Влітку 1742 року в Стамбулі ледь не стався міжнародний бізнес-скандал. Голландські купці почали через дипломатичні канали шукати свого торгового партнера Герасима Максимовича з Полтави. Вони хвилювалися за долю товару, який дали йому під реалізацію два роки тому. Але при цьому не знали, що корабель з довгоочікуваними товарами з Гетьманщини уже плив до них Чорним морем. Це історія про двох братів-підприємців, які змогли витягнути вигоду навіть із несподіваного ув’язнення і знайшли спосіб реалізувати контракт з іноземцями, попри перешкоду з боку все того ж зла, з якими сучасні українці борються на сході.
Перед вам другий текст проєкту LIGA.net “БІЗНЕС ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” — циклу історій про українське підприємництво Козацької доби. На основі життя реальних людей та деталей, що збереглися в документах, ми показуємо, якою БУЛА та як ЖИЛА тогочасна українська економічна еліта.
Герої цього тексту — двоє братів, Максимовичі, які у XVIII сторіччі мешкали в Полтаві. Вони вели торгівлю на теренах Гетьманщини та бралися за більш ризиковані, експортні проєкти: продавали до Німеччини худобу, їздили у Кримське ханство збувати хутра. Вихід за межі ділового ландшафту в ті часи був дуже небезпечним, кожна подорож — спокушання долі. І одна з таких торговельних мандрівок до Криму раптово закінчилася тим, з чого починається наша бізнес-історія.
на історію цього бізнес-кейсу чекає хепіенд: обидва брати увійшли до еліти суспільства — один став представником козацької старшини, другий отримав дворянство.
Історія починається у Криму, літом 1735 року. В цей час один із братів, Герасим, завершуючи чергову експортну угоду, несподівано потрапляє до в'язниці у Кафі (теперішня Феодосія). Що стало з товаром бранця, нескладно уявити.
Арешт стався через те, що почалася війна Російської імперії проти Османської. Кримське ханство на той час було васалом османів. Не пощастило дев'ятьом купцям із Полтави (серед яких був Герасим Максимович), які привезли хутро до Кафи. Всіх українських купців, разом зі слугами-помічниками, кримці затримали. Фактично — взяли в заручники. Згодом доправили до Стамбула, у найвідомішу турецьку в'язницю тих часів — Єдикуле, або Замок семи веж. Саме там колись сидів Юрій Хмельницький (син Богдана).
Полтавські підприємці застрягли за ґратами на чотири роки. Лише у 1739 році, після мирного договору, заручників відпустили. Не всі пережили полон, двоє (один із купців та слуга) померли. Герасиму Максимовичу пощастило — він залишився живий. Ба більше, купець не втратив бізнесовий хист. Опинившись в одному із головних ділових центрів тогочасного світу, Герасим використав ситуацію максимально.
Стамбул того часу — гігантський діловий хаб, головне перехрестя торговельних шляхів між Сходом і Заходом. Тут була кінцева точка Великого Шовкового шляху, тому працювали численні факторії європейських компаній, зокрема голландські. Саме з представниками останніх Герасим Максимович познайомився після звільнення. Голландці шукали енергійного та надійного партнера, який налагодить їх пряму торгівлю із Гетьманщиною.
Герасим зміг справити враження. Він не втратив впевненість і кмітливість, попри чотири роки в'язниці та пусті кишені (адже навіть в наші часи важко уявити, що після транзиту між в'язницями двох держав звільненому підприємцю через роки повертають гроші та майно).
Полтавський купець уклав з іноземцями письмову угоду. Згідно з контрактом, голландці надавали Герасиму Максимовичу товар, який той мав реалізувати у Гетьманщині. Закрити свої зобов'язання Герасим мав зустрічними постачаннями українських товарів. Гроші для їх придбання у нього мали з'явитися від продажу наданого голландцями краму.
Але Російська імперія ще до війни встала на перешкоді експорту частини з цих товарів з Гетьманщини до Криму та османів. Можливо, Герасим, який зуби з'їв на нюансах торгівлі, не повідомив партнерам про проблему, розраховуючи знайти обхідні шляхи. Або просто забув про перешкоди.
Через море та Дике Поле Герасим Максимович нарешті повернувся до Полтави, де на нього чекав брат Семен. Вони походили з місцевої купецької родини, їхній батько займався торгівлею принаймні з 1714 року. Герасим та Семен з дитинства бачили, як тато купував та продавав, знали маршрути, товари та ціни. Не дивно, що обидва продовжили купецьку династію.
після чотирьох років османського полону уклав контракт у Стамбулі, а потім кинув торгівлю заради чиновницької кар'єри та дворянства
взявся виконувати угоду, яку уклав його брат; купив одну з найрозкішніших садиб у центрі Полтави й відправив назад до Стамбулу партію масла вартістю в кілька таких садиб
Але після повернення зі стамбульської в’язниці Герасим вирішив змінити діяльність. Він влаштувався на службу чиновником, що відкривало шлях підвищенню соціального статусу до дворянства. Купці Максимовичі хоч і були багатими та впливовими людьми, але формально належали до міщан. Тому, на відміну від привілейованих станів — дворян та козаків — не мали привілеїв та платили усі податки.
Але поки Герасим розпочинав нову кар’єру, контракт з голландцями потрібно було комусь виконувати. Допоміг брат Семен. Ми точно не знаємо, який товар отримав від іноземних купців полтавський купець. Найімовірніше, це були тканини — цінний та затребуваний крам, та ще й без терміну придатності. Тож Семен не поспішав — розпродував все на головних ярмарках Гетьманщини, намагаючись виторгувати максимум.
Навесні 1741 року Герасим Максимович надіслав голландцям до Стамбула лист. У ньому повідомлялося, що частину товарів продано. Це був перший і останній лист від полтавських братів за всю угоду.
Через рік терпець голландців урвався. Вони взялися шукати своїх полтавських партнерів через дипломатичні канали. Але відомо, що саме у 1742 році Семен Максимович активізував роботу з виконання контракту. В травні цього року він відправив до порту Кезлеві (Євпаторія) вантаж у супроводі купця-партнера.
Хоча закрити угоду було об'єктивно не просто. Росія систематично придушувала зовнішню торгівлю Гетьманщини, створюючи кращі умови для руху своїх же товарів через північні імперські порти. Перші заборони на експорт з України запровадили вже у 1714 році. Далі, протягом наступних десятиріч, список розширяли, а на кордонах набудували форпостів і митниць. Так цілеспрямовано знищували прямі торговельні зв'язки української еліти з міжнародними партнерами.
Семен знайшов рішення. Він закупав тільки ті товари, які можна було без перешкод вивезти через Крим, а саме: коров'яче та овече масло і хутро. І це був успішний варіант — на них був стабільний попит.
Бєлгородські купці, у яких спершу замовив масло Максимович, підвели. Тому йому довелося терміново шукати інших постачальників. Такими були, наприклад, маєтки козацької старшини, де тримали багато худоби, необхідної для виготовлення великих партій масла.
Семен Максимович витратився на придбання бочок та іншого паковання для товару, оплату мита на кордоні, оплату за перевезення судном через Чорне море. Зберігся реєстр витрат у талярах, тому наводимо кошторис. Таляр на той час приблизно дорівнював 60 копійкам. Для розуміння: за один рубль можна було купити дві вівці.
Цікаво, що витрати на логістику експорту тут становлять приблизно 20% від вартості товару. Такий показник цілком прийнятний і для нашого часу.
Загалом голландці отримали понад вісім тонн масла — це масштабна експортна операція для того часу. Його вагу в реєстрі оцінили турецькою мірою “око” (приблизно 1,28 кг). Семен Максимович експортував 5200 ок коров'ячого масла та 1708 ок суміші овечого та коров'ячого. Клопоту із маслом багато: його добре просолювали, заливали розсолом і клали у великі бочки-куфи ємністю близько 500 літрів кожна. Щоб товар не зіпсувався в дорозі, бочки герметично закорковували.
Контракт було успішно виконано в складних умовах імперських торговельних заборон. Замість широкого списку товарів голландці отримали вісім тонн високоякісного масла і цінне лисяче хутро — товари, які мали попит на османських ринках. Який фінансовий результат отримали голландці від угоди — невідомо. Але українські купці продемонстрували винахідливість та гнучкість в умовах жорстких обмежень.
Після експортної епопеї справи в братів Максимовичів пішли вгору. Семен ще у 1741 році — коли значна частина голландських товарів вже мала бути розпродана — зробив серйозну інвестицію в нерухомість. Можливо, збіг випадковий, але можна припустити, що так він розпорядився частиною прибутку.
Максимович купив розкішну садибу у центрі Полтави — на Староринковій вулиці поряд з Успенським собором, головною церквою міста. У подвір'ї було п'ять покоїв для господарів, один для слуг, три комори, конюшня, хлів. Для роботи по господарству Семен тримав тут вісім наймитів.
Раніше двір належав одному з головних людей міста — протоієрею Успенського собору, який на час продажу вже багато років як помер. Семен придбав нерухомість після того, як вдова настоятеля пішла в монастир вслід за чернечим постригом її сина Петра. Він згодом прославився як Паїсій Величковський, у 1988 році його канонізували як святого.
Вартість садиби — 200 царських рублів. За таку суму можна було купити цілу отару волів. Для розуміння: через десять років, у 1751-му, в Полтаві купуватиме двір дід Івана Котляревського, автора "Енеїди". За непогану хату із землею він заплатить лише 27,5 рубля.
Через 17 років, у 1758 році, Семен покозачився — отримав звання значкового військового товариша і перейшов із міщан до козацької старшини. Завдяки підвищенню стану Семен отримав звільнення від частини податків, право купувати землю та мати залежних селян, гнати й продавати горілку. Скориставшись цим, Семен у 1760 році додатково до свого хутора за десять верст від Полтави заснував ще один — за сім-вісім верст від міста.
Герасим успішно розвивав свою кар'єру чиновника. У 1767 році він дослужився до спадкового дворянства. В цей же рік Герасим купує один із хуторів, ближній до міста, у брата. Документ передання права власності, який зберігся в архіві, власноруч підписали обидва Максимовичі.
Підпис Герасима
Підпис Семена
Ставши козаком, Семен не закинув торгівлі. Мав справу з великими грошима і впливовими купцями. Одним з його партнерів, наприклад, був член міського уряду, який продавав у Сілезії худобу, а звідти привозив сукно. В документі, який зберігся, він вказав, що "торгує на гроші сумою до тисячі рублів відставного військового товариша Семена Максименка". Нагадаємо, за чотири рублі можна було купити вола.
Про особисте життя Герасима джерела мовчать, а от про Семена відомо, що у нього була дружина та діти. Принаймні один із синів продовжив батьківську справу — у переліку полтавських купців 1767 року вони згадуються разом: "Семен Максимович з сином Петром". І це остання згадка про героїв цього тексту, яку зберегли архіви.
Ця історія збереглася завдяки скарзі. У Центральному державному історичному архіві у Києві у фонді Київської губернської канцелярії зберігається справа 1742 року про розшук владою полтавського купця Герасима Максимовича. Скаргу подав Андрій Магріній, "голландський переводчик" зі Стамбула.
Наявність українських купців на території Кримського ханства може здивувати тих, хто стереотипно сприймає українсько-татарські відносини як постійне протистояння. Насправді у роки мирного співіснування між Гетьманщиною і Кримом була активна торгівля.
Особливо важливу роль тут відігравали полтавські купці та Запорізька Січ, через яку обов'язково проходив шлях із Полтави до Криму і назад. Якщо їхати волами з навантаженими возами, дорога в один бік могла тривати близько трьох тижнів.
Українські купці брали в Криму сіль, саф'ян, родзинки, волоські горіхи. З джерел відомо про три види вина, яке Гетьманщина імпортувала з Криму: судацьке — назва від міста Судак, качинське — з долини річки Кача, і альминське — з долини річки Альма.
Кримські татари часто приганяли на продаж на Січ коней, а також продавали сідла, шаблі, луки й навіть турецькі рушниці. У 1704 році посланець гетьмана Мазепи Іван Биховець згадував, що, перебуваючи в Криму, він купив "на господарську потребу" луків і сідел.
Крім того, Кримське ханство реекспортувало багато товарів з інших частин Османської імперії. Йдеться про каву з Леванту, вино з грецьких островів, турецьке мило, єгипетські губки, плоди ріжкового дерева з острова Крит, рис — у тогочасних джерелах "риж" або "сорочинське пшоно". Ще ладан, фініки, інжир, лимони та лимонний сік, оливки й оливкову олію, апельсинову цедру, мигдаль, мідь, перли, деякі види тканин, зокрема шовкові та бавовняні.
Що Гетьманщина експортувала до Криму? Одним з основних товарів було хутро: шкури лисиць, зайців, білок, тхорів, бабаків і навіть котів. Також на території Кримського ханства збували велику і дрібну рогату худобу, коров'яче й овече масло, тютюн і навіть горілку.
Французький дипломат у Криму Шарль Пейссеноль свідчив у середині XVIII століття, що з Січі в Кримське ханство щорічно привозили 60-80 бочок горілки, 30-40 бочок вишнівки та майже 40 тонн тютюну.
Сіль у ті часи була стратегічним товаром, адже це був головний консервант для зберігання продуктів. Норма споживання солі у XVIII столітті складала два фунти (820 грамів) на місяць і майже 10 кг на рік. Це не означає, що кожен їв щодня по 27 грамів солі. Вона йшла передусім на соління сала, м'яса, риби. Без солі не можна було зробити один із кулінарних брендів Гетьманщини — солоні опішнянські сливи.
У XVIII столітті в Гетьманщині можна було купити три основні види солі: кримку, бахмутку і сіль, яку привозили із солеварень Прикарпаття.
Останню возили в Гетьманщину торговці, яких називали коломийцями. Бахмутку варили на території нинішнього Донбасу. Людей, які займалися її виробництвом і продажем, називали торяниками — назва від Торської фортеці, біля якої були солеварні. Найкращою і наймасовішою була сіль-кримка. Її возили чумаки, які купували свій товар на території Кримського ханства.
Оскільки Кримське ханство було основним експортером солі в Гетьманщину, то кожен міждержавний конфлікт призводив до значного подорожчання стратегічного товару. Коли у 1768 році почалася Російсько-турецька війна, ціна за пуд (16,4 кг) солі в козацькій Україні зросла вдвічі — до 90 копійок. За цю суму в ті часи можна було купити двох овець.
У XVIII столітті купці на території Гетьманщини складалися з кількох груп.
З часів Хмельниччини в козацькій Україні була численна громада грецьких купців. Вони були вихідцями з території Османської та завдяки своїм зв'язкам тримали більшу частину торгівлі зі Сходом. Найбільше грецьких купців було в місті Ніжин. Поселенню греків у Гетьманщині сприяв сам Богдан Хмельницький, який вважав, що з їхньою допомогою козацькій Україні вдасться налагодити міжнародну торгівлю.
Активно торгівлею займалися козацька старшина та запорожці. Заможні козаки торгували передусім горілкою, тютюном і худобою. Запорожці добре заробляли на посередницькій торгівлі. Товари з півдня вони перепродували на північ, і навпаки.