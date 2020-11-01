Редакційний кодекс LIGA.net

Сайт LIGA.net – незалежний інформаційний ресурс, комерційний проєкт, який входить у компанію Ligamediа.
Наша місія – надавати достовірну інформацію і пояснювати важливі події активним українцям. Ми допомагаємо нашим читачам приймати усвідомлені рішення.
Наші цінності – чесність, достовірність, репутація, ефективність, новаторство і розвиток.
Наша довгострокова мета – побудувати успішний медіабізнес, який бере активну участь у становленні прогресивної України.
У своїй роботі журналісти LIGA.net прагнуть реалізувати місію і цілі компанії, дотримуючись редакційного кодексу.
Всі співробітники Ligamedia повинні ретельно ознайомитись та дотримуватися актуальної версії редакційного кодексу. (Нові журналісти та редактори LIGA.net не допускаються до роботи, допоки не вивчать редкодекс).
Старші редактори контролюють відповідність роботи журналістів актуальній версії редкодексу.
Головний редактор відповідальний за дотримання редкодексу журналістами та редакторами.
Підписанти редкодексу висловлюють публічно згоду з усіма його положеннями та беруть на себе зобов'язання непорушення редакційного кодексу.
LIGA.net — незалежне медіа. Це означає, що головний критерій у виборі тем — читацький інтерес. Наше завдання пояснити читачам важливі події в Україні та світі, надати достовірну, вичерпну та об'єктивну інформацію в найбільш підходящому форматі. У роботі ми керуємося стандартами і правилами LIGA.net (редкодексом), а не своїм особистим інтересом, завданнями політиків, бізнесменів, компаній, громадських організацій тощо.