― До цього літа я вважала себе аполітичною. «Опозиція» було лайливим словом. Я навіть не пам'ятаю, чи колись голосувала на виборах. Казала, що маю соціальну і культурну позицію, хочу розвивати білоруську літературу і мову, але політика ― це щось брудне і шкідливе. Взимку я почала працювати в PEN-клубі секретаркою, а це ― осередок активізму. І хоч я працюю на півставки, по чотири години на день, роботу не можна просто залишити в офісі. Я не планувала займатися правозахистом чи активізмом, але мене затягнуло.



У травні-червні почалися суди над затриманими на мітингах. Я побачила пост друга із закликом прийти під суд підтримати мітингувальників ― і вперше пішла до людей, яких ще й не знала. Потім ще раз, і ще ― і зрозуміла, що це треба робити. Бо в Білорусі ми почуваємося безправними, нас гноблять, карають ні за що, ніби малих невдячних дітей. Будь-яка вахтерка скаже тобі, що ти ― ніхто. І коли я була під судом, куди мене протиправно не впустили, я вперше в житті відчула, що більше не хочу такого ставлення до себе. Я відчула, як у мені прокидається свідома громадянка, яка може не тільки пости у Facebook писати. І тоді я написала першу в житті скаргу в РУВД на те, що порушили моє право потрапити всередину суду.



На цих виборах я буду спостерігачкою на мінській дільниці від організації «Чесні люди» ― нам надав скерування Білоруський гельсінський комітет. Я пройшла онлайн-курс, послухала кілька лекцій, завантажила посібник і маю допомогу в наших спільних чатах. Незважаючи на акредитацію, на місце голосування мене не допускають. Я сиджу в коридорі і рахую, скільки людей зайшли до кабінету проголосувати ― у нас почалися дострокові голосування 4 серпня. Моє завдання ― порівнювати наприкінці дня, скільки людей зайшли і скільки проголосували, щоб не підкидали зайвих бюлетенів. Поки що два дні цифри співпадають. Крім мене на дільниці є провладні спостерігачі. Всього на ці вибори зареєструвалися тисячі незалежних спостерігачів ― влада вже не знає, що з нами робити, тому просто не впускає на територію дільниць. Але насправді мені пощастило, адже інших спостерігачів затримує міліція, їх можуть побити і вигнати працівниці виборчих дільниць. А на сам підрахунок голосів впускають тільки провладних спостерігачів. Я піду спостерігати за виборами в основний день голосування, хоч і розумію, що це не має сенсу.



Майже всі, хто приходить на дострокові голосування ― пенсіонери. Вони не обізнані, що голосувати треба тільки в основний день, щоб ускладнити фальсифікації. Наприклад, уже бували випадки, коли на дільниці було 30 людей, а у протокол комісія записала, що 120. Зазвичай на виборах у Білорусі низька явка, але цього року я бачу, як голосувати хочуть ті, кого раніше це не цікавило.

