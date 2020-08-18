Анатомия белорусского протеста. Дневник репортера

Еще накануне выборов у противников Александра Лукашенко
не было сомнений – власть готова фальсифицировать результаты. Люди готовились к протестам. В одном из крупнейших телеграм-каналов Nexta опубликовали примерный план на 9 августа – день выборов. Точкой сбора была выбрана стела у музея Великой Отечественной войны. И этот день наступил.
В городе чувствуется тревога. Мобильный интернет практически не работает, большинство новостных сайтов недоступны. Горожане из уст в уста передают информацию о том, что в Минск стягивают силовиков. На улицах появляются грузовики и автозаки. Центр перекрыт.
Голосование заканчивается в 20:00. Над городом нависает тревожная тишина. Избиратели скапливаются возле избирательных участков, ждут результатов подсчета голосования.
Я оказался возле участка №71 – через дорогу от оцепленной Администрации президента. Люди, глядя на броневики и водометы возмущаются и, обращаясь друг к другу, говорят, что надежды на честный подсчет голосов мало.
Около восьми вечера глава ЦИК Лидия Ермошина заявляет, что, по результатам экзитполов, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, Светлана Тихановская – примерно 10%. И тут город приходит в движение.
Люди начинают стекаться в центр. За пару часов пустынный до этого Минск наполняется народом. В знак поддержки сигналят машины. Гаишники перекрывают улицы и автомобилистам приходится петлять к центру окольными дорогами. Приходится бросить машину и идти пешком.
Музей ВОВ похож на рейхстаг. Над ним развевается красный флаг. Вниз тянутся тонкие цепочки из щитов и черных касок ОМОНа. Перед каждой цепочкой – толпа из четырех-пяти тысяч человек. Светят фонариками и скандируют: «Милиция с народом» и «ОМОН, сложи щиты».
Выделяется группа футбольных фанатов в черных капюшонах. Они периодически бросают дымовые шашки и петарды, но другие протестующие пытаются их угомонить. Со стороны ОМОНа постоянно слышаться щелчки ружей. Стреляют резиновыми пулями, бросают светошумовые гранаты. Протестующие то приближаются к силовикам, то отдаляются. Плотного контакта нет.
В ту ночь по городу бродили четыре-пять групп протестующих по несколько тысяч человек каждая. Много людей просто были рассеяны по центру и периодически присоединялись к разным группам. В основном, это была молодежь и средний класс - «активные горожане».
До какого-то момента футбольные фанаты сдерживали продвижение силовиков. Потом к последним подъехало подкрепление – водомет и пикапы с раздвижными баррикадами. ОМОНовцы начали продвигаться вперед. Из-за их спин заработал водомет. Окутанные дымом и вспышками черные цепочки двинулись вперед. Большая часть протестующих отступила.