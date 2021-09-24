5,25 млн українців були повністю вакциновані на 22 вересня. Майже щоп’ятий з них скористався застосунком ДІЯ і згенерував цифровий сертифікат у цьому державному сервісі.



Найбільш очевидне використання цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 – перетин кордону у туристичних або робочих цілях.



Генерація сертифікату про щеплення – наразі одна з найбільш затребуваних послуг в Дії, констатує проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко. Це передбачувано, 20 серпня Євросоюз визнав електронні сертифікати про вакцинацію, що згенеровані в Дії.



Можливість безперешкодно перетинати кордони із цим документом здійняла ще одну хвилю – попит на сфальсифіковані COVID-сертифікати.



Принаймні, про це б’ють на сполох у парламенті, Кабміні та правоохоронних органах.



"Продаж підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється на справжню нелегальну індустрію", написав голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я Михайло Радуцький.



"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють у реанімацію", – стверджував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



Скільки на руках українців фейкових сертифікатів? Точної відповіді не знає ніхто. Представники влади кажуть лише про існування проблеми.



Але на око масштаб оцінити можна. Як повідомив LIGA.net речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, з 21 серпня прикордонники провели 290 000 перевірок COVID-сертифікатів у українців, що повертались з-за кордону, та у іноземців. З них 575 сертифікатів або майже 0,2% програмне забезпечення позначило як недійсні. Частина документів мала явні ознаки підробки, у такому разі прикордонники передають інформацію правоохоронним органам (точну кількість документів, що були передані слідчим, у прикордонній службі не уточнили).