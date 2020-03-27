Чаша смерти. Как церковь борется с коронавирусом и опаздывает

После нашего специфического паломничества по киевским монастырям напрашивается немного банальный вывод: монастыри, храмы, да и церковные юрисдикции разные. Где-то священноначалие более консервативно, где-то менее. И это, конечно, верно. Но верно также и то, что в разных монастырях мы побывали в разное время.
С каждым днем ситуация менялась: и в обществе, и в церкви. То, что в одном и том же храме считалось нормой в понедельник, могло быть уже неприемлемо в пятницу. В самом начале нашего исследования мы познакомились со священником одной из киевских больниц, который рассказывал, как причащает больных и говорил о страхе «искушать Бога». Пообщались, подружились и обменялись телефонами. Это было 16 марта, в понедельник.
А 22 марта, в воскресенье вечером созвонились. Голос у батюшки был уставший: утром литургия, днем и вечером визиты к болящим. Но спокойных интонаций оказалось больше, чем в прошлый раз: «Да, я читал постановление Синода РПЦ и не только я, мы с коллегами созванивались… Вы читали? В Московской области разрешено протирание лжицы платом со спиртом. Для нас это уже стало руководством к действию. Я протираю. Мы протираем. Также во время соборования заменили елеопомазание окроплением святой водой».
Спустя три минуты после звонка, священник перезвонил: «Хотел добавить: службы на свежем воздухе – поддерживаю! Даже сегодня во время снегопада в некоторых храмах так и было. Я постоянно прошу пожилых прихожан сидеть дома, объясняю, что наивная вера сегодня может быть безответственна. А нам, священникам, в этой обстановке не лишне вспомнить о практике причащения на дому. И еще о том, что за эти визиты не нужно просить плату… Ну все, с Богом!»
Церковь показала свою способность меняться. Скорость перемен, как для церкви – стремительная. Но не настолько, как того требует ситуация. Из недавних новостей: 20 марта президент Молдовы Игорь Додон заявил
, что две паломницы привезли коронавирус из Свято-Успенской Почаевской Лавры (Украина, Тернопольская область, церковная юрисдикция – УПЦ МП). По словам представителей молдавских властей, это не первый случай, когда из Почаева приезжают инфицированные.
Тогда же на сайте
Тернопольской облгосадминистрации появилась информация о том, что в селе Залещики заболел коронавирусом местный 57-летний священник, отец большого семейства. Учитывая, что село Залещики находится в 140 км от Почаевской Лавры, возникают смутные догадки.
Нет сомнений в том, что в церковной среде будут непоколебимые мракобесы, подвергающие жизнь своих прихожан опасности. В том случае, если властям придется осуществлять особый надзор над этими учреждениями, в качестве болванки по правилам гигиены можно использовать один очень интересный документ.
Своим Распоряжением № 1-7-1-8 от 13 марта 2020 года епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря Панкратий ввел чрезвычайные меры на территории Валаама. Это российский монастырь, расположенный на островах на Ладожском озере. Игумен оказался очень прогрессивным человеком. Даже с избытком.
Запрещается: целование святынь, взаимное целование, целование рук священников, ковыряние в носу, рукопожатия; осуществляется полная дезинфекция всех помещений два раза в день, вводится запрет выезда на материк; при прибытии на остров братья подвергаются 14-ти дневной изоляции… Много всего на двух листах.
А в это время в 162 км от Валаама, в Санкт-Петербурге, с восьми утра люди занимали очередь
на целование со скоростью 600 человек за полчаса ковчежца с мощами Иоанна Крестителя, прибывшего в город на Неве по благословению патриарха Кирилла.
Как же так, почему такая разница? В одном случае – «святыня исцеляет», в другом –– режим тотальной стерильности, несмотря на зашкаливающую святость? Ответ: на территории Валаамского монастыря находятся резиденции президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.
А так документ хороший, можно брать в работу.