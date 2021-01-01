Можемо пишатись: 30 видатних українських проєктів створених за часи Незалежності

2016 року державні закупівлі вийшли з тіні. Запрацювала система Prozorro – онлайн-платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість постачання. У 2020 році британське видання The Economist відзначило Prozorro як один із трьох найуспішніших у світі кейсів для боротьби з корупцією.
Prozzoro – виріс з волонтерського проєкту, який розробили Олександр Стародубцев і Андрій Кучеренко. У розробці та імплементації Prozzoro активну участь взяли Transparency International Ukraine, американський фонд WNISEF, німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Європейський банк реконструкції та розвитку, USAID, приватні електронні майданчики, IT-компанія Quintagroup та інші міжнародні та українські донори.
2016 року систему було передано державному підприємству "Прозорро". Prozorro стала обов'язковою для центральних органів влади, монополістів і для інших публічних замовників.
За п'ять років існування волонтерський проєкт перетворився на велику систему державних закупівель, що зекономило державі 190 млрд грн.
За період існування системи через неї пройшло 2 млн конкурентних закупівель. У відкритих аукціонах брали участь 130 000 компаній, 90% з яких – представники малого та середнього бізнесу. За минулий рік вони уклали 3,5 млн контрактів на 540 млрд грн.