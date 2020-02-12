М ы решили вспомнить 13 текстов, которыми зачитывались в уходящем году. Не претендуем на создание объективного рейтинга. Это просто примеры качественной украинской журналистики за 2020-й год, отобранные по принципу: невозможно не вспомнить.



Представления о журналистике разнятся даже среди журналистов. Для кого-то эта сфера деятельности переплетена с политикой. Для кого-то – с бизнесом. А кто-то считает, что журналистика – это искусство рассказывать истории. На любые темы.



Собранные нами материалы – это хроника года, и перечислены они в хронологическом порядке. Но это только отчасти хроника. Мы постарались составить подборку таким образом, чтобы было интересно даже тем, кто устал от злободневных тем и решил задуматься о вечном. В наш перечень попали очень разные тексты: бизнес-истории, политические очерки, социальные статьи. Есть даже репортаж из сумасшедшего дома. Скучно не будет.



В сборник не вошли лучшие тексты, опубликованные на Liga.net. Их мы перечислим отдельно. Завтра.