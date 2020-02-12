Больше чем дюжина.
Лучшие статьи безумного 2020-го
Накануне долгих праздников редколлегия Liga.net отобрала самые интересные статьи, опубликованные в украинских изданиях в 2020 году
Фото: depositphotos.com
Больше чем дюжина.
Лучшие статьи безумного 2020-го
Накануне долгих праздников редколлегия Liga.net отобрала самые интересные статьи, опубликованные в украинских изданиях в 2020 году
Мы решили вспомнить 13 текстов, которыми зачитывались в уходящем году. Не претендуем на создание объективного рейтинга. Это просто примеры качественной украинской журналистики за 2020-й год, отобранные по принципу: невозможно не вспомнить.

Представления о журналистике разнятся даже среди журналистов. Для кого-то эта сфера деятельности переплетена с политикой. Для кого-то – с бизнесом. А кто-то считает, что журналистика – это искусство рассказывать истории. На любые темы.

Собранные нами материалы – это хроника года, и перечислены они в хронологическом порядке. Но это только отчасти хроника. Мы постарались составить подборку таким образом, чтобы было интересно даже тем, кто устал от злободневных тем и решил задуматься о вечном. В наш перечень попали очень разные тексты: бизнес-истории, политические очерки, социальные статьи. Есть даже репортаж из сумасшедшего дома. Скучно не будет.

В сборник не вошли лучшие тексты, опубликованные на Liga.net. Их мы перечислим отдельно. Завтра.
The Team teachable
Как Divan.TV не заплатил компании Руперта Мердока $60 000 – нерассказанная история суда с Fox
Чем закончилось путешествие американского миллиардера на диком украинском рынке. Спойлер: у него одолжили много денег и переоформили долг на продавщицу из Обухова.
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Автор – Михаил Сапитон
Опубликовано: AIN.UA, 24.01.2020
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Who is Mr.Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?
Как между Зеленским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом выросла фигура Андрея Ермака.

Авторы – Роман Романюк, Роман Кравец
Опубликовано: Украинская правда, 12.02.2020
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Бабий Яр: 2003—2020. Бизнесмены, историки и общественные деятели не могут договориться, как увековечить память жертв
Как и почему не утихают "войны памяти". Большой эксплейнер с картами.

Автор – Глеб Гусев
Опубликовано: Бабель, 05.05.2020
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"Они будут королями тут ходить"
Как семья пятилетнего Кирилла Тлявова, погибшего год назад из-за стрельбы пьяных полицейских, добивается наказания виновных.

Автор – Катерина Коваленко
Опубликовано: Бабель, 29.05.2020
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Восставший из ада
Как Виктор Медведчук стал одним из самых влиятельных игроков в Украине после 15 лет забвения.

Авторы – Максим Бутченко, Иван Верстюк
Опубликовано: Новое время, 18.06.2020
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Неоконченный процесс
Репортаж о легендарном "деле Бейлиса" – и о том, почему памятник ему может никогда не появиться в Киеве.

Авторка – Екатерина Сергацкова
Опубликовано: Заборона, 11.06.2020
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Мои пять недель в сумасшедшем доме
Дневник пациентки психиатрической клиники. Исповедь о жизни среди врачей и ангелов. Уникальный экзистенциальный опыт, в котором есть все: счастье, любовь, одиночество, предательство и даже чудо.

Авторка – Виктория Фортуна
Опубликовано: Reporters, 15.06.2020
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Надо исправлять. 10 больших ошибок Зеленского, которые вредят всей Украине
Остановка реформ, кадровая чехарда, кризис в руководстве Нацбанка и другие тренды внутренней украинской политики. Ситуация в стране становится все более сложной. Понимает ли это президент?

Авторка — Кристина Бердинских
Опубликовано: Новое время, 18.07.2020
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20 лет назад, 16 сентября, похитили журналиста Георгия Гонгадзе
Реконструкция последних месяцев, дней и часов его жизни.

Авторы – Михаил Кригель, Роман Романюк, Ольга Кириленко
Опубликовано: Украинская правда, 16.09.2020
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Здесь живет COVID-19. Один день больницы в "желтой" зоне: записки врача
Жизнь и приключения врача-анастезиолога в провинциальной больнице во время пандемии. Трагикомическая повесть с открытым финалом.

Автор — Иван Черненко
Опубликовано: Украинская правда, 07.10.2020
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"Я человек войны, но еще ни с кем не начинал воевать"
Один день с главой офиса президента Андреем Ермаком (в двух частях).
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Автор – Мария Жартовская
Опубликовано: Бабель, 27.10.2020 и 28.10.2020
Часть I
Часть II
Обезьяна с гранатами: как Украина из "Верхней Вольты с ракетами" превратилась в страну без ракет
Детектив-реконструкция о подписании Будапештского меморандума. Хроника унижений, подковерной дипломатической борьбы и анализ проигранной украинскими президентами шахматной партии.

Автор — Михаил Кригель
Опубликовано: Украинская правда, 03.12.2020
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Уважение, стыд, страх
История украинского волонтерства в семи годах жизни Ирины Гук из "Народного тыла".
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Авторки – Ирина Гук, Инна Гадзинская
Опубликовано: Texty.org, 16.12.2020
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﻿В отборе статей принимали участие редакторы LIGA.net — Борис Давиденко, Дмитрий Фионик, Петр Шуклинов и Андрей Самофалов

Дата: 31.12.2020
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