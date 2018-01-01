УСЛЫШАТЬ ЖИЗНЬ

Прежде всего, родители должны осознать, что проверять слух нужно всем без исключения детям. Но особое внимание нужно обратить родителям новорожденных и детей, которые еще не достигли трехлетнего возраста. Возраст до 3-х лет – критический для развития слуха и овладения речью. Это вызвано нейропластичностью коры головного мозга. То есть, слуховая кора, которая не получает звуковую информацию, начинает выполнять другие функции. И через некоторое время (а именно к трехлетнему возрасту) без звуковой стимуляции она теряет способность различать звуки. Именно поэтому очень важно своевременно выявлять нарушения слуха у детей, своевременно лечить и компенсировать, чтобы этот процесс не стал необратимым. В большинстве стран мира, в частности в США, Канаде, в развитых странах Европы обязательную проверку слуха (скрининг) выполняют всем новорожденным еще в роддоме. В нашей стране такую диагностику проводят лишь в нескольких родильных домах, следовательно, обследование проходит совсем маленькая часть новорожденных граждан.



Нарушение слуха происходит безболезненно, уши визуально здоровые, а специального оборудования для обследования слуха у отоларинголога, а тем более у педиатра или семейного врача - нет. Для того, чтобы выявить нарушение слуха, требуется специальное диагностическое оборудование и специалист, имеющий квалификацию расшифровать результаты обследования и предоставить соответствующую слуховую помощь. Таким специалистом является врач-сурдолог, именно к нему нужно обратиться для диагностики слуха, и, в случае необходимости, получить рекомендации и помощь.



В специализированном медицинском центре "Аврора" есть уникальное медицинское аудиологическое оборудование для слуховой диагностики и врачи-сурдологи центра проводят с помощью этого оборудования комплекс необходимых исследований для определения состояния слуховой функции у детей разного возраста: новорожденных, дошкольников, школьников.



Для обследования слуха у детей мы используем объективные методы, не требующие активного участия ребенка и результаты которых не зависит от их поведения. Только после проведения всех этих исследований можно точно установить, как слышит маленький пациент.



Точное обследование слуха у маленьких детей, как правило, проводится во время сна, поэтому можно обследовать даже гиперактивных детей. Это исследование абсолютно безболезненное и безопасное, мы не используем в ходе исследования наркоз.

