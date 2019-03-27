Со своими избирателями Зеленский общается через соцсети, а общение с журналистами свел к минимуму. Прошел даже слух, что ему посоветовали ограничить общение и больше молчать израильские политтехнологи. "Нет, это неправда. Да и вообще, я бы тоже хотел посмотреть на этих израильских и немецких технологов – покажите их", – говорит политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков.
Оба уверяли, что их кандидат готов к встречам со СМИ. Но, как оказалось, готов только к определенному формату. В четверг сорвался большой эфир с кандидатом на "плюсах", а в воскресенье телезрители увидели разговор с ним и женой "в уютной атмосфере" (так это обозначили в команде Зеленского) на ICTV и 16 минут в студии ТСН у Аллы Мазур.
При этом телеканал Коломойского 1+1 в открытую поддерживает Зеленского. Именно он, а не действующий президент, поздравил украинцев с Новым годом ровно в полночь. В выпусках ТСН озвучивали социологию, которая всегда давала шоумену больший процент, чем известные социологические компании. Рекламу на телеканале кандидат оплатил сам, никаких взаимозачетов не проводили. Но при этом она была последней в рекламном блоке и создавала нужный кандидату смысловой ряд.
27 марта на телеканале выйдет третий сезон "Слуги народа", который и сделал Зеленского главным претендентом на кресло президента. В субботу, 30 марта, официальный день тишины, но практически весь день телеканала будет заполнен продуктом "Квартала 95"
. Да, так было и предыдущие 5 лет, которые и дали Зеленскому всенародную узнаваемость и любовь, но в закромах телеканала все же, наверное, нашлось бы 4-5 фильмов, чтобы изменить программу на один день.
Но все же не "плюсами" едиными. И если украинских журналистов к кандидату не особо подпускают, то иностранных, наоборот, зовут. За несколько дней до 8 марта Зеленский встретился с большой группой иностранных журналистов. Соответствующее видео выложили недавно на странице Зеленского
. Были и другие встречи.
"Вам так важно, чтобы он постоянно был на экране?" – отвечает вопросом на вопрос глава штаба Зеленского Баканов.
Будет ли Зеленский на дебатах в случае выхода во второй тур, в штабе прямо не говорят.
А инициативу пропрезидентских депутатов принять закон об обязательных дебатах встречают с улыбкой: "Пусть сначала примут".