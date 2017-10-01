Як сліпий з глухим: як влада й опозиція ведуть публічний діалог із важливих для України питань

Спойлер: майже ніяк! VoxCheck спроектував публічну дискусію між президентом і опозицією. Остання часто доречно критикує владу, але робить це недолуго. Президент такі нападки ігнорує та віддає перевагу комфортним для нього темам

Чи існує в Україні публічний діалог між президентом та його політичними опонентами? Пересічному глядачу або читачу ЗМІ, найімовірніше, здається, що ні.

Петро Порошенко у публічних виступах ніколи не згадує Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Юрія Бойка та інших політиків. А якщо і звертається до своїх опонентів, то як до безіменних критиканів та п’ятої колони.

Риторика опозиційних політиків більш президенто- та владо-сфокусована, але здебільшого персональні звернення містять огульну критику в стилі «влада Порошенка довела народ до зубожіння».

У більш конструктивному політичному процесі все має виглядати трохи інакше — опозиція вишукує недоліки в роботі влади й аргументовано критикує, вимагаючи звітування. Влада, якщо її цікавить перемога на виборах, змушена не менш аргументовано відповідати.

Ми спробували уявити публічну дискусію між президентом і його політичними опонентами на важливі для країни теми.

Виявилося, якщо співставити твердження політиків, виходить майже діалог. Віртуальний. Щоправда, конструктивним його назвати складно: сторони явно не чують одна одну.