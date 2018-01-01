УСЛЫШАТЬ ЖИЗНЬ
Как полноценно и равноправно жить в современном обществе
СТАТИСТИКА
Около 360 млн
человек - более 5% населения всей планеты – имеют нарушение слуха, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.
32 млн
из людей с нарушением слуха - дети. В Украине 2-3 детей на 1000 новорожденных имеют врожденный порок слуха, причем 90% таких детей рождаются у нормально слышащих родителей. 15-17% детей школьного возраста имеют то или иное снижение слуха. Односторонняя глухота диагностируется у 0,1-5% школьников.
133 тыс
человек с нарушением слуха было зарегистрировано в 2017 году в Украине по данным Минздрава, 9 тыс из которых - дети до 17 лет.
На самом деле, количество людей с нарушением слуха значительно больше и оно неуклонно растет. Точной статистики по состоянию на начало 2018 года нет, так как не все обращаются за медицинской помощью по поводу утери или ухудшения слуха.
В Украине люди с нарушением слуха постоянно сталкиваются с трудностями во время общения
67%
С трудом понимают речь в шумных местах. 50% из них утверждают, что им очень тяжело общаться на улице и в общественных местах.
48%
Испытывают трудности в восприятии речи в шумных местах.
67%
Не понимают услышанного, если вокруг присутствует шум из нескольких источников.
88%
Часто не слышат отдельных слов в предложении.
85%
Прикладывают значительные усилия, чтобы услышать и понять сказанное.
43%
Испытывают трудности в запоминании услышанного
ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ СЛУХА
Врожденные
По словам главного врача государственного Института отоларингологии имени Коломийченко Александра Чемеркина, нарушение слуха может возникнуть еще до рождения ребенка из-за перенесенных во время беременности инфекций; внутренней гипоксии; асфиксии при родах; из-за осложнений при родах

Тугоухость и глухота могут носить наследственный характер, передаваться от родителей. В подростковом и взрослом возрасте тугоухость возникает при повреждении рецепторного аппарата улитки, проводящих путей и коры головного мозга.
Приобретенные
Причиной нарушения слуха могут быть инфекционные заболевания (вирусные - грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит; бактериальные - эпидемический цереброспинальный менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис).

Потеря слуха может возникнуть при токсическом воздействии на организм (острые интоксикации, прием аминогликозидных антибиотиков, петлевых диуретиков, химиотерапевтических, нестероидных противовоспалительных средств).

Причиной потери слуха могут стать заболевания органов кровообращения или дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника.

Также причиной нарушения слуха могут быть аккустические травмы - воздействие черезмерно громких звуков или шума.
Возрастные
Потеря слуха с возрастом - необратимый процесс, так как он развивается в результате отмирания сенсорных клеток, которые не заменяются новыми. Нарушение слуха у пожилых людей пятикратно увеличивает риск возникновения деменции (синдрома стойкого нарушения умственных и познавательных (когнитивных) функций в результате органического поражения мозга. Это стойкое нарушения психической деятельности, которая характеризуется расстройством интеллекта, ослаблением познавательных процессов, нарушением эмоциональной сферы и поведения).

Ухудшение слуха в пожилом возрасте понижает скорость обработки в центральной нервной системе сначала речевых, а потом и других внешних сигналов. Отсюда нарушения мыслительной активности, депрессивные состояния, расстройство эмоциональной сферы. Неизбежны повышенная раздражительность, плаксивость, даже агрессивность, нарушающие внутрисемейную и социальную коммуникацию.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПОТЕРИ СЛУХА
Задержка разговорной речи у детей
Ограниченный доступ к образованию
Неблагоприятное воздействие на успеваемость детей
Длительная депрессия
Ухудшение памяти
Провоцирование ряда заболеваний сердца
Моральная усталость
Чувство одиночества, изоляции и безысходности
Ухудшение коммуникации с обществом
Снижение уровня участия в общественной жизни
Негативное воздействие на повседневную жизнь
Препятствия социальной активности
Работа на менее квалифицированных должностях
Потеря стабильности, повышение уровня безработицы
LIGA.net подготовила лонгрид о том, с какими барьерами в Украине сталкиваются люди с нарушением слуха, как вовремя реагировать и какие меры необходимо принимать для того, чтобы жить максимально полноценной жизнью

(Некоторые имена героев изменены в целях конфиденциальности)
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Я РОДИЛАСЬ ГЛУХОЙ
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Мама школьницы Марины
Светлана Борисовна
"Повезло, ребенок спокоен и не просыпается в коляске даже когда шум стоит такой, что взрослые не выдерживают", - неоднократно отмечала мама. Но такая особенность ее малышки не очень радовала. Материнское сердце подсказывало, что таких чудес в жизни не бывает. Тревога переросла в уверенность, что дочке надо проверить слух, когда Марине исполнилось два года, но она не могла произнести даже совсем простые слова. Ребенка привели на обследование к детскому отоларингологу в поликлинике и родители получили рекомендацию - ждать до трехлетнего возраста.

Сегодня Светлана Борисовна считает, что этот год нельзя было терять ни в коем случае. Чуда не произошло. В три года Марина не заговорила, потому что не слышала звуков окружающего мира, а без этого невозможно овладеть устной речью.

"Ваш ребенок не слышит" - это звучит как приговор. Многие родители, оказавшись в подобной ситуации, начинают жалеть себя, жаловаться на жизнь вместо того, чтобы уделить должное внимание ребенку и его проблеме. Но, к счастью для Марины, ее мама приняла правильное решение и обратилась в специализированный медицинский центр слуховой реабилитации. В четыре года Марина надела свои первые слуховые аппараты и начала учиться произносить звуки под руководством сурдопедагога. Для полного овладения произношением всех речевых звуков и развития слухового восприятия потребовалось полтора года. И это был невероятно упорный труд, ведь речевое дыхание и артикуляционные навыки девочки были совсем не тренированы и к четырем годам у Марины уже была потребность и желание общаться жестами. Поэтому Светлана Борисовна очень благодарна сурдопедагогу, который не только учил Марину овладевать устной речью, но также оказывал психологическую поддержку и дочке, и маме. Позже к занятиям с сурдопедагогом добавились и уроки музыки.

В 6 лет Марина начала посещать детский сад. Ходила 3 раза в неделю и оставалась только до обеда. Это было необходимо, чтобы научиться общаться со сверстниками и приобрести те же навыки, которыми владели дети ее возраста. Благодаря воспитательнице детской группы, сумевшей правильно объяснить проблему Марины своим подопечным, дети встретили Марину очень дружелюбно. И общение со сверстниками (которое было бы невозможным, если бы девочка не носила слуховые аппараты и не занималась должным образом с сурдопедагом) дало тот позитивный результат, на который рассчитывала мама.

В школу Марина пошла полностью подготовленной. Сегодня она, пожалуй, превосходит некоторых своих ровесников своими интеллектуальными способностями и широтой своих увлечений. Танцы, бисероплетение, вышивание крестиком, занятие музыкой и вокалом – все это не только помогло расширить кругозор ребенка, но и способствовало развитию слуха. И да, еще девочка очень любит кататься на велосипеде. Слуховые аппараты на оба уха помогают Марине удерживать координацию. Даже тот, кто никогда не сталкивался с проблемой ограниченного слуха понимает, что безопасность велосипедиста во многом зависит не только от его мастерства крутить педали и держать равновесие, но и от того, слышит ли он звуки, исходящие от транспорта на дороге. А мама спокойна, когда дочка садится на велосипед. Светлана Борисовна уверена, что слуховые аппараты помогают ее ребенку вести действительно активный образ жизни. Марина, несмотря на тяжелое нарушение слуха, пользуется мобильным телефоном – и всегда находится на связи.

Светлана Борисовна, пройдя со своей дочерью нелегкий путь от диагноза "двухстороняя глухота" к обучению в массовой школе, имеет полное право утверждать, что благодаря современным технологиям слухопротезирования, которые и далее, в этом нет сомнений, будут развиваться и усовершенствоваться, неслышащий ребенок сможет добиться многого. Главное - родители должны взять себя в руки, поверить в свои силы, компенсировать нарушение слуха с помощью правильно подобранных и запрограммированных под потерю слуха детских слуховых аппаратов, внушить своему ребенку уверенность в себе и создать ему все условия для гармоничного развития и обучения.
Трижды чемпионка Украины по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха, чемпионка Дефлимпийских игр, мастер спорта международного класса
Анна, 21 год
Проблемы со слухом у меня начались от рождения, диагноз - двухсторонний неврит слухового нерва. В основном, я говорю голосом, а на жестовом языке - только с неслыщащими людьми.

Я училась в обычной школе. Мне повезло, в моем окружении было много сверстников, с которыми я без проблем общалась. С некоторыми сложились дружеские отношения, которые до сих пор поддерживаем. С одноклассниками не всегда чувствовала себя комфортно.

Очень благодарна родителям, которые меня всегда поддерживали и сейчас поддерживают. Маме, благодаря которой я научилась говорить, закончила общеобразовательную школу, сдала ВНО и поступила в университет. Папе (он же тренер) за то, что привел меня в спорт и благодаря которому я стала дефлимпийской чемпионкой.

Со стороны государства поддержка меня, как обычного человека с нарушением слуха, можно сказать практически отсутствует. А вот поддержка спортсменов, членов национальной сборной и особенно тех, кто достиг высоких результатов, конечно, ощутима. Хотя премиальные за медали в дефлимпийских играх на порядок меньше, чем за такие же достижения в олимпийских и паралимпийских. Возможно, к следующей дефлимпиаде что-то изменится в лучшую сторону.

Я занимаюсь спортом с 5 лет. Сначала папа привел меня на художественную гимнастику. Имею первый взрослый разряд в этом виде спорта. А уже где-то с 10 лет папа-тренер забрал меня к себе на классический волейбол. И я влюбилась в этот вид спорта. Потом начала заниматься и пляжным волейболом. И на первом же чемпионате Украины среди спортсменов с нарушением слуха меня отобрали как кандидата в национальную сборную. Начались сборы, соревнования. Зимой занималась классикой, летом пляжем. Мои спортивные достижения: чемпионка Украины на чемпионате до 21 года среди здоровых, трижды чемпионка Украины среди спортсменов с нарушением слуха, чемпионка Дефлимпийских игр 2017 года в Самсуне по пляжному волейболу. Я мастер спорта международного класса, кавалер ордена Княгини Ольги ӀӀӀ степени. Волейбол для меня это и моя профессия, и мое хобби, и возможность заработать, это уверенность в себе, это вся моя жизнь. Сейчас готовлюсь к чемпионату Украины по классическому волейболу среди спортсменов с нарушением слуха, пройдет в апреле; а дальше - чемпионат Европы по пляжному волейболу (в августе).

На мой взгляд, люди с нарушениями слуха в Украине сталкиваются с проблемами каждый день: это и трудоустройство, и визит в поликлинику, и оформление каких-либо документов, и обслуживание в банке, и банальный вызов такси. Я ношу слуховой аппарат, поэтому сложностей в быту практически нет. Иногда возникают сложности во время просмотра телевизора, если нет субтитров.
* К другим причинам, в частности, относятся: врожденные пороки развития, не имеющие генетической природы, и другие пренатальные причины, связанные со здоровьем матери

Оксана Щекатурина
Врач-сурдолог, отоларинголог высшей категории медицинского центра слуховой реабилитации "Аврора"
Прежде всего, родители должны осознать, что проверять слух нужно всем без исключения детям. Но особое внимание нужно обратить родителям новорожденных и детей, которые еще не достигли трехлетнего возраста. Возраст до 3-х лет – критический для развития слуха и овладения речью. Это вызвано нейропластичностью коры головного мозга. То есть, слуховая кора, которая не получает звуковую информацию, начинает выполнять другие функции. И через некоторое время (а именно к трехлетнему возрасту) без звуковой стимуляции она теряет способность различать звуки. Именно поэтому очень важно своевременно выявлять нарушения слуха у детей, своевременно лечить и компенсировать, чтобы этот процесс не стал необратимым. В большинстве стран мира, в частности в США, Канаде, в развитых странах Европы обязательную проверку слуха (скрининг) выполняют всем новорожденным еще в роддоме. В нашей стране такую диагностику проводят лишь в нескольких родильных домах, следовательно, обследование проходит совсем маленькая часть новорожденных граждан.

Нарушение слуха происходит безболезненно, уши визуально здоровые, а специального оборудования для обследования слуха у отоларинголога, а тем более у педиатра или семейного врача - нет. Для того, чтобы выявить нарушение слуха, требуется специальное диагностическое оборудование и специалист, имеющий квалификацию расшифровать результаты обследования и предоставить соответствующую слуховую помощь. Таким специалистом является врач-сурдолог, именно к нему нужно обратиться для диагностики слуха, и, в случае необходимости, получить рекомендации и помощь.

В специализированном медицинском центре "Аврора" есть уникальное медицинское аудиологическое оборудование для слуховой диагностики и врачи-сурдологи центра проводят с помощью этого оборудования комплекс необходимых исследований для определения состояния слуховой функции у детей разного возраста: новорожденных, дошкольников, школьников.

Для обследования слуха у детей мы используем объективные методы, не требующие активного участия ребенка и результаты которых не зависит от их поведения. Только после проведения всех этих исследований можно точно установить, как слышит маленький пациент.

Точное обследование слуха у маленьких детей, как правило, проводится во время сна, поэтому можно обследовать даже гиперактивных детей. Это исследование абсолютно безболезненное и безопасное, мы не используем в ходе исследования наркоз.
По оценке ВОЗ, приблизительно 60% случаев нарушения слуха в детском возрасте можно избежать с помощью профилактических мер. Когда потеря слуха в детском возрасте неизлечима, необходимо принимать меры для того, чтобы обеспечить детям возможность полностью раскрыть свой потенциал посредством слуховой реабилитации, обучения, а также расширения их прав и возможностей.

Елена Куцан
Психолог
Отношение к людям с инвалидностью – это вопрос личностной зрелости. Агрессия по отношению к ним не существует сама по себе: если личностная зрелость не сформирована, то человек направляет свою агрессию на все, что приносит какой-либо дискомфорт.

Отношение детей формируют родители, воспитатели, учителя. Например, маленькие дети играют на площадке и один ребенок не дает лопатку другому просто потому, что он не слышит, о чем его просят. В таком случае должен вмешаться взрослый и объяснить.

Старшие дети могут столкнуться с агрессией со стороны других детей в школе или кружке из-за ревности и зависти. Потому что к ребенку с инвалидностью со стороны взрослых может быть особое отношение, из-за других потребностей этого ребенка. Другие дети по этой причине могут шутить или даже проявлять агрессию. Но дети просто не знают, как себя вести с ребенком с инвалидностью. У нас нет какого-то школьного предмета или традиции в воспитании родителей рассказывать и объяснять, что бывают дети, которые в чем-то отличаются.

Проблема с другой стороны: родители ребенка с инвалидностью сами не приняли ситуацию. Это может в будущем создавать проблемы для социализации таких детей. Им рано или поздно придется столкнуться с обществом и чем раньше это произойдет, тем лучше. И чем раньше ребенок будет сталкиваться с возможным негативом, но при условии, что у него будет поддержка от семьи, учителей, тем потом ему будет проще.
ВЫ ПЛОХО СЛЫШИТЕ - ЭТА РАБОТА НЕ ДЛЯ ВАС
Дискриминация и как ее преодолеть
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ОНИ ЖЕ СТАРЫЕ -
ЗАЧЕМ ИМ ЭТО?
Как помочь возрастным людям жить полноценно
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Доцент, преподаватель Национального авиационного университета;
докторант КНУ им. Тараса Шевченко
Екатерина, 42 года
Хронические отиты у меня были с детства и из-за того, что барабанная перепонка постоянно, грубо говоря, рвалась – она стала как решето. Это повлияло на качество слуха, он стал снижаться. А со временем там начала накапливаться жидкость. Для того, чтобы восстановить слух, мне нужно сделать несложную операцию, вытянуть эту жидкость, и я буду слышать. Но я боюсь делать операцию, потому что я боюсь все слышать. Сейчас я не страдаю от шума. А вот у моего ребенка, старшего сына - абсолютный слух, он играет на музыкальных инструментах.

Сейчас пользуюсь двумя аппаратами: один получше, другой похуже - на каждый день. Я прошла долгий процесс приспособления, потому что ежедневно нужно общаться с людьми – коллегами, студентами.

С работой были трудности. После окончания университета, когда устраивалась на работу, столкнулась с проблемой: меня порекомендовали знакомые, но руководство не захотело брать. Подобное было даже пару раз.

Проблема дискриминации лежит не в плоскости общества или государства, а кроется конкретно в работодателях. Точно так же, как, например, работодатели предпочитают брать на работу людей моложе 40 лет. Хотя это запрещено законом. А если тебе больше 40, то, получается, ты уже ни на что не способен.

Но я упертая. Не взяли на одну работу – пошла искать другую, третью. Танки грязи не боятся.

Я и инвалид с детства, у меня третья группа инвалидности, и при этом я многодетная мать. Когда оформляла инвалидность в специальной медкомиссии, моя мама очень настаивала, чтобы мне дали сразу бессрочную – это дает разные льготы, в том числе, на квартплату, больше сумма социального пособия. Но я решила, что хочу сама работать. В день комиссии мама заболела и отправила меня вместе с участковым врачом. Что сделала в результате я? Пришла на комиссию, заявила, что здорова, что у меня будут в будущем трое детей, я буду работать и хочу только третью группу инвалидности. И мне дали третью. Домой я тогда не поехала, потому что понимала, что мама из меня сделает котлету, а ночевала у бабушки. Мама по сей день вспоминает. А я знаю, что мне и третья группа не нужна.

Это мелочь, пунктик в законе, но я тогда спросила себя: буду я считать себя "недееспособной" или нет? Это вопрос психологической уверенности в себе. И, наверное, я всю жизнь, что бы не делала, - доказываю себе и окружающим, что что-то могу. Поэтому я родила троих детей. Поэтому я пошла в докторантуру, чтобы доказать, что я еще и докторскую могу защитить.

Какой-то комплекс во мне сидел всю жизнь, и сейчас, наверное, сидит. Я понимаю, что я социализированная, устроенная, есть статус и бизнес. Но все равно это все – результат постоянного желания доказать, что я не хуже других.

И среди всех моих знакомых есть два типа людей: либо человек признает проблему, признает себя инвалидом и считает, что к нему должно быть особое отношение; либо он идет таким путем, как я.
Александр, 64 года
Снижение слуха у меня началось где-то год назад. Возможно, и раньше, но не замечал, не придавал значения. Внук только шутил, что до меня все сложнее докричаться и что мне телефон скоро, наверное, вообще не понадобится. Я долго не решался пойти в поликлинику, казалось, что хуже слышу только иногда. Надеялся, что само пройдет со временем.

Как объяснил врач, моя ситуация не критична – могут помочь хорошие слуховые аппараты и все будет почти как раньше. Сейчас думаю над этим, об аппарате. Стоит он немало денег, но и не слышать совсем – неудобно, даже опасно иногда. Зато читать стал, кажется, что больше. Хоть и в очках, но зрение пока позволяет. На это не жалуюсь.

Не знаю, связано ли, но мой отец стал намного хуже слышать еще раньше, лет в 50, может, чуть позже. Тогда о слуховом аппарате речь и не шла, не было все этого, так он и жил, мучился.

В быту, конечно, много неудобств – телевизор приходится очень громко включать, радио вообще перестал слушать. Не всегда слышу телефонный звонок или звонок в дверь, домофон. Я живу один, хотя часто приезжает дочь с зятем и внуком. Они помогают – и продуктами (в магазин ходить мне сложно, продавцы и кассиры не всегда адекватные), и по мелочам дома. Вот недавно нужно было связаться с оператором телевизионным, который каналы дает, потому что плохо работало несколько дней. Я пробовал сам, но так плохо слышно, толком не смог и поговорить. Зять позвонил, разобрался, теперь снова все работает. А если нужно будет вызвать скорую помощь или полицию, то даже не знаю.

Стал меньше выходить на улицу в последнее время. Боюсь, что не услышу чего-то. Даже если машина сигналить будет, то могу не сразу отреагировать. Дети уже заставляют срочно покупать слуховой аппарат. Может с ним и будет мне лучше, но не чувствую себя еще таким старым, не хочу носить это на ушах. Это же не как очки – снял и надел, а можно и без них иногда.

Виктор Демьянюк
Юрист
Отказ в приеме на работу должен быть обоснован, неважно, есть у человека инвалидность или нет. В противном случае этот отказ можно обжаловать в суде. Если в работе отказывают людям с инвалидностью просто потому, что они "не понравились работодателю", - это, разумеется, дискриминация.

Со стороны государства есть мотивация для работодателей: предоставляются льготы, преференции в налогах, если в штате есть люди с инвалидностью.

Согласно законодательству, на работодателя возложена ответственность по организации обучения и непосредственно работы человека с инвалидностью. Учитываться должны мединские показания, при необходимости – должен быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Люди с инвалидностью имеют право не только работать, но и требовать к себе особого отношения со стороны работодателя, в том числе, по обустройству условий работы, рабочего места.

Наталия Балина
Врач-сурдолог высшей категории медицинского центра слуховой реабилитации "Аврора"
В некоторых случаях нарушение слуха наступает внезапно, а иногда слух снижается постепенно и незаметно: речь других людей начинает казаться "бубнением", сложнее становится общаться по телефону, вести переговоры, особенно - следить за разговором нескольких собеседников. Часто человек слышит речь, но ему трудно запоминать сказанное. Становится сложнее общаться в шумных местах. Не хватает громкости или разборчивости при просмотре телевизора дома или прослушивании радио в машине.

Эти симптомы нельзя игнорировать. Вследствие нарушения слуха у человека часто развиваются сосудистые заболевания, головные боли, хроническая усталость или депрессия, социальная изоляция. Также научно доказано, что снижение слуха может спровоцировать когнитивные нарушения, деменцию, болезнь Альцгеймера. Более того, как показали исследования, даже небольшое нарушение слуха может стать причиной ухудшения памяти и способности узнавать что-то новое, учиться. Дело в том, что человек слышит не только ухом, но прежде всего мозгом и даже небольшое снижение потока звуковой информации приводит к тому, что мозг постепенно прекращает различать звуки. У пожилых людей нарушение слуха в пять раз увеличивает риск возникновения деменции, при этом они могут терять равновесие, у них повышенный риск падений, что может спровоцировать переломы, в частности, шейки бедра.

В медицинском центре "Аврора" после точной диагностики состояния слуховой функции врач-сурдолог назначит соответствующее лечение. Зачастую при многих нарушениях слуха медикаментозное лечение неэффективно, а хирургическое вмешательство показано только в ограниченных случаях, но большинству людей с нарушением слуха могут помочь современные слуховые аппараты или кохлеарные импланты.

Современные слуховые аппараты Oticon - это маленькие мини-компьютеры большой вычислительной мощности с подключением к Интернету. Некоторые модели аппаратов - с кофейное зернышко.

Слуховые аппараты Oticon различных стилей способны выделять речь из различных шумов и предоставлять мозгу чистую информацию. Такие аппараты анализируют окружающую обстановку на 360º, выделяют и усиливают только речевые звуки, дают возможность слышать даже в условиях сложных звуковых ситуаций - в метро, супермаркете, школе, университете, церкви, в кафе или ресторане и т.д. Последние новейшие технологии от Oticon - слуховые аппараты с подключением к смартфонам и Интернету. При этом, что очень важно, слуховые аппараты Оticon также защищают остатки слуха от воздействия очень громких звуков.

Слуховые аппараты Oticon - это сертифицированные медицинские изделия, поэтому назначаются, подбираются и настраиваются только врачом-сурдологом по результатам полного обследования слуха в специализированных медицинских учреждениях слуховой помощи, имеющих лицензию или аккредитацию Министерства здравоохранения.
Понять и принять проблему нарушения слуха у ребенка или взрослого – первый шаг на пути реабилитации и возвращению к полноценной жизни. Но не менее важно - своевременно диагностировать и провести профессиональное лечение.
ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ СЛУХА
ДИАГНОСТИКА СЛУХА
Чем раньше обнаружено нарушение слуха, тем выше шансы максимально быстро вернуться к полноценной жизни.
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КОРРЕКЦИЯ СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ
Цель слухопротезирования - максимальная компенсация нарушения слуха, что дает человеку возможность лучше воспринимать звуки внешнего мира и сохранить собственное здоровье.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
Слухопротезирование кохлеарными имплантами назначается в случаях тяжелого нарушения слуха, глухоты, если слуховые аппараты не дают положительного эффекта.
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Человеческое ухо имеет сложное устройство и благополучная работа всех его отделов является залогом хорошего слуха
Диагностика слуха - важнейшая часть медицинской слуховой помощи
Скрининг слуха новорожденных - необходимый первый шаг ранней слуховой реабилитации, после чего необходимо проводить диагностику и слухопротезирование.

Стандарты осуществления программы раннего выявления и коррекции нарушений слуха у детей сформулированы Объединенной комиссией по слуху детей (США) в 2007 и являются общепринятыми во всем мире. Это так называемый "Принцип 1-3-6", в соответствии с которым:

  • Скрининг слуха проводят всем новорожденным до достижения ими возраста в 1 месяц, оптимально - до момента их выписки из родильного отделения.
  • Аудиологическую диагностику (определение степени и характера нарушения слуха) при положительных результатах скрининга, т.е., выявлении нарушений слуха, проводят всем детям до достижения ими возраста 3-х месяцев.
  • Реабилитацию нарушений слуха (слухопротезирование) всем детям с выявленными необратимыми нарушениями слуха начинают не позднее достижения ими возраста 6-ти месяцев.

Если новорожденный в роддоме не прошел скрининг слуха или скрининг слуха подтвердил подозрение об ухудшении слуха необходимо обратиться в специализированный медицинский центр слуховой помощи, где проведут точную диагностику ухудшения слуха, компенсируют тугоухость и глухоту при помощи правильно назначенных и запрограммированных в соответствии потере слуха ребенка слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов. А сурдопедагоги (учителя-реабилитологи, деффектологи) проведут занятия по развитию слуха и речи.
В Украине и других странах слухопротезирование считают лечением, а слуховые аппараты – медицинскими изделиями
Слухопротезирование - вид медицинской помощи детям и взрослым с нарушениями слуха
Цель слухопротезирования – достижение наилучшего восприятия окружающих звуков и разборчивости речи, и, таким образом, наилучшего качества жизни с имеющимся у пациента слухом. Эта цель достигается путем наиболее точного соответствия конструкции, дизайна, функций и свойств слухового аппарата характеру снижения слуха и слуховой проблемы, возрасту, виду деятельности, условиям жизни, индивидуальным потребностям и особенностям, а также данным медицинской диагностики уха и слуха.

Эффективность слухопротезирования – степень восстановления социальной функции слуха, прежде всего возможностей слухоречевого общения. Чтобы быть эффективным, слухопротезирование осуществляется после тщательной медицинской диагностики слуха, в сочетании с медикаментозным лечением, постоянным врачебным наблюдением (диспансеризацией), а у детей – также сурдопедагогическим слухоречевым развитием.

Процесс слухопротезирования включает назначение врачом применения слухового аппарата и других методов лечения, выбор типа и модели слухового аппарата, снятие врачом слепка наружного уха и либо изготовление по этому слепку уха индивидуального аппарата, либо анатомически-комфортную установку стандартного слухового аппарата посредством индивидуального ушного вкладыша, изготовленного по слепку уха, программирование (цифровую настройку), измерение создаваемого аппаратом звука непосредственно в ухе, проверка восприятия речи и других звуков через слуховой аппарат, проверка отсутствия дискомфорта и свиста (в случае неверной установки или программирования), проверка взаимодействия слуховых аппаратов между собой (при использовании слуховых аппаратов с бинауральным взаимодействием) и со вспомогательными устройствами, рекомендации врача и обучение пользованию и привыканию к аппарату, а у детей – также развитие слуха и речи сурдопедагогом.

Слухопротезируют оба уха (бинауральное слухопротезирование) во всех случаях, когда нет противопоказаний бинаурального слухопротезирования.

Возраст слухопротезирования не ограничен, но на практике слухопротезирование становится возможным у новорожденных и грудных детей в возрасте 3-6-ти месяцев – тогда, когда у них выявлено нарушение слуха (слуховым скринингом) и проведена тщательная диагностика слуха.

Очень важно при слухопротезировании обращаться в специализированные медицинские центры реабилитации слуха. Нельзя заниматься "самолечением" или самостоятельным установлением диагноза и, тем более, покупкой слуховых аппаратов, реализуемых через интернет-магазины или так называемые "фирмы по продаже слуховых аппаратов", которые не имеют лицензии МОЗ. Необходимо помнить, что качественное лечение не бывает дешевым и быстрым - невозможно просто поставить слуховой аппарат без последующей профессиональной медицинской помощи по адаптации и сопровождению.
Функция кохлеарного импланта - преобразование звуков в электрические раздражители , которые воздействуют на слуховой нерв
Кохлеарный имплант - это электронный медицинский прибор, созданный для людей с тяжелой степенью потери слуха
Обычные слуховые аппараты улавливают звук, усиливают его и направляют в нормальный слуховой канал. Однако при значительном нарушении слуха усиление звука не имеет никакой пользы. Кохлеарный имплант преодолевает это препятствие, посылая сигнал непосредственно на слуховой нерв, таким образом, он позволяет обойти поврежденную часть уха.

Внедрение кохлеарных имплантов - довольно длительная и ответственная процедура, включающая очень много этапов, при прохождении которых шансы на успешную жизнь в здоровом обществе увеличиваются многократно:

  • Передоперационная оценка (медицинское обследование и аудиологическое обследование) - проводится врачом-сурдологом.
  • Хирургическое вмешательство необходимо, чтобы установить в ухе внутреннюю часть импланта.
  • Послеоперационное наблюдение - постепенно улучшается качество звуковой информации путем нескольких сеансов настройки звукового процессора.
  • Слухоречевая реабилитация - привыкание к сигналам импланта - работа с сурдопедагогом.

    В Украине в очереди на вживление кохлеарных имплантов находится более 360 детей с нарушениями слуха. На протяжении последних трех лет государственная программа по проведению кохлеарной имплантации почти не финансировалась, и родителям детей с нарушениями слуха приходилось покупать импланты за свой счет.

    Также большой проблемой остается безответственность родителей по отношению к детям. Они могут не являться при наступлении их очереди, не интересоваться положением вещей, отказаться от имплантации или попросить перенести операцию. Кроме того, не все родители до конца понимают, что после вживления кохлеарного импланта нужно в последующем обеспечить ребенку занятия по развитию слухового восприятия и речи в специализированных медицинских центрах, где есть квалифицированные сурдопедагоги.
    МИФЫ И ФАКТЫ О СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ
    Слуховые аппараты используют чаще всего люди пожилого возраста.
    Факт. 65% людей во всем мире, которые используют слуховой аппарат, младше 65 лет.
    Нарушение слуха с возрастом – частое явление и использовать слуховой аппарат необязательно.
    Факт. Нарушение слуха с возрастом сопровождается утратой приобретенных знаний и навыков, снижением способности к обучению, нарушением памяти, изменениями личности. Люди пожилого возраста с нарушениями слуха находятся в группе риска по развитию деменции и болезни Альцгеймера. Слуховой аппарат может предотвратить это и улучшить качество жизни.
    Слуховой аппарат гудит, свистит и значительно искажает внешние звуки.
    Факт. Современные технологии обеспечили бесшумную и максимально эффективную работу слуховых аппаратов, которые в значительной степени компенсируют потерю слуха и улучшают качество жизни.
    Слуховые аппараты универсальны и их можно купить даже онлайн.
    Факт. Ушная раковина человека индивидуальна, как и отпечаток пальца. Подбор слухового аппарата должны осуществлять специалисты и только после осмотра пациента. В противном случае, последствия от такого универсального использования могут быть плачевны.
    Если начнешь пользоваться слуховыми аппаратами – потеряешь слух полностью.
    Факт. Еще больше снизить слух человека может только некачественный или неправильно подобранный слуховой аппарат.
    Слуховой аппарат – заметный на ухе и приносит дискомфорт.
    Факт. Существуют десятки дизайнов слуховых аппаратов, некоторые из них – ненамного больше горошины. При этом, распространенное мнение, что миниатюрные слуховые аппараты имеют небольшую мощность, - не соответствует действительности.
    Слуховой аппарат помогает человеку только лучше слышать.
    Факт. Нарушение слуха влияет на способность человека не только слышать внешние звуки, но и на умственную деятельность, речь, способность запоминать разговор.
    ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
    Ни для кого не секрет, что уже сегодня методы коррекции слуха продвинулись на совершенно новый уровень. Цифровые технологии, современный дизайн, повышенная надежность, технологии беспроводного подключения, мини-компьютеры с подключением к Интернету, "умное" бинауральное подключение, при котором два слуховых аппарата, "интеллектуально" сообщаясь между собой, максимально приближают возможность воспроизведения пространственного звука - дают возможность полноценного общения в повседневной жизни.
    МАРИЯ СЕРДЮК - ЖУРНАЛИСТ, ФУД-БЛОГГЕР
    Глухота - не причина отказать себе жить увлекательно и полноценно
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    Мария, 31 год
    Слух я потеряла лет в пять. С одной стороны круто, что случилось именно так – так как я научилась говорить до того, как оглохла (я часто называю себя глухой – поверьте, в этом нет ничего обидного и ужасного!). Врачи в то время говорили, что если бы подобная тугоухость случилась со мной при рождении, вряд ли бы я могла членораздельно разговаривать. А так можно сказать, что мне повезло.

    Никто не знает, почему я вдруг резко стала плохо слышать. Представьте реакцию моей мамы: в один прекрасный день ребенок перестает реагировать на звуки. То есть, если сильно орать, я слышала, но общаться, как раньше, она уже со мной не могла.

    Мама таскала меня по врачам, и никто не мог дать ей четкого объяснения, почему так произошло. Простудила уши? Возможно. Спортивная травма? Тоже не исключено. Ваша Маша ведь с четырех лет занимается спортивной акробатикой, часто падает с турников. Родовая травма? Тоже да. Она же у вас ягодичная, в смысле не головой, а попкой родилась, наверно, когда вытаскивали, повредили нерв. Какой нерв? Мы не знаем, если честно, это просто одна из версий.

    В общем, все говорили абсолютно разные вещи, и никто ни в чем не был уверен на сто процентов.

    Могу ли я сказать, что переживала после потери слуха? Да, очень. Это очень сложно психологически. Тем более, когда тебе пять лет и ты – гипер-активный и супер-общительный ребёнок. И вместо того, чтобы громко ржать в компании сверстников, ты напрягаешься, чтобы уловить хотя бы минимальную суть разговора. Это был постоянный стресс.

    Могу ли я сказать, что мне мешает глухота? Нет. Я работаю журналистом, в моей жизни было много пресс-конференций и интервью. Я общалась с политиками, президентами, рестораторами, шеф-поварами, киноактерами и режиссерами. И ни разу в жизни моя глухота не помешала мне написать классный текст. Все, что нужно, это просто сказать в начале разговора: "Говорите громче, я плохо слышу". Не надо стесняться.

    Не надо стесняться. Это не Ваня Дорн поёт, это я вам говорю. Не слышать – это нормально. Недостатки – это нормально. Идеальных людей нет, их просто не существует в природе. У кого-то длинный нос, у кого-то бородавки, у кого-то кривые ноги, а у кого-то – слуховой аппарат Oticon.

    Самое крутое для меня в этом аппарате то, что в любой момент я могу его отключить. И тогда мне будет всё равно, что сосед сбоку делает ремонт, сосед снизу громко слушает музыку, а соседи сверху в очередной раз делают детей. Это моя маленькая суперсила, понимаете?
    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
    ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

    Николай Поворозник
    Первый замглавы КГГА (для УНИАН)
    Учитывая предложения руководителей медицинских учреждений, в прошлом году были закуплены аппараты, в том числе, системы скрининга новорожденных. Сейчас в структуре инвалидности детей в столице инвалидность, связанная с нарушением слуха, занимает пятое место.

    Впервые в роддомах внедрена программа раннего скрининга новорожденных для выявления недостатков слуха в первые дни после рождения с помощью медицинского оборудования, закупленного за средства городского бюджета. Ведь мама может заметить проблемы со слухом, когда время уже упущено. А внедрение этой программы позволяет своевременно выявить нарушения слуха, провести вмешательство (слухопротезирование или кохлеарную имплантацию) и эффективную слухо-речевую реабилитацию, максимально интегрировать ребенка в языковую среду, что будет способствовать эффективной социализации ребенка. Для полного понимания ситуации отмечу, что около 85-90% детей, у которых своевременно были обнаружены недостатки слуха, была проведена ранняя компенсация потери слуха и базовый уровень слухоречевой реабилитации. Они социализированы и продолжают учиться в общеобразовательных учреждениях.

    Екатерина Настоящая
    Один из руководителей проекта "Инклюзивное образование в Украине: динамика и тенденции"
    Впервые в Украине инклюзивное образование ввели в конце 1990-х годов в нескольких школах по инициативе родителей и общественных организаций.

    Дети с особыми потребностями нуждаются в равных возможностях и адекватной социализации, которую и дает инклюзия. А здоровые дети привыкают воспринимать физические недостатки, воспринимать другого как равного.

    Программа инклюзивного образование предусматривает, что в школьных классах создаются условия для детей с особыми потребностями. Но главное, это кадры: психолог, социальный работник, дефектолог. Дефектологи работают с детьми во время учебного процесса. Идет урок, учитель объясняет материал, а возле ребенка с нарушением слуха сидит дефектолог и помогает ему понять материал. Раньше такие классы в школах создавались в качестве эксперимента, прежде чем ввести во всех школах страны.

    Что касается специализированных школ – есть негативизм по отношению к ним из-за стереотипа советской системы. Но это уже давно не интернатные учреждения, а вот условия для детей там действительно намного лучше.

    Пресс-службы Минобразования и Минсоцполитики
    На сегодняшний день в Украине существует 19 специализированных школ-интернатов для детей с глухотой (всего в этих школах – 1691 учеников); и 15 школ-интернатов для детей со сниженным слухом (всего в этих школах – 1989 учеников).

    Cуществует 333 cпециальных заведений общего среднего образования, в которых учатся 39, 4 тыс детей. Такие школы существуют в 24 областях, а также в столице.

    Как сообщают в Минсоцполитики, размер государственной соцпомощи зависит от группы инвалидности, ступени потери здоровья, необходимости в постоянном постороннем уходе, права на надбавку на уход за ребенком. Пособие также зависит от прожиточного минимума.

    В 2017 году расходы на выплату социального пособия составили 1,629,4 млн грн.

    Кабмин разработал механизм оплаты стоимости выданных технических и других средств реабилитации и компенсации за купленные самостоятельно. В частности, компенсации из госбюджета средств для ориентирования, общения и обмена информацией. Для улучшения доступа к информации людям с нарушением слуха государство обязуется обеспечивать субтитрование и сурдоперевод на телевидении.

    Государственная служба занятости обеспечивает во всех центрах занятости свободный доступ к информации и услуг для людей с нарушением слуха.
    В повседневной жизни люди с нарушением слуха или полной глухотой сталкиваются с целым рядом барьеров. Частные компании и государственные структуры решают некоторые из них. Однако остается еще множество сервисов и услуг, доступных только тем клиентам, которые могут ответить на телефонный звонок.
    Мобильная связь
    Три мобильных оператора Украины предоставляют разные услуги для людей с нарушением слуха. Оператор Vodafone в конце прошлого года запустил сервис по обслуживанию неслышащих клиентов в магазинах с помощью приложения ConnectPRO, установленного на планшетах сотрудников магазинов. Такие магазины есть в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе. Оператор lifecell разработал линейку тарифных планов для людей с глухотой, в которые входят смс, Интернет, пользование соцсетями и видеозвонки; в контакт-центре оператора есть возможность использовать жестовый язык. Компания Киевстар создала номер для смс-вызова экстренных служб (скорая, полиция, спасатели). Использовать этот сервис могут люди, зарегистрированные в специальной базе данных, где указываются имя, адрес человека и прочее.

    Обслуживание в банках
    Проводить большинство операций со своими счетами и картами люди с нарушениями слуха могут через интернет-банкинги (такая услуга существует не во всех банках Украины). В некоторых банкингах есть онлайн-чат для общения с клиентом. Однако по-прежнему возникают сложности, например, при входе в интернет-банкинг, когда требуется подтверждение с помощью не смс, а телефонного звонка (человек не может услышать, какое действие ему нужно выполнить, чтобы пройти аутентификацию).

    Вызов такси
    Люди с нарушением слуха могут вызвать только те службы такси, которые работают через мобильное приложение (таких служб в Украине несколько). Как правило, водители перезванивают после получения заказа, однако в приложении можно оставить комментарий для водителя с просьбой либо не перезванивать, либо связываться через смс.
    Покупки в интернет-магазинах
    В большинстве интернет-магазинов Украины после заказа через сайт менеджер перезванивает для подтверждения заказа. Иногда на сайте можно оставить дополнительный комментарий, но в целом у людей с глухотой нет возможности осуществлять покупки онлайн.
    Вызов экстренных служб
    В 2016 году в полиции ввели тренинги по изучению жестового языка. Для вызова скорой помощи с помощью смс в Киеве создали Центр экстренной медицинской помощи (создание таких центров в каждом городе осуществляется по инициативе местных властей). Однако для большинства граждан Украины с нарушением слуха вызов скорой помощи, правоохранителей или пожарной службы по-прежнему остается недоступным.
    КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
    Новорожденные
    • Инфекции матери во время беременности в частности цитомегаловирус, краснуха, сифилис, герпес, токсоплазмоз, ВИЧ.
    • Аномалии развития головы, лица, ушных раковин включая несращение неба, кожные выросты и ямки в области ушных раковин и слухового прохода, врожденные кисты шеи.
    • Все заболевания или состояния, при которых требуется нахождение ребенка в отделении интенсивной терапии новорожденных в течение 48 и более часов.
    • Прием ототоксических медикаментов матерью во время беременности или ребенком в период новорожденности.
    • Недоношенность – возраст гестации менее 37 недель.
    • Нарушения слуха у ближайших родственников.
    • Гипербилирубинемия (желтуха) новорожденных с уровнем билирубина более 200 мкмоль/литр
    • Искусственная вентиляция легких.
    • Врожденные заболевания, при которых возникают нарушения слуха: синдром Дауна, синдром Ушера, синдром Пендреда, синдром Ваарденбурга, синдром Стиклера, синдром Альпорта, синдром Тричер-Коллинза, синдром Голденхара и др.
    Дети младшего возраста
    • Отставание ребенка в речевом развитии, несоответствие речи и словарного запаса возрасту.
    • Неадекватная или отсутствующая реакция на звуки.
    • Частые отиты или единичные случаи длительно протекавшего отита.
    • Черепно-мозговая травма, повлекшая потерю сознания и/или перелом костей черепа.
    • Бактериальный менингит и другие инфекции, при которых возможно осложнения со стороны слуха (эпидемический паротит, энцефалит, вирусный лабиринтит, сепсис).
    • Воздействие сильного шума.
    • Настороженность родителей или опекунов относительно состояния слуха ребенка.
    • Прием ототоксических препаратов.
    • Химиотерапия.
    Дети дошкольного и младшего школьного возраста
    • Наблюдения, выводы родственников, воспитателей, учителей, что ребенок медленно осваивает речь.
    • Отставание ребенка в речевом развитии от своих одногодок - такое расхождение может быть выявлено дома, в детском саду, в школе.
    • Трудности в концентрации, рассеянное внимание, неадекватное поведение.
    • Неадекватная, отстающая реакция на звуки и речь, тихие или средней громкости.
    • Частое употребление "Что?, "Как?", "А?".
    • Постоянное наблюдение за лицом собеседника.
    • Трудности понимания речи на фоне шума.
    • Приближение к телевизору в то время, когда громкость для других нормальная или высокая.
    • Затрудненное общение по телефону.
    • Низкая или отсутствующая реакция на громкие звуки.
    • Трудности в локализации источника звука.
    Взрослые
    • Трудности в восприятии речи, особенно на фоне шума.
    • Частые просьбы повторить сказанное.
    • Неверное восприятие сказанного.
    • Трудности в восприятии речи по телефону.
    • Повышение уровня громкости телевизора или радио выше уровня, предпочитаемого другими людьми в помещении.
    • Ощущение того, что окружающие говорят невнятно.
    • Трудности в восприятии звуков природы (птиц, шум дождя и т.д.).
    • Прекращение беседы из-за затруднений в восприятии речи.
    • Чтение по губам, чтобы понять, о чем говорят люди.
    • Напряжение слуха для поддержания беседы.
    • Шум в ушах (постоянный звон, жужжание или другой звук).
    Для получения профессиональной и своевременной помощи обращаться нужно в медицинские центры слуховой реабилитации - специализированные учреждения здравоохранения, имеющие лицензию и аккредитацию МОЗ Украины, оказывающие комплексную профессиональную медицинскую помощь детям и взрослым с нарушениями слуха и речи. Такие центры оказывают помощь с применением передовых методов и оборудования, в которых осуществляется полный комплекс слуховой реабилитации - объективный скрининг слуха новорожденных, точная диагностика слуха, слухопротезирование слуховыми аппаратами и системами кохлеарной имплантации, развитие слуха и речи пациентов.
    ВСЕ В НАШИХ РУКАХ.
    ПОЭТОМУ ИХ НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ!
    — Коко Шанель
    Спонсор проекта
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