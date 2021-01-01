Могло быть и хуже!
﻿История Украины 2020 года в 19 отличных колонках LIGA.net
Что действительного важного произошло в стране за прошлый год, рассказывают колумнисты LIGA.net
Могло быть и хуже!
﻿История Украины 2020 года
﻿в 19 отличных колонках LIGA.net
Что действительного важного произошло в стране за прошлый год, рассказывают колумнисты LIGA.net

Вы добежали марафон под названием "2020 год", проскочили праздники и собираетесь начать новый забег "2021 год". Самое время остановиться и уже спокойно, без предновогодней суеты взглянуть на год прошедший. Охватить эти 12 месяцев непросто, ведь они уместили столько событий, что хватило бы на несколько насыщенных лет. Но мы нашли способ коротко и содержательно рассказать о вехах 2020-го: на каждый месяц мы выбрали одну или две отличные колонки, рассказывающие о "событиях, людях, явлениях", определивших украинскую историю 2020-го.
Наши колумнисты - мыслители, предприниматели, ученые, общественные деятели и журналисты. Они субъективны, но компетентны, а их эмоциональность - скорее плюс, раскрывающий дух времени и настроения в стране.
Почитайте, из прошлого надо уметь делать правильные уроки.

Январь
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ
Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Краткие выводы после катастрофы Boeing 737 в Иране
8 января 2020-го, недалеко от иранской столицы Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Погибли все 176 человек на борту. Позже выяснится, что его сбила иранская ракета "земля-воздух", несмотря на железные отрицания Тегерана. Это сейчас Иран готов выплатить семьям погибших по $150 000. Но для этого украинской стороне пришлось сильно постараться.

Валерий Пекар разбирался, почему такое могло случиться, и какие выводы должны были сделать власти Украины из всего произошедшего.
Читать колонку
Февраль﻿
Эвакуация укра﻿инцев из китайского города Ухань – эпицентра вспышки COVID-19, и внезапная замена главы Офиса президента
Ирина Серова, политический консультант

﻿Страх и ненависть в Новых Санжарах. Пять ошибок власти, породивших панику
COVID-19 выделил 2020-й год жирным шрифтом в истории человечества.
В Украине борьба с коронавирусом началась не с момента выявления первого заболевшего на ковид, а еще 20 февраля, когда в международном аэропорту Харькова приземлился самолет, который эвакуировал украинцев и граждан других государств из китайского города Ухань – эпицентра вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

После сообщения МВД о том, что эвакуированных украинцев доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Люди палили шины, перекрывали дорогу и подъезд к госпиталю.

﻿Ирина Серова объяснила, почему украинцы так отреагировали на абсолютно адекватную ситуацию и как ее можно было избежать паники.
Читать колонку
Виктор Трегубов, журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"
Ермак - покоритель ОП, обвинитель Порошенко, замена Медведчука
Когда стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, а на его должность назначил своего бывшего помощника Андрея Ермака, земля поползла слухами.

﻿Главный тезис - такая замена означает победу президента РФ Владимира Путина над олигархом Игорем Коломойским.

﻿Виктор Трегубов разбирался, кто такой господин Ермак, что важно о нем знать и чего в его приходе стоит опасаться.
Читать колонку
М﻿арт
Уход правительства Алексея Гончарука и идея с дефолтом. Введение трехнедельного карантина в связи с коронавирусом
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины в 2019-2020 гг.

Дефолт: "бросок на доверии" ценой будущего Украины
4 марта, Верховная Рада отправила в отставку Алексея Гончарука. Тогда президент Владимир Зеленский сказал в Раде, что Кабмин Гончарука добился многих результатов, но этого мало. После этого в стране начали распространяться слухи об эффективности объявления Украиной дефолта.

Алексей Гончарук сравнил такие заявления с эйфорией в начале Первой мировой, когда всем казалось, что зло можно просто и быстро победить. Но все оказалось намного плачевнее.
Читать колонку
Павел Казарин, журналист

Коронавирус нашего быта
Уже почти год, как Украина и мир живут в рамках карантинных ограничений, которые то чуть послабляют, то снова усиливают. Иногда решения властей не сопоставимы с логикой, но это совсем другая история.

Павел Карантин поднял важный вопрос - вопрос ценности времени, которое каждому из нас отмерено. "Карантин избавил меня от ощущения времени – отныне оно вновь не стоит ни черта. Мир вокруг поставили на паузу – и ты оглядываешь в недоумении, не понимая, почему будни похожи на выходные".
Читать колонку
Апрель
Когда узнали, что карантин﻿ - это надолго и не всегда справедливо для бизнеса
Алексей Давиденко, директор сети магазинов Рідні Медтехніка

Скотный двор по-украински: одним все, а другим закон
В конце апреля, украинцам собщили, что локдаун продлевают еще на месяц. Вводят жесточайшие карантинные правила вплоть до многотысячных штрафов за нарушение порядка. Но на практике эти правила каснулись не всех. Или всех, но кто-то оказался с чуть более влиятельными связями. И именно в этом была большая несправедливость, отмечал тогда Алексей Давиденко.

"Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях, соблюдая на равных нормы и правила карантина".
Читать колонку
М﻿ай
Год президентства Владимира Зеленского и экономический национализм нового премьера Дениса Шмыгаля вместо либеральной экономполитики предыдущего правительства
Тарас Козак, президе﻿нт инвестгруппы "Универ".


Год президента Зеленского: не сдал Украину России, но провалил кадровую политику
20 мая 2020-го исполнился ровно год, как Владимир Зеленский сменил на президентском посту своего предшественника Петра Порошенко. Было много оценочных мнений годовой деятельности Зеленского в роли реального президента многомилионной страны с нерешенными проблемами практически в любом секторе экономики и соцполитике. Но удалось ли ему их хотя бы сдвинуть с места в сторону решения. Или наоборот - все оказалось не так просто, как в кино, и Зеленский-президент наломал новых дров.  

Тарас Козак тогда оценил работу Зеленского на 6,5 из 10 баллов. И вот почему

Читать колонку
Владимир Дубровский, эксперт Экономической экспертной платформы, старший экономист CASE Украина

От либертарианства к национализму. Как Кабмин предлагает спасать экономику
Партия нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявила, что выбрала своей идеологией либертарианство. Но ровно через год, Денис Шмыгаль, сменивший Алексея Гончарука на посту премьера, анонсировал "здоровый" экономический национализм как стратегию посткризисного развития Украины и под него – воссоздание МинПромПолитики. 

У любой сложной проблемы есть хотя бы одно неправильное решение, отмечал тогда Владимир Дубровский. Акцент на поддержку своего производителя и создание рабочих мест - как раз оно.
Читать колонку
Июнь
Пресследование одесског﻿о активиста Сергея Стерненко переросло в судебное заседание
Юрий Шулипа, юрист и директор Института национальной политики

Сергея Стерненко судят за то, что он украинец
24 мая 2018 года на одесского активиста Сергея Стерненко напали Иван Кузнецов - бывший десантник, безработный, и Александр Исайкул - мастер спорта по боксу.
Тогда Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран. 

11 июня, Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил его под домашний арест на 60 дней. Что происходит и почему генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.

Ситуация, связанная с уголовным преследованием Стерненко, дает убедительные основания полагать, что она имеет ярко выраженный политический характер, считает Юрий Шулипа.
Читать колонку
Июль
Нацбанк с новым г﻿лавой. Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления"
Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии

Зеленский выбрал нового главу Нацбанка: настало время опасных компромиссов
Слухи о том, что экс-глава НБУ Яков Смолий не устраивает (читать - не поддается хотелкам) президента Владимира Зеленского, ходили давно. Смолий продержался на этом посту больше двух лет, но 1 июля 2020-го он таки написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - "систематическое политическое давление". А уже 16 июля Верховная Рада проголосовала за нового главу НБУ - Кирилла Шевченка. 

Кто бы не стал новым главой НБУ, он все-равно окажется перед вызовами, которые никуда не исчезли с изменением человека на должности, считает Мария Репко
Читать колонку
Август
Повышение минимальной зарплаты до 5 000 грн
Ярослав Юрчишин, народный депутат,зампред комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики

Повышение минималки - экономическое преступление. Думаете, украинцы этого не поймут?
25 августа Верховная Рада проголосовала президентский законопроект №3963, которым с 1 сентября повышалась минимальная заработная плата с 4723 грн до 5 000 грн. 

Это преступление с заранее запланированным печатанием денег, ростом курса доллара и стимулированием инфляции, которая банально съест это повышение, отмечал тогда Ярослав Юрчишин. "Это повышение налогового давления на людей и бизнес. Эти 277 грн будут очень дорого стоить экономике".
Читать колонку
Сентябрь
Вторая (считай - первая) волна коронавируса в Украине и дело судьи Павла Вовка
Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ

В Украине первая волна COVID-19 или вторая? Лучше бы была вторая. Но на самом деле первая
Весной, Украина ввела карантин на опережение и правильно сделала. Поэтому первой волны у нас не было. Как и в Польше, например. Но карантин отложил эту волну на потом и дал нам время подготовиться к ней.

Польша подготовилась. А мы - нет. Мы верили, что карантин сам преодолевает вирус. После ослабления карантина, динамика распространения вируса в Украине напоминает движение самолета по взлетной полосе. Это означает, что период карантина мы просто потеряли, рассказывает Павел Ковтонюк.
Читать колонку
Борис Давиденко, главред LIGA.net


Судья Вовк забрал у украинцев шанс на справедливость. А нам на это наплевать
Дело опального судьи-главы ОАСК Павла Вовка - еще одно подтверждение вопиюющего состояния судебной системы в Украине. Несмотря на очередной громкий скандал с "пленками Вовка", на которых каждый украинец может услышать шокирующий набор его заявлений: подтасовка дел нужным судьям, уход от аттестации, продажа решений, планы по захвату контроля над другими органами правосудия, сколачивание судейской ОПГ и многое много другое, его и еще шестерых судей Киевского окружного админсуда так и не отстранили от должности. 

Но больше всего пугает не это, а безразличие. Безразличие, с которым вся страна проглотила манифест судебной системы, что в Украине нет справедливости, считает Борис Давиденко.
Читать колонку
Октябрь
Зашквар Конституционного с﻿уда с отменой антикоррупционной реформы и первый тур местных выборов-2020
Кирилл Клименко, член Совета экспертов по государственному управлению, адвокат, к.ю.н.

Есть ли в стране взрослые? Украина против Конституционного суда
27 октября, Конституционный суд Украины отменил полномочия НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников и декриминализировал недостоверное декларирование. Общество взорвалось "праведным гневом".

А президент Владимир Зеленский, по результатам заседания СНБО, внес в Верховную Раду законопроект, который мог прекратить полномочия судей КС.

Ситуация с обеих сторон выглядела как конституционный переворот. Но что происходило с точки зрения правового государства, которое мы совместно пытаемся строить? Как Конституционный суд открыл ящик Пандоры, детально рассказал Кирилл Клименко
Читать колонку
Дмитрий Яблоновский, независимый консультант по корпоративному управлению

Проиграли и политики, и избиратели. Проиграла вся страна. Такой результат выборов-2020
25 октября в Украине прошли местные выборы. Несмотря на активную полиагитацию, явка составила 37%. При этом, многих удивили результаты выборов - во многих регионах победила местная элита. Хорошо это ил инеочень?

Результат выборов-2020 - проиграли и политики, и избиратели, считает Дмитрий Яблоновский. Проиграла вся страна, потеряв шанс воспользоваться достижениями децентрализации для перезапуска страны "снизу".

Зато местные феодалы продолжат цементировать свою монополию на власть, имея в распоряжении еще больше ресурсов - сельскохозяйственные земли, растущие местные бюджеты и "прачечной" в виде коммунальных предприятий.
Читать колонку
Ноябрь﻿
Второй тур местных выборо﻿в-2020 - итоги, и факап Кабмина по бюджету-2020
Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Бюджет пустой, денег на помощь бизнесу нет. Украина просит миссию МВФ. Но она невозможна
В конце 2020 года выяснилось, что в бюджете-2020 не хватает денег на много миллирдов даже на защищенные расходы. Власть кинулась решать проблему. Когда поняли, что эмиссия - не такой уж и отличный вариант, возобновили переговоры с МВФ.

Сейчас уже известно, что миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр кредитной программы Украины в формате Stand-By. Нам снова поверили.

Но почему мы оказались на диете во время болезни? Только потому, что кто-то решил, что можно кинуть партнеров. Только потому, что кто-то решил, что можно откатить реформы. Только потому, что кто-то решил, что бороться с коррупцией плохо. Только потому, что кто-то решил, что внешнее управление мешает управлять по-украински, отмечает Сергей Фурса.
Читать колонку
Виктор Трегубов, журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

Выборы-2020: местные элиты сорвали банк. Децентрализация победила?
Местные выборы-2020 стали триумфом самовыдвиженцев и местных элит, выдвинувшихся от собственным карманных политических проектов. Все остальные резко просели.

Буквально у всех общенациональных политических партий (за вычетом "За майбутнє", если вы считаете ее таковой) есть повод слегка приуныть. Потому что могли больше. Ожидали больше. Надеялись на большее.
Но что-то пошло не так, отмечает Виктор Трегубов.
Читать колонку
﻿Декабрь﻿
Споры о шляпе на главной елке страны и очередной залет чиновника из команды Зеленского
Владимир Кадыгроб, кур﻿атор


Дело не в шляпе на елке. В Украине победил вульгарный и агрессивный "креатив"
Несмотря на сложную ситуацию с ковидом, полупустым бюджетом, экономикой, военной угрозой, в декабре многих граждан Украины сильно возбудил вопрос оформления главной елки страны. А именно - наличие на ее верхушке не традиционной звезды, а ведьмовской шляпы. 

Можно сказать, что сторонники "сказок" столкнулись с хранителями церковных ценностей, а сторонники "инноваций" — с "традиционалистами".

Но есть небольшая группа людей, которая смотрит на ситуацию с другой точки зрения, видя в ней имитацию, вульгарность и безвкусицу. Как в Украине победил коллективный поплавский и почему такое могло произойти, рассказывает Владимир Кадыгроб. 
Читать колонку
Вадим Валько, юрист Центра противодействия коррупции, член Автомайдана

От Генпрокуратуры до Верховного суда: кто помогает отмазывать Татарова от НАБУ
18 декабря и.о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение замглаве Офиса президента Олегу Татарову по делу Укрбуда. 24 декабря, ему должны были избрать меру пресечения. Но Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой передал это дело из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В НАБУ ттакие действия назвали "беспрецедентным нарушением закона".

Если копать глубже, то слив дела Олега Татарова – отражение не только ручной природы генпрокурора и ее Офиса, но и судебной системы Украины, считает вадим Валько.
Читать колонку
Коллаж: Дмитрий Кругликов

Дата публикации: 9 декабря 2021 г.
© 2021 Все права защищены.

Информационное агентство ЛИГАБизнесИнформ

[email protected]
Made on
Tilda