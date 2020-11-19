Другий ешелон влади. Навіщо топчиновникам 500 радників

Скриншот допису міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, який став початком кар’єри для частини держслужбовців уряду Олексія Гончарука
Катерина Каплюк під час вручення нагороди на польсько-українському конкурсі для журналістів. Фото: Facebook Катерини Каплюк
Заступник міністра юстиції Денис Чернишов і його радник Юрій Маслак (на фото – праворуч). Фото надав Юрій Маслак
Позаштатний радник прем’єр-міністра Кирило Криволап. Фото: Facebook Кирила Криволапа
Іван Лукеря (на фото – крайній ліворуч) напередодні змінив позицію радника на посаду заступника міністра. Фото: Любов Величко
Таке посвідчення збільшує публічну вагу експерта, вважає Ілля Несходовський. Фото: Любов Величко
Катерина Баско – неофіційна помічниця заступника міністра розвитку громад і територій. Фото: Любов Величко
У виділеному червоним стовпчику – “голі” оклади працівників патронатної служби міністра, до яких додаються премії та надбавки