“Перші люди” – це подкаст про українців, які перші не тільки в Україні. Щотижня редактор LIGA.net Борис Давиденко розмовляє з українськими підприємцями, науковцями та митцями, які досягли успіху на світовому рівні.

Імена деяких героїв краще відомі у Кремнієвій долині, ніж на печерських пагорбах, і ми хочемо це виправити. А також розібратися, як влаштований їх успіх, і що ховається за піарним фасадом перемоги.