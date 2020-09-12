Якщо говорити про технічні особливості, то ми дуже зручні. Нашою платформою зможе користуватися навіть ваша бабуся. Додаток розроблений так, що ви інтуїтивно розумієте, куди необхідно натиснути.



Також додаток може стабільно працювати і з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитися фільми, серіали та телеканали в лісі, у дорозі, Карпатському селі чи на березі моря.



Крім того, ми відійшли від загальноприйнятої стратегії "1 мільйон фільмів", для нас важливіша якість, а не кількість. Ми не розкидаємо фільми за тарифами — "найгірше у найдешевшому", "найкраще у найдорожчому", а хочемо давати однаковий, чесний доступ до якісного контенту за чесну ціну для всіх, на всіх пристроях: Smart TV, Smart-приставці, смартфоні чи комп'ютері.



У співпраці з голлівудськими кіностудіями ми обрали до кінозалу фільми з рейтингом IMDb вище 6. Цо означає, що перегляд точно залишить по собі хороші враження. Краще щовечора дивитись хорошу стрічку, ніж пробиратися через купу прохідних у пошуку діаманту.



Відібрані фільми — світові кінохіти — вже доступні за передплатою без додаткових платежів. В цьому "фішка" нашої співпраці з мейджорами, адже ми інвестували в такі права, коли глядачу не доводиться купувати кожен фільм окремо. Тобто в межах тарифу користувач отримує найкращі стрічки. Наприклад, франшизу "Місія: Нейздійсненна", "Пірати Карибського Моря" і т.д.



Глядачу більше не потрібно витрачати час на піратські сайти, скачування з торентів і т.д. Він просто дивиться улюблений фільм і отримує задоволення від якості дубляжу та самого контенту у будь-якій точці України за адекватну ціну.