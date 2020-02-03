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Из России с любовью
Анонимная
империя
Павла
Дурова
Telegram
Создатель ВКонтакте, российский бизнесмен Павел Дуров, разработал Telegram, как независимую площадку обмена сообщениями, свободную от цензуры. Так сервис и работает. Но лишь отчасти. Помимо этого, Telegram стал пристанищем для торговцев оружием, порнографией, наркотиками, террористов. А еще, анонимные каналы стали идеальным инструментом для распространения российской пропаганды.

В Telegram-империи Дурова несколько сотен миллионов пользователей: это один из крупнейших мессенджеров в мире. При этом компания абсолютно анонимна. Никто не знает, где точно находится ее офис, сколько сотрудников в ней работает, что компания собирается делать с незаконным контентом, публикуемым в Telegram. А еще, вы не найдете контактов, как можно связаться хоть с кем-нибудь из разработчиков, не говоря уже о самом Дурове.

На протяжении недели мы пытались получить комментарий Telegram для этой статьи. Обращались в support-службу Telegram и аккаунт службы в Twitter. Пытались связаться с представителями Дурова в Украине и писали ему личные сообщения. Безрезультатно. Тем не менее, мы готовы в добавить в этот текст позицию разработчиков Telegram.
В этом проекте LIGA.net вы найдете ответы на такие вопросы:

Первый - мы рассказываем и показываем, что такое Telegram к 2020 году: как этот сервис используют в разных странах мира, как злоупотребляют этой площадкой, как это связано с безопасностью людей (сервис используют террористические организации).

Второй - показываем, как в Украине работает сеть пророссийских каналов. С помощью анализа данных, демонстрируем четкую взаимосвязанность так называемых украинских каналов с каналами, аффилированными с Кремлем. Вы увидите, как нарративы из России попадают в украинское информационное поле. И кто этому способствует.

Третий - конец эксперимента: мы являемся авторами одного из самых популярных анонимных каналов Telegram в Украине, который посвящен теории плоской Земли. У нас 20 000 читателей и 25 000 просмотров у поста. Мы потратили на эксперимент $200 и меньше часа времени. Теперь и вы узнаете, насколько легко стать влиятельным анонимным каналом. И как это используют.

Четвертый - мы показываем, как работает рынок анонимных telegram-каналов. Один из бывших администраторов рассказывает, сколько он зарабатывал, сколько стоит содержать канал, и как это выглядит изнутри.
Что такое Telegram
Кто, как и зачем создал мессенджер
Павел Дуров запустил Telegram в 2013 году. До этого он создал и развил в России социальную сеть ВКонтакте, которую с 2014 года контролирует Mail.ru Group российского олигарха Алишера Усманова. Дуров заявил, что продать долю в ВК, его заставило давление силовиков. Новые владельцы уверяют, что опцион на продажу был заключен еще в 2012 году.

Telegram - скрытная компания. Большую часть информации о мессенджере журналисты почерпнули не от компании, а из доклада комиссии по ценным бумагам и биржам США (они допрашивали Дурова по делу о запуске его криптовалюты Gram). Например, согласно этому докладу, мессенджер был разработан за счет личных денег Дурова и вложений частного инвестора из Буффало (штат Нью-Йорк).

Большая часть команды разработчиков Telegram, если верить разделу FAQ внутри сервиса, родом из Санкт-Петербурга. Сам офис работает в Объединенных Арабских Эмиратах, куда, после попыток обосноваться в Берлине, Дуров перевез команду, Лондоне и Сингапуре. Однако никаких выходных данных мессенджер не публикует - связаться с офисом, попасть туда и проверить эту информацию невозможно. С тем же успехом офис компании может оставаться в Санкт-Петербурге.

В то же время, согласно данным комиссии по ценным бумагам США, Telegram зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Из того же доклада известно, что число ежемесячных пользователей на октябрь 2019 года составляло примерно 300 млн человек по всему миру. "По оценкам самого Telegram, как минимум 500 000 новых пользователей присоединяются к мессенджеру ежедневно", - сказано в докладе.
Telegram – это стартап в сфере медиа. Если у тебя есть $10 млн в месяц, ты делаешь телеканал. Если у тебя есть, условно, $1 млн в месяц, ты делаешь большой онлайн-проект. Если у тебя есть $5000-10 000 в месяц, ты делаешь Telegram-канал
Дмитрий Золотухин
Замминистра информации Украины (2017-2019 гг.), эксперт по информационным технологиям
Из-за претензий комиссии, Telegram уже не первый раз откладывает запуск собственной криптовалюты Gram. Комиссия хочет приравнять токены мессенджера к ценным бумагам, а они не зарегистрированны в соответствии с законодательством США. Дуров с таким подходом не согласен. Из-за проблем с запуском, ему, возможно, придется вернуть инвесторам вложенные $1,7 млрд.

На ранних этапах "жизни" Telegram сооснователь WhatsApp Ян Кук обвинял Дурова в плагиате. Но такой "пиар" сыграл россиянину на руку и Telegram стал набирать популярность. В 2013 году Дуров пообещал $200 000 за расшифровку его переписки в мессенджере. В последующие годы Дуров "продавал" тезис о безопасности и сверхнадежности Telegram. И не раз атаковал WhatsApp, призывая удалить с телефонов мессенджер - якобы из-за его уязвимости для хакеров.

С тезисом о сверхнадежности поспорил бывший коллега Дурова - экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг в интервью GQ: "Откровенно говоря, это (безопасность мессенджера) миф, придуманный самим Дуровым". По словам Розенберга, например, двухфакторную аутентификацию в Telegram разработали только в апреле 2015-го, но оставили опциональной даже после череды громких взломов.
Telegram в мире
Где популярен мессенджер, как его используют
Telegram популярен в недемократичных и небогатых странах. Это подтверждает отчет международного агентства We Are Social за 2019 год, согласно которому мессенджер Дурова наиболее популярен в Эфиопии, Иране и Узбекистане.

Феномен популярности в Эфиопии Quartz Africa объясняет доступностью Telegram. В стране монополия правительства на все мобильные интернет-услуги, и местным жителям выгоднее скачивать Telegram, который весит примерно в два раза меньше, чем WhatsApp. Также жителей Эфиопии привлекает возможность создавать группы до 200 000 членов, что способствует политической активности. В том же WhatsApp групповые чаты могут включать только до 256 человек.

Последняя международная точка роста пользователей Telegram - Гонконг. Только в июле 2019 года, когда как раз начались массовые акции протеста, в приложение добавились более 100 000 новых пользователей, говорят данные Sensor Tower. И это несмотря на официальный запрет Telegram в Китае.

Также мессенджер Дурова пользуется популярностью среди террористов. В нем пропагандируют исламизм, вербуют новых членов, собирают деньги, подстрекают к насилию и координируют теракты, говорится в отчете неправительственного Проекта по противодействию экстремизму (CEP).

"Гибкий интерфейс позволяет экстремистам делать все: от саморекламы, разработки бренда и распространения пропаганды, до тайного планирования атак без обнаружения или вмешательства со стороны правоохранительных органов", - сказано в отчете. В частности, платформу использовали террористы Исламского государства.
Политика конфиденциальности мессенджера позволяет членам радикальных и террористических организаций через анонимные telegram-каналы поддерживать связь, привлекать в свои ряды новых участников
Служба безопасности Украины
Ответ на запрос LIGA.net о работе Telegram в Украине
В сентябре 2015 года Дуров отверг обвинения, заявив, что "право на приватность важнее, чем страх перед терроризмом". Через два месяца после этих слов ИГИЛ осуществил теракты в Париже, в результате которых погибли 130 человек и были ранены более 350. По словам французских следователей, группа использовала Telegram для координации и планирования атак.

Это вынудило Дурова изменить подход. Сегодня он заверяет, что администрация мессенджера делает все возможное для пресечения терроризма. В Telegram создали канал ISIS Watch, который ежедневно сообщает о количестве удаленного запрещенного контента террористов: за январь мессенджер заблокировал около 25 000 ботов и каналов.

В то же время telegram-каналы террористических организаций ДНР и ЛНР компания Дурова не блокирует.

CEP также продолжает фиксировать случаи использования Telegram в экстремистских целях. В частности, отмечают массовую миграцию в мессенджер ультраправых организаций. В октябре 2019 года CEP обнаружил, что в 65 telegram-каналах ультраправого крыла количество пользователей за месяц выросло на 43%.

В России Telegram превратился в главную информационную площадку для вбросов и манипуляций. LIGA.net связалась с журналистами издания Проект. Они сделали большое расследование об использовании Telegram в РФ, раскрыв связи анонимных каналов с властями России (Телега из Кремля. Рассказ о том, как власти превратили Telegram в телевизор).

Феномен популярности Telegram в РФ объясняет первый заместитель главреда Проекта Михаил Рубин: "Сложилась ситуация, что у людей, в том числе российских политиков, отсутствовала платформа, куда можно было сливать информацию. И кремлевские кураторы обнаружили такую популярную площадку как Telegram. В конце 2016 года он был лидером по выдаче псевдо-инсайда. И все это читали".

При этом, по его словам, никто не обращал внимание, что периодически эти "инсайды" были украдены из газет или это была "совершенно сумасшедшая" конспирология от политологов. Кремль это увидел и понял, что "надо заходить".
Именно Кремль сделал больше всего для популярности мессенджера, считает эксперт по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин.

В 2017 году в России началась эпопея с попыткой заблокировать Telegram. Якобы мессенждер использовали подозреваемые во взрыве в петербургском метро, и поэтому Дурова обязали предоставить ключи для расшифровки переписок. Дуров отказался. После этого начались попытки российских властей заблокировать Telegram, обоснованные необходимостью лишить террористов канала связи.

"Но почему только Telegram? Почему не другие мессенджеры? Почему не секретные чаты в Facebook?" - задается вопросом Золотухин, считая историю с блокировкой неестественной.

Он полагает, что Дуров лукавит, когда говорит о противостоянии с ФСБ и Кремлем. "Есть основания считать, что официально Дуров говорит, что "имел в виду" все требования о размещении серверов в РФ, а неофициально продолжает сотрудничать с властями", - отметил Золотухин в комментарии LIGA.net.
Рубин тоже полагает, что Дуров мог передать ключи от шифрования, и при желании спецслужбы в РФ могут следить за сообщениями, но только в открытых чатах. Смотреть секретные чаты - как считается - пока не могут. "Но принято считать, что ФСБ располагает ключами от Telegram", - говорит российский журналист.

Еще более подозрительным выглядит то, что в феврале-марте 2018 года тема блокирования Telegram стала топовой для федеральных каналов в России. Просто так, без согласия Кремля, ретранслировать какой-либо месседж на центральном ТВ невозможно. "Десятки миллионов россиян, для которых телевизор остается иглой, узнали, что такой мессенджер вообще существует", - добавляет Золотухин.

Российский истеблишмент начал инвестировать в создание сотен анонимных telegram-каналов. Подрядчики получали от Кремля наличные и платили авторам, а те за деньги соглашались размещать что угодно, рассказывает Рубин. При этом редко кто ограничивался созданием одного канала. Заказчики вкладывали деньги в целые сети анонимных пабликов для охвата большей аудитории.
"Популярность Telegram накручена Кремлем"
Дмитрий Золотухин
По словам Рубина, если раньше все обращались в желтые СМИ, чтобы "мочить оппонентов", то сейчас эту нишу занял Telegram. В то же время российский чиновник может заплатить за блок, чтобы дискредитирующая его информация не публиковалась.
Telegram – это в первую очередь коммерческая площадка. И каналы будут публиковать все что угодно, если им за это заплатят. Сейчас понять, кто что публикует и для кого - совершенно невозможно. В этом и была цель Кремля
Михаил Рубин
Замглавного редактора российского издания Проект
Прибыль анонимов в России (за один пост в пересчете на гривны): около 40 000 грн, если канал уровня Незыгарь, от 12 000 грн - каналы от 50 000 подписчиков, от 2 000 грн - небольшие каналы на 20 000 подписчиков.

Каналы берут деньги за каждый пост. "Мы с вами можем написать, что наш оппонент ест по утрам младенцев и отнести это в телеграм-каналы, которые, скорее всего это поставят. Вопрос только в стоимости", - говорит Рубин.
Кремль, как отмечает Рубин, продолжает использовать Telegram для дискредитации неугодных. В то же время, в виду низкого доверия к информации анонимных каналов, власти решили вложиться в раскрутку каналов известных личностей.

Типичный пример – приход в Telegram российской пропагандистки, главы Russia Today Маргариты Симоньян. "Люди, отвечающие за Telegram в Кремле, участвовали в раскрутке ее канала и нагоняли туда подписчиков", - рассказывает Рубин.

В целом ситуацию в российском Telegram журналист называет "сюром". "У нас сплелись люди, которые работают журналистами в государственных СМИ, и люди, которые занимаются Telegram. Зачастую это одни и те же люди", - добавляет Рубин.
Сейчас российский Telegram напоминает LiveJournal в момент его заката, когда ЖЖ превратился в мусорник политических фейков
Андрей Бродецкий
Автор Telegram-канала "Технологии, медиа и общество"
Самым популярным политическим каналом РФ является Сталингулаг – 482 000 подписчиков. В мае 2019 года автор канала сделал каминг-аут: оказалось, что его ведет 27-летний интернет-трейдер Александр Горбунов. Золотухин не верит, что это было сделано по воле автора.

"Я думаю, это была договоренность с политическими тяжеловесами, что привлекло еще больше внимания к Telegram. И анализ контента этого канала показывает, что автор с одной стороны критикует российскую власть, с другой – полностью поддерживает аннексию Крыма и распространяет фейки о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе", - рассказывает эксперт.

Анонимным остается один из наиболее известных российских каналов НЕЗЫГАРЬ (280 000 подписчиков). Журналисты Проекта связывают его с Владиславом Клюшиным - владельцем системы мониторинга СМИ "Катюша", которой пользуются Министерство обороны и Администрация президента России.

И эта информация понадобится нам в следующей части нашего материала.
Анонимная экспансия в Украину
Как Россия зашла в украинское информпространство
Российское вторжение в украинский сегмент Telegram произошло на рубеже 2018-2019 годов – в разгар президентской кампании. В этот период были созданы около 15 новых "украинских" каналов.

Теперь запоминайте названия и хронологию. В марте 2019 года постом новосозданного канала Разведчик (тогда всего 200 подписчиков) делится прокремлевский НЕЗЫГАРЬ. "Это делается для того, чтобы люди узнавали о новых каналах и присоединялись к потреблению тех нарративов, которые там продвигаются", - говорит Золотухин.

Подобный сценарий сильно похож на российский, говорит Рубин. "Интерес прокремлевских каналов к Украине на этапе выборов был огромен. Он и сейчас такой же. Я уверен, что такая попытка (экспансии, – ред.) была", - заявил он.
"Накачка началась в 2018 году"
Дмитрий Золотухин
Новые так называемые украинские анонимные каналы полностью повторяли российский опыт. Ежедневно они вбрасывают десятки выдуманных инсайдов, разбавляют эмоциональными комментариями к происходящим событиям, либо сообщают совершенно очевидные или непрогнозируемые вещи ("в ближайшее время будет отставка"). Так создается ощущение, что вы, во-первых, читаете "украинца". Во-вторых, вы посвящены в тайны. Но так ли это?

Украинские политики решили всерьез зайти в новую нишу только перед парламентскими выборами (весна-лето 2019 года). Но цель от начала и до конца копировала поведение россиян: спрятаться за анонимностью канала и сливать компромат на конкурентов.
Мы обратились за комментарием к Службе безопасности Украины. Там LIGA.net сообщили, что спецслужбы РФ используют Telegram для распространения компромата и фейков - и это Служба фиксирует. Цель россиян - искусственное обострение ситуации в Украине.

Другой собеседник в СБУ рассказал, что так называемые украинские анонимные telegram-каналы делятся на два типа: администрируемые локально (украинские номера телефонов), а также в привязке к швейцарским, шведским и другим номерам телефонов, находящихся вне досягаемости украинских спецслужб.

В качестве примера работы по "первой категории" собеседник привел недавнюю спецоперацию в Киеве, когда СБУ накрыла ботоферму, организованную гражданами России при содействии переселенцев с Донбасса.

Группа регистрировала анонимные аккаунты в Telegram, помогала распространять дезинформацию с целью "снижения доверия к государственным институтам".

Кроме того, как сообщил собеседник в спецслужбах, россияне активно используют номера-двойники. "Делают симку с номером. Например, твоим. И я, даже проверив номер, буду уверен, что переписываюсь в Telegram с тобой", - рассказал собеседник.

Мы также обратились за комментарием в украинскую киберполицию. Там LIGA.net отметили, что постоянно мониторят telegram-каналы. Многие из них продают взломанные базы данных, организовывают кибератаки. При этом бороться с этими явлениями администрация Павла Дурова очевидно не помогает - у киберполиции, как и у авторов этого материала, нет прямых контактов с офисом Telegram.
Существует также версия, что за несколькими популярными каналами стоит Офис президента. Публично в Офисе заявили, что анонимных каналов не ведут. "Офис президента – это большое количество людей, - говорит нам помощник президента Андрей Ермак. - Я не могу за всех говорить. Но могу точно сказать, что у президента анонимного канала нет. У меня нет. И у Шефира (первого помощника Зеленского - ред.) тоже нет". В то же время на вопрос, есть ли telegram-канал у главы ОП Андрея Богдана или Кирилла Тимошенко, Ермак ответил, что не знает. "Если бы я четко знал, кто стоит за этими каналами, то я бы сказал независимо от того, кто этот человек", - заверил Ермак.

В следующей части материала мы детально изучим связи telegram-каналов между собой, чтобы проверить, кто врет, кто говорит правду, а кто, вероятно, работает с Кремлем. Помним и держим в голове канал Разведчик (псевдоукраинский канал) и прокремлевский Незыгарь, который сделал его известным.
Вам самолетик из Кремля
Карта связей ФСБ-каналов с "украинскими"
Благодаря ресурсу Tgstat мы выделили десятку самых популярных анонимных каналов в Украине. Их суммарный охват за 2019 год составил более 166 млн просмотров. Это не значит, что каждый пост видят миллионы - суммируются просмотры всех постов. При этом просмотры легко покупаются, точно так же подписчики и накрутки на голосованиях (об этом расскажем позже).
Многие анонимные каналы связаны между собой. Эту связь легко проследить благодаря репостам / упоминаниями / рекомендациям на канале. Например, канал Разведчик регулярно репостит записи канала Легитимный. Оба канала - псевдоукраинские. Но они имеют много общего (как по контенту, так и по тем, кто сделал эти каналы известными).

Для изучения связей каналов на основе репостов мы проанализировали все публикации 14 каналов, как анонимных так и с публичным автором: Dubinsky.pro, Темный Рыцарь, Макс Бужанский, Резидент, Легитимный, Женщина с косой, Разведчик, Белый рыцарь, Тайны депутата, Джокер, Трубу прорвало, Крокодил, Соросята и Шептун.

Перед вами карта репостов украинского и псевдоукраинского сегмента Telegram, которую мы составили с помощью сетевого анализа (на основе данных Tgstat). Перед вами каналы, чьи посты более чем один раз репостил кто-либо из наших 14 анализируемых лиц. Попробуйте не растеряться. Ниже мы остановимся на отдельных связях, которые нас заинтересовали.
Всего в нашу сеть попали 125 telegram-каналов. Из них около 30 - с геолокацией в России. Еще 20 - псевдоукраинские. При этом все каналы сети, включая российские, тем или иным образом переплетены. Если проще: псевдоукраинский Легитимный может не относиться напрямую к кремлевскому Незыгарю. Но путем репостов ретранслирует именно российский нарратив.

ПРИМЕР. Канал Разведчик. Когда у канала было 200 подписчиков, его порекомендовал кремлевский Незыгарь. И сделал известным. Дальше канал с прокремлевским происхождением почти одинаковое количество раз репостил якобы украинский канал Шептун (36) и абсолютно российский ВРУБ (30 раз). Еще девять раз Разведчик репостил российский канал Кремлевский безбашенник. В действительности Разведчик даже может принадлежать гражданину Украины, может быть привязан к украинской SIM-карте. Но контентно он поддерживает и распространяет кремлевские нарративы.

ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР. Канал Легитимный репостнул Кремлевского безбашенника четыре раза. У Легитимного близкие отношения с каналами Резидент (68 репостов) и Женщина с косой (67 репостов).

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ. На карте связей можно увидеть автономную группу из трех каналов: Белый рыцарь, Правда Качуры и Деренюга. Правда Качуры - это канал нардепа от Слуги народа Александра Качуры, а Белый рыцарь очень лестно пишет о нынешней власти и является антагонистом Темного рыцаря, который власть критикует.

Многое может сказать "первый анонс" - то, кто первым сделал канал известным (как в случае с Незыгарем, который вбросил в инфополе Разведчика). Мы установили, какие раскрученные каналы первыми репостнули сообщения Темного рыцаря, Легитимного и других.

Темный рыцарь. Первыми репостнули канал нардепы от Слуги народа Максим Бужанский и Александр Дубинский, а также канал Politicus, который ведет журналист Сергей Лямец. Примечательно, что канал Лямца из известных репостил только Dubinsky.pro. Кстати, Дубинский был в числе первых (вместе с Игорем Мосийчуком, Темным рыцарем и Анатолием Шарием), кто репостнул Джокера.

Благодаря анализу первых репостов очень четко просматривается связь "украинских каналов" Легитимный, Женщина с косой, Шептун и Резидент. К примеру, первый серьезный вклад в популярность Легитимного сделали Женщина с косой, Шептун и канал экс-чиновника времен Януковича Klymenko Time (Александр Клименко скрывается в России, последний раз его видели в Москве). Резидента первыми репостнули Легитимный и Женщина с косой.

Мы составили условные группы украинского Telegram. Для этой графики мы проанализировали, кто кого репостил, кто кого упоминал и рекомендовал к прочтению (хотя бы раз). Ключевой вывод: псевдоукраинские каналы - это прокладка между откровенным Кремлем и публичными каналами в Украине. Примеры мы покажем дальше.
Но Telegram не заменит другие медиа. Некоторые вещи, которые, например, Анатолий Шарий лично не репостит - делает его сайт. Поэтому показательно, кто из онлайн-медиа ссылается на крупнейшие псевдоукраинские каналы и, таким образом, ретранслирует российский нарратив, одновременно втягивая читателей в сеть российских каналов.

ПРИМЕР. Канал Легитимный регулярно становится источником новостей для Шарий.net (минимум 10 раз). А каналы Резидент и Разведчик ретранслирует сайт Znaj.ua, который регулярно хвалит Виктора Медведчука и нарушает стандарты журналистики.

Теперь снова вернемся в декабрь 2019 года. НЕЗЫГАРЬ рекомендовал своим подписчикам подписаться на Легитимный, чьи посты он также регулярно репостит. В свою очередь рекомендованный по сути Кремлем канал 16 раз репостит себе на страницу Шарий. Итого: всего два клика необходимо, чтобы в украинское информпространство проникли кремлевские нарративы.

Мы взяли один очевидный пример. Но так работают практически все каналы, которые мы анализировали: кремлевский нарратив - прокладка - публичный вброс и заход в украинское медийное пространство.
КТО СТОИТ ЗА КАНАЛАМИ. На примере Klymenko Time. Александр Клименко - экс-министр доходов и сборов времен Виктора Януковича. В феврале 2014 году Клименко бежал из Украины и был объявлен в розыск. По оценкам правоохранителей, Клименко и связанные с ним предприятия нанесли ущерб госбюджету на сумму около 6 млрд грн.

В 2018 году Клименко был замечен журналистами в Москве на лекции журналиста Юрия Дудя. Экс-чиновник постоянно предпринимает попытки вернуться в украинскую политику и даже создал для этого партию Успішна Україна, но уже два года как не занимается раскруткой ни своих персональных блогов, ни своей партии. Только telegram-канал и одноименную псевдомедийную площадку в YouTube.

Далее мы детальнее остановимся на нескольких каналах и расскажем об их связях. А после - расскажем, как все это работает изнутри, как администрируют анонимные каналы, какие ставятся задачи и сколько это стоит.
Легитимный
Подписчиков: 64 000

Дата создания: декабрь 2018 года

О чем пишет. На рубеже 2018-2019 годов канал писал страшилки о массовом закрытии вузов в Украине и расколе среди националистов из-за дня рождения Бандеры.

Как связан с Россией. Прокремлевский НЕЗЫГАРЬ включил Легитимного в ТОП telegram-каналов наряду с Кремлевским безбашенником и российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Самый популярный пост за 2019 год (150 000 просмотров) ссылался на "источник в Кремле" и сообщал о содержании разговора Зеленского и Путина. Сообщение репостнули НЕЗЫГАРЬ и еще один известный прокремлевский канал Караульный.

19 раз репостил прокремлевский канал НЕЗЫГАРЬ, 10 раз - канал Разведчик, 4 раза - Кремлевского безбашенника.

Кто ретранслирует в Украине. Посты Легитимного регулярно становятся источником новостей для сайта Анатолия Шария. Также ссылку на канал можно найти на сайтах Гордон, Деловая столица, Апостроф и Delo.ua.
Темный рыцарь
Подписчиков: 72 000

Дата создания: сентябрь 2019 года

О чем пишет. Одним из первых начал описывать, чем живет фракция Слуга народа. Регулярно вел текстовую трансляцию с заседаний фракции в Парковом, в связи с чем в авторстве канала начали подозревать одного из нардепов СН.

Несколько источников во фракции и один собеседник, писавший для аналогичных каналов, сообщили LIGA.net, что ключевой автор канала – это нардеп Максим Бужанский. Во-первых, стилистика сообщений очень похожа на Бужанского. Во-вторых, Темный рыцарь крайне редко кого-либо репостит, но если и делает это, то среди избранных – Бужанский, Александр Дубинский и журналист 1+1 Евгений Плинский.

"Скорее всего, методика создания контента следующая. Бужанский с Дубинским дают информацию и идеи для постов, а два-три автора эти посты пишут и публикуют в Темном рыцаре. Я не думаю, что на канал работает много людей. Очень сложно было бы сохранять нужную стилистику", - рассказывает собеседник издания, имеющий опыт работы в анонимных каналах.

21 января Темный рыцарь опубликовал скриншот поста юриста Юрия Охромеева с критикой в адрес главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. При этом видно, что скриншот делал адвокат Клим Братковский, поскольку его реакция "Ха-ха" - до сих пор единственная под постом. Здесь варианта два: либо Братковский пишет для Темного рыцаря, либо любезно поделился скриншотом с авторами. Наше сообщение с просьбой прокомментировать эту ситуацию Братковский прочитал, но проигнорировал.

В архивах Google можно найти видео пресс-конференции за 2015 год, на которой Братковский вместе с Геннадием Корбаном рассказывают о символике партии УКРОП, созданной при поддержке Игоря Коломойского.

Как связан с Россией. В последнее время, нарастив аудиторию, канал начал вбрасывать российский нарратив. Например, недавний пост о том, "было ли верным решение Украины об ассоциации с ЕС", Украина "свернула не туда", что Украине "не нужна евроинтеграция" и "нахер она вообще впала эта Европа".

Кто ретранслирует в Украине. Новости на основании постов Темного рыцаря делали Шарий.net, Depo.ua, Деловая столица, Главком, 24, Вести и 112.
Резидент
Подписчиков: 32 000

Дата создания: декабрь 2018 (первая публикация – сентябрь 2019)

О чем пишет. Репостит каналы, которые называют партию Порошенко "партией войны". Позитивно отзывается о главе ОПУ Андрее Богдане, который недавно, по словам Резидента, "поставил на место потерявшего берега" премьер-министра". При этом канал регулярно пишет о помощнике президента Андрее Ермаке, который плетет интриги и заговоры в ОПУ.

В частности, 28 января Резидент написал, что Ермак был не доволен речью, которую подготовили Зеленскому для выступления в Польше. В то же время собеседник издания в руководстве ОПУ опроверг эту информацию, заявив, что Ермак наоборот был очень доволен акцентами, которые расставил в своей речи Зеленский.

Как связан с Россией. Самый популярный пост Резидента за все время (более 100 000 просмотров) – это репост сообщения прокремлевского канала Разведчик о том, что "Сорос хочет скупить все telegram-каналы".

Резидент часто репостит ЛЕГИТИМНОГО (22 раза).

КТО РЕТРАНСЛИРУЕТ В УКРАИНЕ. Месседжи канала ретранслируют пророссийские медиа-помойки Znaj.ua и Украина.ру.
Джокер
Подписчиков: 78 000

Дата создания: октябрь 2019 года

О чем пишет. Выкладывает скриншоты переписки с политиками и чиновниками. Якобы общается именно автор канала. Первой жертвой Джокера стал герой секс-скандала Богдан Яременко, с которым он общался от имени генпрокурора Руслана Рябошапки. Джокер выложил эту переписку 31 октября. А сайт Страна.юа эту же переписку опубликовал днем ранее, 30 октября. Якобы Джокер связался с сайтом и передал им скриншоты до создания канала.

В последнее время канал переживает явный упадок, поскольку политики стали внимательнее присматриваться к тому, кто им пишет.

Как связан с Россией. Известным канал сделал Анатолий Шарий. У себя в Telegram он написал: "Теперь будет немало интересного. А чего не будет там, будет на моем канале".

Кто ретранслирует в Украине. Месседжи Джокера в основном ретранслирует Страна.юа.
Женщина с косой
Подписчиков: 25 000

Дата создания: декабрь 2018 года

О чем пишет. В первом своем сообщении канал позиционировал себя как "совесть Юлии Тимошенко", которая будет рассказывать все тайны украинской политики. Накануне президентских выборов главным объектом критики был Петр Порошенко, а также его "ручной пес" Виталий Кличко. Также до выборов канал хвалил троллинг Тимошенко в адрес Порошенко. В мае 2019 года канал анализировал интервью кремлевского политолога Алексея Чеснакова, а также о якобы сотрудничестве Порошенко с Виктором Медведчуком. В октябре 2019 года писал о растущем рейтинге партии Шария.

Как связан с Россией. Работает в кооперации с прокремлевским каналом ЛЕГИТИМНЫЙ (35 репостов этого канала).

Кто ретранслирует в Украине. Посты Женщины с косой включает в свои подборки издание Гордон. Также новость со ссылкой на канал удалось найти на малоизвестном Sbu.ua (Спілка блогерів України), который в октябре 2019 года опубликовал якобы список полного состава батальона Азов.
Крокодил
Подписчиков: 23 000

Дата создания: январь 2018 года

О чем пишет. В начале постил исключительно российские инфоповоды. Летом 2018 года переключился на критику и высмеивание Порошенко. Даже на заставку поставил Адольфа Гитлера с лицом Порошенко.

Активно высказывал свою позицию о перезапуске ГБР с намеком, что ничего хорошего в этом нет. Также без критики писал об Андрее Портнове.

В ноябре 2019 года Крокодил опубликовал компромат на главу Укрэнерго Всеволода Ковальчука и посоветовал ждать "продолжение истории" на канале "одного известного блогера". Этим блогером оказался Шарий, который репостнул сообщение Крокодила, а через несколько дней анонсировал "привет" все тому же Ковальчуку. Причина - якобы глава Укрэнерго подал заявление на Шария и его супругу Ольгу.

На канале можно купить рекламу. Канал Крокодил попросил за репост 2 500 грн.

Как связан с Россией. Работает в кооперации с прокремлевским каналом Легитимный (17 репостов).

Кто ретранслирует в Украине. Ссылку на Крокодила мы нашли на сайте Антифашист. На верхнем баннере этого сайта находится ссылка на "Комитет спасения Украины" под руководством экс-премьера Николая Азарова. Недавно на сайте было опубликовано интервью с ним.
Шептун
Подписчиков: 15 000

Дата создания: март 2019 года

О чем пишет. Одним из первых постов написал о союзе Юлии Тимошенко и Сергея Таруты накануне президентских выборов. Мол, это должно укрепить позиции ЮВТ на юго-востоке. При этом ссылается Шептун на сотрудничавшего с регионалами политолога Костя Бондаренко. Также на канале присутствуют комплиментарные посты об Александре Вилкуле - экс-нардепе из орбиты Рината Ахметова.

Как связан с Россией. Паблик порекомендовал своим подписчикам читать прокремлевские каналы Разведчик, Зрада чи перемога, Союз блогеров Украины.

Кто ретранслирует в Украине. Шептуна в свою подборку включил сайт Русский дозор, который регулярно публикует сводки "ополчения Новороссии". А один из разделов этого сайта называется "Малороссы или украинцы".
Разведчик
Подписчиков: 18 000

Дата создания: март 2019 года

О чем пишет. Канал занимается вбросами российского нарратива. Дебютный пост: "Украина. Некоторые участники президентской гонки, возможно, не подозревают, но ЦРУ свидетелей не оставляет". Авторы канала активно описывали, как Путин встретился с таким-то российским чиновником, наградил того-то.

Как связан с Россией. Паблик Разведчик с 200 подписчиками сделал известным прокремлевский НЕЗЫГАРЬ. Кроме того, 30 раз репостил российский канал ВРУБ, который в июле 2019 года писал о том, что Дмитрий Ярош "призвал захватывать в заложники итальянцев, которые приезжают в Украину".

Кто ретранслирует в Украине. Посты Разведчика использовали для новостей Znaj.ua, Деловая столица и Комментарии.
LIGA.net пообщалась с автором сетки украинских telegram-каналов, который на условиях анонимности рассказал, как они устроены.

"Осенью на меня вышел один мой знакомый и предложил поработать автором на трех анонимных каналах. От меня нужен был контент, раскруткой занимались они", - рассказывает собеседник издания, писавший для подобных каналов около двух месяцев.

Первый канал был новостным - без особых искажений, рассказывает собеседник. Второй – провластный – должен был выглядеть как "инсайды с Банковой". Третий канал должен был быть оппозиционным.
Откуда брались инсайды? Сначала я пытался пробивать информацию по источникам. В какой-то момент мне прямо сказали: "Че ты паришься? Придумай"
На все три канала работало два-три автора, в месяц платили $1 000. Схема написания постов была приблизительно следующая: 33% - правда, 33% - полуправда и еще 33% - фейк. В пример контента руководство приводило российский НЕЗЫГАРЬ, говорит собеседник.

Сначала организаторы накручивают канал ботами и доводят количество подписчиков до более-менее значимой цифры. Затем деньги вкладываются в раскрутку: платят уже популярным каналам за публикацию ссылки на паблик. Человек переходит по ссылке, видит, что на канал уже подписаны более 10 000 человек и думает: "А чем я хуже? Я тоже хочу читать инсайды вместе с другими". Хоть и не осознает, что в большинстве случаев 50-60% подписчиков – это просто SIM-карты.

Не верите, что все так просто? В следующей части материала мы покажем, как всего за $200 можно сделать популярный анонимных telegram-каналов в Украине. Мы это сделали (надеемся, вы на него не подписаны).
Эксперимент
Как мы создали один из самых популярных анонимных каналов
И российские, и украинские анонимы работают по одной схеме: первичная накрутка ботов и просмотров для создания эффекта популярности канала. Затем - реклама канала на близких по тематике площадках. LIGA.net решила провести эксперимент и создать популярный анонимный telegram-канал. Сколько времени это займет и как дорого стоит? Единственное, что мы не сделали - не заказали рекламу в других пабликах. Хотя многие были согласны нас рекламировать.
ШАГ 1
Мы создали канал под названием
"Общество плоской земли". У него два подписчика (это мы). Он абсолютно пустой.
ШАГ 2
Мы написали конспирологический пост в худших традициях анонимных пабликов. Заказали накрутку 20 000 подписчиков (2 900 грн) и 25 000 просмотров (1 995 грн). Заказ занял всего две минуты.
ШАГ 3
25 000 просмотров получили в течение 30 минут после заказа
ШАГ 4
20 000 подписчиков получили в течение двух дней. Вот и все. Мы создали один из крупнейших конспирологических пабликов. Осталось просто купить рекламу в других каналах
Можно купить не только подписчиков и просмотры. Так же работает накрутка голосований (вам просто надо выбрать вариант, который надо накрутить). Можно купить "пакетные предложения", когда на каждый следующий пост (например, на следующие 15) в вашем канале будет добавлятся 10 000 - 20 000 просмотров автоматически в течение часа после публикации, плюс по 5 000 подписчиков в день. Можете и сами составить себе пакет и сделать самый популярный паблик в Украине. 100 000 подписчиков? Ограничение - только ваш кошелек.

Если вам лень придумывать название и контент канала, вы можете без проблем заказать олинклюзив-услуги. Мы позвонили в одно из агентств и спросили, сколько будет стоить создание канала с нуля, наполнение контентом и постоянное продвижение. Как цель мы назвали 50 000 подписчиков. Нам ответили: создание канала и контента – до 25 000 гривень, реклама – $600-800 в месяц. Политический анонимный канал обойдется дороже. В среднем - $5 000-8 000 в месяц, рассказывают собеседники издания, знакомые с рынком.

Сколько можно заработать на рекламе в Telegram? Стоимость рекламы зависит от количества подписчиков. Самый крупный отечественный канал Украина 24/7 (462 000 подписчиков) размещает рекламный пост за 9 000 грн. С начала года на канале можно найти минимум десять постов с признаками рекламы (это около 90 000 грн). На еще одном большом канале Украина в шоке (204 000 подписчиков) рекламу размещают за 3 000 грн. При этом число подписчиков выглядит фантастическим. Сколько из этих людей боты - можно только догадываться (для сравнения: у русскоязычного личного канала Павла Дурова чуть более 150 000 подписчиков).
Сам по себе Telegram не страшен. По-настоящему опасным он становится, когда его цитируют традиционные медиа. Так вбросы и фейки легитимизируется. Например, сайт Страна.ua обеспечил популярность Джокеру, а издание Гордон недавно запустило серию публикаций со ссылкой на анонимные каналы - и цитирует вбросы Легитимного, Резидента и других прокремлевских пабликов. С легкой руки редакторов сайтов и некоторых телеканалов российский нарратив вошел в украинское пространство. И стал обыденностью.

Специалист по диджитал-коммуникациям и интернет-маркетингу Алена Деньга делится опытом, когда на основании ее поста в Telegram телеканалы cделали целые сюжеты. "Это говорит о том, что в посте можно написать все что угодно и скормить это журналистам", - добавляет она.
Глава Службы безопасности Иван Баканов недавно заявил: власти знают, кто стоит за анонимными каналами, но раскрывать их не будут, чтобы не делать лишнюю рекламу. В свою очередь Министерство культуры разработало законопроекты о медиа и дезинформации, которые должны обязать авторов анонимных telegram-каналов указывать данные о себе. Но как на практике заставить администрацию мессенджера влиять на пользователей – никто не знает.
"После Telegram будут другие площадки"
Дмитрий Золотухин
Блокировать Telegram - тоже сомнительное решение. Если Украина и пойдет по пути блокировки, то это ничего особо не изменит, считает Золотухин: "Если у людей есть задача постоянно макать в грязь, то они будут делать это независимо от того, существует Telegram или нет, анонимный он или нет".
Дата: 03.02.2020
Текст: Юрий СМИРНОВ
Редактор: Петр ШУКЛИНОВ
Графика: Александр НАДЕЛЬНЮК и Евгений АДАМЕНКОВ
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