Протягом 18-22 березня на Суспільному відбулися перші три програми політичного ш "Зворотний відлік. До участі в ньому запрошено 18 найрейтинговіших кандидатів в президенти.



Минулого тижня "відстрілялися" Інна Богословська, Олександр Мороз, Роман Безсмертний, Геннадій Балашов, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолець та Руслан Кошулинський.



Отже, можна робити деякі висновки.



Насамперед - ток-шоу обов'язково викликає емоції. Причому переважно позитивні, що є незвичним для теперішнього передвиборчого періоду та бурхливих суперечок між кандидатами та їхніми таборами.



Чітко організовано структуру шоу. Дуже різні й по-своєму цікаві учасники, інколи гострі дискусії між ними та ведучими чи експертами. Та понад усе - можливість для кандидатів чітко донести свою позицію до надзвичайно широкої аудиторії UA: перший. Ну а виборцям - можливість зробити більш усвідомлений вибір.



Важливо, що глядач при цьому отримує багато добрих ідей для розвитку країни, які висувають різні кандидати. Або принаймні ідей, над якими варто думати.



Наприклад, справді цікавою для України є модель організації оборони за прикладом Швейцарії, що її пропонує кандидат від Свободи Руслан Кошулинський. Це коли крім професійний воєнних в країні є величезна кількість добре навчених резервістів, які регулярно підтримують рівень свого вишколу.



Україні слід зосередитися на зближенні з НАТО та перейнятті стандартів організації, оскільки вступ до альянсу нереальний за умови окупації значної території країни - справедливо наголошує Інна Богословська.



Слід нарешті провести перепис населення, адже без знання кількості мешканців країни ми не можемо планувати якісь важливі для українців соціальні чи економічні програми, закликає Ольга Богомолець.



Запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів та інших зборів з населення, натомість наповнювати бюджет шляхом стимулювання виробництва та розвитку підприємництва пропонує Валентин Наливайченко.



Рушійними силами для економіки мають стати оборонно-промисловий комплекс та ринок землі, переконаний Роман Безсмертний. Натомість Геннадій Балашов вважає, що таким драйвером стане максимальне невтручання держави в економіку і скасування існуючих податків - натомість, запровадження 5% податку з купівлі та 10% соціального податку з прибутку або зарплати



На часі є зміна закону про вибори народних депутатів, запровадивши відкриті списки та скасувавши прохідний бар'єр, наголошує Олександр Мороз.



Звичайно, озвучених та обговорених ідей під час Зворотного відліку значно більше, ніж згадані.



Політичне шоу структуроване за розділами "Національна безпека та зовнішня політика", "Законодавчі ініціативи" та "Економіка і соціальний захист". Треба розуміти - і на цьому не втомлюються наголошувати модератори Павло Казарін та Мирослава Барчук - що далеко не все з того, про що йдеться під час шоу, стосується повноважень президента України. До них насамперед і напряму відносяться безпека, оборона та зовнішня політика.



Однак президент має непрямі важелі впливу на ті чи інші процеси через інструменти законодавчої ініціативи, накладення вето на ухвалені парламентом законопроекти та скасування актів уряду. Та й світогляд кандидатів та їхнє бачення повного спектру проблем країни також важливі для виборців.



Тому Суспільне надає можливість висловитися кандидатам з економіки та соціальних питань. При цьому присутні в студії експерти можуть поцікавитися, як кандидат має виконувати ту чи іншу соціальну обіцянку або проводити анонсовані економічні зміни. Перевірку висловлених цифр та фактів оперативно здійснюють контролери з організації Voxcheck. Все разом це ще більше допомагає аудиторії зрозуміти позиції кандидатів на президента.



Уже перший випуск Зворотного відліку засвідчив великий інтерес до нього серед виборців. За словами координатора шоу Тетяни Кисельчук, лише пряму трансляцію на UA:перший переглянули 1,2 млн. глядачів. І це без трансляції на регіональних філіях та радіо, повтору на телеканалі Еспресо пізніше того дня, та повтору на UA: перший наступного ранку.



При цьому свою "крейсерську швидкість" ток-шоу набрало з другого випуску.



"На українському TV з'явилась добре структурована за змістом запитань, не галаслива, не скандальна, а якісна дискусія з кандидатами та поміж кандидатами на президента", - таку оцінку шоу дав відомий громадський діяч Євген Бистрицький.



"Ток-шоу супер. З другої спроби, з цими спікерами, формат виправдав себе на 110%. Дивіться, не пошкодуєте", - радив член Наглядової ради Суспільного Олексій Панич.



"Я в лютому захваті й потихеньку перетворююся на повноцінного суспільнобота. Ще крутіший Зворотний відлік: змістовна розмова, бездоганне ведення ефіру і дотепні запитання ведучих, фантастично зроблена домашня робота з минулого разу", - таку оцінку дав другому випуску Михайло Жернаков, директор фундації DEJURE та один із учасників експертної групи проекту.



Звичайно, ток-шоу не відбувається бездоганно і зовсім без суперечок та й взаємних звинувачень - на адресу ведучих чи експертів, від одних кандидатів до інших. Однак рамки коректної дискусії Суспільне цілком витримує.



Натомість є інша проблема - з інтересом до "Зворотного відліку" з боку кандидатів з найбільшими рейтингами. Залишається сподіватися, що в останніх трьох випусках все ж візьмуть участь Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко. Варто пригадати, що подібну дискусію на Першому національному перед президентськими виборами 2014 року не проігнорував жоден з тодішніх кандидатів. В тому числі п'ятеро зі згаданих вище. Варто зазначити, що станом на 25 березня 2019 року, участь в ток-шоу підтвердив лише Анатолій Гриценко.

