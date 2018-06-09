Медиа, олигархи и деньги

Лояльность ведущих телеканалов - традиционно необходимая составляющая для избрания на выборах. Наиболее рейтинговые Интер, Украина, 1+1, СТБ и ICTV принадлежат соответственно, Дмитрию Фирташу (вместе с Сергеем Левочкиным), Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку.



Ринат Ахметов (владеет также ежедневной всеукраинской газетой Сегодня), поддерживавший некогда режим Януковича, остается крупнейшим и влиятельнейшим бизнесменом. Его финансовые и медиа ресурсы могут сыграть существенную роль в кампании кандидата в президенты, а с Порошенко, по данным LIGA.net , у Ахметова прекрасные отношения. История схемы Роттердам плюс - одно из наиболее ярких подтверждений этого взаимовыгодного тандема.



Игрок другой команды - олигарх Дмитрий Фирташ, чьи активы понесли потери при премьерстве Яценюка, а сейчас - из-за уголовных дел против него в Испании и США. Союзники Фирташа - Оппоблок, прежде всего, Сергей Левочкин и Юрий Бойко. Последний регулярно присутствует в эфире канала Интер. Акционеры Интера - Фирташ, Левочкин и Валерий Хорошковский.



В президентской фракции, как писала ранее LIGA.net , убеждены, что конфликт Порошенко с Фирташем и Коломойским останется неизменным до президентских выборов.



С главным медиамагнатом страны, бизнесменом Виктором Пинчуком (СТБ, ICTV) у Порошенко, видимо, все наладилось: в 2018-м президент, после бойкота в связи с колонкой бизнесмена в издании The Wall Street Journal, посетил организованные фондом Пинчука Украинский завтрак в Давосе и Украинский ланч в Мюнхене. В марте этого года бизнесмен запустил нестандартный ТВ-проект по поиску новых лиц для национальной политики "Новые лидеры". Эту затею пока трудно назвать возвращением Пинчука в ряды активных участников украинской политики: после Революции достоинства он занял нейтральную позицию.



Все олигархи - в зависимости от отношений президента с ними, или от обещаний, данных этим бизнесменам - могут оказать информационную поддержку Петру Порошенко на выборах.



У Порошенко есть и собственные медийные активы. Один из них - 5 канал. Но есть и дополнительные активы. Во всяком случае все выглядит так, что президент имеет на них влияние - телеканал Прямой и 112-й.



ПРЯМОЙ. Канал был переформатирован из ранее существовавшего Тониса, единственным владельцем которого в мае 2017-го стал экс-регионал Владимир Макеенко.



Владельцем Прямого указана кипрская компания Parlimo Trading Limited, принадлежащая тому же Макеенко, и Сenterano Trading Limited. С этими двумя кипрскими компаниями связаны другие - Dadlaw Nominees Limited и Dadlaw Secretarial Limited. Последние ранее работали с компанией, обслуживавшей лотерейный оператор Украинская национальная лотерея. По данным bihus.info, лотерея связана с окружением Порошенко: экс-главой АП Борисом Ложкиным, нардепами БПП Александром Третьяковым и Глебом Загорием.



ТК Тонис в свое время принадлежал сыну беглого экс-президента Януковича. Однако Генпрокуратура, которую возглавил бывший глава партии БПП Юрий Луценко, не конфисковала телеканал в числе прочих активов Семьи Януковича.



Кроме того, у Порошенко в прошлом были тесные связи и с самим Макеенко: в начале 2000-х они вместе работали во фракции Солидарность, во время Евромайдана с января по март Макеенко был главой КГГА. Сейчас он состоит в партии Наш край, в создании которой, по данным Insider, участвовала непосредственно Банковая.



В телеканал вложили около 150 млн грн. Как отметил журналист-расследователь Дмитрий Гнап, у Макеенко "банально нет столько денег на такую дорогую игрушку, как этот телеканал". Внефракционный депутат Сергей Тарута заявлял, что вся политика телеканала подконтрольна Банковой. О том, что Прямой работает на Порошенко заявляла и глава Батькивщины Юлия Тимошенко.



Одна из ведущих телеканала на вопрос Детектор медиа о владельце заявила: "Все телеканалы принадлежат представителям власти. А даже если и принадлежит Порошенко, ну и что?".



Кроме Киселева, Ганапальского, Тараса Березовца и других ведущих, на Прямом ведет авторскую программу нардеп от БПП Владимир Арьев.



112-й. На рынке много говорили о желании Петра Порошенко получить контроль над телеканалом. Нардеп Сергей Лещенко публиковал документ, который назвал "планом", разработанным представителями действующей власти по "захвату" 112-го. Экс-заместитель главы Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Григорий Шверк назвал заявления Лещенко фейком.



История у 112-го запутанная. Канал был запущен в 2013-м году. Владелец - Андрей Подщипков, бывший советник председателя правления банка экс-главы МВД Виталия Захарченко. Бывший директор канала - Виктор Зубрицкий, экс-помощник Захарченко (по версии прокуратуры, обеспечивал информационную поддержку титушек и координировал их действия). В 2016-м Подщипков заявил о давлении на него в Украине и попросил политубежища в Австрии.



О том, что 112-й - это канал членов Семьи Януковича говорил министр информационной политики Юрий Стець, однако и в этом случае канал не был конфискован в качестве активов окружения беглого экс-диктатора.



Беглый нардеп Александр Онищенко заявлял, что Порошенко хотел купить канал, а позже предложил смягчение информационной политики канала по отношению к президенту - в обмен на помощь в переоформлении лицензий телеканала и снятие с него санкций Нацсовета. Подщипков подтвердил, что вел переговоры с Онищенко.



На сегодняшний день реальный владелец канала, который вкладывает в него деньги, официально неизвестен. Назначенный Порошенко глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко неоднократно заявлял, что 112-й не должен получить лицензию из-за жалоб на сепаратистские высказывания в эфире. Канал так и не был закрыт.



В декабре 2017-го Порошенко провел встречу с представителями теле- и киноиндустрии, среди приглашенных - представители ТК СТБ, ICTV, Украина, Прямой и гендиректор 112-го Егор Бенкендорф (ранее работал на Интере, который относят к Дмитрию Фирташу).



У Порошенко есть фора перед другими кандидатами: как к действующему президенту к нему априори приковано медийное внимание. "Но ему нужно продуцировать смыслы, а не создавать информационные поводы", - отметил в комментарии LIGA.net политолог Евгений Магда.



"Порошенко имеет еще одно важное преимущество перед многими другими кандидатами - у него есть свои деньги на ведение президентской кампании. Понятно, что деньги найдут большинство претендующих, но Порошенко не нужно будет тратить время на поиски", - добавил Магда.



Источник доходов - бизнес-империя Порошенко, в которую входят десятки компаний, в том числе: кондитерская корпорация Roshen, судостроительные заводы Ленинская кузница и крымский Севморзавод (захвачен и "национализирован" оккупантами после аннексии Крыма), страховая компания Калина, спортклуб 5 элемент. Совместно с нардепом Игорем Кононенко владеет Международным инвестиционным банком и страховой компанией Краина.

