Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

Кажется, что, говоря о Слабошпицком, Васянович говорит в то же время и о себе, потому что для киносреды эта формула универсальна. Он продолжает и из его голоса исчезает пресловутая мягкость.



– Ты понимаешь, что должен сделать следующий фильм еще лучше, чем предыдущий. Потому что критики смотрят на тебя в контексте всей твоей творческой карьеры, а не одного фильма. И вот в этот момент тебя начинает клинить. Ты боишься, что фильм не получится. Что надо еще работать, работать бесконечно. Ты все время об этом думаешь. Мозг закипает. И тут важно – насколько устойчива твоя психика. Люди с устойчивой психикой преодолевают этот рубеж достаточно спокойно. Другие начинают в этом моменте подгорать.



Однажды он сказал: "Меня ниша артхауса устраивает, в ней я могу развиваться бесконечно, одной жизни не хватит, чтобы достичь чего-то внутри себя". И я задаю риторический вопрос:



– Съемки фильма для тебя – это исследование себя?



– Не совсем. Да, я изучаю мир, который меня окружает. Но больше обращаю внимание на ближний круг общения. Сейчас мне под пятьдесят, и сорок шесть было, когда снял "Рівень чорного".



Это экспериментальный документально-игровой фильм, который режиссер снимал на свои. На производство потратил $10 000. Для полного метра – это плевок в море. Для сравнения – только на дебют короткого метра Госкино выделяет сумму в пределах $1,5 млн. Так что можно смело утверждать, что "Рівень чорного" в финансовом отношении Васянович сделал из воздуха.



Вышло настолько удачно, что в 2017 году ленту от Украины выдвинули на Оскар. В процессе съемок Васянович применил свой фирменный метод – использовал реальную жизнь как съемочную площадку – создал гибрид из реальной жизни главного героя, которого сыграл его друг Константин Мохнач, и выдуманных событий, которые могли бы с ним произойти.



– Я подобрал героя, который был мне созвучен. У меня также как у него есть старый папа, и я переживаю за его здоровье, я тоже работал фотографом. Для меня – это исследование друга, возраста, потери, одиночества. Из кусочков реальности я модерировал эту историю.