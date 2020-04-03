"У меня коронавирус". Репортаж из колл-центра горячей линии по COVID-19

- Доктор №17, слушаю, - как только мы подходим к рабочему столу Натальи, начинает разрываться телефон: - Почему вы подозреваете, что у вас коронавирус? Что вас беспокоит? Какая температура? Который день? С субботы? Какие еще симптомы? К семейному врачу обращались? Нет, тестов нигде нет. Точно. Лечение симптоматическое, температуру сбивайте. Звоните в любое время, мы вас успокоим.
Наталья кладет трубку и начинает истерично смеяться. Поворачивается к коллеге, врачу-оператору Татьяне: "Таня, он говорит: "Я уже в прямом смысле тут обо*рался. У меня температура 38, сухой кашель три дня. Где сделать тест? Я заплачу денег, я на машине. Куда ехать?". Я ему говорю: "Тестов нет", а он: "О боже, я сейчас опять обо*русь, что мне делать?"
Татьяна не улыбается: "Мне только что звонил человек с температурой, которая не сбивается. Я посоветовала позвонить в скорую, а он мне: "Боюсь, соседи подожгут дверь, если увидят, что ко мне приехала скорая".
Телефоны звонят, не переставая. Пока мы разговариваем с Натальей, слышатся обрывки фраз. Чаще всего: "Орасепт, хлорофиллипт, половина чайной ложки соли и соды. Полоскать, пить теплый чай" или "Звоните в поликлинику, скорая к вам не приедет", или "Он не может быть без кашля. Вы слышите? Нет! Что вы от меня хотите?".
Наталья объясняет: сейчас скорая не приезжает на вызовы с симптомами ОРВИ, если у пациента нет высокой температуры, которая не сбивается, и проблем с дыханием.