Всего в нашу сеть попали 125 telegram-каналов. Из них около 30 - с геолокацией в России. Еще 20 - псевдоукраинские. При этом все каналы сети, включая российские, тем или иным образом переплетены. Если проще: псевдоукраинский Легитимный может не относиться напрямую к кремлевскому Незыгарю. Но путем репостов ретранслирует именно российский нарратив.



ПРИМЕР. Канал Разведчик. Когда у канала было 200 подписчиков, его порекомендовал кремлевский Незыгарь. И сделал известным. Дальше канал с прокремлевским происхождением почти одинаковое количество раз репостил якобы украинский канал Шептун (36) и абсолютно российский ВРУБ (30 раз). Еще девять раз Разведчик репостил российский канал Кремлевский безбашенник. В действительности Разведчик даже может принадлежать гражданину Украины, может быть привязан к украинской SIM-карте. Но контентно он поддерживает и распространяет кремлевские нарративы.



ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР. Канал Легитимный репостнул Кремлевского безбашенника четыре раза. У Легитимного близкие отношения с каналами Резидент (68 репостов) и Женщина с косой (67 репостов).



ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ. На карте связей можно увидеть автономную группу из трех каналов: Белый рыцарь, Правда Качуры и Деренюга. Правда Качуры - это канал нардепа от Слуги народа Александра Качуры, а Белый рыцарь очень лестно пишет о нынешней власти и является антагонистом Темного рыцаря, который власть критикует.



Многое может сказать "первый анонс" - то, кто первым сделал канал известным (как в случае с Незыгарем, который вбросил в инфополе Разведчика). Мы установили, какие раскрученные каналы первыми репостнули сообщения Темного рыцаря, Легитимного и других.



Темный рыцарь. Первыми репостнули канал нардепы от Слуги народа Максим Бужанский и Александр Дубинский , а также канал Politicus, который ведет журналист Сергей Лямец . Примечательно, что канал Лямца из известных репостил только Dubinsky.pro. Кстати, Дубинский был в числе первых (вместе с Игорем Мосийчуком , Темным рыцарем и Анатолием Шарием), кто репостнул Джокера.



Благодаря анализу первых репостов очень четко просматривается связь "украинских каналов" Легитимный, Женщина с косой, Шептун и Резидент. К примеру, первый серьезный вклад в популярность Легитимного сделали Женщина с косой, Шептун и канал экс-чиновника времен Януковича Klymenko Time ( Александр Клименко скрывается в России, последний раз его видели в Москве). Резидента первыми репостнули Легитимный и Женщина с косой.



Мы составили условные группы украинского Telegram. Для этой графики мы проанализировали, кто кого репостил, кто кого упоминал и рекомендовал к прочтению (хотя бы раз). Ключевой вывод : псевдоукраинские каналы - это прокладка между откровенным Кремлем и публичными каналами в Украине. Примеры мы покажем дальше.