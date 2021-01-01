 
Подкаст LIGA.net

“Перші люди” це подкаст про українців, які перші не тільки в Україні. Щотижня редактор LIGA.net Борис Давиденко розмовляє з українськими підприємцями, науковцями та митцями, які досягли успіху на світовому рівні.


Імена деяких героїв краще відомі у Кремнієвій долині, ніж на печерських пагорбах, і ми хочемо це виправити. А також розібратися, як влаштований їх успіх, і що ховається за піарним фасадом перемоги.

“Перші люди” – це подкаст про українців, які перші не тільки в Україні. Щотижня редактор LIGA.net Борис Давиденко розмовляє з українськими підприємцями, науковцями й митцями, які досягли успіху на світовому рівні.


Імена деяких героїв краще відомі у Кремнієвій долині, ніж на печерських пагорбах, і ми хочемо це виправити. А також розібратися, як влаштований їх успіх, і що ховається за піарним фасадом перемоги.

Слово автора
Ми запустили подкаст “Перші люди”, в якому я – редактор LIGA.net Борис Давиденко – cпілкуюсь з українцями, які досягли успіху на глобальному рівні.

Чому для мене це важливий проєкт? Вважаю, що ми, українці, про себе набагато гіршої думки, ніж є насправді. Невіра в себе породжує недовіру до інших. Успішний? Отже, купив, вкрав, пощастило з батьками. Ви не помічали, що в Україні майже немає довготермінового успіху. Якщо людина стабільно має класний результат у будь-якій царині, то значна частина суспільства починає девальвувати її успіх: вигадує вади, залюбки вірить фейкам, воліє знецінювати досягнення.

У такій атмосфері “підкорювати зірки” – невдячне завдання. Мені це не подобається. Я знайду і поговорю з десятками українців, чий успіх неможливо взяти під сумнів – він визнаний у світі. Вони створюють продукти та послуги, які завойовують світові ринки, їхні наукові здобутки цитують тисячі вчених, а витворами мистецтва захоплюються у Лондоні, Токіо, Нью-Йорку.

Певен, їх приклад надихне сотні наших співвітчизників на звершення і переконає тисячі скептиків, що українці круті, талановиті та конкурентоздатні. І для визнання успіху не треба залишати країну.

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Перший випуск – Паша Вржещ, співзасновник та директор креативного агентства Банда
  • Де брати творчу енергію. Спойлер сон та медитація.
  • Як керувати самими творчими людьми країни. Культура рулить.
  • Де народжуються ідеї і як їх продавати дорожче всіх в країні. Справа в психології.
  • За що Паша цінує хейтерів і головна порада Зеленському.
  • Приват VS Mono: як одночасно працювати з заклятими конкурентами.
Текстова версія подкату: Я самозванец, у которого получилось: Из чего состоит Банда и Паша Вржещ

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