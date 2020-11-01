Редакційний кодекс LIGA.net

○ Використання анонімних джерел допускається під час публікації важливої ​​для ринку або суспільства інформації, якщо джерело є компетентним, довело свою надійність в минулому і наполягає на збереженні анонімності.



○ Для публікації новини на основі даних від анонімного джерела необхідне підтвердження ще від двох не пов'язаних між собою джерел. (Іноді допускається одне підтвердження. Потрібен дозвіл старших редакторів.)



○ Не називаючи ім'я співрозмовника, ми прагнемо дати максимально детальний опис джерела, який пояснить читачеві, звідки анонім може знати надану інформацію. Водночас, не розкривши його.



○ Наприклад, співрозмовник у НАК "Нафтогаз"; один із членів правління НБУ, топменеджер Укрнафти, власник великої девелоперської компанії тощо.



○ Ми не зловживаємо словом джерело. Джерело – людина, яка свідомо "зливає" журналістам інформацію. Якщо ж банкір на конференції за чашкою кави розповів, що думає про нового голову НБУ, то він швидше співрозмовник.



○ Якщо новина містить інформацію анонімного джерела, особливо негативну для кого-небудь, обов'язково потрібно навести легальну і/або альтернативну точку зору. Якщо це неможливо зробити в самому тексті новини, потрібно заповнити прогалину формуванням вибірки пов'язаних новин, статей, інтерв'ю, досьє, гіперпосилань, що містять легальні і альтернативні думки, версії, факти.



○ Посилаючись на анонімне джерело, журналіст бере на себе персональну відповідальність за достовірність. Простіше кажучи, повинен мати високий ступінь впевненості в достовірності інформації.



○ Журналістам варто пам'ятати, що у разі винесення судом відповідної ухвали, він буде змушений розкрити джерела інформації, і вони можуть бути залучені до суду у якості свідків.



○ Перед публікацією журналіст зобов'язаний розкрити ім'я джерела старшому редактору і/або головному редактору, якщо вони цього зажадають. Зі свого боку редактори зобов'язуються більше нікому не розкривати ім'я джерела за жодних обставин.



○ Публікуючи інформацію анонімного джерела, головний редактор розділяє з журналістом відповідальність за достовірність і точність матеріалу.



○ Вся інформація, отримана співробітниками редакції LIGA.net від анонімних і неанонімних джерел за електронною поштою, в телефонному режимі, в процесі інтерв'ювання, фото- і відеозйомки, пресконференцій та інших заходів, обов'язково фіксується і зберігається не менше трьох років.





3.4. Інформація із соціальних мереж

