Поезд мертвых на три километра. 50 000 украинцев погибли от COVID-19
Поезд мертвых на три километра. 50 000 украинцев погибли от COVID-19
26 мая в Украине умер 50 000 человек от коронавирусной инфекции. Украина стала 17 страной в мире, настолько пострадавшей от коронавируса. Чтобы добраться до этой грустной отметки, нашей стране понадобилось 440 дней. Первый человек от COVID-19 умер в Украине 12 марта 2020-го, тогда погибла 71-летняя жительница Радомышля.
С тех пор каждый день умирало в среднем 114 человек. В 2021 году показатели намного хуже – 217 человек. Реальное количество жертв от коронавируса даже больше: в Академии наук считают показатель избыточной смертности (он показывает, насколько больше людей умерли по сравнению со средним значением за 2015-2019 годы). Всю осень и декабрь 2020 года избыточная смертность была от 16% до 33% ежемесячно или суммарно 50 343 человека. В январе этот показатель упал до 1%, в феврале увеличился до 6,4%, а в марте подскочил до 24,7% или суммарно 16 966 человек за три месяца 2021 года. Но и это лишь приблизительные подсчеты: член группы моделирования проблем, связанных с пандемией COVID-19 при Национальной академии наук Игорь Иванов оценивает, что полная смертность от пандемии в 2,2-2,6 раз выше, чем официальная статистика смертности от коронавируса.
LIGA.net уже 450 дней подряд сообщает о количестве жертв от коронавируса в Украине. Мы привыкли к цифрам, когда говорят, что 50, 100, 300 человек погибли от COVID-19. Но мы не хотим привыкать и не считаем, что общество должно смириться с такой жертвой, хотя бы потому, что как минимум часть этих жертв можно было бы избежать, если бы государство было более подготовленным и компетентнее реагировало на угрозу.
Поэтому мы решили превратить цифры статистики в осязаемые понятия, то с чем сталкиваемся каждый день. Так какой человеческий масштаб смертности от COVID-19 в Украине?
Вот так выглядит карта смертности. Всего в Украине 460 городов (из-за российской оккупации есть статистика Национальной службы здоровья только по 397 городам). 8% всех умерших проживали в Киеве (или 5036 человек). Далее идут Харьков (1738), Днепр (1693), Одесса (1570). Но в пересчете на душу населения города-миллионники – это не самые смертоносные места в Украине.
Намного хуже обстоят дела, например, в Черновицкой области. В городе Сторожинец с населением 14 000 человек погибло 49 человек. Это самый высокий показатель смертности на 1000 жителей – 3,95% (для сравнения в Киеве – 1,7%). Второе и третье самые "смертельные" места также в Черновицкой области – в городах Новоселице и Вижница: 3,57% и 3,32% погибших на 1000 жителей соответственно.
Всего за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, это на 6% больше, чем годом ранее. COVID-19 в прошлом году унес жизни 18 533 человек – это пятая причина смерти. В 2021 году ситуация изменилась в худшую сторону.
По данным за январь-март этого года, COVID-19 стал третьей причиной смертности украинцев после болезней кровообращения и рака (более поздних данных Госстат не опубликовал еще). При этом надо учитывать, что данные Госстата о количестве погибших от коронавируса больше, чем эта же статистика Минздрава. Так за три месяца 2021 года у Госстата погибли 15 040 украинцев, а у Минздрава – 14 145 человек.
Апрель 2021-го стал самым плохим месяцем, за это время от COVID-19 погибло 11 260 человек. Это соизмеримо с потерями Украины за семь лет войны на Донбассе, которая унесла 13 000 человек.
50 000 человеческих жизней. Сколько это? Это больше, чем студентов в самом большом украинском вузе.
Это больше, чем проживало в Припяти на момент аварии на ЧАЭС, после чего за несколько дней эвакуировали 49 400 человек.
Это почти соизмеримо с тем, сколько человек посетили Книжный арсенал в 2019 году в Киеве (57 000).
Это больше, чем население 82% украинских городов.
Стадион Олимпийский в Киеве вмещает 70 000 человек.
Соответственно, 50 000 человек – больше двух третьих стадиона.
После посещения стадиона представьте, что вы в метро. В одном вагоне киевского метрополитена помещается 330 человек.
Чтобы перевезти 50 000 человек, заполнив их полностью, необходимо 152 вагона, а это 31 состав.
Можно бесконечно долго подбирать аналогии, показывающие, что 50 000 человеческих жизней, – это очень и очень много. Год назад казалось немыслимым, что число жертв будет измеряться десятками тысяч в Украине и миллионами в мире (3,4 млн погибших на 26 мая). Мы верим, что нам не придется делать проект на 100 000 смертей, и призываем вас ответственно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих. COVID-19 – это самая смертоносная “неестественная” угроза, с которой столкнулась Украина со времен Второй мировой войны.