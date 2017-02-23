«Дело в том, что по статье 25 Конституции Украины мы не имеем права выдать его США, если он доберется до Украины. А это было бы политическое землетрясение, - говорит он. - Оппоненты тут же начнут пиар на том, что «Порошенко прячет Фирташа от западного правосудия». Собеседник также заверил, что никакого компромата на президента у Фирташа нет. «Все, что он мог сказать - уже сказал. Если его посадят, Банковой будет только легче», - говорит чиновник.

