Влітку 1742 року в Стамбулі ледь не стався міжнародний бізнес-скандал. Голландські купці почали через дипломатичні канали шукати свого торгового партнера Герасима Максимовича з Полтави. Вони хвилювалися за долю товару, який дали йому під реалізацію два роки тому. Але при цьому не знали, що корабель з довгоочікуваними товарами з Гетьманщини уже плив до них Чорним морем. Це історія про двох братів-підприємців, які змогли витягнути вигоду навіть із несподіваного ув’язнення і знайшли спосіб реалізувати контракт з іноземцями, попри перешкоду з боку все того ж зла, з якими сучасні українці борються на сході.

Перед вам другий текст проєкту LIGA.net “БІЗНЕС ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” — циклу історій про українське підприємництво Козацької доби. На основі життя реальних людей та деталей, що збереглися в документах, ми показуємо, якою БУЛА та як ЖИЛА тогочасна українська економічна еліта.

Герої цього тексту — двоє братів, Максимовичі, які у XVIII сторіччі мешкали в Полтаві. Вони вели торгівлю на теренах Гетьманщини та бралися за більш ризиковані, експортні проєкти: продавали до Німеччини худобу, їздили у Кримське ханство збувати хутра. Вихід за межі ділового ландшафту в ті часи був дуже небезпечним, кожна подорож — спокушання долі. І одна з таких торговельних мандрівок до Криму раптово закінчилася тим, з чого починається наша бізнес-історія.