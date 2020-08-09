Велику роль в об'єднанні людей зіграло те, що арештовані опозиційні кандидати не були активістами. Наприклад, Віктор Бабарика ― філантроп і меценат, Валерій Цепкало ― бізнесмен, який працює з ІТ. По-перше, вони зацікавили політикою тих, хто раніше не мав до неї стосунку, але підтримував саме їх. По-друге, якщо ув'язнення опозиційних поетів сприймалося як щось звичне, то коли за ґратами опинилися Цепкало і Бабарико, люди зрозуміли, що посадити можуть будь-кого взагалі ні за що. Також важливо, що з'явилися організації, що пояснили бюрократію простими словами. Старі методи опозиції ― лозунги, промови ― не подіяли б.
Кажуть, що білоруси ― терплячий народ. Але у кожного терпіння є межа. І зараз ми дійшли до неї. Я вірю в краще, і навіть якщо цього разу нічого не вийде ― вдасться наступного. Люди почали розуміти, що їх обманюють ― і велику роль у цьому відіграв коронавірус. Держава «забула» про медиків і хворих. Людям довелося місяцями волонтерити, шукати ліки й апарати, збирати гроші і шити маски, бо держава нічого не робила для порятунку своїх громадян.
На мітинги ми ходимо в масках, з антисептиками, я намагаюся тримати дистанцію від решти. Але Лукашенко провів парад 9 Травня, проводить концерти в регіонах і зібрання ― у таких випадках державі байдуже, що люди захворіють після заходу. Натомість ми виходимо, щоб такого ставлення до нас більше не було ― навіть якщо це небезпечно.
Зараз у нас виник рух Культпротест. Це спільнота режисерів, письменників, акторів, музикантів і поетів, які записують протестні треки, звернення, організовують протестні читання віршів. На одному з читань «Віршів солідарності» з України долучилися Олена Степаненко і Сергій Жадан. У PEN-клубі ми записували серію відеозвернень білоруською й англійською, нас підтримали американські колеги. Пишуть вірусні смішні пісні, вірші, кавери. Зрештою, мистецтво має свою силу.
Це показала і ситуація з безкоштовними концертами в «день тиші». По всій країні хотіли організувати концерти в підтримку Лукашенка з білоруськими, російськими й українськими зірками. З України, наприклад, запрошували Тіну Кароль і Олега Винника. Йому сказали, що виступ запланований до тисячоліття Бресту, хоча цю дату святкували минулоріч ― навіть пам'ятник поставили. Багатьом не пояснювали, чому їх запрошують. Ми з активістами і митцями відразу почали писати українським і російським артистам, пояснювати, чому не варто приїжджати, у соцмережах їх просили відмовитися від концерту. Врешті від цих концертів відмовилися, але жодної офіційної інформації про скасування не було. А ці концерти теж могли б бути ціною нашої свободи й солідарності.
Я знаю людей, що голосуватимуть за Лукашенка, бо хочуть миру. Вони кажуть: «Ти що, хочеш, щоб було, як в Україні?!». А я хочу. І я знаю, що нам не треба боятися, бо замість нас ніхто нічого не змінить ― Лукашенко сам у відставку не піде.
Уже після розмови з Дашею стало відомо, що міліція затримала її хлопця, що був спостерігачем на виборах. Адвоката до нього не пускають.