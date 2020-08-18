Анатомия белорусского протеста. Дневник репортера

Я отбежал в сторону, в парк. Там наблюдал за «охотой» – от ОМОНа отделялись тройки бойцов: двое с ружьями, один со щитом. Они перемещались, выстрелами не давая к себе приближаться. Протестующие кричали: «Лукашенко проиграл, сдавайтесь, кому вы давали присягу», «Не стреляйте, мы без оружия».



Крепкий 40-летний мужчина в черной маске, отступающий со мной подальше от места событий мрачно тараторит: «Надо выявлять всех, кто на стороне власти, вплоть до последнего участкового. И дальше просто, как в 41-ом...»



Ему вторит парень, оказавшийся рядом: «Мне надоел не столько режим... Если бы он 26 лет был нормальный, вопросов бы не было. Моя мотивация – надоело хамство, лицемерие, эти цифры – плевок в нас. Когда я лицо Сергея Тихановского увидел, похудевшее, меня все это просто взбесило...».



Одно из самых тусовочных мест Минска, улица Зыбицкая. Из баров вываливает хипстерская молодежь. А через тротуар - Внутренние войска МВД, срочники со щитами в полный рост и огромными касками на худых шеях. Перепуганные, с блестящими глазами и трясущимися руками.



Странно наблюдать, как парни и девушки в модных оверсайз-шмотках и со странными стрижками стоят напротив своих ровесников в защитном обмундировании и с огромными щитами. Кто-то из хипстеров бросает ВВшникам: «Что ты расскажешь своим детям, чем ты в армии занимался? Людей **здил?». Кто-то делает селфи на фоне щитов, кто-то улыбается.



После часа плутаний по ночному центру присоединился к группе, которая отступила от стелы. Люди пригнали свои машины на перекресток и создали из них импровизированную баррикаду. Похоже на несанкционированные гуляния. Кто-то принес портативную колонку, кто-то включил музыку в машине.



На передней линии перед силовиками находились футбольные фанаты. Они были настроены более агрессивно. Стена ОМОНовцев стояла спокойно, но как только кто-то к ним приближался, оттуда выскакивал человек и отгонял протестующих выстрелами. При мне резиновая пуля попала в парня. Он поднял майку, там был синяк и содранная кожа.



В какой-то момент силовики начали выскакивать с разных сторон, и я решил уехать. На обратном пути увидел в одном из дворов два валяющихся мотоцикла. Подошел сфотографировать. Из кустов выбрался перепуганный парень: «Это мотоциклы моих друзей. Лучше здесь не стоять. Мы тоже так здесь стояли, а они из-за угла выскочили. Ребят избили и увезли...»

