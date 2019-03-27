В есной 2018-го среди депутатов ходила байка, что якобы Юлия Тимошенко так боялась конкуренции со Святославом Вакарчуком на выборах, что попросила Игоря Коломойского повлиять на выдвижение кандидата Владимира Зеленского.



Как писала журналист Соня Кошкина, олигарх действительно весной прошлого года уверял ее, что шоумен примет участие в выборах.



Однако теперь в команде действующего президента популярна другая версия – что идея с выдвижением Зеленского принадлежит совсем другому человеку: адвокату Андрею Богдану, работавшему с группой Приват и Игорем Коломойским. Что якобы Богдан придумал такой ход и сейчас негласно руководит штабом кандидата Зеленского.



На длинный перечень вопросов об истории своего знакомства с Зеленским, о том, причастен ли он к идее выдвижения актера в президенты и занимается ли его президентской кампанией, Богдан ответил очень коротко: "Не комментирую, не занимаюсь".



Хотя адвоката чаще всего упоминают, когда говорят о привлечении юристов к кампании Зеленского.



В Зе!команде рассказывают намного более стройную и красивую версию.



Еще в конце 2017 года им показали закрытую социологию, где Владимира включили в президентские рейтинги. А потом знакомые юристы сообщили еще одну "благую весть" – неизвестные пытаются зарегистрировать партию "Слуга народа".



"Сначала мы даже не поверили, стали смеяться, а потом поняли, что нас пытаются использовать в каких-то политических играх втемную. И тогда мы решили зарегистрировать партию", – вспоминает руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов, он же глава штаба Зеленского.



С Владимиром они знакомы с детства – жили в одном доме, на одном этаже, ходили в одну школу. Дружбу не разрывали никогда, а с 2012-го Баканов еще и работает с "Кварталом".



Партию зарегистрировали в декабре 2017 года на базе "Партии решительных перемен". Согласно ЕГР, адрес регистрации партии "Слуга народа" – улица Сечевых стрельцов, дом 77.



В системе YouControl этот же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро "Качура Лоерс". Юристы этого объединения также сейчас помогают штабу Зеленского. Как и Андрей Богдан.



"Мы работаем с его (Богдана) юридической компанией. Кстати, как и с другими компаниями, теми же "Качура Лоерс", просто о них не говорят", – отвечает Баканов на вопрос Лиги.



По его словам, Зеленский начал думать над перспективами участия в выборах весной 2018-го, и думать, с чем он туда пойдет. "Никто не знает, что Владимир Александрович работал над программой минимум семь месяцев", – отмечает глава штаба Зе!.



