Випробування грошима: на що насправді витратили Фонд боротьби з COVID-19

Розподіл Фонду відбувався досить швидко, чого не можна сказати про витрачання грошей за призначенням.
Однією з найрезонансніших новин щодо Фонду боротьби з COVID-19 було виділення у липні 2020 року 35 млрд гривень на будівництво доріг – на той час фактично половини Фонду. Трохи згодом уряд перерозподілив частину цих коштів, зокрема, на медицину, залишивши Укравтодору 26,2 млрд гривень. З яких останній на кінець року витратив 25,7 млрд (98,3%). Понад 450 млн гривень так і не використали на дороги чи будь-які інші потреби.
Ще один резонансний кейс – виділення Міністерству внутрішніх справ на доплати поліцейським, нацгвардійцям та апарату МВС 2,7 млрд гривень, а згодом ще 1,9 млрд. Загалом на доплати поліцейським, військовослужбовцям нацгвардії та ДПСУ було виділено
майже 4,6 млрд.
Також МВС виділили 193,3 млн на доплати медичним працівникам у закладах охорони здоров'я МВС, ще 28 млн МВС виділили на облаштування мобільного госпіталю ДСНС. З 4,7 млрд гривень відомство не витратило
лише 6 млн гривень, показавши найбільшу результативність з витрачання бюджетних коштів.
Під час аналізу ефективності витрат різними міністерствами навіть виник такий жарт, що краще б замість МОЗ кошти на оснащення лікарень отримало МВС – тоді б гроші точно були витрачені вчасно.
Міністерству економіки з Фонду боротьби з COVID-19 виділили 10,7 млрд гривень на фінансову допомогу Фонду соціального страхування на випадок безробіття, з яких на кінець року вдалось витратити 8,8 млрд, або 82,1% від загальної суми.
Міністерству соціальної політики було виділено
11,8 млрд гривень. Зокрема, на допомогу дітям підприємців – 1,4 млрд грн, фінансову допомогу Фонду соціального страхування, зокрема на виплату лікарняних – 2,1 млрд грн.
Також Мінсоцполітики виділили
в загальній сумі 8,3 млрд гривень на матеріальну допомогу особам, які можуть втратити доходи в разі заборони сфери діяльності, так звані “8 тисяч від Зеленського
”. За цим напрямом Мінсоцполітики використало всього 3,6 млрд гривень (43%), відповідно 4,7 млрд залишилися невикористаними. Якби політика уряду щодо карантинних обмежень для малого і середнього бізнесу була зважена, залишки коштів могли б піти на інший важливий напрям, як наприклад, дофінансування місцевих бюджетів для боротьбі з COVID-19, або для закупівлі засобів індивідуального захисту для шкіл.