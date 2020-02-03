Подписчиков:
72 000Дата создания:
сентябрь 2019 годаО чем пишет.
Одним из первых начал описывать, чем живет фракция Слуга народа. Регулярно вел текстовую трансляцию с заседаний фракции в Парковом, в связи с чем в авторстве канала начали подозревать одного из нардепов СН.
Несколько источников во фракции и один собеседник, писавший для аналогичных каналов, сообщили LIGA.net, что ключевой автор канала – это нардеп Максим Бужанский. Во-первых, стилистика сообщений очень похожа на Бужанского. Во-вторых, Темный рыцарь крайне редко кого-либо репостит, но если и делает это, то среди избранных – Бужанский, Александр Дубинский и журналист 1+1 Евгений Плинский.
"Скорее всего, методика создания контента следующая. Бужанский с Дубинским дают информацию и идеи для постов, а два-три автора эти посты пишут и публикуют в Темном рыцаре. Я не думаю, что на канал работает много людей. Очень сложно было бы сохранять нужную стилистику", - рассказывает собеседник издания, имеющий опыт работы в анонимных каналах.
21 января Темный рыцарь опубликовал
скриншот поста
юриста Юрия Охромеева с критикой в адрес главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. При этом видно, что скриншот делал адвокат Клим Братковский, поскольку его реакция "Ха-ха" - до сих пор единственная под постом. Здесь варианта два: либо Братковский пишет для Темного рыцаря, либо любезно поделился скриншотом с авторами. Наше сообщение с просьбой прокомментировать эту ситуацию Братковский прочитал, но проигнорировал.
В архивах Google можно найти видео
пресс-конференции за 2015 год, на которой Братковский вместе с Геннадием Корбаном рассказывают о символике партии УКРОП, созданной при поддержке Игоря Коломойского
.Как связан с Россией.
В последнее время, нарастив аудиторию, канал начал вбрасывать российский нарратив. Например, недавний пост о том, "было ли верным решение Украины об ассоциации с ЕС", Украина "свернула не туда", что Украине "не нужна евроинтеграция" и "нахер она вообще впала эта Европа".Кто ретранслирует в Украине.
Новости на основании постов Темного рыцаря делали Шарий.net, Depo.ua, Деловая столица, Главком, 24, Вести и 112.