LIgamedia
Редакційний кодекс LIGA.net
I
Місія, цінності, цілі

Сайт LIGA.net – незалежний інформаційний ресурс, комерційний проєкт, який входить у компанію Ligamediа.


Наша місія – надавати достовірну інформацію і пояснювати важливі події активним українцям. Ми допомагаємо нашим читачам приймати усвідомлені рішення.

Наші цінності – чесність, достовірність, репутація, ефективність, новаторство і розвиток.

Наша довгострокова мета – побудувати успішний медіабізнес, який бере активну участь у становленні прогресивної України.


У своїй роботі журналісти LIGA.net прагнуть реалізувати місію і цілі компанії, дотримуючись редакційного кодексу.

Всі співробітники Ligamedia повинні ретельно ознайомитись та дотримуватися актуальної версії редакційного кодексу. (Нові журналісти та редактори LIGA.net не допускаються до роботи, допоки не вивчать редкодекс).


Старші редактори контролюють відповідність роботи журналістів актуальній версії редкодексу.


Головний редактор відповідальний за дотримання редкодексу журналістами та редакторами.


Підписанти редкодексу висловлюють публічно згоду з усіма його положеннями та беруть на себе зобов'язання непорушення редакційного кодексу.

II
Наші принципи, правила і стандарти
1. Незалежність

LIGA.net — незалежне медіа. Це означає, що головний критерій у виборі тем — читацький інтерес. Наше завдання пояснити читачам важливі події в Україні та світі, надати достовірну, вичерпну та об'єктивну інформацію в найбільш підходящому форматі. У роботі ми керуємося стандартами і правилами LIGA.net (редкодексом), а не своїм особистим інтересом, завданнями політиків, бізнесменів, компаній, громадських організацій тощо.



1.1. Редакційна незалежність
Топменеджмент і департамент продажу LIGA.net дотримуються принципу невтручання у редакційну політику. У спірних ситуаціях редакція керується правилами і принципами редакційного кодексу.


1.2. LIGA.net — політично нейтральне видання
Ми не підтримуємо жодну із політичних партій, рухів або конкретних політиків.
Не допускається пропаганда чи неаргументована критика чиїхось політичних, етичних, естетичних, релігійних або бізнесових інтересів. Всі "сторони" статті або новини повинні висвітлюватися з відсутністю особистих оцінок журналіста (виняток — колонка, блог, репортаж, рецензія).


1.3. Ми поважаємо підприємців
Нам близька ідея підприємництва, і ми підтримуємо чесний бізнес. Це не означає, що ми надаємо преференції окремим компаніям або замовчуємо важливу для ринків та їхніх учасників інформацію.


1.4. LIGA.net уникає і мінімізує конфлікт інтересів
Журналісти та редактори повинні однаково об'єктивно і неупереджено ставитися до всіх "героїв" своїх матеріалів. Якщо є обставини, здатні вплинути на об'єктивність журналіста, він зобов'язаний повідомити про це свого редактора і головного редактора. Якщо уникнути конфлікту інтересів не вдалося, то в тексті обов'язково повинна бути зазначена обставина, яка могла перешкодити журналістській об'єктивності.

Наприклад, стаття про можливе банкрутство банку: "Автор статті є вкладником банку, однак він не робив спроб забрати депозит достроково і не поширював інформацію до її публікації".


1.5. Гроші, корпоративні подарунки та престури
○ Ми не приймаємо "джинсу" в жодному вигляді. Журналіст або редактор, спійманий або аргументовано підозрюваний у "замовних" матеріалах, буде звільнений.

○ Журналісти та редактори ніколи не повинні приймати грошову винагороду від реальних і ймовірних у найближчому майбутньому героїв публікацій — політиків, бізнесменів, чиновників, органів влади, політичних партій, громадських організацій, підприємств, банків, приватних осіб тощо.

○ Ми не платимо джерелам, героям статей та інтерв'ю.

○ Журналіст і редактор можуть прийняти "корпоративний" подарунок, якщо його вартість не перевищує еквівалент $50, водночас вони зобов'язані повідомити про нього свого редактора або головного редактора. Не варто зловживати подарунками від однієї компанії, партії, організації: не допускається більше двох подарунків на рік. Якщо у журналіста чи редактора виникають сумніви щодо ціни презенту та інших аспектів, він має звернутися до головного редактора.

○ Відрядження і престури — це робота, а не розвага. Це означає — журналіст повинен розуміти, що корисного для читачів він може "привезти" з поїздки. Відрядження і престури погоджуються з керівником редакції чи головним редактором. Матеріали, написані за результатами престуру, містять відповідну інформацію.

○ Журналіст не повинен гарантувати публікацію матеріалу, а поготів обіцяти конкретну дату і час виходу контенту за результатами зустрічі, офф-рекордзу, конференції, престуру тощо, не погодивши попередньо зі своїм редактором.


1.6. Реклама і взаємодія з рекламним відділом
У нас немає немаркованої реклами, читач повинен розуміти, де редакційний контент, а де — реклама.
LIGA.net керується нормами Закону України "Про рекламу" та комерційною політикою Ligamedia. Всі комерційні рекламні матеріали мають бути спеціально позначені і відокремлені від журналістських інформаційних матеріалів LIGA.net. Прихована реклама (матеріали без відповідного маркування) в редакційних матеріалах заборонена. Контент, у якому LIGA.net використана як трибуна для формування іміджу, просування або реклами, може бути розміщений тільки через комерційну службу і повинен містити примітки щодо рекламного або партнерського характеру матеріалу.

Рекламні матеріали, публікація яких може порушити контентну структуру порталу, його проєктів і розділів, або може нести репутаційні ризики, погоджуються з головним редактором. Цей підхід поширюється на рекламні матеріали в акаунтах LIGA.net у соціальних мережах.


1.7. Підзвітність читачам
Ми не ігноруємо читачів, пояснюємо їм свої дії і рішення.
Журналісти LIGA.net не відмахуються від змістовних питань і претензій читачів. Якщо читач, або група читачів, аргументовано висловлює невдоволення якістю контенту, то редактор чи журналіст (повідомивши і погодивши відповідь з редактором) має пояснити позицію редакції (використавши той самий канал комунікації, за яким він отримав претензію). Якщо ж діяльність LIGA.net викликала широкий громадський резонанс, то редакція повинна оперативно підготувати публічну заяву, що пояснює позицію.
Претензії щодо достовірності контенту або порушення цього редакційного кодексу можна надіслати за адресою — [email protected]


1.8. Безпека журналістів
Життя і безпека журналістів — безумовна цінність компанії Ligamedia.
В процесі роботи журналісти і редактори зобов'язані виключити або максимально мінімізувати ризик для свого життя і здоров'я. У разі тиску чи погроз компанія захищає своїх працівників усіма законними методами. Детальні правила безпеки можна знайти у відповідній політиці. Основні з них:
○ редактори завжди знають, де і що роблять їхні журналісти в робочих цілях (репортери зобов'язані говорити своєму безпосередньому редактору або головному редактору про всі робочі зустрічі та інтерв'ю);

○ журналісти та редактори зобов'язані повідомляти головному редактору про всі загрози, які вони отримують через професійну діяльність, а головний редактор зобов'язаний повідомляти службу безпеки Liga.net про всі хоч трохи серйозні випадки.

2. Об'єктивність і достовірність
Ми шануємо журналістику факту і віримо, що об'єктивна журналістика затребувана в суспільстві. Це відображено в наших ключових стандартах: достовірність, оперативність, точність і баланс думок.


2.1. Достовірність
Це головна редакційна цінність і фундамент репутації LIGA.net.
Наші журналісти публікують лише перевірені факти, в достовірності яких вони прагнуть переконатися особисто.
Якщо інформацію не вдається отримати/підтвердити із першоджерела або офіційних джерел, журналіст подає інформацію із посиланням на ЗМІ, яке отримало інформацію від першоджерела. Наявність гіперпосилання на джерело інформації – обов'язкова.


2.2. Точність
Ми повідомляємо факти і думки максимально точно, не спотворюючи їхній сенс і зміст. Особливо це стосується цитат, власних імен та прізвищ, назв, цифр.
Ми уникаємо виняткових характеристик ("безпрецедентно", "найкращий", "найгірший", "найбільший", "унікальний" тощо), якщо вони не підтверджені фактами.
Журналісти публікують цитати без спотворення сенсу і в тому контексті, в якому зроблене висловлювання. Якщо зі спікером спілкувалися не працівники LIGA.net, то пряме посилання на джерело висловлювання, заяви – обов'язкове.


2.3. Оперативність та ексклюзивність
Оперативність важлива, ексклюзивність – це дуже добре, але достовірність – найважливіша.
Прагнення до оперативності та ексклюзивності не повинно призводити до порушення таких стандартів, як достовірність і точність. Достовірність і точність мають пріоритет над оперативністю.
Інформація публікується в оптимальному форматі (дивіться п. 5.3). Якщо новина важлива, то максимально швидко дається коротка версія, а згодом, в разі потреби, подається розширений матеріал із новими подробицями.
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2.4. Збалансованість
Ми надаємо слово всім сторонам (навіть тим, хто нам може дуже не подобатися).
LIGA.net відображає різні точки зору, не замовчує і не маніпулює фактами, є майданчиком для публікації різних думок, незалежно від політичної приналежності їхніх носіїв. Виняток: ми не публікуємо висловлювання політичних сил, активістів та громадських діячів, які не визнають суверенітет України; політиків і громадських діячів, які розповсюджують небезпечні ідеї (суперечать Загальній декларації прав і свобод людини), а також осіб і організацій, що поширюють антинаукову інформацію.
Ми даємо різні точки зору на проблемні, конфліктні теми в одному матеріалі. Якщо неможливо оперативно опублікувати позицію однієї зі сторін, її коментар обов'язково подається пізніше. Журналіст зобов'язаний звернутися до всіх сторін із запитом на коментар, по можливості надавши необхідний час для відповіді. Факт запиту повинен бути підтверджений (диктофонний запис, електронний лист, скриншот листування в месенджерах тощо). Якщо одна зі сторін відмовляється від коментарів, ми інформуємо читачів про відмову і її причини.


2.5. Відокремлення фактів від коментарів та оціночних суджень
Ми поважаємо журналістику факту.
У всіх матеріалах LIGA.net факти повинні бути чітко відокремлені від коментарів і суб'єктивних оцінок. У оціночної думки завжди є автор, його обов'язково називати, як і давати посилання на першоджерело думки.
Журналісти LIGA.net не надають особистої оцінки фактів і подій у матеріалах, що не припускають авторську позицію – новини, статті, інтерв'ю тощо. (В блогах, колонках, репортажах, рецензіях допускається аргументована оцінка). Також журналістам слід уникати емоційної лексики, якщо це не цитата, що передає емоції учасників подій.


2.6. Неупередженість щодо обвинувачених
Ми шануємо презумпцію невинності.
Це означає, що тільки вирок суду дає підставу назвати людину винною у скоєнні злочину. Застосування обвинувальних формулювань (злочинець, хабарник, порушник тощо) на основі лише пресрелізів і заяв правоохоронних органів, а не рішень судів – заборонене. (Винятки — випадки, коли є очевидні докази участі людини в злочині. Наприклад, відеозйомка терористичного акту тощо).
Журналісти LIGA.net, що висвітлюють правоохоронну діяльність, повинні розбиратися в етапах слідства і правильно описувати статус героїв: підозрюваний, обвинувачений, затриманий і заарештований, засуджений, злочинець тощо.


2.7. Невтручання у приватне життя
Ми поважаємо принцип невтручання в приватне життя.
Будь-які подробиці приватного життя можуть бути опубліковані лише за згодою людини. Винятком є ​​аспекти приватного життя політиків, державних чиновників і публічних персон, чий вид діяльності підлягає громадському контролю.



3. Робота з інформацією
Ми вважаємо неприйнятним плагіат і крадіжку інформації.
Ми дотримуємося чинного законодавства України про авторські та суміжні права, поважаємо права інших засобів масової інформації та обстоюємо свої.

LIGA.net не поширює інформацію, яка пропагує насильство, розпалює міжнаціональну ворожнечу, містить заклики до насильницького повалення конституційного ладу, пропагує будь-які форми расової, релігійної, політичної чи іншої дискримінації.

Компанія надає журналістам та редакторам юридичну підтримку в разі претензій за фактами публікацій. Однак, працівникам редакції LIGA.net слід пам'ятати, що, згідно із законодавством, вони несуть персональну відповідальність за опубліковану ними інформацію і, як автори, будуть співвідповідачами в суді.


3.1. Джерела
Не буває інформації без джерела.
○ Озвучуючи нові або важливі факти, ми завжди посилаємося на своє джерело або першоджерело інформації. Виняток становлять загальновідома інформація або легко доступні статистичні дані (президент України – Володимир Зеленський, ВВП України – $130 млрд).

○ Не існує інформації LIGA.net, безіменних учасників ринку, експертів та іншої інформації "з повітря". Журналістам LIGA.net інформацію хтось розповів, вони її десь прочитали, у експертів і учасників ринку є імена.

○ Не можна писати — за інформацією LIGA.net, за нашою інформацією, за даними учасників ринку або Як відомо, Іван Іванович – корупціонер. (Допускається, як повідомляла LIGA.net раніше з гіперпосиланням на відповідний контент.)

○ Використовуючи контент інших ЗМІ, журналісти LIGA.net повинні враховувати авторитетність цих джерел. Перелік ЗМІ за групами достовірності винесений у Додаток 2. Ми не використовуємо контент і не посилаємося на ЗМІ з 3 і 4 групи.

○ Інформація онлайн-видань, які не є офіційно зареєстрованими ЗМІ, вимагає додаткової перевірки.


3.2. Експерти і коментатори
○ Експерт – це майже ніколи не професія, у людини є робота або минулий досвід, який зробив її фахівцем у коментованому питанні, і про це потрібно розповісти читачеві.

○ Експерт повинен бути релевантним коментованому питанню. Банкір не повинен коментувати глобальне потепління.

○ Ми уникаємо універсальних експертів, готових коментувати дуже широке коло питань.

○ Не існує безіменних експертів. Не можна просто написати "на думку експерта або експертів" або "в експертному середовищі вважають", якщо далі не йде цитата конкретних людей. Краще писати: "8 із 10 опитаних LIGA.net учасників ринку вважають, що рецесії не вдасться уникнути". І надати перелік опитаних в кінці статті.

○ Потрібно враховувати конфлікт інтересів у коментатора і, по можливості, уникати його. Пам'ятайте про "рольову" поведінку коментованих (у опозиції – завжди погана влада, у бізнесменів – завжди високі податки, у журналістів – завжди мало свободи слова тощо).


3.3. Робота з анонімними джерелами
Найкраще анонімне джерело — не анонімне джерело.
○ Використання анонімних джерел допускається під час публікації важливої ​​для ринку або суспільства інформації, якщо джерело є компетентним, довело свою надійність в минулому і наполягає на збереженні анонімності.

○ Для публікації новини на основі даних від анонімного джерела необхідне підтвердження ще від двох не пов'язаних між собою джерел. (Іноді допускається одне підтвердження. Потрібен дозвіл старших редакторів.)

○ Не називаючи ім'я співрозмовника, ми прагнемо дати максимально детальний опис джерела, який пояснить читачеві, звідки анонім може знати надану інформацію. Водночас, не розкривши його.

○ Наприклад, співрозмовник у НАК "Нафтогаз"; один із членів правління НБУ, топменеджер Укрнафти, власник великої девелоперської компанії тощо.

○ Ми не зловживаємо словом джерело. Джерело – людина, яка свідомо "зливає" журналістам інформацію. Якщо ж банкір на конференції за чашкою кави розповів, що думає про нового голову НБУ, то він швидше співрозмовник.

○ Якщо новина містить інформацію анонімного джерела, особливо негативну для кого-небудь, обов'язково потрібно навести легальну і/або альтернативну точку зору. Якщо це неможливо зробити в самому тексті новини, потрібно заповнити прогалину формуванням вибірки пов'язаних новин, статей, інтерв'ю, досьє, гіперпосилань, що містять легальні і альтернативні думки, версії, факти.

○ Посилаючись на анонімне джерело, журналіст бере на себе персональну відповідальність за достовірність. Простіше кажучи, повинен мати високий ступінь впевненості в достовірності інформації.

○ Журналістам варто пам'ятати, що у разі винесення судом відповідної ухвали, він буде змушений розкрити джерела інформації, і вони можуть бути залучені до суду у якості свідків.

○ Перед публікацією журналіст зобов'язаний розкрити ім'я джерела старшому редактору і/або головному редактору, якщо вони цього зажадають. Зі свого боку редактори зобов'язуються більше нікому не розкривати ім'я джерела за жодних обставин.

○ Публікуючи інформацію анонімного джерела, головний редактор розділяє з журналістом відповідальність за достовірність і точність матеріалу.

○ Вся інформація, отримана співробітниками редакції LIGA.net від анонімних і неанонімних джерел за електронною поштою, в телефонному режимі, в процесі інтерв'ювання, фото- і відеозйомки, пресконференцій та інших заходів, обов'язково фіксується і зберігається не менше трьох років.


3.4. Інформація із соціальних мереж
Соцмережі – несамодостатнє джерело інформації.
○ Журналісти LIGA.net повинні перевірити: справжність акаунта, достовірність викладених відомостей, непідробленість фото і відео. Для цього ми намагаємося звернутися до автора повідомлення за роз'ясненням, доповненням і/або перевірити інформацію за допомогою інших джерел. Якщо перевірка неможлива, то інформацію з блогів і соцмереж можна публікувати, погодивши з безпосереднім керівником або головним редактором. Публікація фото та відеоматеріалів з явними ознаками монтажу, реклами і пропаганди заборонена.

○ У разі використання користувацького відео, воно також має бути перевірене вищеописаними способами. Такий контент повинен бути позначений, як користувацький контент.


3.5. Робота із соціологічними опитуваннями
○ LIGA.net створює інформматеріали на основі соцопитувань, проведених компаніями з бездоганною репутацією. Перелік компаній у додатку 2.1
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○ Публікуючи дані соціологічних досліджень (опитування), журналіст зобов'язаний вказати точну назву соціологічної служби, яка проводила дослідження, замовника дослідження (якщо такий названий), терміни, географію та метод проведення дослідження, кількість опитаних і репрезентативність (кого ці опитані представляють), точне формулювання питання, на яке відповідали респонденти, всі варіанти відповідей, відсоток статистичної похибки, в разі потреби – більш широкий контекст, який міг впливати на думку окремих груп громадян.


3.6. Погодження інтерв'ю і коментарів
Погодження – це не переписування коментаря або інтерв'ю.
○ Звертаючись за коментарем або інтерв'ю, журналіст LIGA.net зобов'язаний попередити спікера, для якої мети необхідний коментар і де він буде згодом опублікований.

○ Журналісти LIGA.net виконують вимоги законодавства, на прохання спікера погоджують інтерв'ю або цитати в тексті.

○ Водночас ми не дозволяємо переписувати пряму мову, змінювати суть, видаляти цифри, видаляти-додавати запитання. Якщо не вдається досягти компромісу, ми залишаємо за собою право прибрати лапки з прямої мови і переказати читачам отриману інформацію.

○ Журналісти і редактори LIGA.net ніколи не показують спікеру або його пресслужбі всю статтю, тільки його цитати. Інтерв'ю узгоджуються без редакційних елементів: заголовка, підзаголовка, підводки, врізок, довідок тощо.


3.6. Робота з пресрелізами
○ Ми не ставимо пресрелізи як готову новину. Якщо ми пишемо редакційний контент, заснований на інформації із пресрелізу, то обов'язково перевіряємо факти, редагуємо текст, видаляємо дані рекламного характеру, додаємо альтернативні думки та інформацію про конкуруючі бренди, товари тощо. Згадка назв компаній, брендів, товарів і послуг у редакційних матеріалах повинна бути стриманою і виправданою, керуючись читацьким інтересом.

○ Розміщення партійних і корпоративних пресрелізів без внесення правок редакції відповідно до цього редакційного кодексу є можливим тільки із приміткою про рекламний характер матеріалу.


3.8. Виправлення помилок
Ми ненавидимо помилятися, але швидко виправляємо помилки.
○ LIGA.net прикладає максимум зусиль, щоб не допускати помилок. Якщо ж так сталося – ми прагнемо якнайшвидше виправити будь-які помилки фактичного характеру або неточності в інтерпретації, допущені журналістами.

○ Хто б із співробітників редакції не отримав інформацію про помилку, він зобов'язаний максимально швидко передати її автору матеріалу. Той, зі свого боку, повідомити безпосередньому керівнику або головному редактору, перевірити ще раз інформацію і виправити помилку (якщо була).

○ Новина або стаття апдейтиться з редакційною ознакою ВИПРАВЛЕНО або УТОЧНЕНО.

○ У виправленому фрагменті матеріалу повинна стояти відмітка ВИПРАВЛЕНО або UPD, і в дужках вказано, що саме виправлено, і принесені вибачення читачам.

○ Редакція дає право на відповідь "потерпілій" стороні, якщо помилка завдала репутаційної або комерційної шкоди.

○ Журналіст не має права виправляти помилки без попередження безпосереднього керівника і головного редактора. Виняток становлять граматичні та технічні помилки.

○ LIGA.net не видаляє редакційний контент. Виняток – рішення суду.

У разі сумнівів або питань, що інформація відповідає заявленим у редкодексі вимогам, журналіст зобов'язаний обговорити проблему зі своїм редактором або головним редактором. Рішення щодо продовження роботи над матеріалом або його випуск приймає головний редактор або заступник головного редактора.



4. Етика і командна робота і ЛІГА.net
Кожен працівник LIGA.net – офіційний представник компанії (навіть якщо журналіст або редактор цього не усвідомлює). І все, що ви робите навіть у неробочий час, може відбитися на іміджі компанії. Будь ласка, не робіть того, що може завдати шкоди репутації, яка вибудовувалася понад два десятиліття.


4.1. Залишатися журналістом. Не плутати активізм із журналізмом
Журналісти та редактори LIGA.net:

○ Не використовують сайт і акаунти LIGA.net у соцмережах для поширення своїх поглядів (виняток – рубрика "Думки" і "Блоги").

○ Під час роботи не беруть участь у будь-яких політичних, громадянських, комерційних і рекламних акціях (виключення – акції журналістської солідарності).

○ Не допускають плагіату, навмисного спотворення фактів, наклепів, необґрунтованих звинувачень.

○ Не приховують суспільно важливу інформацію.


4.2. Залишатися людиною. Емпатичною і порядною
○ Журналісти та редактори LIGA.net поважають і підтримують один одного, а також інших співробітників Ligamedia.

○ Ми культивуємо меритократію, коли винагорода і кар'єрне зростання залежать від успіхів і результату.

○ Насильство в будь-якій формі і дискримінація за будь-якою ознакою, як в редакції, так і в компанії Ligamedia, неприпустима.


4.3. Соцмережі і журналістика
○ Будь ласка, пам'ятайте – ви представник LIGA.net і те, що ви публікуєте і пишете в своїх особистих соцмережах, все одно впливає на роботу та імідж LIGA.net.

○ Журналістам і редакторам настійно рекомендується утримуватися від неаргументованих оціночних суджень на адресу суб'єктів публікацій; дотримуватися цивілізованих правил ведення дискусій; уникати будь-яких дій і оцінок, які можуть поставити під сумнів неупередженість і об'єктивність LIGA.net і журналіста.

○ Заборонено пропагувати насильство, міжнаціональну ворожнечу, будь-які форми расової, релігійної, політичної чи іншої дискримінації.


4.4. Медіаактивність
○ Коментарі іншим ЗМІ журналіст може давати тільки після погодження з безпосереднім керівником або головним редактором; те ж саме стосується участі в будь-яких ток-шоу і ТБ-програмах, конференціях, круглих столах тощо.

○ Забезпечувати збереження інформації, яка була зібрана в рамках підготовки матеріалу, відповідно до вимог цього Кодексу.

○ Не публікувати свої матеріали (новини, блоги, статті тощо) в інших медіа (зареєстрованих чи ні) без погодження зі старшими редакторами або головним редактором. Співпраця з іншими ЗМІ можлива тільки після погодження з керівником і головним редактором.
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5. Контент
5.1. Для кого ми пишемо
Весь редакційний контент LIGA.net повинен відповідати місії Ligamedia. Нагадаємо — надавати достовірну інформацію і пояснювати важливі події активним українцям. Ми допомагаємо нашим читачам приймати усвідомлені рішення.

Під активними українцями ми маємо на увазі представників середнього класу (або тих, хто скоро може там опинитися), з небайдужою життєвою позицією.

Найбільш великі групи:
○ фахівці (IT-шники, фінансисти, працівники креативної економіки, представники науки тощо),
○ менеджмент, наймані працівники,
○ підприємці і бізнесмени,
○ держслужбовці та політики,
○ студенти.

Це означає, що пріоритет у інформації, яка є важливою і може вплинути на життя, професійні чи побутові рішення цих груп.

У LIGA.net немає гендерного пріоритету.


5.2. Як ми пишемо
У всіх типах матеріалів ми прагнемо до простоти і зрозумілості викладу за оптимальної повноти інформації. Це означає, що читач повинен легко зрозуміти написане і отримати відповіді на основні питання: хто, що, коли, чому, що далі, який контекст того, що відбувається (якщо є необхідність — хто вигодонабувач, чому так сталося, хто винен, що треба зробити, щоб не допустити...).

У стилістиці — мінімум вступних слів-паразитів (крім того, так само, водночас, зі свого боку...).

Речення не повинні бути довгими. Крапка — друг журналіста. Не слід зловживати складнопідрядними і підрядними реченнями, громіздкими цитатами, чиновницькою канцелярською лексикою, яким би не було першоджерело або офіційний документ.


5.3. Наші формати
Інформація повинна бути надана в оптимальному форматі. Зараз у LIGA.net використовуються вісім форматів. Детальніше про кожен з форматів у додатку 3.

○ Новина
○ Розбір/Тема дня
○ Історія
○ Інтерв'ю/За хвилину
○ Картки
○ Думка
○ Інтерактив
○ Профайл


5.4. Заголовки
○ Головне правило — наші заголовки ніколи не обманюють читача. Це означає, що суть статті або новини повинна відповідати заголовку.

○ Ми не використовуємо в заголовках клікбейтних слів і фраз. "Шок", "сенсація", "Ти ні за що не вгадаєш..." тощо.

○ Заголовок не має містити малозрозумілих абревіатур. Зрозумілих, часто вживаних абревіатур не повинно бути більше однієї.

○ Маловідомі прізвища не потрібно використовувати, краще написати посаду "героя".

○ Ми політкоректні в заголовках (і в текстах). Не допускається дискримінація за будь-якою ознакою: "Як для жінки — дивовижний результат", "слухняний як китаєць", "старий для роботи" тощо.

Ми використовуємо в заголовках:

○ Яскрава коротка цитата, прізвище відомого політика, бізнесмена або селебріті — хороший прийом.

○ У заголовках допускаються узагальнення і помірна гіперболізація.
Приклад. На коронавірус до кінця року може перехворіти кожен п'ятий українець, вважають у МОЗ.
Краще, ніж: "У МОЗ розрахували позитивний і песимістичний сценарії поширення COVID-19".

○ Двотактні заголовки (складаються з двох частин або пропозицій):
В Україні продали перший спиртзавод. Хто купив і за скільки

○ Парадоксальні або помірно інтригуючі заголовки:
Рінат Ахметов заробив за минулий рік 20 млрд грн. І відразу все витратив

○ SEO-заголовок — обов'язковий елемент усіх форматів. Він повинен чітко відображати суть контенту і містити якомога більше слів-ключів, за якими користувачі можуть шукати інформацію з матеріалу: Ім'я, прізвище героя, назва компаній тощо. (Порада. При написанні SEO-заголовка рекомендується консультуватися зі штатними сео-фахівцями).

○ Якщо ми беремо ексклюзивну новину в авторитетного медіа — рекомендується виносити назву медіа в заголовок. Наприклад: Bloomberg: Аpple збирається купити Microsoft за рекордну суму, а не Аpple купить Microsoft — ЗМІ


5.5. Користувацький контент
Контент, написаний не співробітниками редакції і не на замовлення редакції (фрілансерами), публікується в розділах "Думки" і "Блоги". Винятки — публікація контенту загальних спецпроєктів з іншими медіа. Дуже рідко у форматі статей публікуються аналітичні матеріали експертів (потребує погодження зі старшими або головним редактором).

Розділ "Думки"
Думки — незалежний розділ. Його мета — стати найбільш авторитетним і читаним майданчиком для дискусій із найбільш важливих і актуальних питань. Завдання редакторів — розвивати дискусію. Колонки (журналістів і позаштатних авторів) повинні відповідати редакційній концепції, інтересам цільової аудиторії і таким критеріям:

○ новинний привід або актуальна тенденція в діловому, політичному, суспільному житті;
○ особисті спостереження і аргументовані висновки;
○ зрозумілий, легкий стиль викладу;
○ вказівка ​​джерела фактів, цифр і цитат;
○ незаангажованість (об'єктивність і виваженість) щодо політиків,
○ партій, компаній і банків.

Матеріали розділу "Думки" підлягають обов'язковій премодерації редактором розділу або редакторами відповідних редакцій, або головним редактором LIGA.net. Детальні правила та умови для авторів у правилах користувацького контенту.

Розділ "Блоги"
Функціонування розділу здійснюється в суворій відповідності із правилами ведення Блогів, викладеними за посиланням у пункті "Правила" Блогів.
Рішення про відкриття блогу або санкції до автора (блокування облікового запису, закриття блогу та ін.) відповідно до правил блогів приймаються головним редактором або його заступниками.


5.6. Робота з фото і відео
Всі новинні матеріали порталу мають бути проілюстровані. Фото або відео повинні мати інформаційну цінність і прямий, очевидний зв'язок зі змістом тексту. Заборонено використовувати компрометуючі фото- і відеоматеріали з явними ознаками монтажу. Використовувати зовнішні фото можна, обов'язково дотримуючись правил передруку.

Всі фото повинні бути підписані (детальніше про правила підписання фото у відповідній інструкції).

Структура підпису:
(Фото: [фотограф]/[агентство]) або (Фото: [організація])

Приклад підпису буде наступний:
Спікер Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради. (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

У всіх випадках слід надавати перевагу власним фото LIGA.net і фотостокам за редакційною передплатою. Редактори і журналісти зобов'язані стежити за якістю і різноманітністю фото та ілюстрацій до матеріалів.

Рекомендації до підбору фотографій у новинах, оглядах, інтерв'ю
○ найкращий варіант ілюстрації — гарне фото суб'єктів новини (заяви), коментаторів, ньюзмейкерів, що згадуються в тексті, а також місця дії, об'єкта чи предмета новини; люди — найкраща ілюстрація;

○ під час підготовки зображення, обираючи формат, не можна “обрізати голови”, ознаки тимчасової, корпоративної, політичної і територіальної приналежності зображення;

○ якщо ви пишете не новину, то добре б подумати заздалегідь про оформлення, і якщо у вас немає відповідного фото, то треба заздалегідь замовити зображення у дизайнера;

○ при плануванні важливих репортажів, оглядів та інтерв'ю необхідно обов'язково подавати заявку на фото- або відеозйомку старшим редакторам.

Не допускається
○ багаторазове використання однієї і тієї ж фотографії за короткий проміжок часу (не частіше, ніж раз на місяць);

○ використання заставкових, відверто постановних картинок і фотографій із фотостоків низької якості;

○ фото (або їхніх фрагментів), републікування яких заборонене.


5.7. Теги
У роботі з тегами необхідно керуватися рекомендаціями сео-спеціалістів.
Основні вимоги в роботі з тегами такі:

○ кожен елемент контенту (новина, досьє, фотогалерея, відео тощо) повинен мати набір тегів;

○ теги повинні бути завжди однакові і однозначні. Приклади: не повинно бути СБ, ВБ, Світовий банк, Всесвітній банк — для всіх випадків тільки один тег: Світовий банк; тег "хабар" завжди повинен бути "хабар", а не "хабаря" або "хабарництво"; теги-імена власні (зокрема абревіатури) повинні бути лише в одному варіанті;

○ набір тегів повинен відображати все інформативне навантаження контенту; приклад: "Введемо жорсткий карантин, коли буде 9500 випадків коронавірусу на день — Зеленський".
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Правильний набір тегів — президент України, Володимир Зеленський, карантин, локдаун, COVID-19, епідемія

До статті "Північний потік-2. Чому Меркель захищає газопровід Путіна від санкцій США" Північний потік-2, Ангела Меркель, Володимир Путін, геополітика;
○ занадто широкі поняття, такі як "суспільство", "новини", "подія" не можуть бути тегом;
○ тег — це, як правило, іменник однини;
○ тег відомої персони — ім'я та прізвище: Віталій Кличко, Ілон Маск, Мігай Чиксентмігаї.


6. Правила написання назв, цифр, імен
6.1. Великі-малі літери
З великої обидва слова: Верховна Рада. Всі інші державні і політичні інститути — з великої літери тільки перше слово: Кабінет міністрів, Верховний суд, Конституційний суд, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції, фінансів тощо, Партія батьківщина, Офіс президента...

Всі типи нормативних актів — указ, постанова, проєкт закону — з маленької літери (виняток — Конституція, Закон "повна назва документу").

Чиновники — всі і всіх країн — з маленької літери: голова міськадміністрації, президент України, президент Росії, голова Верховної Ради, голова Офісу президента, прем'єр-міністр тощо.


6.2. Ініціали, імена, прізвища
Ініціали не наводяться. Тільки імена і прізвища — Віктор Ющенко, Стів Джобс, Барак Обама, Богдан Ступка...

Назви та імена власні — в російській транскрипції Николай, а не Мыкола, Ровно, а не Ривне, Фрейд, а не Фройд, Хайдеггер, а не Гайдеггер тощо. Виняток — коли людина наполягає, наприклад — Макс Нефьодов (а не Нефёдов).


6.3. Назви міністерств, відомств, підприємств і банків
Повні назви пишемо тільки при першій згадці в тексті. Наприклад: Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, далі за текстом — Мінекономіки. НАК "Нафтогаз України" — Нафтогаз.


6.4. Закінчення
Три рази, гривня, гривнею, гривню. У 1980-му і 1990-го або 1980 році і 1990 року (не треба писати і закінчення, і слово рік — у 1980-му році).
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6.5. Цифри
Порядкові числівники. 1-10 — прописом (зокрема “півтора року”). Від десяти — цифрою з нарощуванням (11-й поверх, 58-ї дивізії, 1920-го, 2000-й, 48-го розміру). Століття — римськими (V століття, ХІХ століття).
Якщо мова йде про тисячі, то пишемо тільки цифри 190 000, 5640.
Цифри більшого порядку — мільйони і вище скорочуємо 1,3 млн, 554 млрд, 5 трлн (без крапок у кінці скорочень).
Спрощуйте і округляйте (до двох знаків після коми) цифри — близько 10 млн замість 10 000 015, або 10,25 замість 10,249813.


6.6. Валюти
Гривня — грн (без крапки).
Американський долар — $ (перед цифрою).
Євро — євро.
Фунти стерлінги — 125 фунтів стерлінгів (першого разу, потім — просто фунтів).


6.7. Лапки
У лапки беруться
ТІЛЬКИ дослівні цитати, індивідуальні (умовні) назви, клубів "Втрачений рай", кораблів "Адмірал Нахімов", ресторанів, санаторіїв, пансіонатів, наукових праць, літературних творів, фільмів, вистав.

У лапки не беруться
Метафори, назви не умовного характеру (Одеський політехнічний інститут, Львівський технічний університет, Українська міжбанківська валютна біржа); складноскорочені назви (МТС, Дніпрогес, Київенерго); назви газет, журналів, телеканалів, інформагенцій, радіомереж і телеканалів (Відомості, Комерсант, радіо Свобода, ВВС, CNN, Bloomberg...); марки техніки, зокрема стали загальновживаними (iPhone, iPad, ВАЗ, Ту-154, Боїнг, жигулі, ланос).

Назви компаній і банків беруться в лапки тільки при повному (офіційному) написанні з формою власності. Наприклад: ПАТ "Укрзалізниця", далі за текстом — Укрзалізниця. АТ КБ "ПриватБанк" — ПриватБанк.

Такий самий принцип з іншими назвами — Партія Свобода, але якщо повністю офіційна назва — ВО "Свобода". Організації — Некомерційне громадське об'єднання "Центр.ua" (або НДО "Центр.UA", але в Центр.ua).


Редкодекс підписали

Генеральний директор і співвласник Ligamedia (ТОВ «Лігабізнесінформ»)
Дмитро Бондаренко

Операційний директор Ligamedia
Наталія Котенева

Головний редактор Liga.net
Борис Давиденко

Редактори, які контролюють дотримання редкодексу журналістами
Андрій Самофалов, Петро Шуклінов, Ірина Андрейців, Дмитро Фіонік

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Актуальна версія редкодексу від 1.11.2020
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