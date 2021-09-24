Результати експерименту LIGA.net можуть свідчити, що знайти шахраїв набагато легше, ніж лікарів, які зголосяться не робити щеплення, але внести дані про вакцинацію пацієнта в систему та видати сертифікат. МОЗ не надав коментарі та дані на запит LIGA.net для цієї статті.
Але такі лікарі є.
"Є попит, буде і пропозиція. Багато знайомих мені сімейних лікарів скаржаться, що пацієнти постійно їх атакують із проханнями підробити сертифікат: хтось не хоче вакцинуватися, комусь терміново за кордон треба, а комусь легше заплатити. Пацієнти самі активно плодять корупцію", – каже у коментарі LIGA.net лікар-анестезіолог з Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко.
Лікар додає, що особисто передавав до Центру громадського здоров’я інформацію, яку отримав "від працівника амбулаторії сімейної медицини, де продавали сертифікати". Назвати установу Черненко не погодився, але запевнив, що медзаклад очікують перевірки.
Якщо взяти за приклад свіже розслідування МВС
, вартість сфальсифікованого лікарем щеплення із внесенням даних про це в електронні реєстри, коштує значно дорожче паперових "сертифікатів" з Телеграму – 6000 гривень. Саме за таку суму медпрацівниця з Дніпропетровської області, зазначає МВС, продавала разом зі спільником сертифікати про вакцинацію. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів.