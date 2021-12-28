Усередині лютого 2020 року декілька регіонів України охопила паніка. Влада шукала місце для евакуації українців з китайського Уханя. Страх перед епідемією підняв протести – декілька міст ополчилися проти “небезпечних” гостей. Врешті-решт, зимової ночі понад пів сотні евакуйованих приїхали в Нові Санжари. Кадри з військовою технікою, сутичками місцевих з поліцією та їхні арешти тоді облетіли всю країну. За кадром залишилося продовження історії. Коли обсервація закінчилася, постало питання утилізації одноразового одягу, масок, пробірок тощо, які залишилися у Нових Санжарах. Її виконала компанія "Екологічні переробні технології".



"Ми були єдиними, хто відгукнувся на звернення уряду та ДСНС із проханням організувати вивіз і утилізацію небезпечних відходів з медцентру в Нових Санжарах", – розповідає директор підприємства Дмитро Агеєв. За його словами, щоб не здіймати нову хвилю протестів, процедура відбулась без розголосу і на умовах усної домовленості, як це запропонували представники Міністерства охорони здоров’я. Вантаж поїхав до Львівської області, де розташоване устаткування компанії для утилізації небезпечних відходів.



Цього року поліція вже двічі проводила обшуки в компанії Агеєва. "Тепер нас звинувачують у тому, що ми не утилізували вантаж з Нових Санжар, а десь його викинули", – каже Агеєв і додає, що знищення відбувалося у присутності представника МОЗу, втім, з того часу у міністерстві змінилося керівництво і підтвердити знешкодження медвідходів вже немає кому.



За два роки пандемії українці позбулися панічних настроїв, але все, що пов’язано з утилізацією "ковідних" відходів, і досі нагадує "дике поле". Держава має лише приблизне уявлення про обсяги такого сміття і майже не контролює ланцюжок його утилізації.