экране?" – отвечает вопросом на вопрос глава штаба Зеленского Баканов.

Будет ли Зеленский на дебатах в случае выхода во второй тур, в штабе прямо не говорят.

А инициативу пропрезидентских депутатов принять закон об обязательных дебатах встречают с улыбкой: "Пусть сначала примут".
Молодо-зелено
Молодо-зелено
Уже три месяца Зеленский – лидер президентской гонки. Иван Баканов говорит, что если они не выйдут во второй тур, то это будет свидетельством явных фальсификаций.

Но при этом у кандидата есть несколько рисков, которые существенно сокращают его шансы на победу. Первое – большой процент молодого электората, который не ходит на выборы. Второе – способность защитить свой результат в избирательных комиссиях.

Согласно мартовскому опросу "Рейтинга", в электорате Зеленского группа от 18 до 29 лет составляет 39%. Еще 26% избирателей – люди от 30 до 39 лет. В возрастной категории за 40 шоумена поддерживает уже только 17% избирателей, старше 50 – 11%, старше 60 – 7%.

Только 53% избирателей Зеленского заявили, что однозначно пойдут на выборы. Для сравнения – у Порошенко таких 71%, у Тимошенко – 55%.

Еще с осени, когда Зеленский только вошел в группу лидеров, провластные эксперты, поддерживающие его оппонентов, стали говорить, что электорат руководителя "Квартала" до выборов не дойдет.

В его команде эту проблему знают. Стараются мобилизовать молодой электорат: уже больше месяца в рекламе YouTube выпадают ролики не почему Зеленский лучше других, а как изменить место регистрации и как проголосовать студенту в Польше.
Я думаю, что в этот раз молодой электорат покажет рекордную явку
- уверяет Баканов.
Его поддерживает Дмитрий Разумков. По его словам, после Майдана молодежь поняла, как много от нее зависит, и поэтому ее явка на выборах будет выше, чем раньше.

Выйдет ли мобилизационная реклама и на телеканалах, он не говорит. Но дает понять, что так и будет.

Вторая проблема – даже если молодой электорат придет на участки, полученный результат необходимо будет защитить от фальсификаций, а для этого потребуются обученные и мотивированные люди. Очень много людей.

Команде Зеленского за месяц работы в соцсетях удалось собрать 500 000 волонтеров-сторонников. Но из них теперь нужно найти 180 000, которые пойдут работать в комиссии, а также наблюдателей.

К первому туру удалось дать своих представителей во все 199 окружных и 85% избирательных комиссий.

У штаба Зеленского есть еще пару дней, чтобы подтянуть почти 5000 человек в комиссии для первого тура и закрыть все участки.

Они также запустили челлендж по поиску наблюдателей от кандидата, даже позвали звезд эстрады поволонтерить в этот день. Например, квартальщик Евгений Кошевой передал эстафету певице Ольге Поляковой и Дзидзьо. Но пока их реакция неизвестна.
Если Зеленский окажется во втором туре
После выхода во второй тур задача его штаба усложняется. По закону им нужно будет подать от шести до восьми человек во все окружные избирательные и участковые комиссии.

Уже сейчас у его оппонентов есть такой кадровый резерв, в том числе за счет технических кандидатов.

Баканов говорит, что у Зеленского технических кандидатов нет. Таким образом на второй тур им нужно с нуля найти 180 000 человек.

На вопрос, будут ли они просить кандидатов, не прошедших во второй тур, отдать своих людей, Дмитрий Разумков отвечает: "Нет". В то же время Иван Баканов не исключает, что члены комиссий сами предложат свои услуги.

Если верить социологам и математике, главная задача Зеленского – пройти во второй тур: в личном противостоянии у него существенный отрыв от всех возможных оппонентов, который невозможно перекрыть админресурсом.

Впрочем, избирателям Зеленского рано праздновать и верить в его безоговорочную победу. Они рискуют повторить судьбу, например, избирателей Хиллари Клинтон на последних президентских выборах в США.

Те тоже были уверены, что их кандидат 100% победит, и… не пошли на выборы. А "не замеченный" социологами электорат Трампа пришел.

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Текст: Татьяна Николаенко
Оформление: Татьяна Павлушенко
Фото: EPA, facebook.com/kvartal95, ze2019.com, открытые источники

Дата публикации: 27.03.2019 г.

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