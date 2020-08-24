Путь к свободе
10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость

Кравчук, Кучма, Порошенко и Зеленский рассказывают LIGA.net о главных вызовах независимости во время их каденции
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Сегодня независимой Украине - 29 лет, из которых шесть последних страна защищается от России. Вторжение россиян и оккупация Крыма стали главным вызовом украинской независимости. Война россиян против украинцев разорвала отношения Киева и Москвы в буквальном смысле. Состоялся цивилизационный сдвиг - большинство украинцев стали сторонниками НАТО и ЕС. И не хотят иметь ничего общего с Россией.

Этот спецпроект – о том, как Украина шла к независимости, защищала свой дом и право быть собой. В первой части мы рассказываем о десяти самых трудных моментах истории Украины. Во второй - даем слово главным участникам этих событий. О самых сложных моментах за свою каденцию рассказывают президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Виктор Ющенко не нашел время пообщаться с журналистом LIGA.net).
часть первая
Независимость Украины: топ-10 переломных моментов
1. Акт провозглашения независимости
"Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року", – такими словами начинается документ, который дал независимость Украине. Его черновик в школьной тетради 23 августа 1991 года писали два депутата: Левко Лукьяненко и Леонтий Сандуляк.

24 августа текст Акта с трибуны Верховной Рады зачитал депутат Владимир Яворивский. Коммунисты запросили перерыв на обсуждение. В переговорке звучал странный вопрос: "А чем мы провинились перед Москвой, что должны отделяться от нее?"

Но страх перед репрессиями после ГКЧП сыграл решающую роль. В 18:00 на табло Рады высветилась историческая цифра: за – 346 депутатов. Коммунисты дали голоса.

В декабре Акт легализовали на референдуме: независимость поддержали 90% украинцев. А еще через неделю в Беловежской пуще состоялась встреча первого президента Украины Кравчука, председателя Верховной Рады Беларуси Шушкевича и президента России Ельцина. Ее результатом стала констатация распада СССР.
Левко Лукьяненко
Автор Акта провозглашения независимости Украины
(из последнего интервью для LIGA.net, октябрь 2017)
Внутренние войны в партийной верхушке стали огромным благом для Украины: пока коммунисты грызлись, они нас не душили. У нас сил мало было, нас было бы легко придавить. Арестовать пару тысяч активистов – и все. Но им было не до нас. Вот в этой атмосфере и появилась возможность провозгласить независимость.

Мы собрались в Верховной Раде. После ГКЧП коммунисты боялись, что в Москве на них начнутся гонения. Они понимали, что им там конец. Стали мягкие, податливые. На этих сборах выступает один наш депутат, второй. Говорят: пока коммунисты растеряны, давайте принимать законы, которые расширят наш суверенитет.

Тогда я поднялся и говорю: нет, давайте мы поступим иначе. Давайте провозгласим Украину независимым государством, и тогда нам не придется хитрить. Это восприняли как откровение. Если бы мне не пришло это в голову, может, мы и дальше принимали бы законы УССР, а не Украины.
2. Холодная война за Крым
Сразу после обретения независимости между Украиной и Россией развязалась холодная война за разделение Черноморского флота СССР, которая переросла в первую (но безуспешную) попытку Кремля установить контроль над полуостровом.

Россияне нагло похищали из Севастополя корабли – как это было в 1991 году с крейсером "Адмирал Кузнецов". Несколько раз Украина поднимала в небо истребители в ответ на провокации на море: россияне обстреливали наши корабли по пути в Одессу.

С 1992 года офицеры ЧФ начали массово приносить присягу на верность Украине. Кремль был взбешен. Доходило до военных столкновений. В Новоозерное после принятия присяги офицерами россияне ввели боевую технику. В Севастополе российская десантно-штурмовая группа захватила "непокорную" комендатуру. В озеро Донузлав вошли два ракетных катера и два корвета – заблокировали украинские корабли. По данным Исторической правды, приказ штаба флота предусматривал даже взять под контроль местный совет Евпатории, но командир его не выполнил.

"Офицеры сами организовывали принятие присяги на верность народу Украины. Под диким давлением. Экипаж на подъеме флага с утра торжественно принимает присягу, а через два часа экипажа уже нет. Он расформирован, офицеры выведены из списка частей ЧФ. И так было с каждым", - рассказал LIGA.net бывший депутат Севастопольского горсовета (1990-94), экс-командующий ВМС Украины Игорь Тенюх.

Начиная с 1993 года Кремль обвинил Украину в попытках присвоить себе Черноморский флот – и начал открыто раздавать российские паспорта сотрудникам ЧФ. На полуострове появились "крымские казаки" и кгбшные организации вроде Русского движения Крыма. Зимой 1994 года выборы президента в Крыму выиграл ярый украинофоб Юрий Мешков – и первым делом призвал Россию включить полуостров в свой состав.

22 мая 1994 года Украина ввела на территорию Крыма 60 000 военных Нацгвардии и пограничных войск. К масштабной войне в 1994 году россияне оказались не готовы. И уже в июне 1994 Украина и Россия договорились о разделе Черноморского флота. В 1995 году Киев отменил должность президента Крыма и Мешков бежал в Москву.
3. Конфликт за Тузлу
"Никогда Россия не оставит Украине Керченский пролив. Хватит того, что Крым сегодня украинский... Если надо, мы сбросим туда бомбу", – заявил 20 октября 2003 года о конфликте за Тузлу тогдашний глава Администрации Путина – Александр Волошин.

В сентябре-2003 Россия начала строить дамбу от Тамани (Краснодарский край) в сторону украинской Тузлы, чтобы присоединить ее к РФ. Вся Тузла – это крошечная коса: длиной 6,5 км и шириной 500 м. Сам клочок земли был Кремлю ни к чему, но россияне хотели получить контроль над Керченским проливом: чья Тузла, того и море.

Российские строители работали в три смены. За сутки они разгружали больше 700 грузовиков, а дамба приближалась к Тузле на 150 метров. Для устрашения в территориальные воды Украины под Керчь вошли российские боевые корабли, а морская пехота ЧФ и десантники неподалеку от Тамани развернули учения с боевой стрельбой.

Украина дала отпор.

"Я тогда служил в Военно-морских силах и хорошо помню, как корабли выходили в море, как разворачивались силы боевого назначения. При приказу главнокомандующего ВСУ, который с оперативной группой прибыл в Крым, я вышел на связь с начальником штаба Черноморского флота – Татариновым", - вспоминает в беседе с LIGA.net адмирал Военно-морских сил, в 2003 году - замначальника Генштаба ВСУ Игорь Кабаненко.

Ему была поставлена задача пригласить Татаринова в штаб ВМС: "Татаринов приехал, и начальник Генштаба ВСУ очень жестко провел разговор. Ему четко объявили: в случае наглого нарушения государственной границы Украина откроет огонь на поражение".

К моменту ультиматума Керченский полк Нацгвардии развернул реактивные установки на боевых позициях. Ракетные войска начали учения, в небо подняли 17 Су-27 и Миг-29. На остров отправили усиленный контингент пограничников.

Президент Кучма прервал визит в Латинскую Америку и прибыл в Керчь. Он демонстративно контролировал сооружение погранпоста на Тузле. Параллельно шли переговоры с Москвой по дипломатическим каналам, их координировал министр иностранных дел Константин Грищенко. И, наконец, 23 октября 2003 года Кучма провел прямые переговоры с Путиным, после которых строительство дамбы было остановлено.

"У России были все возможности отобрать Тузлу, - уверен Кабаненко. - Только благодаря тому, что у военного командования были исчерпывающие директивы от политического руководства в самом начале развития кризиса. И это крайне важный урок как в контексте событий зимы-весны 2014 года, так и сегодня".

Это была вторая репетиция россиянами оккупации Крыма. Сегодня на Тузле стоят опоры Керченского моста, построенного Россией: он, как и Крым, оккупирован.
4. Оранжевая революция
Украина рисковала получить пророссийского Януковича в президенты еще в 2004 году. О том, какое внимание уделялось украинскому направлению, свидетельствует беспрецедентное число встреч Путина и Кучмы в год перед выборами – минимум 13.

На гастролях в Украине российские звезды агитировали за Януковича, а в Москве появились билборды с его изображением. 9 октября на день рождения Путина приехали Кучма с Януковичем-премьером, и украинский глава правительства был усажен с ним по правую руку.

Первый тур выборов был назначен на 31 октября. А с 26 по 28 октября, три дня подряд, Путин провел в Киеве: под незатихающий аккомпанемент всех телеканалов и отработав в пользу Януковича, будто этим кандидатом был он сам.

Оранжевый Майдан стал страшным оскорблением для Кремля. Янукович так и не смог конвертировать усилия Путина в победу. Кучма категорически отказался применять силу к участникам протестов, хотя Путин ждал этого. К решению конфликта были привлечены западные посредники, Кремль отодвинули в сторону.

"Оранжевая революция показала способность Украины к самостоятельному, а не по указке из России, созданию политической истории. Я оцениваю Майдан-2004 как огромный этап в двух измерениях: во-первых, это был первый реальный шаг к реальной независимости от России, и во-вторых, это резкий разворот на Запад. И он фактически сейчас только завершается", - сказал LIGA.net бывший народный депутат Тарас Стецькив.

2 декабря Кучма в последний раз слетал в Москву как президент, но встреча с Путиным была предельно коротка, они даже не покидали помещение аэропорта Внуково-2. Обсуждать было уже нечего. Украина-2004 отстояла политическую независимость, а Москва расценила победу Ющенко как вызов ее влиянию на Украину.
5. Курс на НАТО
"НАТО и украинская независимость – это синонимы", – заявил во время визита в США в 2009 году третий президент Виктор Ющенко. В 2005 году своим указом он возобновил в Военной доктрине Украины положение о вступлении в НАТО, которое убрал оттуда Кучма. А главы МИД стран НАТО встретились в Вильнюсе и объявили о новом уровне отношений – стороны перешли к "интенсивному диалогу".

В 2008 году саммит в Бухаресте принял решение, что Украина в будущем станет членом Альянса. Это был новый, подчеркнуто прозападный курс Украины. По информации российской газеты Коммерсант, на том же саммите Путин сказал президенту США Бушу, что "Украина – даже не государство", и намекнул: в случае вступления Украины в НАТО Россия может начать вторжение в Крым и Восточную Украину.

"Тема вступления Украины в НАТО при Ющенко стала для Кремля красной тряпкой", - подтвердил LIGA.net бывший министр иностранных дел (2007-2009) Владимир Огрызко.

Россияне довольно спокойно реагировали, пока движение Украины в НАТО проходило в формате многовекторной политики Кучмы. Но во времена президента Ющенко переход стал слишком очевидным, говорит Огрызко: "В 2008 году я привез в Брюссель письмо генсеку НАТО о желании присоединиться к ПДЧ (план действий по членству). Это расценили как реальный шаг прочь от Москвы. Они поняли: Украина – уходит. И срочно начали работу на два фронта: дискредитация Украины на Западе и активизация пятой колонны внутри страны".

С приходом Януковича евроатлантические стремления Украины были заморожены. Только в 2019 году Верховная Рада изменила Конституцию, обозначив стратегический курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО. К этому моменту большинство украинцев поддерживают этот курс, согласно социологическим опросам.
6. Революция достоинства
В ноябре 2013 года Янукович окончательно сдал страну под Россию. Его Кабмин, возглавляемый Николаем Азаровым, за несколько дней до Вильнюсского саммита остановил подписание ассоциации между Украиной и ЕС. Этому предшествовали несколько визитов Януковича к Путину в Москву и Сочи, где российский президент использовал силу кнута и пряника: с одной стороны – угрожал, а с другой – подкупил кредитом в $15 млрд и скидкой на газ ($3 млрд правительство Азарова успело получить и потратить) .

В ноябре 2013 студенты первыми включились в акции протестов против приостановки евроинтеграции Украины. Они устраивали огромные пешие колонны до Майдана и открыто боролись с администрациями вузов, которые грозили им отчислением. И именно они придумали большинство ставших популярными кричалок: "Майдан – не каток, Украина – не совок", "Кто не скачет – тот москаль", "Чорні брови – карі очі, я до Путіна не хочу". Вслед за киевлянами забастовки объявили студенты из других городов.

В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан, избив протестующих студентов. Это событие стало катализатором Революции достоинства.

Беспредел сотрудников милиции вывел на улицы сотни тысяч украинцев. 1 декабря в Киеве состоялось полумиллионное вече, протестующие заблокировали Майдан, Крещатик, заняли КГГА. Возле Администрации президента на Банковой произошел новый силовой разгон участников Евромайдана. Противостояние закончилось только в феврале – силовики открыли огонь по протестующим, а затем бегством Януковича и его окружения из Украины.

В прошлом году на слушаниях в американском Сенате спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что после Революции достоинства любые попытки Кремля вернуть Украину под свое влияние, сделать ее частью "российской империи", не будут иметь успеха. Этого уже никогда не будет, потому что не захочет украинский народ.
7. Оккупация Крыма и Донбасса
Пока "Беркут" расстреливал людей на Майдане, Путин запустил план по оккупации Украины. Для легимитизации присутствия российских войск в Украине Кремль использовал Януковича, который написал Путину письмо с призывом ввести войска.

По оценке экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, 20 февраля началась скрытая фаза захвата Крыма – там один за другим приземлялись самолеты РФ с "зелеными человечками", 27 февраля – открытая фаза. Параллельно армия России выстраивалась на границе с Украиной. Кремль планировал начать вторжение на материковую часть Украины, взять под контроль юг и восток, установить контроль над Киевом.

Украина не смогла вовремя и адекватно ответить на эти угрозы. Из сотрудников СБУ в Крыму 90% предали Украину. В милиции - практически все. В Вооруженных силах – более 70%.

По статистике боеготовности ВСУ, на момент начала войны с Россией из 117 соединений и частей были полностью готовы только 56, частично – 11. А по всем канонам военного искусства Вооруженные силы могут исполнять задания при готовности не меньше 70%.

На юге и востоке страны началась "русская весна" - пророссийские организации и гастролеры из России пытались захватить госучреждения, но терпели провал за провалом. Украинцы не отдавали свои города в руки россиян. Даже в Донецке и Луганске проходили массовые митинги, участников которых позже находили убитыми.

"Нас спасли добровольцы. Армия планомерно уничтожалась. О какой, к черту, боеспособности вы говорите?" – спрашивал на суде по Януковичу заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с марта 2014 года был ио министра обороны.

16 марта 2014 года оккупационные власти провели в Крыму фейковый опрос граждан, на основании которого объявили полуостров своим. А на Донбассе начался "парад сепаратистов" при поддержке российских фсбшников и зеленых человечков. Россия упорно открещивалась от военных действий, прикрываясь традиционным "настамнет".

23-24 августа 2014 года в Украину открыто, а не как обычно под покровом ночи, вторглась регулярная российская армия, что привело к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям на Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны. Иловайск, Дебальцево, бои за Донецкий аэропорт – мрачная, но героическая часть истории Украины.

"Если бы не было прямой агрессии Российской Федерации – война в Донбассе закончилась бы если не за дни, то за недели", - говорил в интервью LIGA.net секретарь СНБО (2014-2019) Александр Турчинов. Но Россия пока имеет мощный ресурс, который использует в войне против Украины. Поэтому освобождение оккупированных территорий – к большому сожалению – не блицкриг. Это тяжелый и продолжительный процесс.

Война на Донбассе продолжается уже седьмой год.
8. Декоммунизация
1 декабря 2013 года участники Революции достоинства стихийно повалили первый памятник Ленину – в Киеве на Бессарабке. Это вызвало ленинопад по всей Украине.

К концу 2016 года Украина почти избавилась от символов тоталитаризма – это стало частью государственной политики. К таким символам отнесли все названия и памятники, связанные с Лениным, Сталиным и коммунизмом. Переименованы почти 52 000 улиц, скверов и городов, снесено 2389 памятников и знаков, в том числе 1320 – Ленину. Постепенно убирались и мелкие символы советской эпохи – серпы, молоты, звезды со зданий.

Самым крупным объектом, переименованным в Украине, стал Днепропетровск. Убрав из названия облцентра вторую часть в честь партийного деятеля времен СССР Григория Петровского, Верховная Рада сократила название города до лаконичного Днепр.

Позже декоммунизация затронула и объекты, которые были названы в честь России. Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, Московский мост – Северным мостом, улица Российская получила имя погибшего на Донбассе украинского бойца Юрия Литвинского, переулок Панфиловцев (где расположен консульский отдел посольства России в Киеве) стал переулком Добровольческих батальонов.

"Советское сознание – благоприятное поле для реализации агрессии. А декоммунизация сокращает это поле. Делает нас сильнее. Позволяет нам четко позиционировать, чем мы отличаемся от России", - так LIGA.net объяснял цель декоммунизации ее идеолог, глава Института нацпамяти (2014-2019) Владимир Вятрович.

По его словам, именно то, что в Украине остались островки "совка", и позволило Путину в 2014 году реализовать агрессию против Украины."Поэтому декоммунизация – это вопрос национальной безопасности. Чем меньше будет носителей советской идентичности, тем меньше будет возможностей у Путина в Украине", - считает Вятрович.
9. Ассоциация с Евросоюзом
И больше никаких таможенных союзов с оккупантом. Политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС Украина подписала 21 марта 2014 года, экономическую – 27 июня 2014 года. Из-за давления Москвы, в рамках трехсторонних переговоров Украина – ЕС – Россия стороны отложили создание зоны свободной торговли до 2016 года, но Украина получила преференцию – отмену пошлин на украинские товары в странах ЕС.

Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу с 1 сентября 2017 года.

За первое полугодие 2017 года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% украинской торговли сейчас приходится на Европейский Союз, в то время как на Россию последние годы – около 10%. Москва ввела санкции против Украины, заблокировала магистральные дорожные и железнодорожные торговые пути, пытаясь обвалить Украину экономическим давлением.

С 2016 года между Украиной и странами ЕС действует безвизовый режим, которым уже воспользовались миллионы украинцев - для путешествий, работы и учебы.
10. Томос
Первая попытка получить томос была предпринята 11 лет назад президентом Ющенко, но еще на старте ее сорвал российский патриарх Алексий II. В 2018 году украинская церковь вернулась в повестку дня на Фанаре (Вселенский константинопольский патриархат) уже с подачи президента Порошенко. На пятый год войны с Россией все факторы сошлись: и внутри страны, и на геополитической арене. В первую очередь, это падение доверия украинцев к Московскому патриархату и попытки РПЦ перетянуть одеяло со Вселенского патриархата на себя.

В апреле Порошенко, Рада и духовники обратились к главе Фанара Варфоломею с просьбой дать автокефалию украинской церкви. РПЦ и структуры УПЦ МП пытались помешать этому. На Фанар ездила делегация УПЦ МП со своим спонсором Вадимом Новинским. Затем – глава РПЦ Кирилл, который пытался убедить Варфоломея, что "Украина является частью земель русской церкви". Когда все это не сработало, РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем. И даже пригрозила религиозным кровопролитием в Украине.

События развивались стремительно. В декабре в Софии Киевской состоялся собор, который избрал предстоятеля церкви. Собор объединил украинские церкви, на него прибыли также двое митрополитов промосковской УПЦ МП. Главой автокефальной украинской церкви стал молодой митрополит Епифаний. 5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос.

"Ни одна из московских разработок против церкви не сработала", – вспоминает Ростислав Павленко, который в команде Порошенко отвечал за переговоры по Томосу. Россия утратила на украинскую церковь любое влияние. Это похоже на Акт о независимости 1991 года. Сейчас территория Украины в международно признанных границах является канонической территорией ПЦУ, и у России здесь нет никаких прав.

Зимой 2020 года РПЦ хотела провести встречу православных церквей в иорданском Аммане, чтобы поднять на нем вопрос "церковного раскола", сорвать процесс признания ПЦУ и оспорить первенство Вселенского патриархата. Но Москва переоценила свое влияние на православный мир: крупнейшие церкви отказались легализовать планы РПЦ.
часть вторая
Точка невозврата. Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский о самом сложном
Мы попросили украинских президентов определить самый сложный для независимости Украины момент за время их каденции. С нами согласились поговорить Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Виктор Ющенко времени так и не нашел. Вот как президенты видят переломные моменты за время своей каденции.
Леонид Кравчук
"В Киев по поручению ГКЧП приехал генерал армии Варенников. Он сказал: если вы не захотите, то мы чрезвычайное положение введем сами, без вас. Это была прямая угроза"
Я был главой Верховной Рады, – не знаю, это можно считать за каденцию? Потому что самым сложным для меня было, когда в Москве произошло ГКЧП. И в Киев по поручению ГКЧП приехал генерал армии Варенников. Я пришел в Раду, а вся приемная была забита генералами. Просто забита: я не мог пройти в свой кабинет.

Варенников приехал с одной целью, и сразу ее объявил: ввести в Украине чрезвычайное положение и официально поддержать ГКЧП. Он сказал: если вы не захотите, то мы чрезвычайное положение введем сами, без вас. Это была прямая угроза.

Я знал, что если введут чрезвычайное положение, то силовые структуры смогут действовать не по закону, а вне закона. Поэтому ответил московским генералам: знаете, мы не можем пойти на это, и вообще – сейчас лето, все в отпусках, собрать депутатов я не смогу. Так что требования ГКЧП мы выполнять не будем. Мы не видим никаких документов, а сообщения по радио о путче – это не документ и не повод собирать Раду.

Вот эту позицию было отстоять очень сложно. Мы рисковали остановиться еще на дороге к независимости. Они хотели развернуть Украину назад. Это была задача ГКЧП – развернуть Украину, устранить Горбачева, взять власть в свои руки и вернуть СССР.

А вообще, таких вещей было – пальцев на руке не хватит посчитать. И сложное заседание Рады, когда принимали Акт о независимости. И раздел Черноморского флота. Колоссальный кризис произошел в Молдове, когда через Украину двигалась огромная российская армия, больше 100 000 человек. Они могли остановиться в любое время.

Но самая прямая угроза – требование ввести ЧС в Украине. Мы тогда выстояли.
Украина получила независимость только благодаря украинскому народу. Если бы 1 декабря 1991 года украинский народ не проголосовал на референдуме за Акт о независимости Украины, мы бы - я уверен в этом - не выдержали давления со всех сторон. В том числе и за пределами Украины. Когда я приехал в Беловежье, там задавали очень сложные вопросы. А может, мы не будем ликвидировать СССР, а переформатируем его в новую федерацию? - говорил Горбачев. Но я ответил: я не могу это обсуждать, потому что народ проголосовал за независимость.
ПРЕЗИДЕНТ ЛЕОНИД КРАВЧУК. Я же был главой Верховной Рады, – не знаю, это можно считать за каденцию? Потому что самым сложным для меня было, когда в Москве произошло ГКЧП. И в Киев по поручению ГКЧП приехал генерал армии Варенников. Я пришел в Раду, а вся приемная была забита генералами. Просто забита: я не мог пройти в свой кабинет.

Варенников приехал с одной целью, и сразу ее объявил: ввести в Украине чрезвычайное положение и официально поддержать ГКЧП. Он сказал: если вы не захотите, то мы чрезвычайное положение введем сами, без вас. Это была прямая угроза.

Я знал, что если введут чрезвычайное положение, то силовые структуры смогут действовать не по закону, а вне закона. Поэтому ответил московским генералам: знаете, мы не можем пойти на это, и вообще – сейчас лето, все в отпусках, собрать депутатов я не смогу. Так что требования ГКЧП мы выполнять не будем. Мы не видим никаких документов, а сообщения по радио о путче – это не документ и не повод собирать Раду.

Вот эту позицию было отстоять очень сложно. Мы рисковали остановиться еще на дороге к независимости. Они хотели развернуть Украину назад. Это была задача ГКЧП – развернуть Украину, устранить Горбачева, взять власть в свои руки и вернуть СССР.

А вообще, таких вещей было – пальцев на руке не хватит посчитать. И сложное заседание Рады, когда принимали Акт о независимости. И раздел Черноморского флота. Колоссальный кризис произошел в Молдове, когда через Украину двигалась огромная российская армия, больше 100 000 человек. Они могли остановиться в любое время.

Но самая прямая угроза – требование ввести ЧС в Украине. Мы тогда выстояли.
Украина получила независимость только благодаря украинскому народу. Если бы 1 декабря 1991 года украинский народ не проголосовал на референдуме за Акт о независимости Украины, мы бы - я уверен в этом - не выдержали давления со всех сторон. В том числе и за пределами Украины. Когда я приехал в Беловежье, там задавали очень сложные вопросы. А может, мы не будем ликвидировать СССР, а переформатируем его в новую федерацию? - говорил Горбачев. Но я ответил: я не могу это обсуждать, потому что народ проголосовал за независимость.
Леонид Кучма
"Обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время"
Те 10 лет, которые я возглавлял страну, были для Украины годами становления. Почти все было впервые, а потому очень многое казалось главным. 1995 – ликвидация сепаратистского режима Мешкова в Крыму. 1996 – Конституция и гривня. 1997 – почти одновременное подписание важнейших, основополагающих договоров с НАТО и с РФ.

"Самое важное" случалось фактически каждый год вплоть до 2004-го, когда Оранжевая революция доказала, что в Украине есть настоящее гражданское общество и политикум, способный на компромиссы ради мира. Но все-таки, оценивая сегодня каждое из этих "главных" событий по их историческим последствиям, я выделю одно – оборону Тузлы.

Когда в сентябре 2003 года русские начали строить дамбу к нашему острову, сначала было непонятно, что это – глупость местных чиновников, или авантюра силового лобби в российской власти, или осознанная провокация Москвы. Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления.

Поняли задолго до того, как глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра". К этому моменту мы уже укрепляли оборону острова, перебросили туда несколько сотен пограничников, морская пехота находилась в боеготовности на катерах в Керченском проливе.

Но дамба ползла вперед. И когда "до войны" оставалась лишь пара сотен метров, я прервал визит в Бразилию и 23 октября прямо оттуда прилетел в Крым.

За короткое время моего пребывания на Тузле был возведен укрепрайон. Я отдал приказ в случае нарушения россиянами нашей границы стрелять в них на поражение.

Русские услышали – и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте.

Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время. Главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан. Если бы власть умнее распорядилась десятилетием "крымской передышки", боли и позора весны 2014-го можно было избежать.
ПРЕЗИДЕНТ ЛЕОНИД КУЧМА. Те 10 лет, которые я возглавлял страну, были для Украины годами становления. Почти все было впервые, а потому очень многое казалось главным. 1995 – ликвидация сепаратистского режима Мешкова в Крыму. 1996 – Конституция и гривня. 1997 – почти одновременное подписание важнейших, основополагающих договоров с НАТО и с РФ.

"Самое важное" случалось фактически каждый год вплоть до 2004-го, когда Оранжевая революция доказала, что в Украине есть настоящее гражданское общество и политикум, способный на компромиссы ради мира. Но все-таки, оценивая сегодня каждое из этих "главных" событий по их историческим последствиям, я выделю одно – оборону Тузлы.

Когда в сентябре 2003 года русские начали строить дамбу к нашему острову, сначала было непонятно, что это – глупость местных чиновников, или авантюра силового лобби в российской власти, или осознанная провокация Москвы. Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления.

Поняли задолго до того, как глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра". К этому моменту мы уже укрепляли оборону острова, перебросили туда несколько сотен пограничников, морская пехота находилась в боеготовности на катерах в Керченском проливе.

Но дамба ползла вперед. И когда "до войны" оставалась лишь пара сотен метров, я прервал визит в Бразилию и 23 октября прямо оттуда прилетел в Крым.

За короткое время моего пребывания на Тузле был возведен укрепрайон. Я отдал приказ в случае нарушения россиянами нашей границы стрелять в них на поражение.

Русские услышали – и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте.

Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время. Главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан. Если бы власть умнее распорядилась десятилетием "крымской передышки", боли и позора весны 2014-го можно было избежать.
Петр Порошенко
"Пиковой точкой этого периода было время между сбитым самолетом МН17 и прямым российским вторжением в августе-2014"
Самым сложным и рискованным для независимости Украины я считаю период лета 2014 года – зимы 2015 года. До этого в течение нескольких десятилетий украинская армия целенаправленно уничтожалась, разворовывалась и разваливалась (излишне напоминать, что после распада СССР Украина унаследовала одно из крупнейших вооруженных формирований). Сокращали личный состав, продавали и ликвидировали оружие, торговали имуществом и земельными участками, сдавали ядерный арсенал.

На момент российской агрессии армия существовала только на бумаге. Фактически ее не было. Не было аккумуляторов, средств связи, кевларовых шлемов, разгрузок, элементарного – отремонтированной техники, отправляли солдат в бой на школьных автобусах. И надо было одновременно "с колес" защищаться от наступления России на Востоке, а с другой стороны – развивать новую украинскую армию.

Без добровольцев, которые просто с Майдана шли на фронт; без волонтеров, без мощного движения, объединившего всю Украину, ничего бы не было.

Вообще весь 2014 был сверхтяжелым. Российская военная агрессия была усилена российской экономической блокадой. Ситуацию осложняло то, что страна была ограблена Януковичем и его окружением. В наследство от предыдущей власти Украина получила недоверие международного сообщества, отсутствие мощных союзников, – потому что Янукович предал и европейский, и евроатлантический курс государства.

Первые шесть месяцев каденции я посвятил активной международной деятельности, создавая почти с нуля круг союзников украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности. И я рад, что моей команде это удалось, и до сих пор наше государство может рассчитывать на поддержку мощной мировой коалиции.

Возможно, пиковой точкой этого периода было время между сбитым самолетом МН17 и прямым российским вторжением в августе-2014. Один из самых известных эпизодов того периода, который уже вошел в историю – знаменитый рейд десантников 95-й бригады по тылам пророссийских сил на Донбассе летом 2014 года. Его называют самым длинным рейдом бронетехники в новейшей военной истории. Со второй половины июля по 10 августа рейдовые отряды под руководством Героя Украины, генерал-лейтенанта Михаила Забродского прошли более 400 км, 170 из которых – с боями по захваченной врагом территории.

Общими усилиями власти, армии, дипломатов, патриотов нам удалось не допустить создания "Новороссии" и освободить 2/3 территории Донбасса. А минские соглашения дали самое главное – драгоценное время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социально-экономического кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок.

Мы подписали и ратифицировали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС, открыли путь к безвизу и восстановили движение к членству в НАТО. В результате Украина выстояла и на фронте, и в экономике, и на международной арене. И вместе с союзниками мы перешли к стратегии всеобъемлющего санкционного давления на агрессора. Для Путина, - несмотря на то, что Россия имеет гораздо больший ресурс для ведения войны, - стало очевидно: цена дальнейшей активной фазы агрессии для России будет слишком высокой.

Украина выстояла только благодаря украинцам. Потому что государство к защите независимости было не готово. Была только огромная любовь к Украине и железная воля для того, чтобы ее сохранить, десятков тысяч добровольцев и сотен тысяч волонтеров, которые отдавали последнее, чтобы накормить, одеть, защитить и вооружить украинских воинов в первые дни войны. Та же "Новороссия" не состоялась не только потому, что мы в центре, в Киеве, на уровне международных контактов этому противодействовали, но и потому, что люди, которые живут в южных и восточных областях, сделали естественный выбор в пользу своей Родины — Украины.

Второй фактор - это создание нашей командой международной коалиции, которая выбросила Россию из "Большой восьмерки", применила санкции за невыполнение минских соглашений, создала первый прецедент привлечения России к ответственности в Международном суде ООН, в Стокгольмском арбитраже, в Гамбургском трибунале и по всему миру.

И третье - это переход от создания фундамента государства к его развитию. Это не только создание армии, защита цемента украинской нации - украинского языка, объединение украинских церквей в Поместную церковь Украины и получение Томоса. Но и проведение программы реформ, в первую очередь экономических.

Поэтому сейчас важно не только сохранить то, что было сделано, но и продолжить развитие Украины. К сожалению, сегодня угрозы и риски для независимости Украины вновь усиливаются. Прежде всего, это активизация "пятой колонны" Кремля, которая при молчаливой поддержке нынешней слабой и некомпетентной власти стремится реализовать сценарий реванша. Но мы этого не допустим. Мы никому не дадим сдать украинскую землю.

Потому что с независимостью не шутят.

Перш за все, це активізація "п'ятої колони" Кремля, яка за мовчазної підтримки нинішньої слабкої і некомпетентної влади прагне реалізувати сценарій реваншу
ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО. Самым сложным и рискованным для независимости Украины я считаю период лета 2014 года – зимы 2015 года. До этого в течение нескольких десятилетий украинская армия целенаправленно уничтожалась, разворовывалась и разваливалась (излишне напоминать, что после распада СССР Украина унаследовала одно из крупнейших вооруженных формирований). Сокращали личный состав, продавали и ликвидировали оружие, торговали имуществом и земельными участками, сдавали ядерный арсенал.

На момент российской агрессии армия существовала только на бумаге. Фактически ее не было. Не было аккумуляторов, средств связи, кевларовых шлемов, разгрузок, элементарного – отремонтированной техники, отправляли солдат в бой на школьных автобусах. И надо было одновременно "с колес" защищаться от наступления России на Востоке, а с другой стороны – развивать новую украинскую армию.

Без добровольцев, которые просто с Майдана шли на фронт; без волонтеров, без мощного движения, объединившего всю Украину, ничего бы не было.

Вообще весь 2014 был сверхтяжелым. Российская военная агрессия была усилена российской экономической блокадой. Ситуацию осложняло то, что страна была ограблена Януковичем и его окружением. В наследство от предыдущей власти Украина получила недоверие международного сообщества, отсутствие мощных союзников, – потому что Янукович предал и европейский, и евроатлантический курс государства.

Первые шесть месяцев каденции я посвятил активной международной деятельности, создавая почти с нуля круг союзников украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности. И я рад, что моей команде это удалось, и до сих пор наше государство может рассчитывать на поддержку мощной мировой коалиции.

Возможно, пиковой точкой этого периода было время между сбитым самолетом МН17 и прямым российским вторжением в августе-2014. Один из самых известных эпизодов того периода, который уже вошел в историю – знаменитый рейд десантников 95-й бригады по тылам пророссийских сил на Донбассе летом 2014 года. Его называют самым длинным рейдом бронетехники в новейшей военной истории. Со второй половины июля по 10 августа рейдовые отряды под руководством Героя Украины, генерал-лейтенанта Михаила Забродского прошли более 400 км, 170 из которых – с боями по захваченной врагом территории.

Общими усилиями власти, армии, дипломатов, патриотов нам удалось не допустить создания "Новороссии" и освободить 2/3 территории Донбасса. А минские соглашения дали самое главное – драгоценное время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социально-экономического кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок.

Мы подписали и ратифицировали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС, открыли путь к безвизу и восстановили движение к членству в НАТО. В результате Украина выстояла и на фронте, и в экономике, и на международной арене. И вместе с союзниками мы перешли к стратегии всеобъемлющего санкционного давления на агрессора. Для Путина, - несмотря на то, что Россия имеет гораздо больший ресурс для ведения войны, - стало очевидно: цена дальнейшей активной фазы агрессии для России будет слишком высокой.

Украина выстояла только благодаря украинцам. Потому что государство к защите независимости было не готово. Была только огромная любовь к Украине и железная воля для того, чтобы ее сохранить, десятков тысяч добровольцев и сотен тысяч волонтеров, которые отдавали последнее, чтобы накормить, одеть, защитить и вооружить украинских воинов в первые дни войны. Та же "Новороссия" не состоялась не только потому, что мы в центре, в Киеве, на уровне международных контактов этому противодействовали, но и потому, что люди, которые живут в южных и восточных областях, сделали естественный выбор в пользу своей Родины — Украины.

Второй фактор - это создание нашей командой международной коалиции, которая выбросила Россию из "Большой восьмерки", применила санкции за невыполнение минских соглашений, создала первый прецедент привлечения России к ответственности в Международном суде ООН, в Стокгольмском арбитраже, в Гамбургском трибунале и по всему миру.

И третье - это переход от создания фундамента государства к его развитию. Это не только создание армии, защита цемента украинской нации - украинского языка, объединение украинских церквей в Поместную церковь Украины и получение Томоса. Но и проведение программы реформ, в первую очередь экономических.

Поэтому сейчас важно не только сохранить то, что было сделано, но и продолжить развитие Украины. К сожалению, сегодня угрозы и риски для независимости Украины вновь усиливаются. Прежде всего, это активизация "пятой колонны" Кремля, которая при молчаливой поддержке слабой и некомпетентной власти стремится к реваншу. Но мы этого не допустим. Мы никому не дадим сдать украинскую землю.

Потому что с независимостью не шутят.
Владимир Зеленский
О главном изменении, которое хочет внедрить за следующие четыре года
Весь этот год - первый год моей каденции - очень часто приходилось слышать, что у нас что-то не получится. Не наберем голосов для реформаторских законов, не сохраним западную коалицию для поддержки Украины, не получим результатов на пути к миру на Донбассе.

Люди, которые это говорили, действительно хотели, чтобы у нас не получилось. И это, возможно, не потому, что они откровенно желают плохого для Украины, - хотя и такое случается. А потому, что хотели успеха исключительно для себя - как для политиков, как для олигархов. Если бы их желание сбылось, было бы это хорошим результатом для государства в целом? Нет.

Такое их отношение очень точно отражает настроение, которое доминирует в нашем обществе. В что-то свое, в частное наши люди вкладываются на 100%. Будь-то интерес бизнеса, партии или просто забота только о свом подворье, о личных взглядах. А вот в общественное - в то, что в конечном итоге объединяет нас всех в одно государство - ощутимо меньше или вообще по остаточному принципу.

Украина долгое время была государством, в котором многие пытались сделать только одно - оттянуть кусок себе. Во всем - в том числе и в политике. Вот это главное я и хочу изменить, поборов отношение к общественному, к гражданскому как к чужому или не заслуживающему внимания, которое получает свое, личное.

Мы проводим земельную реформу, открываем концессии, приняли фундаментальный банковский закон, строим новую инфраструктуру по всей стране, делаем современный цифровой государственный функционал, ищем решения, которые способны принести мир.

Это то, что для всех. Мы действительно заботимся о нашем общем. Говорим каждому в Украине: взаимное понимание, доверие и уважение - это также наш общий ресурс, наше достояние, которое можно сохранить и приумножить, а можно - разрушать. Мы видели за годы независимости, как разрушали сознательно. И видели, как жизнь постепенно деградировала просто потому, что не хватало сознательного отношения к общему.

Может быть много поучительных выводов из конкретных сложных примеров в нашей истории, в которой личности что-то удалось. Могут быть удачные решения отдельного деятеля, которые помогли. Но президент - это такая позиция, которая позволяет повлиять на характер жизни всего общества.

Надо беречь то, что нас объединяет. Заботиться о том, что якобы ничье, поскольку принадлежит не кому-то конкретно, а обществу, громаде, государству. Важно, чтобы и седьмой, и восьмой, и все последующие президенты просто не смогли отказаться от выполнения этой задачи, вернувшись к старым порядкам - к заботе в наибольшей степени о своем.

Качество жизни каждого украинца зависит от прогресса нашего общего. Давайте об этом помнить.
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. Весь этот год - первый год моей каденции - очень часто приходилось слышать, что у нас что-то не получится. Не наберем голосов для реформаторских законов, не сохраним западную коалицию для поддержки Украины, не получим результатов на пути к миру на Донбассе.

Люди, которые это говорили, действительно хотели, чтобы у нас не получилось. И это, возможно, не потому, что они откровенно желают плохого для Украины, - хотя и такое случается. А потому, что хотели успеха исключительно для себя - как для политиков, как для олигархов. Если бы их желание сбылось, было бы это хорошим результатом для государства в целом? Нет.

Такое их отношение очень точно отражает настроение, которое доминирует в нашем обществе. В что-то свое, в частное наши люди вкладываются на 100%. Будь-то интерес бизнеса, партии или просто забота только о свом подворье, о личных взглядах. А вот в общественное - в то, что в конечном итоге объединяет нас всех в одно государство - ощутимо меньше или вообще по остаточному принципу.

Украина долгое время была государством, в котором многие пытались сделать только одно - оттянуть кусок себе. Во всем - в том числе и в политике. Вот это главное я и хочу изменить, поборов отношение к общественному, к гражданскому как к чужому или не заслуживающему внимания, которое получает свое, личное.

Мы проводим земельную реформу, открываем концессии, приняли фундаментальный банковский закон, строим новую инфраструктуру по всей стране, делаем современный цифровой государственный функционал, ищем решения, которые способны принести мир.

Это то, что для всех. Мы действительно заботимся о нашем общем. Говорим каждому в Украине: взаимное понимание, доверие и уважение - это также наш общий ресурс, наше достояние, которое можно сохранить и приумножить, а можно - разрушать. Мы видели за годы независимости, как разрушали сознательно. И видели, как жизнь постепенно деградировала просто потому, что не хватало сознательного отношения к общему.

Может быть много поучительных выводов из конкретных сложных примеров в нашей истории, в которой личности что-то удалось. Могут быть удачные решения отдельного деятеля, которые помогли. Но президент - это такая позиция, которая позволяет повлиять на характер жизни всего общества.

Надо беречь то, что нас объединяет. Заботиться о том, что якобы ничье, поскольку принадлежит не кому-то конкретно, а обществу, громаде, государству. Важно, чтобы и седьмой, и восьмой, и все последующие президенты просто не смогли отказаться от выполнения этой задачи, вернувшись к старым порядкам - к заботе в наибольшей степени о своем.

Качество жизни каждого украинца зависит от прогресса нашего общего. Давайте об этом помнить.
Дата: 24.08.2020
Над спецпроектом работали: Валерия Кондратова, Петр Шуклинов
Иллюстрации: Дмитрий Шелестинский.
Использованы фото: Liga.net, eurosolidarity.org, nfront.org.ua, president.gov.ua, facebook Надежды Лукьяненко
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