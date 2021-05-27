Поезд мертвых на три километра. 50 000 украинцев погибли от COVID-19

26 мая в Украине умер 50 000 человек от коронавирусной инфекции. Украина стала 17 страной в мире, настолько пострадавшей от коронавируса. Чтобы добраться до этой грустной отметки, нашей стране понадобилось 440 дней. Первый человек от COVID-19 умер в Украине 12 марта 2020-го, тогда погибла 71-летняя жительница Радомышля.

С тех пор каждый день умирало в среднем 114 человек. В 2021 году показатели намного хуже – 217 человек. Реальное количество жертв от коронавируса даже больше: в Академии наук считают показатель избыточной смертности (он показывает, насколько больше людей умерли по сравнению со средним значением за 2015-2019 годы). Всю осень и декабрь 2020 года избыточная смертность была от 16% до 33% ежемесячно или суммарно 50 343 человека. В январе этот показатель упал до 1%, в феврале увеличился до 6,4%, а в марте подскочил до 24,7% или суммарно 16 966 человек за три месяца 2021 года. Но и это лишь приблизительные подсчеты: член группы моделирования проблем, связанных с пандемией COVID-19 при Национальной академии наук Игорь Иванов оценивает, что полная смертность от пандемии в 2,2-2,6 раз выше, чем официальная статистика смертности от коронавируса.

LIGA.net уже 450 дней подряд сообщает о количестве жертв от коронавируса в Украине. Мы привыкли к цифрам, когда говорят, что 50, 100, 300 человек погибли от COVID-19. Но мы не хотим привыкать и не считаем, что общество должно смириться с такой жертвой, хотя бы потому, что как минимум часть этих жертв можно было бы избежать, если бы государство было более подготовленным и компетентнее реагировало на угрозу.

Поэтому мы решили превратить цифры статистики в осязаемые понятия, то с чем сталкиваемся каждый день. Так какой человеческий масштаб смертности от COVID-19 в Украине?