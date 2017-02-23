Как уроженец Тернопольской области заработал репутацию одного из самых скандальных бизнесменов Европы
помидоров
Евгений ГОЛОВАТЮК
23.02.2017
от
до
ТЮРЬМЫ
21 февраля Высший земельный суд Вены разрешилэкстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, представляющей интересы Штатов. Первую инстанцию выиграла защита Фирташа в 2015 году.
Бизнесмена арестовали в Вене 12 марта 2014 года. Арест провело австрийское подразделение COBRA. "Это произошло, когда он намеревался заплатить за покупки в элитном магазине Louis Vuitton в Золотом квартале Вены. Стоимость сумок, юбок и ювелирных украшений составляла €75,51 тысяч – умеренная сумма как для господина Фирташа", - написало позже австрийское издание Format.at.
Поводом для ареста стал запрос ФБР, которое подозревает Фирташа в подкупе индийских чиновников для получения лицензий на добычу титана в штате Андхра-Прадеш. Американские правоохранители расследовали «дело Фирташа» девять лет.
Уже 21 марта 2014 года бизнесмен вышел под рекордный для австрийской юстиции залог в €125 млн, который внес российский бизнесмен Василий Анисимов, близкий друг Аркадия Роттенберга. Последний входит в ближайшее окружение Владимира Путина. И Роттенберг и Фирташ сделали свое состояние на газовом бизнесе.
Благодаря своим связям в высших эшелонах украинской и российской власти, Фирташ на протяжении 20 лет строил бизнес-империю.
Утром 20 апреля 2011 года возле входа в киевскую гостиницу Турист припарковалось три бронированных автомобиля CADILLAC. Из каждой машины вышли несколько охранников в одинаковых черных костюмах. Под пиджаками просматривались профили автоматов Uzi.
На втором этаже в конференц-зале гостиницы к тому времени находились в ожидании более 50 человек – журналисты, руководители и собственники крупных химических предприятий, и еще около 10 телохранителей с автоматическим оружием. Запланированное заседание Союза химиков Украины не могло начаться без почетного гостя – Дмитрия Фирташа.
Из окруженного охранниками бронированного эскорта одновременно вышли три человека, визуально похожих на Фирташа и зашли в холл гостиницы. Спустя несколько минут в конференц- зал вошел Дмитрий Фирташ. Один.
К тому времени украинский бизнесмен уже был публичной респектабельной персоной. Он возглавлял Федерацию работодателей Украины, посещал крупные промышленные предприятия, читал лекции для студентов.
Увидеть в Фирташе человека, который прошел все девять кругов бизнеса 90-х, можно было только по количеству охраны. Бодигарды сопровождали предпринимателя на всех публичных и непубличных мероприятиях, в том числе на инаугурации президента Виктора Януковича в 2010 году.
Начало
На фото - одна из гигантских теплиц Фирташа. Но начиналось все скромнее
Помидоры Фирташа
Одним из богатейших бизнесменов Украины Фирташ стал еще к середине 2000-х годов. Он владел азотными предприятиями в Таджикистане и Эстонии, был совладельцем Ривнеазота, зарабатывал миллиарды на перепродаже газа в Украину и Европу. Несмотря на это о нем знали немногие. Свой бизнес он сделал на связях и умении договариваться с нужными людьми.
Будущий газовый олигарх родился 2 мая 1965 года в селе Синьков Тернопольской области в семье бухгалтера и водителя. До 17 лет вместе с родителями выращивал помидоры в теплицах и продавал их в Прибалтику.
После службы в армии Фирташ не смог поступить в ВУЗ и переехал в Черновцы, там он впервые женился и продолжил заниматься мелким предпринимательством – продажей помидоров, цветов, разведением песцов. В конце 80-х устроился водителем в пожарной части Черновицкой обувной фабрики.
В 1991 случилось переломное событие – начинающий коммерсант познакомился с предпринимателями Мариной и Зиновием Калиновскими. Это знакомство предопределило его судьбу. Дмитрий Фирташ стал сначала одним из руководителей, а потом и совладельцем основанного Калиновскими предприятия КМИЛ. Компания торговала продуктами питания, соками, консервами.
Бизнес требовал развития, Фирташ поехал в Москву, и наладил там первые серьезные связи в деловых кругах. Бизнес КМИЛ разрастался, компания начала покупать небольшие производства, доходы выросли. Благодаря Калиновским Фирташ познакомился с российским предпринимателем Олегом Пальчиковым. С ним завязался новый бизнес - торговля водкой.
Пальчиков и Фирташ стали не только партнерами, но и друзьями. 2 января 1996 года в ресторане Европейский в Черновцах Фирташ получил огнестрельное ранение. В предпринимателя пустил пулю местный криминальный авторитет Олег Матиего, которому Фирташ предъявил претензии из-за отказа платить за счет в ресторане.
«Пальчиков первым подскочил к раненому, сорвал с него штаны и вставил два пальца в сочащуюся кровью рану, а пальцами другой руки заткнул выходную рану от пули», - описывает этот эпизод Украинская правда.
Бизнес-партнерство Пальчикова и Фирташа было долгосрочным. Они вместе торговали хлопком, товарами легкой промышленности, природным газом. Пальчиков позже стал представителем в Москве компании Eural Trans Gaz и дослужился до должности замглавы Газпрома. По квоте российского монополиста Пальчиков в 2004 году стал одним из директоров RosUkrEnergo, половиной которого владел Фирташ.
Первые проблемы с правоохранительными органами у Фирташа возникли в середине 90-х. Бизнесмен был задержан по подозрению в нелегальном ввозе спирта и провел в СИЗО около двух месяцев. Дело закрыли без предъявления обвинений.
В то время главное управление борьбы с организованной преступностью Черновицкой области возглавлял Иван Мирный. Он впоследствии возглавил личную охрану Фирташа, а позже попал в парламент по квоте так называемой «группы RosUkrEnergo». Первые подробности ранней биографии Фирташа впервые были опубликованы Украинской правдой в 2007 году.
Могилевич
Семен Могилевич - один из самых разыскиваемых людей в мире
Темная сторона
К концу 90-х бизнес КМИЛ разросся до огромных размеров. Компания поставляла в Туркменистан продовольствие, получая взамен природный газ. В этот период Фирташ знакомится отцом-основателем НАК Нафтогаз Украины Игорем Бакаем и Игорем Макаровым, владельцем газового трейдера Итера, который в тот период был основным поставщиком газа в Украину.
Будущий олигарх сделал ставку на торговлю голубым топливом. Сначала через Итеру, а позже самостоятельно через кипрскую High Rock Holdings. Именно тогда СМИ начали сообщать о связи между Фирташем и известным авторитетом украинского происхождения Семеном Могилевичем.
«Финансовым директором компании High Rock Holding был Игорь Фишерман, известный как правая рука Могилевича», - говорится в материалах Wikileaks.
Спустя несколько лет Фирташ вытеснил Итеру с украинского газового рынка. Судя по всему, это произошло не без помощи людей Могилевича.
«По словам Фирташа, он был (на встрече с Макаровым) вместе с начальником охраны Семена Могилевича, Сергеем Михасем (настоящая фамилия - Михайлов) из Солнцевской группировки и господином Авериным. Когда Макаров сказал Фирташу, что он получит назад свой бизнес с такой же легкостью, с какой Фирташ его забрал, Фирташ ушел со встречи цел и невредим. Благодаря своей хорошей репутации среди центральноазиатских бизнесменов он сохранил свою жизнь и свой газовый бизнес», - говорится в документах Wikileaks.
Против самого Могилевича тогда было заведено дело в США, он до сих пор разыскивается во многих странах Европы. Фирташ позже опровергал свое знакомство с ним.
В 2001 году в Венгрии появилась новая компания - Eural TransGas Kft (ETG), которая и стала преемником Итеры. Спустя год ETG монополизировала экспорт туркменского газа в Украину.
Работа Eural TransGas на газовом рынке была согласована как украинской, так и российской стороной. Главой Нафтогаза в 2001 году работал Юрий Бойко, нынешний лидер Оппозиционного блока. «Именно он свел Фирташа с руководством Газпрома», - рассказывал LIGA.net во время второй украино-российской газовой войны бывший топ-менеджер Нафтогаза. Впоследствии влияние Юрия Бойко будет одним из ключевых факторов развития газового бизнеса Фирташа.
RosUkrEnergo
На фото - Юрий Бойко и Алексей Миллер
Монопольный посредник
В 2004 году перед Оранжевой революцией в жизни олигарха начинается новый этап. Совместно с Газпромом и своим партнером Иваном Фурсиным он создает компанию RosUkrEnergo. Официально 50% компании принадлежало Газпромбанку, другие 50% - австрийской Raiffeisen Investment AG (номинальный владелец). Имя украинских бенефициаров RUE – Фирташа и Фурсина – страна узнала лишь спустя несколько лет.
В Ялте в 2004 году в ходе встречи Леонида Кучмы и Владимира Путина были достигнуты договоренности о продаже всего газа в Украину через RosUkrEnergo. От Украины договор подписал глава Нафтогаз Юрий Бойко, от России и Газпрома - Алексей Миллер.
Официально сообщение Газпрома по этому поводу до сих пор доступно на сайте Газпрома, а фото, сопровождающее релиз российской компании стало символичным.
Позже, в августе 2004 года, Юрий Бойко получил звание Героя Украины за «выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии топливно-энергетического комплекса». Общие объемы поставок газа в Украину через RUE в 2005 году составили около 45 млрд кубометров. У посредника этот газ выкупал Нафтогаз.
Укргаз-Энерго
"ВАШ ВОНЮЧИЙ ГАЗ"
Виктор Ющенко сыграл в судьбе Фирташа не последнюю роль
Приход к власти Виктора Ющенко с новой командой в 2005 году не ослабил позиции RosUkrEnergo. Но сам Фирташ по-прежнему находился в тени – его имя было известно только посвященным.
В конце 2005 года Ющенко предложил перейти на рыночные отношения с Газпромом. Ставленник нового президента, глава Нафтогаза Алексей Ивченко, инициировал переговоры с Россией о новых условиях поставок газа. Резкое изменение политического вектора Украины привело к первой газовой войне между странами. С 1 января в прямом эфире Газпром прекратил поставки газа в Украину
Конфликт был исчерпан быстро. В ночь с 3 на 4 января стороны подписали новый договор, согласно которому монополия RosUkrEnergo была закреплена окончательно - посредник остался единственным поставщиком газа в Украину, а Газпром впервые вышел на внутренний рынок газа в стране.
В рамках договоренностей 2 февраля 2006 Нафтогаз и RUE на паритетных началах создали совместное предприятие Укргаз-Энерго (УГЭ), которое начало продавать газ промышленности – самому прибыльному сегменту рынка. Через долю в RosUkrEnergo Газпром владел 25% УГЭ.
Согласно документам Wikileaks, сохранить свои позиции на рынке газа Фирташу помог Виктор Ющенко. «Он (Фирташ) признал, что преданно служил неофициальным советником Ющенко во время напряженных переговоров по газу с Россией и политического кризиса, начиная с оранжевой революции 2004 года, - говорится в документах. - Он сообщил, что встречался с Ющенко на его даче три раза в течение последней недели по просьбе президента».
Ющенко свою связь с Фирташем отрицал. «Я не занимался вашим вонючим газом», - говорил он в 2009 году.
После публикации в Wikileaks доказательств, свидетельствующих о связях Фирташа и Ющенко, эта фраза стала мэмом среди украинских журналистов.
Фирташ вышел из тени только весной 2006 года. Raiffeisen Investment AG раскрыла реальных собственников газового посредника. 45% в RosUkrEnergo владел Фирташ, 5% - Иван Фурсин. Газпромбанк позже передал свою долю в трейдере непосредственно Газпрому.
«Фурсин мой давний партнер, которому принадлежит 10% во всех проектах», - говорил Фирташ в интервью российскому Forbes.
К тому времени ФБР вело уже два дела, которые касались Фирташа: о подкупе чиновников в Индии, и об отмывании денег Семена Могилевича.
Сейчас роль RosUkrEnergo в украинской газовой истории сложно переоценить. Именно благодаря этой компании Украина потеряла возможность самостоятельно закупать среднеазиатский газ и прочно села на газпромовскую иглу.
"На самом деле история с RUE была аккуратным российским захватом. Россия никак не могла подобраться к среднеазиатскому газу, а RUE дала зайти… Первым ходом в 2005 году благодаря мне он (Путин – Ред.) зашел в Среднюю Азию. Это мы его туда пустили, создав RUE, - рассказывал Фирташ Forbes. - Вторым ходом в 2009 году он нас похоронил. Он не имел прямого доступа к Украине, не имел прямого доступа к Средней Азии и получил его через нас».
Фирташ и Бойко
Политический партнер
В августе 2006 года, после развала оранжевой коалиции, новым министром энергетики стал Юрий Бойко, а правительство возглавил Виктор Янукович. Совместный бизнес Газпрома и Дмитрия Фирташа снова пошел в гору.
Укргаз-Энерго потеснила Нафтогаз на внутреннем газовом рынке, став монопольным поставщиком голубого топлива промпотребителям. Позже Укргаз-Энерго стала эксклюзивным импортером российского газа, покупая его у RUE вместо Нафтогаза на границе с Россией. Роль украинского холдинга сводилась к продаже газа населению по заниженным ценам.
С конца 2006 года Фирташ начал скупать газоснабжающие компании – облгазы. Сделкам содействовало Минэнерго, которое возглавлял Бойко.
Министерство создало государственное предприятие Укргазсети, в управление которого планировалось передать все газораспределительные трубопроводы частных облгазов.
Эксперимент начался с малой родины Фирташа - Черновцов. Тогда владельцем черновицкого облгаза (и еще семь газоснабжающих компаний) был Олег Бахматюк. Он сопротивлялся инициативе Минэнерго до последнего. Сейчас Бахматюк открыто признает, что вынужденно продал газовый бизнес. "У меня не было таких возможностей и веса, чтобы на том рынке присутствовать", - рассказывал он в интервью LIGA.net в 2016 году.
Компания Укргазсети давно ликвидирована. Но поставленная цель была достигнута. Фирташ и партнеры сейчас владеют более 20 облгазами. Газораспределительным бизнесом олигарха управляет Региональная газовая компания, созданная в 2010 году.
Как свидетельствует расследование Украинской правды, Бойко и Фирташ поддерживали доверительные отношения. В 2005 году бизнесмен уполномочил Бойко быть его представителем во всех государственных или негосударственных органах Украины и доверил политику управлять и распоряжаться своим имуществом.
«В 2006 году состояние Фирташа, по оценкам, составляло свыше $5 млрд, - говорится в отчетах посольства США, обнародованных Wikileaks. - Но большинство экспертов сходились во мнении, что Фирташ уменьшил настоящий размер своего состояния, который они оценивали в десятки миллиардов»
Тимошенко
Бизнес-враг
Юлия Тимошенко долго воевала с Фирташем, пытаясь потеснить его и реализовать свои интересы
Юлия Тимошенко – еще одна знаковая личность в биографии Фирташа. Они стали непримиримыми врагами в начале 2000-х. Будучи вице-премьером по ТЭК в правительстве Ющенко, Тимошенко пыталась избавиться от посредника при поставках газа. Такие же попытки Тимошенко предпринимала в 2005 и в 2008 годах, когда возглавляла исполнительную власть в Украине.
В 2008 году она вернулась в премьерское кресло. Нафтогаз возглавили Олег Дубина и Игорь Диденко. Новой команде монополист в лице Укргаз-Энерго был не нужен. За несколько месяцев импортером и поставщиком газа вновь стал Нафтогаз.
Весной 2008-го Кабинет министров по инициативе Тимошенко отменил решение о создании Укргаз-Энерго. Нафтогаз подал иск с требованием ликвидировать посредника. Хозяйственный суд Киева иск удовлетворил. Однако компанию так и не ликвидировали.
Тимошенко инициировала переход к прямым отношениям между Нафтогазом и Газпромом. Это привело ко второй газовой войне в 2009 году. Украина в новогоднюю ночь снова осталась без газа. Газпром также прекратил транзит топлива в Европу, обвиняя Украину в «воровстве».
Как и в 2006 году, выгоду от газовой войны извлекли Газпром и украинские бенефициары RosUkrEnergo. 19 января Нафтогаз и Газпром подписали два скандальных договора на поставку и транзит газа. Первый контракт предусматривал завышенную цену на топливо и условия «бери- или-плати», второй – сохранял льготные для Газпрома условия транспортировки топлива через Украину. Сейчас эти контракты оспариваются Украиной в Стокгольмском арбитраже.
Кроме этих соглашений были подписаны еще несколько договоров, которые позже обернулись одной из крупнейших афер в истории Украины.
Газпром в ходе переговоров не согласился на ценовые уступки по газовому контракту и стороны решили урегулировать вопрос за счет 11 млрд кубометров газа в украинских ПХГ. Это топливо принадлежало RosUkrEnergo.
Газпром как акционер RUE переуступил Нафтогазу право требования от швейцарского трейдера $1,7 млрд долга, или 11 млрд куб м газа в ПХГ по $153,9 за тысячу кубометров.
После того как RUE лишили газа, компания обратился в Стокгольмский арбитраж. В начале 2010 года президентские выборы выигрывает Виктор Янукович. Министерство энергетики снова возглавил Юрий Бойко. В июне 2010 года арбитраж обязал Нафтогаз вернуть RosUkrEnergo, то есть Фирташу и Газпрому, 11 млрд кубометров и еще 1,1 млрд в качестве неустойки.
Нафтогаз и государство не оказали какого-либо сопротивления. Все происходило мгновенно. В течение трех месяцев решение арбитража подтвердили все три украинские судебные инстанции. До середины 2011 года Нафтогаз благополучно выполнил предписание суда и вернул 12,1 млрд кубометров газа, которые купил у Газпрома, владеющего 50% швейцарской компании. Стоимость этого газа в нынешних ценах достигает $2,5 млрд.
Юлия Тимошенко и два чиновника (Нафтогаза и таможенной службы) сели в тюрьму по газовому делу.
Химическая атака
Политический патрон - Янукович
Янукович помог Фирташу вернуться в газовый трейдинг
В 2010-2011 годах Фирташ покупает три крупных химических предприятия: Северодонецкий Азот, черкасский Азот и горловский Стирол. В тот период цены на газ были очень высокими и химический предприятия несли убытки, рассказывал ЛИГЕ топ-менеджер одного из заводов, который сейчас принадлежит Фирташу.
«Премьер-министр Николай Азаров пообещал собственникам предприятий снижение цен на газ до $170/тыс. кубометров. Была достигнута устная договоренность, что химзаводы оплатят потребленный газ по льготной цене, но спустя год никакого решения принято не было, а Нафтогаз выставил рыночный счет, - говорит он. – К тому времени у предприятий (Северодонецкий Азот и черкасский Азот) были совокупные долги в размере почти 1 млрд гривен только за газ. Поэтому они и были проданы». Горловский Стирол был приобретен Фирташем у Николая Янковского еще в 2010 году.
Ostchem Фирташа становится единственным поставщиком газа для еще одного химического гиганта – Одесского припортового завода, принадлежащего государству. Ostchem также стала основным покупателем продукции ОПЗ для дальнейшего экспорта.
Таким образом, вне орбиты Фирташа остались только одно химическое предприятие в Украине – ДепроАзот, которым владеет Игорь Коломойский.
20 апреля 2011 года после заседания Союза химиков, Фирташ вышел к журналистам. В окружении камер бизнесмен объяснял, что не является монопольным игроком на украинском рынке удобрений. «Мы реально не являемся на этом рынке монополистами, как ни странно, - говорил Фирташ. - Мы пытаемся объяснить, но не все так просто получается. Потому что если брать в основе, то нет в этом смысла".
Несмотря на скупку активов, бизнесмен не торопился платить по долгам. К 2014 году общий объем задолженности химических предприятий Фирташа достиг 5,7 млрд гривень.
«Большинство этих долгов было накоплено до покупки Фирташем, - говорил на закрытой встрече топ-менеджер Нафтогаза. Украинский холдинг пошел в суд, который арестовал 499,1 млн кубометров газа в ПХГ, принадлежащих Фирташу. Такая тактика сработала. В сентябре 2015 года Ostchem и Нафтогаз согласовали графики погашения долга.
Кроме интервенции на химическом рынке, избрание Януковича президентом помогло Фирташу вернуться в газовый трейдинг. Его компании Ostchem Trading AG (Швейцария), Ostchem Holding Limited (Кипр) начинают поставлять газ в Украину, покупая его в странах Средней Азии. К 2013-му предприятия, входящие в группу Ostchem ежемесячно импортировали из РФ около 500 млн кубометров газа.
Бизнесмену снова удалось завоевать лояльность своего давнего партнера – российского Газпрома. В 2013 году монополист предоставил личные преференции компаниям Фирташа. Газпром поставил 5 млрд кубометров газа в адрес Ostchem по заниженной цене - $260/тыс кубометров. Для Нафтогаза стоимость российского топлива в то время превышала $400/тыс кубометров.
Фирташ купил газ за счет кредита Газпромбанка на $850 млн, передав ему в залог все свои химзаводы в Украине. Ostchem не расплатился по кредиту до сих пор. Газпром поручился по кредиту Оstchem перед Газпромбанком, отобразив это в своей отчетности.
«Мы сделали очень просто, ничего нового не придумали: мы поставили холдинговую компанию Ostchem, она сама покупает и привозит газ на границы Украины нашим предприятиям. Мы убрали Нафтогаз», - говорил бизнесмен в 2011 году.
Ждут ли Фирташа в Украине
Должники олигарха
После Революции достоинства дела у Фирташа пошли по нисходящей. Вслед за арестом в Австрии бизнесмен начал терять активы. Олигарх лишился контроля над государственными Вольногорским ГМК, Иршанским ГОКом, которые перешли под опеку государственной ОГХК.
В прошлом году Верховная Рада проголосовала закон о рынке природного газа, который запрещает частным облгазам (80% контролирует Фирташ) пользоваться газовыми сетями бесплатно. В 2016 году часть титанового бизнеса австрийского узника оказалась под украинскими санкциями из-за работы в Крыму. Запасы газа Фирташа в украинских ПХГ истощились.
Тем не менее, собственник Group DF остается в центре украинской политики. С 2013 года Фирташ совместно с Сергеем Левочкиным владеет телеканалом Интер (Gdf Media Limited), редакционную политику которого многие считают пророссийской. Сам Фирташ несколько раз давал интервью пропагандистским российским СМИ.
После публикации электронных деклараций оказалось, что сестра Сергея Левочкина – Юлия – является совладельцем нескольких компаний Фирташа. Вместе с братом она владеет 13% акций Крымского содового завода через оффшорку Valika Limited. Другой компании Левочкиной Floxama Investments Limited принадлежит 14% австрийской Ostchem Holding.
«Фирташ - это не бизнесмен. Это канал для захода в Украину российских денег и влияния, - говорил на закрытой встрече в 2015 году крупный бизнесмен, некогда близкий к нынешней украинской власти. – Без политической поддержки России его бизнес ничего не стоит».
Возвращения Фирташа в Украину многие опасаются, сказал LIGA.net высокопоставленный источник в исполнительной власти.
«Дело в том, что по статье 25 Конституции Украины мы не имеем права выдать его США, если он доберется до Украины. А это было бы политическое землетрясение, - говорит он. - Оппоненты тут же начнут пиар на том, что «Порошенко прячет Фирташа от западного правосудия». Собеседник также заверил, что никакого компромата на президента у Фирташа нет. «Все, что он мог сказать - уже сказал. Если его посадят, Банковой будет только легче», - говорит чиновник.
Характерным собеседник называет тот факт, что в этот раз на суд к Фирташу не был направлен десант поддержки из Оппозиционного блока. По его мнению, это может служить подтверждением того, что в партии будет раскол.
«Именно из-за того, что сегодня в Оппоблоке нет единства, телеканал ИНТЕР выглядел растерянно и в первый день явно не знал, под каким углом освещать арест Фирташа», - отмечает он. Источник LIGA.net спрогнозировал скорые перемены в жизни принадлежащего Левочкину- Фирташу телеканала.
«На самом деле, в связи с экстрадицией Фирташа беспокоиться надо Тимошенко. Если Интер падет под ударами Авакова и его добробатов, то именно Тимошенко потеряет национальную трибуну с большим рейтингом».
Медиаподдержка, которую получает лидер БЮТ имеет свои причины: она, как и собственники Интера, заинтересована в досрочных парламентских выборах.
Однако повод для беспокойства есть не только у Тимошенко.
Весной 2014 года с Фирташем в Вене встречался другой политик - Петр Порошенко. Согласившись на эту встречу и надеясь сохранить её в тайне, он, возможно, совершил одну из грубейших ошибок в своей карьере. Результатом той встречи стало снятие с выборов Виталия Кличко, чувствительного к пожеланиям группировки РосУкрЭнерго - и победа Петра Порошенко в первом туре президентских выборов.
Условия этой политической сделки неизвестны до сих пор.
Ясно только, что против Фирташа, его политических и деловых партнеров в Украине нет уголовных производств, грозящих ему арестом. А ключевой площадкой украинской деолигархизации может оказаться одна из федеральных тюрем США. Если, конечно министр юстиции Австрии решит все-таки выдать Фирташа американскому ФБР.
Что принадлежит Фирташу
1
Химический бизнес
Черкасский Азот, концерн Стирол (Горловка), Северодонецкое объединение Азот, РивнеАзот, завод Nitrofert (Эстония), УкрАгро НПК (дистрибуция минудобрений), NF Trading (торговля химической продукцией, ОАЭ), порт Ника-Тера, Крымский содовый завод
2
Газовый и топливный бизнес
Более 20 газоснабжающих компаний (облгазов) в Украине, группа Зангас (строительство трубопроводов), Укргаз-Энерго, EMFESZ NG POLSKA SP, Emfesz Romania Srl (Румыния), Ostchem Holding AG, BH Gas (Нидерланды), Afkem AG (Германия)