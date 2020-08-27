Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

– Когда заработал интернет, мы осознали масштабы происходящего. Было множество фото и видео, показавших как против безоружных протестующих применялись шумовые, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. Увидели как стреляют по окнам многоэтажек за то, что люди кричали "Не бейте!". Все это меня – гуманитария, дипломата, бывшего министра культуры, руководителя ведущего учреждения культуры страны, имеющего национальный статус, – конечно, не могло оставить равнодушным. Меня это возмутило... До слез.
Массовое насилие не прекращалось в течении нескольких дней. И не только в столице, но и во многих городах Беларуси. То, что мы услышали из уст людей, находившихся в следственных изоляторах, стало потрясением. В камерах, рассчитанных на пять человек, после задержания находилось до 25 лиц. И девушек, и парней ставили на колени. Дубинками заставляя их лечь на землю. Людям не разрешали повернуться в течении 15 часов. Иначе они получали удар дубинкой.
И я для себя решил, что не могу быть в стороне. Власть двумя руками толкнула меня в этот общественно-политический протест. Выступая публично я высказал свою гражданскую позицию. Она заключалась в абсолютном неприятии насилия в отношении мирных демонстрантов и простых граждан.
Купаловский театр всегда славился тем, что он одна семья. Мы принимали общее решение о том, чтобы высказать публично позицию театра. Говорили о том, что в случае если кто-то пострадает в этой ситуации, то весь коллектив его поддержит. При этом я просил всех забыть имя: Павел Латушко.
Могли ли мы переступить через свою совесть? Коллектив сказал "нет". Я признателен всем, в том числе и тем, кто останется работать в театре, за публичную поддержку. Никогда прежде не переживал такого объединения. Никогда не слышал так много слов поддержки и благодарности. Это останется со мной на всю жизнь.
Из любой ситуации нужно находить выход путем диалога. Я проповедую этот принцип и буду всегда его отстаивать. Даже понимая, что правоохранительные органы совершили насилие. Необходима отставка министра внутренних дел и других должностных лиц ответственных за это насилие. Они должны пройти через уголовные дела, через суд.
К сожалению, я вынужден констатировать, что генеральная прокуратура и следственный комитет, которые призваны реагировать на подобные факты, не возбудили по ним ни одного уголовного дела.