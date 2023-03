Як сліпий з глухим: як влада й опозиція ведуть публічний діалог із важливих для України питань

Міхеїл Саакашвілі, 24 лютого 2016

Правда

Йдеться про два рейтинги — Index of Economic Freedom та Doing Business. У першому Україна 2016 року (коли Саакашвілі про це сказав) була на 162 місці, а Грузія — на 23-му, і за останні кілька років Грузія майже не змінила позицій. У рейтингу Doing Business Україна дійсно посіла 83 місце 2016 року. Але наступного року ми просунулися у рейтингу — про що одразу повідомив президент.