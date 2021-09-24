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Експеримент редакції
Автор: Федір Орищук
Ми купили COVID-сертифікат, або Як працює ринок "чорних вакцинаторів".
Експеримент редакції

Автор: Федір Орищук
Колаж: Таїсія Зарянова/LIGA.net
Зранку 15 вересня журналіст LIGA.net написав власнику Facebook-сторінки "Евромед медицинский центр", що хоче придбати міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Редакція проводила експеримент: намагаючись купити документ (без щеплення). Це вже була четверта спроба і особливих сподівань на успіх не було: попередні три закінчились марною втратою грошей. Спрощено – нас кинули. Але цього разу нам "пощастило".

LIGA.net розбиралась, як влаштований нелегальний ринок торгівлі ковідними сертифікатами, який масштаб проблеми та що робить держава, щоб зупинити шахрайство.
Який масштаб
Який масштаб
5,25 млн українців були повністю вакциновані на 22 вересня. Майже щоп’ятий з них скористався застосунком ДІЯ і згенерував цифровий сертифікат у цьому державному сервісі.

Найбільш очевидне використання цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 – перетин кордону у туристичних або робочих цілях.

Генерація сертифікату про щеплення – наразі одна з найбільш затребуваних послуг в Дії, констатує проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко. Це передбачувано, 20 серпня Євросоюз визнав електронні сертифікати про вакцинацію, що згенеровані в Дії.

Можливість безперешкодно перетинати кордони із цим документом здійняла ще одну хвилю – попит на сфальсифіковані COVID-сертифікати.

Принаймні, про це б’ють на сполох у парламенті, Кабміні та правоохоронних органах.

"Продаж підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється на справжню нелегальну індустрію", написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я Михайло Радуцький.

"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють у реанімацію", – стверджував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Скільки на руках українців фейкових сертифікатів? Точної відповіді не знає ніхто. Представники влади кажуть лише про існування проблеми.

Але на око масштаб оцінити можна. Як повідомив LIGA.net речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, з 21 серпня прикордонники провели 290 000 перевірок COVID-сертифікатів у українців, що повертались з-за кордону, та у іноземців. З них 575 сертифікатів або майже 0,2% програмне забезпечення позначило як недійсні. Частина документів мала явні ознаки підробки, у такому разі прикордонники передають інформацію правоохоронним органам (точну кількість документів, що були передані слідчим, у прикордонній службі не уточнили).
Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах про вакцинацію (перевірка підтверджує чинність документу та його приналежність особі) за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням Мінцифри "SafeBorder". До мережі цифрових сертифікатів під’єднані понад 40 країн світу. Перевірка COVID-сертифікатів, виданих рештою країн, здійснюється візуально та за допомогою техзасобів прикордонного контролю.
На 22 вересня через підробку документів про вакцинацію від COVID-19 відкрито близько пів сотні проваджень (про 30 кримінальних проваджень 10 вересня повідомляв головний санітарний лікар Ігор Кузін, відтоді правоохоронні органи повідомили про ще декілька проваджень). LIGA.net запросила точні дані у СБУ та МВС, але на момент публікації статті не отримала відповідь.

Декілька десятків розслідувань на 40-мільйону країну навряд чи вказують на тотальну фальсифікацію. Втім, проблема є і вона зростає.

LIGA.net спробувала купити одразу чотири фейкові сертифікати про повне щеплення від COVID-19, аби розібратись, що собою являє ринок "чорних вакцинаторів".
Як працює нелегальний ринок сертифікатів
Як працює нелегальний ринок сертифікатів
Листування з різноманітними продавцями "сертифікатів", купівля біткоїнів, оплата на російські онлайн-гаманці, гіркий урок від шахраїв і, врешті-решт, отримання "довідки", яка свідчить про два щеплення вакциною Pfizer. Так можна коротко описати експеримент LIGA.net, що тривав два тижні і коштував редакції близько 6000 гривень.

Знайти нібито продавців неважко – пошук у соцмережах за комбінаціями слів "covid", "сертифікат", "щеплення", "міжнародне свідоцтво" тощо дозволяє швидко отримати декілька пропозицій купити сертифікати про вакцинацію. Найбільше їх у Телеграмі.
Кожен із продавців пропонує ідентичний набір послуг: ПЛР-тести, внутрішні та міжнародні COVID-сертифікати. Найактуальнішим і найдорожчим, звісно, є останнє – "міжнародне свідоцтво про вакцинацію". Ціна стартує з 1800 гривень. Найбільший цінник, який вдалося побачити – $200.
Кожен із продавців пропонує ідентичний набір послуг: ПЛР-тести, внутрішні та міжнародні COVID-сертифікати. Найактуальнішим і найдорожчим, звісно, є останнє – "міжнародне свідоцтво про вакцинацію". Ціна стартує з 1800 гривень. Найбільший цінник, який вдалося побачити – $200.
В усіх випадках клієнту гарантують паперовий "документ" з QR-кодом і подальшим внесенням інформації про повний цикл щеплення в електронні реєстри, такі як Helsi та Дія. А відтак можливість перетинати кордони і почуватися у деяких куточках світу як у добрі докарантинні часи.
В усіх випадках клієнту гарантують паперовий "документ" з QR-кодом і подальшим внесенням інформації про повний цикл щеплення в електронні реєстри, такі як Helsi та Дія. А відтак можливість перетинати кордони і почуватися у деяких куточках світу як у добрі докарантинні часи.
У серпні ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в застосунку Дія. Водночас Україна визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate. Запровадження COVID-сертифікатів відновлює регулярне сполучення між країнами та дозволяє українцям подорожувати.

COVID-сертифікат – документ у Дії, який підтверджує статус про вакцинацію. Сертифікат можна згенерувати в декілька кліків.
На вибір замовника широкий спектр вакцин: Pfizer, AstraZeneсa, Moderna, CoronaVac тощо. А також швидкий результат: один – два дні. Дехто вказує довші терміни, щоб імітувати інтервал між щепленнями.

Заради "чистоти експерименту" LIGA.net намагалась купити міжнародний сертифікат у "чорних вакцинаторів" на нещепленого співробітника редакції.

Аби розпочати процес продавці просять оплату і особисту інформацію: ПІБ, дані закордонного паспорту, адресу, номер поштового відділення для відправлення паперової екземпляру сертифікату, назву вакцини.

Від найдорожчого варіанту (за $200) ми відмовились – співрозмовник хотів стовідсоткову передоплату, конвертацію у біткоїни та зарахування на онлайн-гаманець. Дорого і жодних гарантій.

Продавець цього "преміального" товару наполягав, що собівартість не може бути нижчою 4500 гривень.
Редакція обрала дешевший варіант за 3600 гривень. Довіру підсилювала кількість фолловерів телеграм-каналу – понад 4000.

Оминути складнощі не вдалося: дешевша пропозиція також передбачала справу з криптогаманцем – оплату у біткоїнах, щоправда, передоплата складала 50%. Трохи листування, купівля онлайн-валюти, перерахування суми.
Після цього приємне спілкування миттєво завершилося – "продавець" припинив відповідати на листи.

Так само закінчилася спроба купівлі COVID-сертифікату за вдвічі меншу суму (1800 гривень). Україномовна дівчина з ім’ям у Телеграмі Єкатерина Моргунова (не виключено, що це ім’я – лише гумор шахраїв, адже так само звуть учасницю російського КВН-команди) запропонувала для початку оплатити 50% на онлайн-гаманець сервісу Qiwi. А потім переслати особисті дані. Співрозмовниця припинила переглядати повідомлення щойно отримала квитанцію про сплату.
Складалось враження, що галас навколо поширеної торгівлі ковід-сертифікатами перебільшений: замість "документів" про щеплення можна отримати тільки відчуття розчарування і подарувати гроші шахраям.
Але "чорний ринок" сертифікатів таки існує.

Всередині вересня ми знайшли Facebook-рекламу сторінки медичного центру "Євромед медичний центр". Чат-бот сторінки пропонує вже знайомий набір послуг: ПЛР-тести, паспорти вакцинації. Ціна останнього – 2800 гривень.
У цієї пропозиції була "перевага" над конкурентами – не вимагалась передоплата: оплата лише під час отримання сертифікату на пошті. Після цього інформація про щеплення нібито має бути внесена в електронні реєстри, запевняє співрозмовник. LIGA.net замовила щеплення Pfizer і через два дні забрала потрібний "сертифікат" з пошти.

Ось, як він виглядає:
Що на ньому? Щеплення "заднім числом", ім’я лікаря Кушніра Ігоря Вадимовича, який невідомий для Google і відсутній у базі Helsi.

Як зазначено на папірці, щеплення зроблено у Діагностичному центрі Євромедикал, що розташований в Києві на бульварі Чоколівський, 42. Насправді за цією адресою можна знайти лише автозаправку. Згідно з публічними реєстрами юридичний офіс Євромедикалу є в Одесі, але вказані телефони не обслуговуються або зациклені на фразі "всі лінії зайняті".

Рік тому цю ж компанію в Одесі марно шукали місцеві журналісти. У вересні 2020-го у межах експерименту колеги з сайту "Українська служба інформації" через інтернет купили підробний тест на коронавірус із тим самим штампом – діагностичного центру Євромедикал. Після отримання сертифікату журналісти звернулись до поліції. Але, розслідування, схоже, не просунулось далеко. Через три місяці ту ж саму процедуру виконало “Радіо Свобода”, замовивши у центрі Євромедикал негативний ПЛР-тест.

Конверт із "міжнародним сертифікатом" до LIGA.net надійшов із Дніпра, відправник – Фарафон Олег Вікторович. Не виключено, що такої людини не існує. Натомість у Дніпрі є власник трохи довшого прізвища – Фарафонов Олег Вікторович. LIGA.net зв’язалась з ним, і водій вантажівки дуже здивувався, коли дізнався про причину дзвінка…

Що далі? Все...

У Дії та Helsi інформація про щеплення так і не з’явилася.
Ще одна спроба купити сертифікат мала той самий розвиток. LIGA.net перерахувала 10% передоплати (260 гривень), за яку продавець мав надіслати сертифікат міжнародного зразка. Після оплати передбачалося внесення інформації в електронні реєстри. На час виходу публікації, передоплата була зроблена, продавець не припинив спілкування та обіцяє ось-ось надіслати сертифікат.
Злочин та покарання
Злочин та покарання
На руках у журналіста LIGA.net залишився паперовий "міжнародний сертифікат", який має відкривати кордони. Чи варто спробувати?

Відповідь (не позитивну) на це запитання дають свіжі судові вироки.

У серпні-вересні Любомльський райсуд Волинської області покарав близько десяти українців, які напередодні повернулись в Україну з Європи. Щоб уникнути вимог про самоізоляцію, під час перетину кордону вони демонстрували прикордонникам міжнародні сертифікати, які буцімто були видані медустановами Чернівецької та Львівської областей.

Насправді з’ясувало слідство, обвинувачені платили 40-50 євро за фіктивні сертифікати, на деяких з яких стояли штампи закладів, що не існують.

За підробку та використання документів обвинувачені покарані на 1700 гривень штрафу. Сертифікати залишилися у матеріалах кримінального провадження.

Кількість охочих купити довідки про щеплення та тести дозволяє шахраям непогано заробляти. Деякі дані правоохоронців. Кіберполіція повідомляла, що мешканець Луганщини заробляв 300 000 грн на місяць на торгівлі ПЛР-тестами (500 грн за штуку). Незаконний бізнес на Буковині із продажу підроблених COVID-сертифікатів та негативних результатів ПЛР-тестів, за даними СБУ, давав шахраям 500 000 гривень на місяць.

Проблеми на батьківщині – не єдиний ризик власників підробних медичних документів. Як повідомляли російські ЗМІ, навесні поліція Балі затримали росіянина і українку за сфальсифіковані ПЛР-тести.
Лікарі чи шахраї?
Лікарі чи шахраї?
Результати експерименту LIGA.net можуть свідчити, що знайти шахраїв набагато легше, ніж лікарів, які зголосяться не робити щеплення, але внести дані про вакцинацію пацієнта в систему та видати сертифікат. МОЗ не надав коментарі та дані на запит LIGA.net для цієї статті.

Але такі лікарі є.

"Є попит, буде і пропозиція. Багато знайомих мені сімейних лікарів скаржаться, що пацієнти постійно їх атакують із проханнями підробити сертифікат: хтось не хоче вакцинуватися, комусь терміново за кордон треба, а комусь легше заплатити. Пацієнти самі активно плодять корупцію", – каже у коментарі LIGA.net лікар-анестезіолог з Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко.

Лікар додає, що особисто передавав до Центру громадського здоров’я інформацію, яку отримав "від працівника амбулаторії сімейної медицини, де продавали сертифікати". Назвати установу Черненко не погодився, але запевнив, що медзаклад очікують перевірки.

Якщо взяти за приклад свіже розслідування МВС, вартість сфальсифікованого лікарем щеплення із внесенням даних про це в електронні реєстри, коштує значно дорожче паперових "сертифікатів" з Телеграму – 6000 гривень. Саме за таку суму медпрацівниця з Дніпропетровської області, зазначає МВС, продавала разом зі спільником сертифікати про вакцинацію. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів.
КОРУПЦІЯ ЧИ АНТИВАКЦИНАТОРСТВО
У результаті медреформи, яка розпочалася 2018 року, заробітна плата сімейних лікарів помітно зросла, підвищився статус лікарської професії. Що за таких умов штовхає деяких з них йти на ризик?

"Як на мене, це найменше про заробіток, можна заробити чесніше і більше. Це про печерний світогляд, вади освіти загалом і медичної конкретно, безкарність і “звичність” побутової брехні в середньому для пересічних громадян. Вплив недолугих лідерів думок і “авторитетів”", – каже засновник керівник Національної служби охорони здоров’я України Олег Петренко.
Середня зарплата сімейних лікарів за регіонами
Як приборкати проблему?
Як приборкати проблему?
За словами Катерини Черногоренко з Мінцифри, зловживання з вакцинами сімейних лікарів або лікарів, які безпосередньо проводять щеплення, займаються правоохоронні органи. Їхній головний інструмент – "контрольні закупівлі".

У разі виявлення фальсифікації посилатися на втручання третіх осіб буде складно. Адже внесення даних про щеплення в електронні бази лікар скріплює електронним підписом. Це право має лише лікар, який безпосередньо робив щеплення.

Згенерувати сертифікат у Дії можливо після того, як данні про два щеплення з’явилися у базі МОЗу, а користувач поставив свій підпис (сканування обличчя в системі Дія).

Останні два тижні правоохоронні органи ледь не щодня звітують про нові кримінальні провадження щодо підробок сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів. Схоже, упевненості, що цих зусиль буде достатньо, у владних кабінетах не має. Ймовірно, саме тому Міністерство охорони здоров’я оголосило плани уряду посилити кримінальну відповідальність за такі злочини. В Кабміні вже розробляють відповідний законопроєкт. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, зміни передбачають окрему статтю для медиків за фальшиві ПЛР-тести та довідки про вакцинацію від COVID-19.
Україна в тренді
Україна в тренді
Проблема підробок – існує не лише в Україні. Як писало Deutsche Welle, у Великій Британії шахраї пропонували підроблені сертифікати за 100 фунтів стерлінгів. В Іспанії така послуга оцінювалась в 40 євро, у Нідерландах – від 50 до 60 євро.

Наразі в Греції триває розслідування щодо одразу 10 центрів вакцинації, яких підозрюють у видаванні фальшивих документів. Місцеві лікарі, згідно з останніми змінами в законодавстві, ризикують бути оштрафовані на 5000 євро, а медичні заклади, де сталися такі випадки – на 50 000 євро.

До речі, в Україні санкції медзакладам, де виявлять підробку сертифікатів, також можливі. "Доступ до електронних реєстрів має медичний працівник. Але якщо він зважиться на зловживання, окрім проблем із правоохоронними органами для конкретних осіб, це матиме й інші наслідки. Заклад може втратити договір з НСЗУ, який дозволяє надавати ті чи інші медичні послуги за Програмою медичних гарантій і відповідно отримувати за це бюджетні гроші", – коментує директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Національної служби здоров’я України Дмитро Черниш.

Як йшлося вище, відповідальність покупців підробок наразі суди оцінюють у 1700 гривень. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко стверджує, що справжню ціну "липових" довідок про вакцинацію їхні власники зможуть дізнатися у реанімації. У нього в руках аргумент: у вересні 98% пацієнтів українських лікарень з COVID-19 не були вакциновані.
Дата: 24.09.2021
Інфографіка: Олександр Надельнюк
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