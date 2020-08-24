Путь к свободе

Самым сложным и рискованным для независимости Украины я считаю период лета 2014 года – зимы 2015 года. До этого в течение нескольких десятилетий украинская армия целенаправленно уничтожалась, разворовывалась и разваливалась (излишне напоминать, что после распада СССР Украина унаследовала одно из крупнейших вооруженных формирований). Сокращали личный состав, продавали и ликвидировали оружие, торговали имуществом и земельными участками, сдавали ядерный арсенал.



На момент российской агрессии армия существовала только на бумаге. Фактически ее не было. Не было аккумуляторов, средств связи, кевларовых шлемов, разгрузок, элементарного – отремонтированной техники, отправляли солдат в бой на школьных автобусах. И надо было одновременно "с колес" защищаться от наступления России на Востоке, а с другой стороны – развивать новую украинскую армию.



Без добровольцев, которые просто с Майдана шли на фронт; без волонтеров, без мощного движения, объединившего всю Украину, ничего бы не было.



Вообще весь 2014 был сверхтяжелым. Российская военная агрессия была усилена российской экономической блокадой. Ситуацию осложняло то, что страна была ограблена Януковичем и его окружением. В наследство от предыдущей власти Украина получила недоверие международного сообщества, отсутствие мощных союзников, – потому что Янукович предал и европейский, и евроатлантический курс государства.



Первые шесть месяцев каденции я посвятил активной международной деятельности, создавая почти с нуля круг союзников украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности. И я рад, что моей команде это удалось, и до сих пор наше государство может рассчитывать на поддержку мощной мировой коалиции.



Возможно, пиковой точкой этого периода было время между сбитым самолетом МН17 и прямым российским вторжением в августе-2014. Один из самых известных эпизодов того периода, который уже вошел в историю – знаменитый рейд десантников 95-й бригады по тылам пророссийских сил на Донбассе летом 2014 года. Его называют самым длинным рейдом бронетехники в новейшей военной истории. Со второй половины июля по 10 августа рейдовые отряды под руководством Героя Украины, генерал-лейтенанта Михаила Забродского прошли более 400 км, 170 из которых – с боями по захваченной врагом территории.



Общими усилиями власти, армии, дипломатов, патриотов нам удалось не допустить создания "Новороссии" и освободить 2/3 территории Донбасса. А минские соглашения дали самое главное – драгоценное время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социально-экономического кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок.



Мы подписали и ратифицировали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС, открыли путь к безвизу и восстановили движение к членству в НАТО. В результате Украина выстояла и на фронте, и в экономике, и на международной арене. И вместе с союзниками мы перешли к стратегии всеобъемлющего санкционного давления на агрессора. Для Путина, - несмотря на то, что Россия имеет гораздо больший ресурс для ведения войны, - стало очевидно: цена дальнейшей активной фазы агрессии для России будет слишком высокой.



Украина выстояла только благодаря украинцам. Потому что государство к защите независимости было не готово. Была только огромная любовь к Украине и железная воля для того, чтобы ее сохранить, десятков тысяч добровольцев и сотен тысяч волонтеров, которые отдавали последнее, чтобы накормить, одеть, защитить и вооружить украинских воинов в первые дни войны. Та же "Новороссия" не состоялась не только потому, что мы в центре, в Киеве, на уровне международных контактов этому противодействовали, но и потому, что люди, которые живут в южных и восточных областях, сделали естественный выбор в пользу своей Родины — Украины.



Второй фактор - это создание нашей командой международной коалиции, которая выбросила Россию из "Большой восьмерки", применила санкции за невыполнение минских соглашений, создала первый прецедент привлечения России к ответственности в Международном суде ООН, в Стокгольмском арбитраже, в Гамбургском трибунале и по всему миру.



И третье - это переход от создания фундамента государства к его развитию. Это не только создание армии, защита цемента украинской нации - украинского языка, объединение украинских церквей в Поместную церковь Украины и получение Томоса. Но и проведение программы реформ, в первую очередь экономических.



Поэтому сейчас важно не только сохранить то, что было сделано, но и продолжить развитие Украины. К сожалению, сегодня угрозы и риски для независимости Украины вновь усиливаются. Прежде всего, это активизация "пятой колонны" Кремля, которая при молчаливой поддержке нынешней слабой и некомпетентной власти стремится реализовать сценарий реванша. Но мы этого не допустим. Мы никому не дадим сдать украинскую землю.



Потому что с независимостью не шутят.



Перш за все, це активізація "п'ятої колони" Кремля, яка за мовчазної підтримки нинішньої слабкої і некомпетентної влади прагне реалізувати сценарій реваншу

