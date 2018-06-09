 
ПЯТЫЙ КРУГ
ПЕТРА ПОРОШЕНКО
Президент Петр Порошенко вступил в последний, пятый год своих полномочий. За это время он выполнил часть своих предвыборных обещаний. Часть так и осталась декларацией о намерениях. Какие решения он принимал, каким не мешал, какие - так и не принял, и есть ли у него шанс стать президентом второй раз.
09.06.2018
Порошенко выиграл выборы и вступил в должность в очень непростое для Украины время: прошло всего четыре месяца после Революции достоинства, расстрелов на Майдане, аннексии Крыма и начала российско-украинской войны на востоке Украины. Ему досталась страна с пустой казной и зашкаливающим уровнем коррупции.

Первый год президента был целиком и полностью посвящен территориальной обороне Украины от российской агрессии. И - концентрации личной власти Порошенко. Второй год - время антикризисных мер в экономике. Третий год - переломный - время как прекращения экономического падения, так и громких коррупционных скандалов, сделок с олигархами. Четвертый год президентских полномочий стал во всех смыслах спорным. Приближение выборов парализовало реформирования страны, а борьба с коррупцией во многом превратилась в имитацию ради сохранения лица. На примере истории с Антикоррупционным судом стало ясно, что сажать своих власть не намерена даже под сильнейшим давлением западных кредиторов.

К четырехлетию работы президента редакция LIGA.net попыталась отыскать ответ на вопрос, что именно президент Петр Порошенко может записать себе в заслуги. И так же мы отвечаем на вопрос, чего президент не сделал, что так и осталось декларацией о намерениях. Ближайшие месяцы станут решающими для политического будущего гаранта: многие его политические союзники и попутчики стали сомневаться не только в его победе на следующих выборах, но и в способности выйти во второй тур.


Обещал и получилось
Шесть достижений Порошенко

Оппоненты упрекают президента за то, что он не выполнил главное обещание: завершить войну в Донбассе . Но при этом, говорит LIGA.net политолог Евгений Магда, умалчивают, что уже после этого обещания началось прямое российское вторжение.

В такой критической ситуации Порошенко сумел сделать главное, считают в президентской фракции - несмотря на планы Путина, сохранить страну в границах, максимально возможных в 2014 году.

"Мы уже забыли о проекте Новороссия, попытках отрезать юг Украины и соединить Приднестровье, оккупированный Донбасс и Крым", - говорит LIGA.net депутат от БПП Александр Бригинец.

Армия в первые месяцы войны воевала исключительно на героизме и благодаря поддержке волонтеров. "Сейчас армия всем обеспечена. Волонтеры, которые собирают на трусы, связку бананов или туалетную бумагу, просто наживаются на войне", - уверен Бригинец.

"Вооруженные силы восстановлены практически с нуля и находятся на достаточно высоком уровне. Хотя, чтобы полноценно противостоять России, этого все же еще недостаточно, - говорит народный депутат от БПП Владимир Арьев.

В заслугу Порошенко в контексте национальной безопасности ставят и курс на украинизацию, поскольку гибридная война Путина строится на разрушении украинской идентичности и политической нации. За четыре года в Украине прошла декоммунизация, увеличены украинские квоты на радио и телевидении, принят новый закон об образовании, а в конце мая президент утвердил программу развития украинского языка до 2028 года. Запрет российских соцсетей и поисковых сервисов хотя и вызвал неоднозначные оценки, тем не менее, ограничил российскую цифровую экспансию.

Но более уверенно Порошенко чувствует себя во внешней политике, считают эксперты.

"Если говорить о позитивной программе, то тут больше напрашиваются победы на внешней арене. Это безвизовый режим с ЕС и вообще укрепление европейского вектора, поддержка Запада в войне с Россией", - сказал LIGA.net политолог Алексей Минаков.

Достижениям Порошенко именно в сфере внешних отношений эксперты объясняют его личные качества, прежде всего умение правильно себя презентовать. Хотя, отмечает аналитик фонда Деминициативы Мария Золкина, и повышение обороноспособности страны, и безвиз - это результат не только международных переговоров президентской команды, но и изменений внутри государства и общества.
Вооруженные силы восстановлены практически с нуля и находятся на достаточно высоком уровне
1. Восстановление армии
По версии Global Firepower, сейчас украинская армия входит в десятку сильнейших в Европе, в том числе по вооружению. Ее численность выросла со 150 до 255 тысяч человек. В 2017 году завершен перевод Вооруженных сил Украины на контрактную основу. Военная доктрина, принятая Порошенко, предусматривает адаптацию к стандартам НАТО.

Ежегодно растет оборонный бюджет. На 2018 год только для Минобороны выделено 86 млрд грн - на 17,76 млрд больше, чем в прошлом году. Общий объем финансирования сектора безопасности и обороны за эти годы вырос примерно в десять раз и превысил 170 млрд грн.
2. Джавелины
В конце апреля 2018 года Порошенко сообщил, что длительные переговоры со США завершились успехом: в украинскую армию прибыли американские противотанковые комплексы Джавелин. Это бесплатная помощь правительства США Украине. Предварительно речь идет о поставках на $47 млн: 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет.

22 мая военные показали "тест-драйв" этого ПТРК на полигоне.

Джавелины - яркий, но небольшой пазл в общей картине помощи, которую получает украинская армия. Летальное оружие Украине, кроме США, поставляют Великобритания, Канада, а также Польша, Литва и другие страны Евросоюза.
3. Антипутинская коалиция и санкции
Порошенко и Климкину удалось заручиться поддержкой западных стран в войне с Россией. Этот союз называют антипутинской коалицией, хотя, как говорят LIGA.net эксперты, она не формализована, поэтому точного списка союзников нет.

Несмотря на рост популизма и пророссийской риторики в некоторых странах ЕС (последний пример - Австрия), каждые полгода Украина добивается продления санкций против России за Крым и Донбасс. И даже введения новых. Например, в мае комитет ЕС решил добавить в санкционный список людей, которые были непосредственными участниками организации и проведения псевдовыборов президента РФ в аннексированном Крыму.
4. Децентрализация
В окружении президента, который дал старт децентрализации, децентрализацию ставят на второе место после возрождения армии и перед безвизом. По сути, это передача полномочий и более 50% сводного бюджета на места. По всей Украине создаются объединенные территориальные громады, которые самостоятельно решают местные вопросы образования, здравоохранения, благоустройства.

По оценкам Администрации президента, за последние три года местные бюджеты уже выросли вдвое. Во фракции БПП децентрализацию называют также лекарством от местечковой коррупции.
5. Газовая независимость
Тут Порошенко скорее просто не мешал - а это непростая задача для украинских президентов. 25 ноября 2015 года Украина полностью прекратила импорт газа из РФ, отдав предпочтение топливу из Европы, и начала реформу корпоративного управления Нефтегаза. Впервые за долгое время компания перестала быть убыточной.

В декабре Нефтегаз выиграл арбитраж в Стокгольме против Газпрома, который пытался взыскать "недоплаченную сумму" в $56 млрд по контракту 2009 года. В феврале Украина получила еще одну победу: Стокгольский арбитраж обязал Газпром доплатить Нефтегазу $4,63 млрд за непоставку согласованных объемов газа для транзита.
6. Безвизовый режим с ЕС
11 июня 2017 года Европейский Союз открыл свои границы для украинцев. Для вступления в силу этого решения Украина прошла сложный путь: ввела биометрику, законодательно запретила дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (пока только на уровне законов), изменила процедуру выявления незаконных мигрантов. Самая сложная часть касалась борьбы с коррупцией. Именно под безвиз в Украине были созданы НАБУ, САП и НАПК и введены е-декларации.

Чтобы сохранять безвиз, Украине нужно продолжать соответствовать требованиям ЕС. Риски - есть, поскольку Банковая имитирует борьбу с коррупцией вместо того, чтобы реально с ней бороться. Наиболее показательна история с созданием Антикоррупционного суда. Под невиданным давлением Запада закон о суде внесен в Раду и проголосован. Но успеет ли суд полноценно начать работать до выборов - вопрос открыт.

Обещал и не сделал
Шесть крупнейших поражений Порошенко

Рейтинг Петра Порошенко - красноречивый результат его провалов.

На четвертом году власти рейтинги Порошенко закрепились на уровне 5-6%, что обусловлено конкретными провалами в реформах и репутационными скандалами. Эксперты предрекают ему тяжелое сражение на выборах, однако шансы есть: для сравнения, у Виктора Ющенко за год до выборов в 2010-м рейтинг поддержки составлял 1%, у Леонида Кучмы в 1998-м - 7%.

Эксперты, опрошенные фондом Демократические инициативы, называют пять главных провалов президента: отсутствие борьбы с коррупцией, в том числе, до сих пор несозданный специализированный суд; мертворожденные реформы, главным образом, - судебная; введение электронного декларирования для антикоррупционеров; продолжение войны на востоке Украины; коррумпированное окружение президента и провал курса на деолигархизацию.

Существенное снижение рейтинга президента обусловлено и другими факторами, например, отсутствием ощутимого экономического роста. Этот показатель, исходя из полномочий и компетенции президента, не зависит от него напрямую и входит в сферу деятельности Кабмина. Но президент, сосредоточивший всю власть в своих руках, ответственен за кадры, которые были им же назначены в правительство, НБУ, контролирующие органы.

Среди провалов называют и невыполненное обещание о продаже корпорации Roshen.
1. Панамские документы
Первый крупный коррупционный скандал зацепил Порошенко, когда из "панамских документов" стало известно, что он решил зарегистрировать корпорацию Roshen на Британских Виргинских островах и сказал, что передает в слепой траст. Но из документов следует, что главе государства, как минимум, можно предъявить неуплату налогов в Украине. Президент оправдывался тем, что таким образом компания будет более интересна для покупателей. Но Roshen пока никто не купил.
2. Олигархизация
Порошенко так и не продал бизнес, как обещал. Но и не разбогател - так говорят на Банковой. Порошенко пришлось закрыть фабрику в Липецке. Но вместе с этим корпорация Roshen развивает розничную сеть фирменных магазинов. Значит, дела не так уж плохи. Официальные доходы президента действительно упали с 2014 года. Они снизились с 300 млн до 16 млн за 2017 год. Но постоянную прибыль для президента генерирует еще один актив - Международный инвестиционный банк.

Порошенко остается богатейшим президентом беднейшей европейской страны, обладая бизнес империей и провалив заявленный курс на деолигархизацию. На Западе его преимущественно знают именно в таком амплуа – олигарх у власти. Кроме Порошенко, ключевые роли в Украине продолжают играть другие олигархи - Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Виталий Хомутынник. Этот ряд можно продолжить еще многими именами. Некоторые из них контролируют силы в парламенте или стратегически важные госкомпании, другие - обладают весомыми медиа ресурсами, третьи - занимаются пророссийской пропагандой в Украине, прикрываясь религиозными побуждениями. Сам Порошенко, как опытный бизнесмен, расставил своих союзников, в том числе, бизнес партнеров во многих, если не во всех, вертикалях и структурах власти.
Порошенко, как опытный бизнесмен, расставил своих союзников и бизнес партнеров во многих вертикалях и структурах власти
3. Пленки Онищенко
Сильный удар по репутации президента нанес беглый депутат Александр Онищенко. Он утверждает, что купил для президента три газовые фирмы за $30 млн. Исполнял коррупционные поручения президента, подкупал депутатов. И уже обнародовал аудиозапись разговоров с президентом. Их аутентичность еще нужно доказать. Всю коррупционную кухню бывший приближенный к власти Онищенко описал в своей книге. Кроме того, на основании переписок Онищенко с Сергеем Березенко журналисты опубликовали материал о том, как Онищенко покупал голоса фракции Тимошенко в парламенте. Для сокрытия фактов переговоров, депутаты использовали жаргон. В интервью LIGA.net Березенко опроверг обвинения. "Я постоянно покупал голоса депутатов, чтобы обеспечивать поддержку власти Порошенко", - рассказал Онищенко в интервью немецкому изданию Die Welt.
4. Друзьям все
Фигурантами коррупционных скандалов становились ближайшие соратники президента. Одного из самых близких его друзей - Игоря Кононенко дважды обвиняли в желании назначить своих людей в Кабмин. Из-за давления Кононенко должность министра покинул глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус. В недавнем письме к послам Большой семерки, экс-глава Минфина Александр Данилюк также пожаловался на Кононенко по такому же вопросу. Другой давний соратник президента, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого СМИ называют владельцем Богдан-моторс, фигурировал в скандале с закупкой российских двигателей для киевских троллейбусов. На эти предприятия СНБО наложил санкции. Компания Гладковского терпит убытки, но уверенно выигрывает муниципальные тендеры по всей стране на поставку и ремонт общественного транспорта.
5. Война против НАБУ
Ведомства Сытника и Луценко несколько раз открыто воевали друг против друга. Представители прокуратуры захватывали и без разрешения суда допрашивали детективов НАБУ. В парламенте намеревались несколько раз назначить подконтрольных аудиторов НАБУ, чтобы получить возможность убрать Сытника с должности. В депутатском корпусе считают, что толерантность к антикоррупционным органам закончилась, когда НАБУ занялись расследованием по заводу Ленинская кузница, которая входит в сферу интересов президента. Речь идет о закупке четырех бронемашин для Госпогранслужбы. В НАБУ считают, что государство переплатило около 15 млн грн.
6. Провал судебной реформы
Острая тема реформирования судов звучала на протяжении всех лет каденции Порошенко. Президентские законопроекты подавались в парламент и были приняты (не президентские – провалены). Однако по факту, по мнению экспертов, опрошенных в рамках проекта фонда Демократические инициативы, судебная реформа входит в пятерку главных провалов Порошенко. Верховный суд на 80% состоит из старых судей, 27% из них – не отвечают критериям доброчестности. Пока что рекомендованы к увольнению только 5% судей. Из судей Майдана уволены менее 14%. "Переатестация всех судей тоже под большим вопросом. То есть, обещания Революции достоинства – наказание коррупционеров, честные суды и правоохранительная система – не выполнены", - считает директор фундации DEJURE Михаил Жернаков.

В то же время сделан важнейший шаг в создании Высшего антикоррупционного суда - проголосован закон Верховной Радой. Но сам суд еще не создан. По прогнозам (при условии отсутствия политических проблем) суд начнет функционировать до конца 2018-го года. Поэтому пока создание суда - не победа, а в "процессе".

Второй срок
Есть ли шансы

Социсследования на четвертом году президентства Порошенко показывают низкие рейтинги президента во всех регионах страны. Но у него есть шансы и возможности переломить ситуацию: за счет финансовых и медийных ресурсов, а также козырей, припрятанных политтехнологами к разгару избирательной гонки.

Несмотря на провалы, у Порошенко есть точки роста и зависшие в воздухе обещания, которые могут быть реализованы за оставшийся год - они принесут президенту рейтинги внутри страны и бонусы на международной арене.

Главным преимуществом Порошенко эксперты называют его политический опыт, наличие собственных денег на кампанию, явно антипутинскую политику и заложенный им курс Украины на ЕС и НАТО.

На президента работает и консолидированная в его руках власть: подконтрольные СБУ и ГПУ, свои ставленники в Кабмине, парламенте и регионах. Минусы - невыполненные обещания, в том числе, незаконченная война в Донбассе, о чем ему непременно напомнят оппоненты во время предвыборной гонки.
Есть ли рейтинг
Согласно результатам исследования, проведенного в апреле 2018-го Киевским международным институтом социологии, среди всех опрошенных граждан в возрасте от 18 лет 8% проголосовали бы за Тимошенко, 6,3% - за Гриценко, 6,1% - за Ляшко, 6% - за Порошенко. Как отметил в комментарии LIGA.net глава КМИС Владимир Паниотто, разница между кандидатами незначительна и почти в рамках погрешности.

Другой опрос, проведенный компанией Рейтинг в марте этого года (результаты опубликованы в мае), ставил перед украинцами вопрос, поддерживают ли они деятельность президента. 3% респондентов ответили, что полностью поддерживают (в марте 2017-го этот показатель составлял 9%), скорее одобряют – 9% (год назад – 33%), скорее не одобряют – 31% (год назад – 20%), совсем не одобряют – 50% (год назад – 27%).

Паниотто подчеркнул, что ситуация с рейтингами может измениться за минуту, потому что все показатели сейчас – условны и зависят от списка кандидатов. "Пока не начнется и не закончится регистрация кандидатов, настоящего списка нет. И когда лидер отрывается от второго места на 2%, то очень сложно сказать, кто выйдет во второй тур", - утверждает глава института.

По данным КМИС, на западе Украины Порошенко поддерживают 7,7% опрошенных, в центре – 6,4%, на юге – 5,3%, на востоке – 3,6.

"Порошенко потерял на востоке. На юге у него неплохие рейтинги по сравнению с Тимошенко, но не в сравнении с Рабиновичем. В центре, как всегда, впереди Тимошенко, а центр – это самый большой регион, это порядка двух из пяти избирателей", - рассказал LIGA.net завотдела социально-политических процессов Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Он уточнил, что по поселенческому фактору у Тимошенко лучше рейтинги в селах и маленьких городах, у Порошенко – в больших городах. "Если говорить о двух кандидатах – Порошенко и Тимошенко – у них разница в количестве (избирателей – ред.), но не качестве, что связано с отсутствием распределения кандидатов на прозападных и пророссийских", - считает директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Она отметила, что четкая разница есть в материальном положении: самые бедные готовы проголосовать за Тимошенко, среди среднего класса и богаче - 20% готовы проголосовать за Порошенко, 1% - за Тимошенко.
Кто в его команде
Несмотря на объявленный курс на децентрадизацию и деолигархизацию, Порошенко остаётся олигархом, ориентированным на режим личной власти. "С одной стороны, Порошенко – не классический политик-президент, каким был Ющенко. С другой – он и не классический олигарх, как Ахметов, который стоит за кулисами и при этом удерживает контроль за политической сферой. Порошенко – это одновременно и политик, и олигарх у власти", - считает политический обозреватель Алексей Минаков.

Неформально руководить кампанией президента будет глава СНБО Александр Турчинов. В число формальных союзников президента относят Народный фронт: это ситуативный союз, выгодный Арсению Яценюку. Сам Яценюк не конкурент Порошенко, перспектива объединения их сил туманна, но не исключена, считают эксперты и говорят в АП.

Из команды президента выбыла экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Устранен Банковой некогда многообещающий политический игрок Михаил Саакашвили. "Он давно лузер. К кому бы он не присоединился – к Тимошенко, Добродомову, - он никому особых дивидендов не принесет. Все, он сбитый летчик", - считает Александр Вишняк.

Фактически устранен и глава горсовета Львова Андрей Садовой, против которого сыграл мусорный скандал, а также олигарх Игорь Коломойский. Последний уже заявил, что готов "поддержать кого угодно (в том числе, Тимошенко), кроме Порошенко". "Насколько радикальными будут действия в отношении Тимошенко и Гриценко – остается догадываться", - отмечает Алексей Минаков. Он добавил, что Гриценко уже начали дискредитировать по линии его бытности министром обороны.

Среди министров к команде Порошенко традиционно причисляют Степана Полторака (оборона), главу МИД Павла Климкина, Андрея Реву (Минсоцполитики). Подконтрольна Порошенко и Служба безопасности Украины во главе с Василием Грицаком. Генпрокурор Украины Юрий Луценко – бывший глава президентской партии.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что планирует участвовать только в парламентских выборах. В БПП его сдерживают от свободного полета намеками на отставку. Его недавнее заявление об отставке, в случае непринятия в парламенте законопроекта об антикоррупционном суде, эксперты оценивают как старт самостоятельной предвыборной кампании.

В интервью LIGA.net замглавы фракции БПП Сергей Березенко не ответил прямо, собирается ли Порошенко отправить в отставку Гройсмана, однако заявил: "Правительство сейчас несет большую ответственность за состояние дел в государстве, и слабый премьер-министр, назначенный как формальная компромиссная фигура, просто не имеет смысла".

"Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", - отметил в интервью LIGA.net глава МВД Арсен Аваков. Сам он открыто не высказался, готов ли поддержать Порошенко на будущих выборах.

Непосредственно предвыборной кампанией президента занимаются несколько человек: глава АП Игорь Райнин, его первый зам Виталий Ковальчук и замглавы фракции БПП Сергей Березенко. За смысловое наполнение кампании отвечает стратег Порошенко Игорь Грынив. По данным СМИ, за внешнюю рекламу и ее наполнение частично отвечает депутат НФ Виктория Сюмар, она же написала свой вариант стратегии Порошенко на предстоящие выборы. Сама нардеп подтвердила LIGA.net лишь создание собственного варианта предвыборной стратегии для президента.

"Есть и другие эффективные варианты. Например, мэры самых крупных городов Украины - Кличко, Кернес, Труханов и другие - могут открыто поддержать Порошенко", - считает Минаков.
Медиа, олигархи и деньги
Лояльность ведущих телеканалов - традиционно необходимая составляющая для избрания на выборах. Наиболее рейтинговые Интер, Украина, 1+1, СТБ и ICTV принадлежат соответственно, Дмитрию Фирташу (вместе с Сергеем Левочкиным), Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку.

Ринат Ахметов (владеет также ежедневной всеукраинской газетой Сегодня), поддерживавший некогда режим Януковича, остается крупнейшим и влиятельнейшим бизнесменом. Его финансовые и медиа ресурсы могут сыграть существенную роль в кампании кандидата в президенты, а с Порошенко, по данным LIGA.net, у Ахметова прекрасные отношения. История схемы Роттердам плюс - одно из наиболее ярких подтверждений этого взаимовыгодного тандема.

Игрок другой команды - олигарх Дмитрий Фирташ, чьи активы понесли потери при премьерстве Яценюка, а сейчас - из-за уголовных дел против него в Испании и США. Союзники Фирташа - Оппоблок, прежде всего, Сергей Левочкин и Юрий Бойко. Последний регулярно присутствует в эфире канала Интер. Акционеры Интера - Фирташ, Левочкин и Валерий Хорошковский.

В президентской фракции, как писала ранее LIGA.net, убеждены, что конфликт Порошенко с Фирташем и Коломойским останется неизменным до президентских выборов.

С главным медиамагнатом страны, бизнесменом Виктором Пинчуком (СТБ, ICTV) у Порошенко, видимо, все наладилось: в 2018-м президент, после бойкота в связи с колонкой бизнесмена в издании The Wall Street Journal, посетил организованные фондом Пинчука Украинский завтрак в Давосе и Украинский ланч в Мюнхене. В марте этого года бизнесмен запустил нестандартный ТВ-проект по поиску новых лиц для национальной политики "Новые лидеры". Эту затею пока трудно назвать возвращением Пинчука в ряды активных участников украинской политики: после Революции достоинства он занял нейтральную позицию.

Все олигархи - в зависимости от отношений президента с ними, или от обещаний, данных этим бизнесменам - могут оказать информационную поддержку Петру Порошенко на выборах.

У Порошенко есть и собственные медийные активы. Один из них - 5 канал. Но есть и дополнительные активы. Во всяком случае все выглядит так, что президент имеет на них влияние - телеканал Прямой и 112-й.

ПРЯМОЙ. Канал был переформатирован из ранее существовавшего Тониса, единственным владельцем которого в мае 2017-го стал экс-регионал Владимир Макеенко.

Владельцем Прямого указана кипрская компания Parlimo Trading Limited, принадлежащая тому же Макеенко, и Сenterano Trading Limited. С этими двумя кипрскими компаниями связаны другие - Dadlaw Nominees Limited и Dadlaw Secretarial Limited. Последние ранее работали с компанией, обслуживавшей лотерейный оператор Украинская национальная лотерея. По данным bihus.info, лотерея связана с окружением Порошенко: экс-главой АП Борисом Ложкиным, нардепами БПП Александром Третьяковым и Глебом Загорием.

ТК Тонис в свое время принадлежал сыну беглого экс-президента Януковича. Однако Генпрокуратура, которую возглавил бывший глава партии БПП Юрий Луценко, не конфисковала телеканал в числе прочих активов Семьи Януковича.

Кроме того, у Порошенко в прошлом были тесные связи и с самим Макеенко: в начале 2000-х они вместе работали во фракции Солидарность, во время Евромайдана с января по март Макеенко был главой КГГА. Сейчас он состоит в партии Наш край, в создании которой, по данным Insider, участвовала непосредственно Банковая.

В телеканал вложили около 150 млн грн. Как отметил журналист-расследователь Дмитрий Гнап, у Макеенко "банально нет столько денег на такую дорогую игрушку, как этот телеканал". Внефракционный депутат Сергей Тарута заявлял, что вся политика телеканала подконтрольна Банковой. О том, что Прямой работает на Порошенко заявляла и глава Батькивщины Юлия Тимошенко.

Одна из ведущих телеканала на вопрос Детектор медиа о владельце заявила: "Все телеканалы принадлежат представителям власти. А даже если и принадлежит Порошенко, ну и что?".

Кроме Киселева, Ганапальского, Тараса Березовца и других ведущих, на Прямом ведет авторскую программу нардеп от БПП Владимир Арьев.

112-й. На рынке много говорили о желании Петра Порошенко получить контроль над телеканалом. Нардеп Сергей Лещенко публиковал документ, который назвал "планом", разработанным представителями действующей власти по "захвату" 112-го. Экс-заместитель главы Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Григорий Шверк назвал заявления Лещенко фейком.

История у 112-го запутанная. Канал был запущен в 2013-м году. Владелец - Андрей Подщипков, бывший советник председателя правления банка экс-главы МВД Виталия Захарченко. Бывший директор канала - Виктор Зубрицкий, экс-помощник Захарченко (по версии прокуратуры, обеспечивал информационную поддержку титушек и координировал их действия). В 2016-м Подщипков заявил о давлении на него в Украине и попросил политубежища в Австрии.

О том, что 112-й - это канал членов Семьи Януковича говорил министр информационной политики Юрий Стець, однако и в этом случае канал не был конфискован в качестве активов окружения беглого экс-диктатора.

Беглый нардеп Александр Онищенко заявлял, что Порошенко хотел купить канал, а позже предложил смягчение информационной политики канала по отношению к президенту - в обмен на помощь в переоформлении лицензий телеканала и снятие с него санкций Нацсовета. Подщипков подтвердил, что вел переговоры с Онищенко.

На сегодняшний день реальный владелец канала, который вкладывает в него деньги, официально неизвестен. Назначенный Порошенко глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко неоднократно заявлял, что 112-й не должен получить лицензию из-за жалоб на сепаратистские высказывания в эфире. Канал так и не был закрыт.

В декабре 2017-го Порошенко провел встречу с представителями теле- и киноиндустрии, среди приглашенных - представители ТК СТБ, ICTV, Украина, Прямой и гендиректор 112-го Егор Бенкендорф (ранее работал на Интере, который относят к Дмитрию Фирташу).

У Порошенко есть фора перед другими кандидатами: как к действующему президенту к нему априори приковано медийное внимание. "Но ему нужно продуцировать смыслы, а не создавать информационные поводы", - отметил в комментарии LIGA.net политолог Евгений Магда.

"Порошенко имеет еще одно важное преимущество перед многими другими кандидатами - у него есть свои деньги на ведение президентской кампании. Понятно, что деньги найдут большинство претендующих, но Порошенко не нужно будет тратить время на поиски", - добавил Магда.

Источник доходов - бизнес-империя Порошенко, в которую входят десятки компаний, в том числе: кондитерская корпорация Roshen, судостроительные заводы Ленинская кузница и крымский Севморзавод (захвачен и "национализирован" оккупантами после аннексии Крыма), страховая компания Калина, спортклуб 5 элемент. Совместно с нардепом Игорем Кононенко владеет Международным инвестиционным банком и страховой компанией Краина.
Порошенко имеет еще одно важное преимущество перед многими другими кандидатами - у него есть свои деньги на ведение президентской кампании
Ставка Запада
"99,9% американцев понятия не имеют, кто такой Порошенко. Те, кто о нем знают, говорят – это олигарх из Украины", - отмечает западный украиновед Пол Данье. Он поясняет, что в Соединенных Штатах обращают внимание на два важных фактора: в Украине до сих пор нет антикоррупционного суда, а сам Порошенко не продал свой бизнес как обещал.

"Важен и тот момент, что он всегда делает не более, чем необходимо, чтобы получить следующий транш от МВФ; не более, чем необходимо, чтобы сохранить США на своей стороне. Но он никогда не делает достаточно, чтобы его страна стала сильнее", - считает Данье.

В то же время, на Западе не видят альтернативы Порошенко. "Кто такой Зеленский? Я знаю, кто такой Святослав Вакарчук, но многие не знают, какой он политик и какая у него политика. Гриценко мы знаем. Тимошенко - а чего от нее ожидать, она до сих пор олигарх или она изменилась?", - говорит исследователь.

"Не думаю, что сама администрация Трампа на сегодняшний день имеет видение, на кого она будет ставить", - считает политолог Евгений Магда. "С Брюсселем все сложнее, там, с одной стороны, есть сложная система принятия решений, а с другой стороны, у них в мае выборы в Европарламент и им будет несколько не до нас", - отмечает он.

По словам Данье, единственное опасение Запада – это избрание в Украине популиста, который не принесет изменений в стране и не будет двигать ее вперед.

Ситуация для Порошенко облегчается тем, что демократическая оппозиция, которая могла бы рассчитывать на голоса электората Майдана - разобщена и, как отмечает Мелинда Хэринг, эксперт Atlantic Council и Института внешнеполитических исследований (США), все еще занята разговорами, хотя до выборов менее года. Ключевые конкуренты Порошенко - такие же старые политики, как и он сам: в этих условиях Банковой легко разыграть традиционный для постсоветских президентов сценарий меньшего зла.
Точки роста
55 опрошенных фондом Деминициативы экспертов оценили деятельность президента Порошенко в 5 из 10 баллов, что ниже оценки прошлого года (5,3 балла). Большинство экспертов считает, что "скорее всего, Порошенко не будет переизбран на второй срок, но определенные шансы у него есть".

"Переизбираться на второй срок Порошенко будет сложно, но, учитывая административный и медийный ресурс, шансы у него есть", - считает и научный директор фонда Демократические инициативы Алексей Гарань. По его мнению, ввиду отсутствия альтернативы Порошенко может сыграть на ситуации, когда будет выбор "или-или".

Учитывая, что до выборов почти год, а команда Порошенко "еще и не собиралась "бить" Тимошенко, то Порошенко, скорее всего победит", - предполагает социолог Александр Вишняк. К тому же, в рейтингах второго тура очень много неопределившихся.

Имитация внутренних реформ через подконтрольные медиа и ЛОМов в соцсетях - это технология для Порошенко. Но на деле так получить голоса прогрессивных слоев населения у президента нет: реальных успехов слишком мало, говорят эксперты.

Главными козырями, которые команда Порошенко уже активно использует, станут достижения на международной арене, в том числе, безвизовый режим с ЕС и сохранение западных санкций против РФ. Однако опрошенные фондом Демократические инициативы эксперты в своем заключении констатируют: реально оценить эти победы украинцы смогут еще не скоро, их больше интересует внутренняя политика, прежде всего – экономика.

"Лучше всего на рейтинги политиков влияют повышение доходов или политические шаги, которые положительно влияют на кошельки украинцев", - говорит политолог Магда.

Точками роста рейтинга Порошенко эксперты называют тему создания единой поместной церкви и создание антикоррупционного суда. Однако последнее, в случае успеха, лишь незначительно поможет Порошенко, а в случае провала и потери транша МВФ - может стать фатальным. Проведение референдума о вступлении в ЕС и НАТО в день президентских выборов - тоже может сыграть на руку Порошенко и мобилизовать электорат.

Еще один возможный козырь провластной пропаганды - президент в своей второй каденции будет действовать более решительно, чем в первой, потому что он уже не будет претендовать на переизбрание, в отличие от конкурентов. "Это не украинское ноу-хау, а достаточно распространенная мировая практика", - отмечает Магда.

И у Порошенко, и у других кандидатов есть наработки, с которыми они пойдут к избирателям. Но до выборов еще год и "транжирить" их они не будут - инфоповоды просто закончатся и забудутся до выборов.

Громкий старт кампании начнется после Дня Независимости. Для Петра Порошенко и для всей страны после 24 августа политическое время в Украине очень ускорится.
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Текст: Валерия Кондратова, Дмитрий Бобрицкий, Екатерина Лященко | Фото: president.gov.ua
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