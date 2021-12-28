Розбіжності у цифрах вказують, що значна частина небезпечних медвідходів не знищується належним чином. За словами директора одеської компанії-утилізатора "НВК Укрекопром" Віталія Данкевича від 30% до 40% відходів, які мають бути спалені у печах уповноважених компаній, лікарні відправляють на звичайні звалища. Про такі знахідки періодично рапортують
правоохоронні та контролюючі органи.
Пояснення – на поверхні: позбутися звичайних медичних відходів, які можна відвезти на відкриті звалища, коштує лікарні 5–6 гривень за кілограм. Знищення небезпечних відходів у печах ліцензованих компаній-утилізаторів коштує утричі дорожче.
"Якщо ви поїдете на господарський двір лікарні, то побачите багато медичних відходів у звичайних сміттєвих баках", – каже голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров. Його словами, причина – хронічне недофінансування лікарень. Олександр Пугач згадує лікарню під Києвом, де протягом року "ковідне" сміття зберігається у гаражному боксі і таких прикладів багато. Грошей на належну утилізацію немає, бо відповідні статті видатків не захищені.