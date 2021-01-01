Вы добежали марафон под названием "2020 год", проскочили праздники и собираетесь начать новый забег "2021 год". Самое время остановиться и уже спокойно, без предновогодней суеты взглянуть на год прошедший. Охватить эти 12 месяцев непросто, ведь они уместили столько событий, что хватило бы на несколько насыщенных лет. Но мы нашли способ коротко и содержательно рассказать о вехах 2020-го: на каждый месяц мы выбрали одну или две отличные колонки, рассказывающие о "событиях, людях, явлениях", определивших украинскую историю 2020-го.

Наши колумнисты - мыслители, предприниматели, ученые, общественные деятели и журналисты. Они субъективны, но компетентны, а их эмоциональность - скорее плюс, раскрывающий дух времени и настроения в стране.

Почитайте, из прошлого надо уметь делать правильные уроки.