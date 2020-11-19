Другий ешелон влади. Навіщо топчиновникам 500 радників

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без конкурсів. Мова йде про патронатну службу, до якої входять штатні радники, помічники та прессекретарі топчиновника. Єдина вимога до кандидатів – відповідний досвід.

Деякі держоргани виставляють додаткові фільтри. Наприклад, помічником судді

не стане

іноземець та людина з непогашеною судимістю. А щоб стати радником або помічником міністра внутрішніх справ,

потрібні

диплом про вищу освіту, вільне володіння державною мовою та, якщо перефразувати міністерські положення, бажання допомагати міністру.

Формально за такими критеріями підійде кожен другий. Втім, на практиці з численного масиву претендентів, керівник найчастіше обирає людину, яка поєднує в собі три компоненти: впізнавана через свою активність (у бізнесі чи громадському секторі); компетентна (має реалізовані проєкти); викликає довіру (має гарну репутацію або знайома із потенційним роботодавцем).

Свого часу таким критеріям відповідав, наприклад, спортивний журналіст Юрій Маслак. Міністру спорту Равілю Сафіуліну сподобалися матеріали Маслака, і він запропонував йому місце радника з питань піару та комунікацій.