Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Бюджет пустой, денег на помощь бизнесу нет. Украина просит миссию МВФ. Но она невозможна
В конце 2020 года выяснилось, что в бюджете-2020 не хватает денег на много миллирдов даже на защищенные расходы. Власть кинулась решать проблему. Когда поняли, что эмиссия - не такой уж и отличный вариант, возобновили переговоры с МВФ.
Сейчас уже известно, что миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр кредитной программы Украины в формате Stand-By. Нам снова поверили.
Но почему мы оказались на диете во время болезни? Только потому, что кто-то решил, что можно кинуть партнеров. Только потому, что кто-то решил, что можно откатить реформы. Только потому, что кто-то решил, что бороться с коррупцией плохо. Только потому, что кто-то решил, что внешнее управление мешает управлять по-украински, отмечает Сергей Фурса.