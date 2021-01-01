Можемо пишатись: 30 видатних українських проєктів створених за часи Незалежності

BankID – державна система віддаленої ідентифікації громадян через українські банки для надання їм адміністративних та інших послуг через інтернет. Система дала можливість мільйонам українців отримувати онлайн-сервіси у швидкому режимі.Вивчати можливість впровадження сервісу в Національному банку України розпочали з 2015 року. BankID тоді розглядали як проміжний хаб. З 2016 року вже офіційно впровадили систему надання адміністративних послуг через BankID. А за два роки система дистанційної ідентифікації запрацювала в банках.

Проєкт можна вважати успішним – ним користуються 36 банків, 65 комерційних організацій, приватні пенсійні фонди та 10 некомерційних, серед яких міністерства, облради та громадські організації.