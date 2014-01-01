Майдан Революция достоинства Хроника свержения диктатуры

Начало протеста Все началось 21 ноября 2013 года, когда Виктор Янукович решил заморозить переговоры об ассоциации с ЕС. Тысячи украинцев, возмущенные ложью властей, вышли на Майдан. Тогда никто еще не знал, что предстоит четыре месяца жестокой борьбы - не только с режимом Януковича, но и с его кремлевским покровителем. А для европейской интеграции понадобится полная смена власти и сотни смертей.

Молодежь и средний класс собрались на Евромайдане. Лозунг первых дней протеста: «Янукович — подпиши» (соглашение об ассоциации с ЕС)

В первые дни протестов требования отставки правительства и досрочных президентских выборов не звучали

Майдан был мирным и, скорее напоминал перформанс, а не политическую акцию

Мирный характер протеста у многих порождал иллюзию о том, что диалог с Януковичем-Азаровым возможен.

После недели мирных протестов стало очевидно, что власти не собираются обращать внимание на мнение граждан

Студенты стали самой активной частью протестного движения. Попытки политиков возглавить процесс поначалу вызывали отторжение. 22-23 ноября Евромайданы начали появляться по всей стране. Вслед за этим появились и первые палатки, первые постановления судов о запрете акций, силовые разгоны и увольнения журналистов за правду о Майдане. В стране нарастала цензура.

Причины Майдана

Ложь и отказ от ЕС Узурпация власти Януковичем и Семьей Тотальная коррупция Милицейский беспредел Цензура и подавление гражданских свобод Репрессии против оппозиции

24 ноября. Европейская площадь. Свыше 100 тысяч человек 24 ноября. Европейская площадь. Свыше 100 тысяч человек

После недели протестов стало очевидно, что в отношении режима Януковича нужны политические действия. На Европейской площади 24 ноября оппозиционные политики организовали второй Майдан, а затем собрали стотысячный митинг. Это был первый по-настоящему массовый митинг с требованием к Януковичу вернуть страну на путь в ЕС. Все громче звучал лозунг 2004 года: «Банду — геть!»

Цитаты с Майдана:

Андрей Парубий в ночь с 21 на 22 ноября: Мы запомним эту ночь. Вместе разбудим Киев. Киев - на Майдан! журналист Татьяна Мельниченко 22 ноября: Меня уволили. Поставила в эфир информацию о выходе людей на Майдан. Я ни о чем не жалею Юрий Луценко 24 ноября: Просьба к студентам: давайте применим оружие, которого нет у оппонента – смех и креативность. Смейтесь над властью! Будьте собой и ничего не бойтесь. Мы будем бороться до победы

24 ноября Европейская площадь не смогла вместить всех желающих

В Киев приезжают политики ЕС, чтобы поддержать Майдан. На фото – Ярослав Качиньский

Первый поход людей к АП, Раде и Кабмину. Первое массовое столновение с силовиками

В Мариинском парке власти оперативно организовали альтернативную ТВ-картинку - Антимайдан

27 ноября масштабные митинги в разных городах Украины. Янукович улетает в Вильнюс, где окончательно хоронит соглашение с ЕС. Когда журналисты встретили на одной из центральных улиц города главу МИД Польши Радослава Сикорского, тот лишь грустно сказал: "Ваш президент выбрал Россию".

Янукович в Вильнюсе лгал европейским лидерам: дело не в шантаже Путина, а в экономике Янукович в Вильнюсе лгал европейским лидерам: дело не в шантаже Путина, а в экономике

Студенческие объединения обращаются к Януковичу с письмом. Они просят передумать. «Президент рассмотрит письмо и предоставит публичный ответ», - обещал глава АП Левочкин. Ответ прозвучит очень скоро. Весь день накануне 29 ноября власть свозит тысячи силовиков в центр Киева. Когда Янукович возвращается в Украину без соглашения об ассоциации, Майдан принимает резолюцию: президент должен уйти вместе с правительством и парламентом. И ровно в 04:00 30 ноября начинается жестокий разгон студенческого Евромайдана.

Силовики били даже женщин и немногочисленных пожилых протестующих. Страшные кадры облетели мир. После этого стало понятно, что главный вопрос Майдана - полная смена власти, а не только евроинтеграция. На следующий день началась Революция Достоинства.

Схватка с режимом Разгон студентов поднял страну. Майдан начал создавать Самооборону, куда в течение недели записалось почти 4000 человек. 30 ноября на Михайловской площади до 100 тысяч человек. Главное требование - отставка президента. Один за другим от Януковича отворачиваются соратники и олигархи, распадаются фракции Партии Регионов в областях. Янукович теряет рычаги подавления протестов. Начинается затяжной период позиционной борьбы Майдана и власти. Команда Януковича пускает в ход все – похищения активистов, привлечение криминала и титушек для избиения демонстрантов, поджоги автомобилей и устрашение киевлян. Почти тотальная поддержка столицы снова становится решающим фактором революции. На Майдане начинается еженедельные воскресные вече. 1 и 8 декабря в центр Киева выходят от пятисот до восьмисот тысяч человек. 1 декабря Майдан берет под контроль КГГА, Дом Профсоюзов, Украинский Дом. Начинается сооружение баррикад по всему центру Киева и в правительственном квартале. 8 декабря в Киеве снесен памятник Ленину. Начался ленинопад по всей стране.

30 ноября. После разгона на Михайловскую площадь вышло до 100 000 человек 30 ноября. После разгона на Михайловскую площадь вышло до 100 000 человек

Лица Майдана

Андрей Парубий Руслана Лижичко Михаил Гаврилюк Татьяна Черновол Лидер Самообороны Майдана, сыгравшей ключевую роль в силовой защите участников акций протеста В самые отчаянные моменты революции не покидала сцену и пела гимн С достоинством выдержал публичное унижение силовиков на Грушевского. Видео с Гаврилюком, возможно, включило обратный отсчет для команды Януковича у власти. На Майдане появилась ярость и ненависть Ее персональная жертва вдохновила других на сопротивление Евгений Нищук Владимир Парасюк Сергей Нигоян Олег Мусий Даже в самые тяжелые минуты умел поддержать людей на Майдане Вовремя сказанные слова способны менять ход истории Один из первых погибших Небесной сотни Координатор медслужбы Евромайдана. Вместе Ольгой Богомолец сохранили множество жизней Медик Волонтер Боец Самообороны Журналист Они рисковали собой, спасая других Они пожертвовали привычным укладом жизни ради всеобщей победы Каждый день вступали в схватку с Беркутом и титушками Сотни журналистов были избиты силовиками и титушками, но продолжали делать свою работу

1 декабря. На Майдане и смежных улицах собралось не менее 500 тысяч человек 1 декабря. На Майдане и смежных улицах собралось не менее 500 тысяч человек

1 декабря силовиков вытесняют с Майдана. Революционеры начинают установку баррикад. Под контролем Майдана - Дом профсоюзов, КГГА, Октябрьский дворец. Часть людей идут к АП на Банковую, где происходит новое массовое избиение людей. «Беркут» жестоко избивает десятки журналистов. Сопротивление нарастает. 4 декабря силовики строят баррикады в правительственном квартале, чтобы заблокировать продвижение Майдана. Власть массово открывает уголовные дела против активистов. Столкновения на улице Банковой 1 декабря Столкновения на улице Банковой 1 декабря

8 декабря вече на Майдане. До 800 тысяч демонстрантов 8 декабря вече на Майдане. До 800 тысяч демонстрантов

Власть проводит на Европейской площади свой митинг - не меньше 200 тысяч человек свезли со всей страны. К вечеру площадь пуста. В ночь с 10 на 11 декабря власть предпринимает попытку разгона. К пяти утра на площади 15 тысяч человек, к девяти - до 50 тысяч. Попытка штурма Майдана и КГГА отбита. Силовики вынуждены отступить. Янукович призывает Майдан к переговорам. Условие оппозиции: отпустить задержанных; уволить главу МВД; убрать силовиков с улиц. Европарламент принимает резолюцию в поддержку Евромайдана. Кабмин торгуется с РФ и ЕС, требуя миллиарды евро. Появляется новый метод протеста - Автомайдан. Активисты начинают блокировать автобусы силовиков, появляться под резиденциями людей Януковича. Ставка власти на игнорирование и вымораживание Майдана проваливается. Лидеры оппозиции ездят на круглые столы, но они не приносят результатов. Бои на Майдане в ночь с 10 на 11 декабря Бои на Майдане в ночь с 10 на 11 декабря

После штурма 11 декабря, Майдан обрастает внушительными баррикадами После штурма 11 декабря, Майдан обрастает внушительными баррикадами

Михаил Саакашвили: Путин пытается провести рейдерский захват суверенного государства Украина. Но я верю, что путь Украины один – Европейский Союз Сергей Михалок, группа Ляпис Трубецкой: Привет из Беларуси! Мы смотрим на вас с уважением, восторгом и восхищением. Своим примером вы показали, что с помощью мужества, героизма и солидарности можно бороться не только за свои права, но и дать отпор государственному и полицейскому беспределу Патриарх УПЦ КП Филарет: Сказали народу о том, что идем в Европу. Обманули. Как можем строить страну на обмане? ... Разгоните этих людей - на улицу выйдет еще больше

Янукович и Путин в Кремле 17 декабря Янукович и Путин в Кремле 17 декабря

17 декабря Майданы появляются во всех крупных городах Украины. Янукович и Путин проводят тайные переговоры в Кремле, российский диктатор дает украинскому коллеге политическую подачку - очередную скидку на газ и трехмиллиардный кредит. Репрессии и похищения активистов нарастают. Похитителями убит Юрий Вербицкий, Игорь Луценко едва выжил. В ночь с 24 на 25 декабря жестоко избивают Татьяну Чорновол. Когда 28 декабря оппозиция говорит о президентских выборах в 2015 году, Майдан требует досрочных выборов немедленно. 29 декабря Автомайдан устраивает самую масштабную акцию – несколько сотен автомобилей и тысячи людей отправляются в Межигорье к Януковичу, что не позволяет диктатору игнорировать майдан. К 8 января от поджогов и избиений пострадали больше 20 активистов в разных областях. В ночь на 11 января происходи во многом переломныя схватка с «Беркутом» возле Святошинского суда в Киеве. Автомайдан и Самооборона блокируют силовиков и требуют снять маски. Большинство бойцов «Беркута» подчиняется и проходят коридором позора. Теперь ясно: силовики не смогут безнаказанно избивать демонстрантов.

Татьяна Черновол Юрий Луценко

12 января титушки снова в Мариинском парке: «Мы типа за порядок». Автомайдан впритык подбирается к резиденции Януковича – до Межигорья 300 метров. 15 января оппозиция публикует план власти по разгону Майдана с использованием спецподразделения СБУ «Альфа» и консультантов ФСБ России.

Схема обороны Майдана

Депутаты руками голосуют за «законы 16 января» - делают всю страну преступниками Депутаты руками голосуют за «законы 16 января» - делают всю страну преступниками

16 января под прикрытием силовиков и титушек Рада руками и без подсчета голосов принимает несколько законов. Документы ужесточали преследование Майдана и освобождали от ответственности силовиков за события 29-30 ноября и 1 декабря. Депутаты Януковича также ввели уголовную ответственность за сбор информации о силовиках. Этот пакет законов получил название "диктаторского" и резко повысил интенсивность противостояния. Ядро Майдана, понимая, что обратного пути нет, перешло в наступление 19 января на улице Грушевского. Бои на "Груше" дали ясно понять: бескровного отстранения Януковича от власти не будет. Режим готов на все.

Улица Грушевского в огне Улица Грушевского в огне

Падение диктатуры Милиция на Грушевского открывает огонь из травматического и помпового оружия. Нарастает массовый террор против активистов: похищают десятки людей. Оппозиция ходит на переговоры к Януковичу. Футбольные ультрас присоединяются к революции, впервые в боях на Грушевского заявляет о себе Правый сектор. На "Груше" демонстранты впервые применяют горящие шины, которые становятся одним из символов сопротивления.

Улица Грушевского на три недели становится эпицентром противостояния Улица Грушевского на три недели становится эпицентром противостояния

Сергей Нигоян Михаил Жизневский Юрий Вербицкий

22 января в ходе разгона митинга на Грушевского силовики убивают выстрелами в голову и сердце Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, публично издеваются над Михаилом Гаврилюком. Вскоре в больнице скончался Роман Сеник. США вводят санкции. Майдан захватывает Минагрополитики, Минэнерго, Минюст. Два последних под угрозой введения ЧП освобождают. 28 января премьер Николай Азаров подает в отставку. Рада отменяет скандальные законы и принимает закон об амнистии. Начинается отсчет 15 дней, отведенных Майдану на освобождение зданий, чтобы амнистия вступила в силу.

Барак Обама: Это не соревнование между Россией и США. Речь идет о желании получить основные свободы - свободу слова, свободу собраний, прозрачные и честные выборы, фундаментальные права. Но Путин имеет другой взгляд по этим вопросам Лия Ахеджакова: Горжусь украинцами. В России это невозможно. У нас уровень человеческого бесстрашия значительно ниже. Пусть учится Россия, как люди до последнего стоят. Святослав Вакарчук: На Майдане сейчас стоят тысячи людей - старенькие дедушки и бабушки, студенты, интеллигентные женщины в дорогих пальто, священники, люди разной веры и национальности. Эти люди готовы стоять до последнего. Потому что им важно их достоинство. Вы всех хотите их уничтожить?

Позиционные столкновения на Грушевского продолжались до 16 февраля Позиционные столкновения на Грушевского продолжались до 16 февраля

16 февраля оппозиция выполняет условия амнистии: освобождает проезд на Грушевского и здание КГГА. Кажется, что мирное решение возможно. Но 18 февраля центральные улицы в огне: мирный марш к парламенту с требованием вернуть Конституцию 2004 года оборачивается массовой бойней. Обе стороны стреляют из травматического оружия. На Институтской и в Мариинском парке Беркут и титушки калечат людей. Силовики отбрасывают самооборону с Грушевского, Институтской, из Октябрьского дворца и начинают кровавый штурм Майдана. Власти объявляют в центре Киева антитеррорестическую операцию и пытается зачистить площадь. Загорается Дом профсоюзов. Больницы Киева переполнены. Ночь на 19 февраля стала самой тяжелой в обороне Майдана. Силовики были остановлены в 300 метрах от сцены. От полной зачистки Майдан спасли свежие сотни Самообороны из Львова, Тернополя, Волыни. 19 февраля министр обороны Лебедев пытается отправить в Киев днепропетровских десантников, а СБУ открывает дело против оппозиционеров за попытку захвата власти. Число погибших увеличилось до 26 человек. Из них десять - сотрудники МВД.

20 февраля силовикам выдают огнестрельное оружие и боевые патроны. Несколько групп снайперов открывают огонь по демонстрантам, которые пытаются продвинуться вверх по Интститутской к правительственному кварталу. Митингующих убивают точными выстрелами в голову и сердце. Самооборона и Правый сектор требуют от МВД прекратить огонь. Число жертв стремительно растет – 75 человек.

Застреленные силовиками митингующие на Майдане Застреленные силовиками митингующие на Майдане

21 февраля в полночь лидеры оппозиции, при посредничестве политиков ЕС проводят переговоры с Януковичем. В результате подготовлено соглашение: досрочные выборы президента, парламента, а также возврат к Конституции 2004 года.

21 февраля Янукович и оппозиция заключили соглашение 21 февраля Янукович и оппозиция заключили соглашение

После провального, но кровавого штурма Майдана начала сыпаться силовая вертикаль режима. Замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский подает в отставку. Окружение Януковича начинает бежать из Украины. Относительное затишье в центре Киева 19 февраля сменяется новым побоищем. 20 февраля при попытке Самообороны вернуть Октябрьский дворец и баррикады на Институтской силовики начинают расстреливать активистов из снайперских винтовок и автоматов. Общее число жертв стремительно выросло до 102 человек. Министр внутренних дел Захарченко признал, что отдал приказ на выдачу и применение огнестрельного оружия. Цель – якобы прикрыть отступление безоружной милиции (среди сил МВД -16 погибших за все время противостояния). Вечером 21 февраля на Майдане собирается больше ста тысяч человек. Люди прощаются с погибшими и именно тогда впервые погребальная песня "Плине кача" становится одним из атрибутов Майдана. Парламент восстанавливает действие отдельных положений Конституции 2004 года, отстраняет главу МВД Захарченко. Майдан не соглашается и устами сотника Парасюка выдвигает ультиматум: если Янукович не уходит в отставку немедленно, начинается штурм правительственного квартала. Сделка лидеров оппозиции с Януковичем о возврате Конституции 2004 года и досрочных президентских выборах в конце 2014 года категорически не устраивает большинство активистов. Милиция и внутренние войска в Киеве, брошенные командованием, не готовы, в отличие от Самообороны и киевлян, стоять до конца, они деморализованы и начинают беспорядочный отход из центра столицы. Несколько десятков силовиков попадают в плен демонстрантов. Депутаты от оппозиции спасают от расправ бойцов Беркута, солдат и офицеров ВВ.

Парасюк: Зек має піти геть! Парасюк: Зек має піти геть!