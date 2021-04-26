Вбивча брехня про Чорнобильську аварію від перших осіб СРСР

По-перше, виправдовувати власні помилки посиланням на іноземців — поганий тон для політика. По-друге, інформація про аварію на “Три-Майл-Айленд” стала відомою за кілька годин.
Аварія на другому реакторі АЕС Три-Майл-Айленд трапилася вночі 28 березня 1979 року. Однак про неї США та світ дізналися набагато швидше, ніж за 10 днів. Уже зранку 28 березня оператори АЕС оголосили
стан надзвичайної ситуації та повідомили про інцидент федеральній та місцевій владі. Того ж дня віцепрезидент компанії Met Ed, що володіла другим реактором АЕС, дав коментар
ЗМІ. У перші дні надходила суперечлива інформація, тому що не були відомі масштаби та можливі наслідки аварії. Комунікацію вели і з Конгресом — 29 березня голова Комісії з ядерного регулювання (орган, що займається безпекою ядерної енергії) та представники Met Ed обговорили
інцидент із членами Конгресу.
30 березня губернатор штату Пенсильванія, де розташована станція, виступив
із заявою та рекомендував вагітним жінкам та дітям дошкільного віку покинути 8-кілометрову зону навколо АЕС. А 1 квітня президент США Дж. Картер особисто відвідав
АЕС. Ця історія широко висвітлювалась в американських ЗМІ, тому ні Конгрес, ні світова спільнота не могли не знати про інцидент.
Якщо ж Горбачов мав на увазі публікацію документа про детальні причини, хід, наслідки аварії, його опублікували пізніше (як і доповіді про причини аварії на ЧАЕС). Доповідь Президентської комісії щодо інциденту на АЕС Три-Майл-Айленд оприлюднили
у жовтні 1979 року. Також розслідування вели фахівці з Комісії з ядерного регулювання — підсумки її розслідування опублікували
у 1980 році.
Нарешті, аварії на ЧАЕС та на АЕС Три-Майл-Алейнд — це катастрофи різного характеру, масштабів та наслідків. Внаслідок технічних несправностей та помилок операторів на АЕС Три-Майл-Айленд зруйнувався
другий реактор станції, проте, на відміну від ЧАЕС
, вибуху та пожежі не було. Більшість радіоактивних викидів залишились всередині самої станції, а не зовні. Частина викидів була випущена
в атмосферу через спеціальні фільтри станції, що зменшило потенційну небезпеку.
У результаті аварії на американській АЕС не загинуло
жодної людини. Також немає відомих випадків, в яких би людина постраждала від радіоактивних викидів після цієї аварії. Внаслідок аварії на ЧАЕС, навпаки, були як загиблі, так і постраждалі від радіаційного випромінювання.