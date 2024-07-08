Європа має чимало вразливостей. І російські спецслужби уважно вивчають свій руйнівний потенціал у кожній країні.
Вони можуть розхитувати ситуацію через провокації в Арктиці.
Або - скористатись "чорним входом" для підриву безпеки Великої Британії. Таки вдатись до переподілу кордонів у Балтійському морі. Запустити нову спіраль насилля на Балканах. Спровокувати неконтрольовані акції непокори у нейтральних країнах Західної Європи.
Російська розвідка - не всемогутня, скоріше підла і підступна, пояснюють LIGA.net в українській розвідспільноті. Але прагне просунути свої щупальця у будь-яку шпаринку у безпеці континенту. В буремній атмосфері війни Росії легше утвердитись в ілюзії власної величі. Ціна питання для неї не настільки важлива.
Так, поки всі ресурси Кремль спалює в Україні, але паралельно - реформує армію, готуючись до конфлікту із НАТО. Та на ходу адаптує свої агентурні мережі під нову реальність. Найкраще всі нюанси та ризики цієї гібридної війни Росії проти Європи розуміють представники європейських спецслужб - вони вже безпосередньо беруть у ній участь.
Редакція LIGA.net звернулась до всіх європейських розвідок із питанням: чим російська агресія загрожує вашій країні?
На запити LIGA.net відповіли не всі. Місцями брак інформації допомогли заповнити регіональні військові та безпекові аналітики. Окремі особливості роботи російських шпигунів пояснили представники Головного управління розвідки України.
Від моменту появи ідеї до публікації тексту минуло понад три місяці листувань з європейськими спецслужбами, консультацій безпекових експертів та вивчення звітів розвідок.
У підсумку - вдалось скласти загальну картину сприйняття Росії в Європі. На тлі якої більшість міжнародних новин виглядають цілком закономірними.
Як велика війна проти України змінила підходи розвідок до роботи, яким загрозам вони протидіють зараз та наскільки ефективно у них це виходить - у спецпроєкті LIGA.net.
Абсолютна більшість європейських спецслужб прямо говорить: російська агентура нарощує активність. Реакція на загрозу прямо залежить від географічного розташування: чим далі від Росії, тим вона спокійніша.
Але цей принцип працює не завжди. Деякі з країн мають ще й свої специфічні ризики, які в Україні часом можуть здатися навіть кумедними.
Тому що російська агресія - це не лише про географію. Всі спецслужби, з якими контактувала LIGA.net, погоджуються: повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало теперішню архітектуру безпеки у Європі.
Європейські країни помітили дедалі більшу активність російських спецслужб майже одразу після знакової Мюнхенської промови Путіна 2007 року, розповідає LIGA.net представник ГУР МО Андрій Юсов. Однак лише у 2022 році почали їм протидіяти.
"Сотні російських розвідників вислали з європейських країн. Відчутних втрат зазнали російські агентурні та медійні мережі. Санкції вдарили по економічних зв’язках", - перераховує представник ГУР. З початку 2022 року до жовтня 2023-го, за відкритими даними, з країн Європи вислали майже 700 російських дипломатів.
Це ускладнило роботу російській розвідці. Але ненадовго. Сьогодні Росія оговтується від цього удару. Оновлює агентурні мережі, розгортає нові шпигунські сітки. Величезна увага російських спецслужб приділяється роботі в інформаційному просторі та особливо в соціальних мережах.
Країни Північної Європи готуються до реальної війни та хочуть перетворити регіон на “бастіон НАТО”. Власне, Альянс створили для стримування Радянського Союзу і для захисту від нього. Просто стара загроза тепер повертається під іншою назвою – Росія, нагадує LIGA.net підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі.
Головні цілі російського впливу в регіоні – підірвати єдність НАТО та зменшити підтримку України західними країнами, каже LIGA.net керівниця відділу комунікацій та партнерства Служби безпеки й розвідки Фінляндії Мілла Меретніемі.
Питання не лише у географічній близькості до російських кордонів. Це досвід регіону, в якому більшість країн так чи інакше відчули російську окупацію на собі.
Один із можливих сценаріїв – створення напруги в Арктиці. Дані про ситуацію в цьому регіоні російські спецслужби збирають давно і скрупульозно.
Ще одна потенційна точка вразливості - Ірландія. Цю країну, з огляду на неочікувано значну активність російського флоту в міжнародних водах біля її узбережжя, велику кількість шпигунів, вразливість до кібератак та все ще підкреслено нейтральний статус, аналітики називають "чорним входом" для підриву безпеки Великої Британії.
Стратегічно Росія слабша у Балтійському регіоні, але рівень напруженості тут може зрости, йдеться у звіті Служби військової розвідки Данії, надісланому LIGA.net.
Росія вважає країни Балтії найбільш вразливою частиною НАТО, нагадує естонська розвідка. В разі прямого конфлікту саме вони стануть епіцентром військового тиску РФ. Провокаційні вкиди Росії щодо розширення її територіальних вод у Балтійському морі поряд із державним кордоном з Литвою та Фінляндією - свіжий приклад.
Хоча у самій Фінляндії на ці вкиди не звертають надмірної уваги. Всі звикли до такого сусіда, як Росія, і спекулювати на її провокаціях нікому не цікаво, пояснює LIGA.net виконавча директорка фінського безпекового центру SaferGlobe Марія Мекрі.
Вразливість країн Балтії фактично закладена зсередини. Початку гібридної агресії тут можуть сприяти проросійські групи населення - подібно до того, як росіяни задовго до 2014-го “підгодовували” та вирощували їх на нині окупованому Донбасі та в Криму.
Приєднання Фінляндії та Швеції перетворює Балтійське море у внутрішнє море НАТО і потенційно спрощує оборону цих країн. Тому посиленню морських воєнних потужностей приділяють багато уваги. Аж до закликів готуватись до організації морської блокади, яка знадобиться для захисту від ракет морського базування.
Росія витрачає величезні ресурси на війну в Україні. Але у неї вистачає сил підготуватись і до тривалого протистояння у регіоні Балтійського моря, наголошують LIGA.net у Департаменті державної безпеки Литви. Про це свідчать і агресивна політика, і спроби обійти заборону на російську пропаганду, і інформаційні атаки. І навіть зміна російських шкільних підручників з історії (в них - про те, що Клайпеду Литві “подарувала” Росія, Литва з СРСР вийшла незаконно, незалежних країн Балтії не існує, а російськомовних пригнічують нацисти) закладає підґрунтя для нападу.
Ключовий момент: паралельно з активним відновленням втрачених в Україні ресурсів росіяни починають накопичувати сили для війни із Заходом.
"Росія вже почала масштабну реформу своїх збройних сил. Почала нарощувати військовий потенціал, зокрема в регіоні Балтійського моря. Його реструктуризація – це довгостроковий проєкт, який вимагатиме зусиль і ресурсів - від кількох років до десятиліття", - прогнозують у литовській розвідці.
Кремль фокусується на реструктуризації військового командування та управління, збільшенні чисельності персоналу та формуванні нових підрозділів, уточнює Служба зовнішньої розвідки Естонії.
"Найпріоритетнішим для накопичення сил є Західний стратегічний напрямок та Україна. Кремль готується до тривалого конфлікту з Україною, це потребує додаткових армій і армійських корпусів (3-й і 40-й армійські корпуси, 18-та армія і 25-та армія). Для них формуються десятки нових підрозділів маневреного, бойового забезпечення і забезпечення бойової служби", - зазначається у звіті спецслужби.
Другим пріоритетним напрямком є фінський. Росія є найбільшою загрозою національній безпеці Фінляндії, уточнює LIGA.net комунікаційниця Служби безпеки й розвідки Фінляндії Мілла Меретніемі. Країна має 1340-кілометровий сухопутний кордон з Росією, і вступ до НАТО перетворює її на потенційну прифронтову державу.
"Операції російського впливу на Фінляндію, ймовірно, стануть активнішими, ніж заходи, до яких ми звикли до російської загарбницької війни. Однак у найближчому майбутньому головна увага Росії зосереджена не на Фінляндії", - каже вона.
Балтійські країни наголошують: успіх і терміни російської військової реформи значною мірою визначатимуться перебігом війни в Україні.
Нові армії, які планує сформувати Росія, можуть бути достатньо укомплектовані особовим складом, але, ймовірно, матимуть проблеми з іншими ресурсами, вважає британська розвідка: "Зважаючи на обмежену підготовку російських військових, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком вірогідно, що ці підрозділи матимуть подібні проблеми з ресурсами".
Якщо Росії вдасться здійснити реформу, НАТО може зіткнутися з масовою армією радянського типу вже у наступному десятилітті, наголошують естонські спецслужби.
"Ця армія, скоріше за все, технологічно поступатиметься силам союзників по НАТО в більшості напрямків, за винятком засобів радіоелектронної боротьби та завдання ударів на великі відстані, - констатують вони. - Однак її військовий потенціал буде значним завдяки розмірам, вогневій потужності (включно з артилерією та численними недорогими бойовими безпілотниками), бойовому досвіду та резервам".
Безпосередню загрозу для регіону вони становитимуть вже за два-п’ять років, уточнює LIGA.net спецслужба Данії. Нарощування ресурсів стане для Кремля відчутним викликом. Але путінський режим знайде сили для забезпечення армії та ВПК.
До якоїсь мініоперації Путін готовий вже, припускає керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик: "Проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів".
Щоб захиститися, країни-союзники (та їхня оборонна промисловість) мають бути значно більш підготовленими, боєздатними та краще укомплектованими, ніж зараз.
Росія також постійно створює загрози через використання невійськових інструментів, які спрямовані переважно на російськомовну громаду, розповідають LIGA.net у Службі держбезпеки Латвії (VDD): "Вона намагається маніпулювати громадською думкою та пробує перетворити російські пропагандистські наративи на мейнстрим".
Все - щоб вплинути на думки та настрої людей відповідно до агресивних інтересів РФ.
Російські ФСБ та ГРУ комбінують інформаційні атаки з диверсіями. Зокрема – на об’єктах інфраструктури, історичних пам’ятках та меморіальних об’єктах. "Росія готова використовувати будь-які методи проти країн, які вважає ворожими. Її спецслужби не турбуються законністю вжитих заходів і не мають жодних обмежень", - кажуть у VDD.
За оцінкою данської контррозвідки (PET), тривала ізоляція Росії від міжнародної спільноти через війну в Україні взагалі посилює роль російських спецслужб. Росіянам вкрай потрібна свіжа інформація та доступ до найновіших технологій.
У лідерах "оновлених" інтересів російських спецслужб у Данії – військова підтримка України (яка техніка йде якими шляхами) та санкції проти РФ. А також дані про логістичну систему: у разі воєнного конфлікту Росії з НАТО Данія зобов’язана забезпечувати перевезення підкріплень Альянсу. Це робить її особливо цікавою для РФ.
Що цікаво: усі балтійські країни відзначають, що якість роботи російських спецслужб у регіоні відчутно погіршилася. Найперше - через фізичне обмеження їхньої присутності та випровадження дипломатів. Тепер росіяни активніше залучають так званих "нелегалів". Цих шпигунів відправляють за кордон не як дипломатів - із супутнім імунітетом, - а під складнішим прикриттям, аби приховати будь-який зв'язок із Росією.
Від 2023 року, як зазначають у Державному департаменті Литви, російські спецслужби стали працювати більш недбало: спроби вербування менш скрупульозні, до збору інформації намагаються залучати мігрантів (це відзначають і данці, і норвежці). Як наслідок – ефективність роботи знижується, а кількість викритої агентури зростає.
Частина російських професійних розвідників користується дипломатичним прикриттям. Попри те, що їх останнім часом часто ловлять і висилають з країн, в дипустановах їх ще залишається чимало, уточнює LIGA.net представник української розвідки.
Інша частина професійних розвідників працює "під прикриттям", вони цілком легалізовані в суспільстві, у них бездоганні біографії, і навіть їхні сім’ї іноді не здогадуються про їхнє "подвійне життя". "І перші, і другі вербують свою агентуру, використовуючи для цього методи підкупу, шантажу, залякування, але часто знаходять і ідейних однодумців", - пояснює один з українських розвідників.
Втім, пояснює LIGA.net Служба безпеки й розвідки Фінляндії, зменшення кількості російської агентури з-поміж дипломатів просто означатиме, що Росії доведеться перенести фокус збору даних на кіберсередовище.
Жодна зі спецслужб цього регіону (де війна точиться вже) не надала LIGA.net відповідей на питання, посилаючись на особливості законодавства, які забороняють їм розголошувати інформацію про загрози державності.
Однак кілька особливостей з відкритих розвідданих виокремити можна.
Більшість країн чудово усвідомлюють, що російська агресія може вийти за межі України. Додатковими факторами дестабілізації залишаються заморожені конфлікти по типу Придністров’я (з більш віддалених - Абхазія та Південна Осетія). Ключову роль у них теж відіграє Росія, нагадує Державне агентство національної безпеки Болгарії.
Також агенти РФ намагаються "провокувати соціальне невдоволення через мігрантів". Це інструмент, яким росіяни користуються в Європі активно і з фантазією.
Так, за даними Департаменту державної безпеки Литви, Росія та Білорусь планують використовувати нелегальних мігрантів та контрабанду людей для розхитування ситуації у Латвії, Литві та Польщі у найближчій перспективі.
Литовська розвідка нагадує, що у 2023 році Литва, Латвія, Естонія та Польща зіткнулися з "безпрецедентними інформаційними операціями, які включали кінетичні елементи для посилення впливу". Ці інформаційні атаки були більш агресивними та спрямовані на поширення страху й паніки серед членів суспільства, зрив роботи державних інституцій та розпалювання невдоволення рішеннями влади.
Активність агентів російських спецслужб лишається дуже високою. Навіть попри те, що умови для їхньої присутності країни намагались обмежити. Наприклад, хоча "Російський дім" у Празі офіційно закритий для відвідування, він продовжує організовувати окремі заходи та намагається залучати студентів до навчання в російських університетах, каже речник чеської контррозвідувальної служби BIS Ладіслав Штіха.
За останні десятиліття російські спецслужби створили величезну мережу неформальних агентів російського впливу в інших країнах, пояснює LIGA.net співрозмовник в українській розвідці: "Це не лише люди, а й цілі інституції. І боротися з ними значно важче, адже вони глибоко інтегровані в західний соціум".
"Усі товариства з російської “дружби, культури та мови” за кордоном використовують не лише пропагандисти, а й розвідка, - наголошує він. - Для досягнення цілей росіяни використовують релігійні чинники, особливо – в православному середовищі, бізнес-асоціації й економічну співпрацю, наукові спільні проєкти та російські академічні гранти, обміни студентів, культурні, креативні та спортивні індустрії".
Додає: росіяни ведуть потужну інформаційну роботу, розвивають в інших країнах власні медіа (дуже часто під маскою місцевих) і навіть формують власне експертне середовище. І, звісно, не гребують підтримкою політичних партій, особливо радикального спрямування, та безпардонним втручанням у демократичні вибори.
Усі ці напрями, окрім просування "русского міра" та формування лояльності до Росії, Кремль використовує, аби збирати розвідувальну інформацію та вести промисловий шпіонаж, нелегально купувати технології та зброю, каже український розвідник.
До вище перерахованих активностей російських спецслужб – збір даних, поширення дезінформації та диверсії – тут також додається підвищений інтерес до російських опозиціонерів та спроби впливу на них, зазначається у річному звіті чеського BIS.
Зі специфічних загроз - нові можливості для російськомовної організованої злочинності в Чехії. Окремі представники криміналітету мають зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. Значить, їх можуть залучати до безпосередньої участі в диверсіях чи для допомоги у реалізації інших специфічних потреб (легалізації коштів, що надходять з України чи РФ, для обходу санкцій чи легалізації перебування небажаних осіб).
Рівень безпосередньої небезпеки від російських окупаційних військ для регіону також лишається дуже високим. Ідеться про подальші можливі провокації із ракетами та дронами, які порушують державні кордони країн регіону. А також – про безпосередню загрозу вторгнення. Так, керівник Генштабу Румунії Влад Георгіце переконаний, що Росія спробує напасти на Молдову в разі перемоги у війні проти України.
Країни Західної Європи вбачають у Росії загрозу для блоку НАТО та стабільності європейської безпеки загалом. Вони до неї готуються. Але ризик безпосереднього нападу і досі сприймають як щось не до кінця реальне.
Росіяни атакують Францію, каже LIGA.net колишній заступник начальника штабу в штаб-квартирі Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SHAPE) генерал-лейтенант Мішель Яковлефф. Атакують інформаційно, репутаційно та через інтереси країни у світі. Однак перспектива прямого військового нападу на Францію – це ситуація, яка виходить за рамки фантастики, вважає він.
Німецькі спецслужби у березні 2024 року вперше публічно спрогнозували напад Росії на НАТО з 2026 року. Найбільшу загрозу, очікувано, вбачають для країн Балтії або Фінляндії. Міністр оборони країни Борис Пісторіус попередив, що Німеччина та загалом НАТО мають бути готовими до можливої війни з Росією до 2029 року.
Уряд Німеччини, як пишуть ЗМІ, навіть розробив новий план "тотальної оборони" у разі війни на тлі загрози з боку Росії. Він передбачає:
Крім того, німецька влада контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання та регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі, якщо це буде необхідно.
Ризики впливу Росії на єдність і стабільність як регіону, так і Aльянсу в цих країнах розкриваються максимально ефектно.
Новини про викриття проросійських шпигунських мереж лунають і з Австрії, і з Німеччини, і з Бельгії. Розвідка останньої (VSSE) навіть нагадує, що Бельгію називають "шпигунською столицею Європи": "У Бельгії розташована низка міжнародних інституцій, зокрема ЄС і НАТО. Це природно викликає інтерес багатьох спецслужб, які прагнуть отримати стратегічну інформацію, недоступну для громадськості, та намагаються маніпулювати певними процесами ухвалення рішень на свою користь".
Масову висилку російських дипломатів тут вважають дуже ефективним інструментом. Спецслужбам РФ від початку повномасштабного вторгнення стало важче збирати дані про військову підтримку України чи працювати на розкол європейських країн напередодні виборів до Європарламенту у червні 2024 року.
Але країна-агресор адаптувалась. І тепер робить акцент на кіберактивність, роботу під прикриттям та вербування неформальної агентури. Хоча її все одно вдається викривати.
Так, у квітні бельгійська розвідка підтвердила існування проросійської шпигунської мережі в європейських державах. Метою мережі було втручання у вибори в Євросоюзі, каже прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.
"Цілі Москви зрозумілі. Домогтися, щоб більше проросійських кандидатів потрапили до Європарламенту та посилили в ньому проросійські тези. Адже послаблення європейської підтримки України веде до перемог Росії на полі бою", – наголошує він.
Новий виклик, який бельгійська спецслужба сформулювала для себе на основі досвіду російсько-української війни, - надмірна присутність іноземних агентів: "Тому ми зараз також беремо участь у скринінгу прямих іноземних інвестицій у критичних секторах".
Окрему увагу розвідка Бельгії приділяє питанням дезінформації. Каже, з її допомогою Росія та Китай намагаються закріпитися в країні та сіяти розбрат. Фіксують і спроби втручання у політичний простір країни з боку інших держав, не обов’язково ворожих.
Німеччина серед спільних для Європи загроз звертає увагу також на одну специфічну. Напад Росії на Україну сприяв посиленню антисемітських наративів серед правих екстремістів, які стверджують, що війна нібито є елементом єврейської стратегії контролю над світом, зауважує Федеральне відомство захисту конституції Німеччини.
Хоча і ризики збору інформації росіянами, і спроби їхніх диверсійних впливів німці також відзначають як доволі високі та застерігають від "наївності".
Об’єднана служба розвідки й безпеки Королівства Нідерландів (AIVD) відзначає, що російські кібератаки відбуваються не настільки масштабно, як очікувалося. Хоча є відчуття, що готувалися до них серйозно. Це єдина європейська спецслужба, з якою LIGA.net не могла зв’язатись онлайн – лише факсом або класичним паперовим листом. На сайті відомства прямо пояснюють: їх важче перехопити.
Серед специфічних і довготривалих загроз стабільності Нідерландів у розвідці виокремлюють поширення наративу про "злі еліти". Цьому виду антиінституційного екстремізму, який може підірвати правовий порядок країни, присвячений окремий звіт.
Ця теорія руйнує довіру до представників уряду та традиційних інституцій. Кількість її прихильників повільно, але впевнено зростає. Вони все ще вірять у демократію та конституційні права, але "відкидають нинішню інтерпретацію правової системи, поліції, науки, ЗМІ, демократично обраного парламенту та уряду… І навіть стверджують, що з цим треба боротися". В перспективі це може призвести до насильницьких дій, оскільки сама теорія поступово привчає до уявлення про еліти як про ворогів.
Цей рух непередбачуваний та аморфний, не має уявлення, як має виглядати новий устрій без еліт. Однак саме завдяки аморфності він може добре поєднуватись із будь-якими екстремістськими меседжами та використовуватись іншими спецслужбами.
Наприклад – Росії. Через нього їй буде зручно посилювати приховані впливи та спекулювати на суспільних настроях, переконані у розвідці: "Рух є переважно проросійським і змальовує Путіна як 'рятівника' у боротьбі проти 'злих еліт'".
Наразі ризик прихованих впливів з боку Росії у Нідерландах вважають обмеженим. "Москва, швидше за все, спрямує свою діяльність [із впливу на Захід] на країни, які вона вважає більш важливими або вразливими, ніж Нідерланди", - каже AIVD.
У Федеральній розвідувальній службі Швейцарії LIGA.net розповідають, що загальна безпекова ситуація стала більш нестабільною та непередбачуваною. Це загрожує Європі, а значить – і Швейцарії також. Зі специфічних загроз, на які звертає увагу спецслужба, все ті ж ризики неконтрольованої міграції та стабільної роботи критичної інфраструктури. З окремим акцентом на посилення радіологічної безпеки.
Імідж Росії у світі суттєво постраждав, і їй стало важче вербувати агентів або заручатися підтримкою політиків, експертів та лідерів громадської думки, уточнюють у ГУР МО. Багато російських розвідників виявлені й оголошені персонами "нон грата".
"Але росіяни уміють приховувати свою участь та діяти опосередковано. Приклад – протести 'жовтих жилетів' у Франції або блокади кордонів польськими фермерами. Російський слід там очевидний, але доказати важко", - каже представник розвідки.
До того ж, каже, варто пам'ятати про чисельні п’яті колони етнічних росіян, які тепер суттєво поповнилися новою хвилею еміграції. "Частина цих людей і далі залишаються в полоні русскоміровських імперських російських наративів, - вважає український розвідник. - Тому не треба применшувати можливості російської розвідки. Вона, звісно, не така страшна і всемогутня, як хоче її зобразити кремлівська пропаганда. Швидше вона підла і підступна. Але нехтувати загрозами не варто".
Регіон, розібратись у якому виявилося найважче. Більша частина спецслужб взагалі не відповіла на листи LIGA.net. Так само як і військові аналітичні центри, які могли б допомогти прояснити сприйняття російської загрози.
Втім, як виходить із публічної інформації, загрози в Італії, Іспанії та Португалії цілком збігаються із загальними - шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків.
Якщо згадати історію з ліквідацією в Іспанії російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав вертоліт Мі-8 армії РФ на територію України, можна припустити: співпраця із місцевим криміналітетом також входить до інструментарію спецслужб РФ.
З Балканами ситуація цікавіша.
Росія має на Балканах потужний вплив, тож може спровокувати нову кризу, пояснюють LIGA.net у пресслужбі Міністерства оборони Чорногорії.
У цю країну росіяни потужно інвестують. Влиті у різні галузі кошти створили певну інфраструктуру їхнього впливу на Чорногорію. Ця інфраструктура - через гроші, придбану нерухомість, туристичні об’єкти - все ще існує. І вони можуть її використовувати, аби похитнути волю і бажання країни стати наступним членом ЄС.
Ще одна локальна загроза – посилення правоекстремістських угруповань, які є близькими до Росії: "Ці організації мають схожі наративи, які прославляють воєнних злочинців і ревізію історії, а також поділяють сильні православні настрої".
"Крім того, війна в Україні призвела до переформатування окремих кримінальних ринків і створила нові можливості для організованої злочинності: торгівля зброєю, синтетичними наркотиками та людьми, що становить потенційну загрозу безпеці та політичній стабільності країни", - зазначають у відомстві.
Агентство безпеки та розвідки Республіки Хорватія (SOA) прямо вказує, що на тлі всіх глобальних загроз останніх десятиліть постійно тримало в полі зору одну потенційну загрозу: велика конвенційна війна в Європі. І те, що Росія реалізувала її своїм нападом на Україну, прискорило ерозію механізмів європейської безпеки.
Ситуація на Західних Балканах, насичених невирішеними міждержавними та міжетнічними проблемами, одразу загострилася. Зокрема, за даними SOA, тривають антихорватські інформаційні кампанії, мета яких – виставити Хорватію основною дестабілізуючою силою в регіоні (насамперед у Боснії і Герцеговині) та створити їй образ ненадійного члена НАТО і ЄС.
Не меншою загрозою для регіону є Сербія та сама Боснія, зазначає LIGA.net старший аналітик Європейської ініціативи стабільності Аднан Черімаджич. Росія підтримує у цих країнах політичні та релігійні сили, які ніколи не припиняли мріяти про перекроювання кордонів та об’єднання сербських моноетнічних територій під однією державою.
"Надає цим силам у регіоні політичну, дипломатичну та певною мірою фінансову підтримку. Сербія швидко озброюється, - каже він. - Ключові політичні діячі та наближені до них ЗМІ відкрито обговорюють об’єднання територій із сербською більшістю від північного Косова до Чорногорії та Боснії і Герцеговини. За останній рік ми спостерігали повернення озброєних до зубів сербських воєнізованих формувань у Косово, яких вітали як героїв у Сербії та серед сербів у Боснії і Герцеговині".
На Західних Балканах російські спецслужби почуваються доволі вільно, додає LIGA.net керівник дослідницького відділу Косовського центру досліджень безпеки Рамадан Ілазі. Отже, Західні Балкани мають стратегічне значення для Росії.
"Головною метою Росії в цьому регіоні є зміцнення своєї присутності та утримання Західних Балкан від євроатлантичної інтеграції, - переконаний Ілазі. - Використовуючи етнічну напруженість у Косові та сепаратистські тенденції сербських лідерів у Боснії і Герцеговині, Росія розхитує стабільність у регіоні. Це, крім всього іншого, дає Путіну змогу виставити ЄС неефективним гравцем".
Регіон ніби опинився на межі катастрофи, каже Черімаджич. Будь-яке значне просування російської агресії в Україні штовхне його у прірву. Це сприймуть як слабкість ЄС і НАТО. Тоді сербські лідери в Сербії та Боснії і Герцеговині будуть діяти російськими методами: "Щоб змінити поточну політичну та безпекову архітектуру в регіоні. І ввести регіон та всю південно-східну Європу в спіраль насильства і хаосу".
Європа відчуває, що на неї насувається війна. Навіть ті країни, які поки не готові визнати це вголос. Вона не прийде завтра. Але це вже - частина реальності.
Росія буде довготерміновою проблемою, і війна в Україні — це лише один з її елементів, наголошує командувач НАТО в Європі Кристофер Каволі.
Думка, яка читається у військових всього континенту (хоча не всі озвучують): Росія зважиться напасти на одну з країн НАТО лише після того, як переможе Україну.
"Кремль демонструє готовність до великої гібридної війни з усією Європою і, якщо потрібно, - з усім світом, - підсумовує Юсов. - На заваді йому стоїть лише непоступлива Україна".
Юлія Ліннер, речниця Федеральної розвідувальної служби Німеччини;
Стефані Грілле, керівниця апарату Державного секретаріату – відділу Європи Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії
Мішель Яковлефф, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника штабу в штаб-квартирі Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SHAPE)
Крістіан Фішер, директор Данського інституту міжнародних досліджень
Мілла Меретніемі, керівниця відділу комунікацій та партнерства Служби безпеки й розвідки Фінляндії
Відділ стратегічних комунікацій Департаменту державної безпеки Литви
Бюро зв'язків з громадськістю Міністерства оборони Чорногорії
Медіацентр Міністерства збройних сил Франції
Пресслужба Служби розвідки Румунії
Служба державної безпеки Латвії
Йоакім Паасіківі, підполковник армії Швеції
Марія Мері, виконавчий директор безпекового think tank SaferGlobe (Гельсінкі)
Рамадан Ілазі, керівник дослідницького напряму Косовського центру досліджень безпеки
Аднан Черімагич, старший аналітик Європейської ініціативи стабільності
Катерина Шимкевич, керівниця Аналітичного центру балканських досліджень
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Розвідслужби Ірландії, Данії, Латвії, Естонії, Фінляндії, які передали LIGA.net звіти та аналізи загроз за 2023-2024 роки
Ми також використали звіти європейських спецслужб, які викладені у відкритому доступі