Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

– Этот протест одновременно и за, и против. За самостоятельную, мирную и единую Беларусь. В то же время наша задача – единой силой поменять что-то в нашей стране и добиться сменяемости власти. Поэтому наш протест – против насилия, против беспредела, против беззакония.



Мне нравится ситуация, когда нет одного лидера. Хаотичные выступления и протесты, которые происходят в Беларуси, не завязаны на каком-то конкретном человеке.



Децентрализация протеста – это очень неудобно для системы, для силовиков. Им сложно с этим бороться. Ведь недостаточно устранить какую-то одну личность или структуру, чтобы остановить протестные выступления. Власть в замешательстве.



В стране сейчас мирные протесты. Что может быть эффектнее, чем женщины в мирных протестах? Без оружия, без жесткой радикальной позиции. Оголенное социальное тело перед силовиками.



Что-то схожее я хотел выразить во второй части своей акции, когда выходил к ОМОНу и спецтехнике: я пробовал показать обнаженное и безоружное социальное тело.



ОМОН – это звери. Лично я ни в какой диалог с ними не верю. Учитывая то, что происходило в местах заключения, как они издевались над нами, думаю, что точка невозврата пройдена. Любой здравомыслящий человек это понимает.



Факты избиений будут расследованы только в том случае, если власть сменится. А так – или следствия не будет вовсе или мы увидим некую показуху, не имеющую ничего общего с реальностью.



Как всегда, найдут козлов отпущения. Потому что аппарат власти держится на силовиках и подставлять их – это самим себе рыть могилу. У меня нет иллюзий на сей счет. Не буду писать никакого заявления (после своего задержания и избиения. – Прим. ред.). Да, мне звонили из следственного комитета и вызывали давать показания в то же место, где я подвергался насилию. Это же верх цинизма и глупости.



Опасаюсь за свою свободу, за свою жизнь. Я вступил в открытую конфронтацию с властью и думаю, когда у них появится чуть больше времени, они начнут "охоту на ведьм". И я стану одним из первых в их списке. Лукашенко сам намекал на очередные раунды репрессий.



Современное искусство пересекается с различными актуальными темами. Было бы цинично и лицемерно для художника избегать таких тем. Тем более, когда происходят подобные политические события.



Я проявил гражданскую позицию. Не стоит разделять гражданскую или активистскую позицию со своим искусством и в принципе с искусством. Для меня это одно целое.

