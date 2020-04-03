"У меня коронавирус". Репортаж из колл-центра горячей линии по COVID-19

Она работает на 15-83 с 2011 года. Сейчас ей 40, она родилась в Харькове, там же окончила медицинский университет и мечтала стать хорошим дерматологом, защитить диссертацию. Но на пятом курсе вышла замуж, родила ребенка, и ей дали специализацию терапевта. По специальности Наталья проработала шесть лет, параллельно успев три раза побывать в декрете. А потом они с семьей переехали в Киев.



После переезда родители с обеих сторон уже не могли помогать с детьми. Поэтому Наталья вместо терапевтической практики стала искать работу с гибким графиком - и попала на 15-83. Сначала было просто скучно. Вместо живых пациентов - телефонные звонки с одними и теми же вопросами.



В 35 лет, после четвертого декрета, работа из скучной начала превращаться в нелюбимую. Ближе к 40-ка это усугубилось. Наталья начала думать: "Как женщина и мать, я реализовалась. А вот как специалист… Я мечтала сделать карьеру в дерматологии, но где я теперь?".



Она чувствовала себя "недоврачом". Несколько раз знакомые доктора мимоходом говорили: "Ты просто консультант, а не медик. Сидишь на горячей линии среди пенсионеров. И звонят они же". Дети говорили своим друзьям, что их мама работает диспетчером. Наталья остро реагировала на такие слова и перестала рассказывать новым знакомым, где работает. Это было несложно - многим просто не приходит в голову спрашивать мать четверых детей, чем она занимается.



- Муж считает мою работу дорогим хобби. Потому что зарплата смешная. Года три назад решила купить новый телефон. Он стоил 15 тысяч, а у меня было 10. Я решила взять кредит в банке на 5 тысяч на 3 месяца. Заполнила анкету, указала там место работы и зарплату. А сотрудник банка мне говорит: "Напишите лучше, что вы безработная. С вашей зарплатой вам кредит не дадут". Было обидно, но я так и написала. Кредит дали.



В последние пять лет Наталья несколько раз искала другую работу, но не нашла. На вопрос, какую, отвечает туманно: "Я хочу быть врачом. Но каким - уже не знаю". А в марте 2020 года эта проблема перестала быть актуальной. Возможно, на время.

