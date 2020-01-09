ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Президент США Дональд Трамп, 9.01. "Это трагедия. Кто-то мог ошибиться. Он (самолет) летел в довольно опасном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже нужно рассматривать"



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 9.01. "У нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это, возможно, было непреднамеренно. Я хочу ответов"



Представитель правительства Ирана Али Рабей, 10.01. "Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь. Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и бессознательно, добавляет горечи к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследует свои цели"



Президент Ирана Хасан Рухани, 11.01. "Исламская республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы адресованы всем скорбящим семьям. Я выражаю искренние соболезнования"



Президент Украины Владимир Зеленский, 11.01. "Признание, что наш самолет был сбит - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия"



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 12.01: "Иран не только угнетает свой народ и организует террор на всем Ближнем Востоке, он также стал причиной гибели 176 человек, скрывал это и лгал... Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили. Они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно. Они обманули весь мир".



