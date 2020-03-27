Чаша смерти. Как церковь борется с коронавирусом и опаздывает

На входе среди нищих выделяется разбитый и не очень здоровый мужик. Просит на молоко. «Нет денег? Так купи мне молоко, здесь можно купить!» – кричит он. Судя по его виду, он собрал на себе всю заразу мира. Но «продезинфицировался» – от мужика несет застарелым перегаром.



Поскольку мы не являемся постоянными прихожанами Лавры, то не можем судить – на вечернем богослужении людей было больше или меньше обычного. Десятки. Метро в этот день еще работало, так что, возможно, как обычно. Люди среднего возраста, молодые, пожилые, некоторые с детьми.



В конце службы, покидая храм, многие из них делают полукруг, методично целуя иконы. Возле каждой лежит салфетка, но ею пользуются далеко не все. Или используют ее как-то не так, как положено при эпидемии.



Мужчина средних лет, суховатый, опрятно одетый, похожий на провинциального чиновника среднего звена обошел с десяток образов, но лишь однажды, перед тем, как приложится к стеклу, взял салфетку и протер его. Причем не в том месте, где мгновение спустя приложился устами. Что он вытирал? Кажется, остатки чьей-то помады.



– Здравствуйте!



Мужчина чуть вздрогнул:

– Здравствуйте.

– Вы не боитесь заразиться?

– Нет, не боюсь, – подчеркнуто сухо бросил он и направился к выходу.



Остановился. Видимо, решив, что его ответ прозвучал не вежливо, вернулся. Смущенно произнес:

– Простите, – помедлил. – Простите, но чего я должен боятся?

– Коронавируса.

– Я считаю, что не надо бояться. Если есть вера…



Пришлось перебить:

– Уже довольно много батюшек на сайтах высказались, заявив, что достаточно поклониться иконе. Зачем целовать? Разве мы не должны быть ответственны…



Теперь перебивает он:

– У меня есть ответственность перед Богом… За… За то что я живу… – в этих словах чувствуется некая личная история.



Но сейчас нам не до глубоких бесед. Мимо нас то и дело проходят люди, облобызавшие те иконы, которые за две минуты до этого целовал наш собеседник.



– Вот предположим вы хоть и здоровы, но – носитель коронавируса. Это значит, что его подхватят эти люди…



– Не подхватят, не переживайте. Вы наверно не знаете, что священники, дьяконы после всех чашу пьют…



– Знаем.



– Они же не болеют.



– Откуда вам это известно?



– Ну… Из практики. Я не слышал, чтобы болели. Потому что чаша…



– В церковной истории много примеров, когда князей травили через чашу. Это, во-первых. А во-вторых, священник, выпивая чашу, выполняет свои обязанности. А вы, целуя иконы, какую обязанность выполняете?



Мужчина вздыхает:

– Я знаю, поверьте, по своему опыту знаю, что вера спасает.



– Если в вашей жизни было чудо, то вы считаете правильным искушать Бога на еще одно чудо?



Мужчина улыбается и идет к выходу. Вновь останавливается. Возвращается.



– Простите, – говорит он. – Вы задали хороший вопрос. Тут очень тонкая грань. Подумаю. Но… я благодарен вам за этот разговор.