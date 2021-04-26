Вбивча брехня про Чорнобильську аварію від перших осіб СРСР

Перше повідомлення радянських ЗМІ про аварію

28 квітня, його тривалість була 14 секунд і воно не містило жодних важливих деталей. П

Михайла Горбачова відбулося 14 травня. Можливо, через 18 днів після аварії Горбачов надав населенню достовірну і повну інформацію? Ні.

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Ця промова містить багато маніпуляцій та неправди. А чверть виступу була присвячена закидам у бік західних країн. VoxCheck ретельно перевірив твердження і факти з цієї промови. Розбір брехні очільника СРСР дає чудове розуміння, чому сталася ця найбільша техногенна катастрофа в історії людства і чому її наслідки виявились настільки руйнівними.

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три неправди і маніпуляції Горбачова, про які необхідно знати 35 років потому.