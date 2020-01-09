ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
Редакция LIGA.net восстановила хронологию последних минут рейса PS-752
Украинский самолет Boeing 737 компании МАУ, который выполнял регулярный рейс PS-752 по маршруту "Тегеран-Киев", разбился в Иране утром 8 января. Взлет прошел в штатном режиме. Но через три минуты с бортом пропала связь, а через семь - он упал в 15 километрах от иранского аэропорта имени Имама Хомейни.

В катастрофе погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане семи стран: из Ирана 82, из Канады 57, из Швеции 10, из Афганистана 4, из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан.

Иранские власти упорно отрицали причастность к падению Boeing, называя данные иностранных спецслужб о попадании в самолет ракет психологической атакой США. И только 11 января признали, что самолет был сбит. Ответственность на себя взяд Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Прошло 10 дней. Редакция ЛІГА.net восстановила хронологию преступления Ирана против пассажирского лайнера и рассказывает о его жертвах.

PS-752: ФАКТЫ



На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Фото - Abedin Taherkenareh/EPA
176 человек
погибли в результате катастрофы
24 ребенка
самому младшему - полтора года
3 дня Иран врал
что Boeing упал по техническим причинам
Это первая катастрофа самолета МАУ
с жертвами за 18 лет
4 года назад

был построен упавший Boeing 737-800 NG
11 600 часов налета
у командира судна Владимира Гапоненко
12 000 часов налета
у пилота-инструктора Алексея Наумкина
7600 часов налета
у пилота Сергея Хоменко
ТАЙМИНГ
Как Иран сбил самолет - поминутно
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Фото - Abedin Taherkenareh/EPA
В ночь с 7 на 8 января примерно в 00:30 армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по двум объектам США в Ираке: авиабазе Айн-аль-Асад и аэродрому в провинции Эрбиль. КСИР мотивировал это местью за убийство генерала Сулеймани, который командовал Аль-Кудс. МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Аэропорт продолжал работать практически в штатном режиме.

С 1:30 до 2:30 по киевскому времени в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний - Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal, и катарской - Qatar Airlines, а в 4:05 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула. В 1:13 из Тегерана вылетел рейс немецкой авиакомпании Lufthansa во Франкфурт. В 2:53, с 40-минутной задержкой, взлетную полосу покинул рейс Austrian в Вену. С 3:30 до 4:00 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.

Украинский рейс PS752 по графику должен был вылететь из Тегерана на Киев в 3:45, но его задержали, по официальной версии - из-за перегруза багажа.

4:42 самолет взлетел с полосы 29R - через четыре часа после ракетного удара.

4:44:57 связь с самолетом прервалась, но он продолжает лететь: высота - 2400 м, удаление - 20 км на северо-запад от аэропорта, скорость 509 километров в час.

4:45:25 в самолет попадает ракета, он загорается и планирует в крене: две ракеты с промежутком в 20 секунд запущены из деревни Бидганехт на западе Тегерана.

4:49 лайнер врезался в землю и взорвался в 15 км от аэропорта.
Власти Ирана в первые часы после катастрофы объявили, что украинский Boeing потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Эту версию они яростно отстаивали три дня, упорно отрицая, что причиной могло стать попадание в лайнер боевой ракеты. Хотя между ракетными обстрелами позиций США в Ираке и падением самолета прошло всего четыре часа. По словам представителей правительства, от ракеты самолет взорвался бы и разрушился еще в воздухе.

9 января американские медиа со ссылкой на представителей Пентагона, разведку США и Ирака сообщили, что украинский самолет был сбит Ираном. "Считается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet" - сообщили Newsweek три источника.

CBS News сообщил, что разведка США обнаружила сигналы включения радара. Спутники засекли два пуска ракет "земля-воздух" перед падением самолета.

Изданию The Guardian источники в американской разведке рассказали, что идентифицировали инфракрасный след от двух запусков ракет, за которыми последовала инфракрасная вспышка от горящего самолета.
В сеть попали изображения предположительно фрагментов ракеты Tor-M1, которые нашли в пригороде на юго-запад от Тегерана. Снимок, якобы сделанный на месте крушения лайнера, опубликовал в Twitter пользователь Ashkan Monfared.

"Друг прислал мне это через WhatsApp. Он нашел его на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он не имел представления, что это такое", - сообщил он изданию Bild. Позже Twitter удалил аккаунт Ashkan Monfared.

Вскоре после публикации статьи в сети появились еще два фото фрагментов ракеты 9М330. Их источники также рассказали, что снимки сделаны в Паранде.

Видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован пуск ракеты иранской системой ПВО, опубликовал журналист New York Times Кристиан Триберт. Ему удалось определить место пуска ракет: оно находится на северо-востоке от Паранда, пригорода Тегерана. Расследовательская группа Bellingcat отдельно подтвердила, что это видео было снято в Паранде.
Еще одно видео ракетного удара с камеры наблюдения опубликовало иранское издание Manoto. На записи попал пуск двух ракет и падающий после этого самолет.
Только через три дня поле крушения Иран признал, что сбил самолет МАУ - якобы ошибочно. По официальной версии, оператор иранской системы ПВО определил самолет МАУ как "вражеский объект". Из-за помех в связи об этом не доложили командованию, поэтому решение выпустить ракету приняли самостоятельно.

По словам командующего Военно-космическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор - запустил ракеты по летящей цели.
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Фото - Abedin Taherkenareh/EPA
ЖИЛИ НЕБОМ
Украинский экипаж сбитого самолета
В катастрофе погиб весь экипаж самолета, девять человек: это пилоты Владимир Гапоненко, Алексей Наумкин и Сергей Хоменко, бортпроводники Игорь Матьков, Валерия Овчарук, Екатерина Статник, Юлия Сологуб, Денис Лихно и Мария Микитюк.
Владимир Гапоненко
командир судна
11 600 часов налета на Boeing, в том числе 5500 - капитаном . Работал пилотом всю жизнь. Жена уговаривала его отказаться от рейса из Тегерана 8 января, но ей не удалось. ". Как летчик он супер. Таких мало. Жил небом", - рассказал его знакомый летчик Вячеслав Видюк
Сергей Хоменко
второй пилот
7600 часов налета на самолетах Boeing. Бывший пилот Военно-воздушных сил Украины. Около 14 лет летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-13. Много лет возглавлял экипади, которые выполняли полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах
Алексей Наумкин
пилот-инструктор
Выходец из династии пилотов. 12 000 часов налета на самолетах Boeing, из них 6600 - в качестве командира экипажа. "Леша - чудесный инструктор, который научил десятки наших других пилотов и командиров", - рассказали о погибшем пилоте в МАУ.
Муж Юлии Сологуб возле ее портрета в Борисполе
Фото - facebook.com/Volodymyr Runets
КОГО УБИЛИ ИРАНЦЫ
Семь историй о пассажирах рейса PS-752
Большинство пассажиров смертельного рейса составляли канадские студенты и преподаватели иранского происхождения, которые возвращались в Канаду после рождественских каникул в Иране. Рейс Тегеран-Киев они выбрали из соображений экономии и удобной стыковки с рейсом, летящим из Борисполя в Торонто.

Ниже - семь историй этих людей, записанных репортерами из разных стран мира.
Семья Арсалани
30-летняя Эвин Арсалани возвращалась в Канаду со своим мужем 38-летним Хивой Молани и дочерью Курдией 2018 года рождения - самой маленькой пассажиркой сбитого самолета. Эвин иммигрировала в Канаду, но с будущим мужем Хивой познакомилась в гостях на родине, и в 2012 году они поженились. Семья приезжала в Иран в декабре на свадьбу брата
Врачи из Канады
Семья имигрировала в Канаду в 2013 году. В катастрофе погибли муж и жена: Насер Пуршабаношиби и Фирузе Мадани. Оба работали врачами в Северном Ванкувере. Их дочь, 19-летнюю Кими вернулась в Канаду чуть раньше, чтобы успеть на занятия в университете. За несколько часов до полета Кими в последний раз разговаривала с матерью по телефону
Молодожены
Британец иранского происхождения Саид Хадемасади работал инженером строительной компании Laing O'Rourke, был выпускником университетов Суррея, Гринвича и Тегерана. Его жена Нилуфар Эбрагим училась в Кингстонском университете. Пара поженилась несколько недель назад в Лондоне и летала в Иран отметить событие с родственниками
Семья Линдберг из Швеции
Микаэль, его жена Рахелех и двое сыновей - девятилетний Эрик и семилетний Эмиль. Младший сын играл в шведской хоккейной команде. Они летали в Иран навестить родственников Рахелех
Шейда Шадху
Шейда была в отпуске и навещала мать и сестер в Тегеране. Перед вылетом она позвонила мужу Хасану, очень переживала и просила заверить ее, что все будет хорошо. "Я сказал ей, чтобы не волновалась, ничего не случится", - рассказал Хассан. Через 20 минут Шейда погибла. За несколько дней в Instagram она опубликовала селфи с текстом: "Я ухожу, но то, что позади, беспокоит меня. Я боюсь за людей, которые остаются позади меня"
Гендиректор компании
48-летний гендиректор канадской компании Али Пей воспитывал двух дочерей 7 и 9 лет. Он отец-одиночка и через суд пытался выиграть опеку над девочками у своей бывшей жены. В Иран Али летал, чтобы навестить больного отца. Перелет через Украину был обычным маршрутом для ирано-канадцев, которые постоянно путешествуют туда и обратно. Друзья не знали, что он погиб, пока не стали просматривать список жертв катастрофы
Летели со свадьбы
26-летний Араш Пурзараби и 25-летняя Пунех Горджи поженились за неделю до крушения самолета. Они сыграли пышную церемонию в Тегеране и возвращались в Канаду, чтобы продолжить работу над диссертациями в университете. "Я нахожусь в состоянии отрицания. Я не могу понять, что происходит", - говорит друг молодоженов Амир Самани. На борту самолета с ребятами погибли также четыре гостя их свадебной вечеринки
Все, что осталось от сбитого самолета МАУ. В украинской комиссии по расследованию говорят, что место падения даже не охранялось должным образом: "Увидели кучу непонятного народа - иранцев, которые собирали вещи, остатки, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал" .
Maureen Zehring
РЕАКЦИЯ В МИРЕ
Кто должен ответить за преступление
Президент США Дональд Трамп, 9.01. "Это трагедия. Кто-то мог ошибиться. Он (самолет) летел в довольно опасном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже нужно рассматривать"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 9.01. "У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это, возможно, было непреднамеренно. Я хочу ответов"

Представитель правительства Ирана Али Рабей, 10.01. "Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь. Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и бессознательно, добавляет горечи к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследует свои цели"

Президент Ирана Хасан Рухани, 11.01. "Исламская республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы адресованы всем скорбящим семьям. Я выражаю искренние соболезнования"

Президент Украины Владимир Зеленский, 11.01. "Признание, что наш самолет был сбит - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 12.01: "Иран не только угнетает свой народ и организует террор на всем Ближнем Востоке, он также стал причиной гибели 176 человек, скрывал это и лгал... Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили. Они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно. Они обманули весь мир".

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Фото - Abedin Taherkenareh/EPA
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