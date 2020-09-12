Те, що коронокриза в цілому і карантин зокрема підштовхне розвиток онлайн-розваг прогнозували всі. Але такого напливу глядачів не очікували навіть самі гравці ринку онлайн-кінотеатрів. Чого очікує, за чим приходить сучасний український глядач? Liga.net взялася дослідити це у партнерському проєкті з національним онлайн-кінотеатромsweet.tv. І перше, що ми виявили — він приходить за якісним українським перекладом. Якого, на жаль, досі бракує.
У цьому проєкті ми поговоримо з різними учасниками кіноринку — представниками онлайн та офлайн кінотеатрів, акторами та студіями дубляжу, щоб дізнатися — що цінує сучасний український глядач, чого йому не вистачає, і які перспективи у кіно українською, і у власне українського кіно.
Першим ми говорили про це з Олександром Вітько засновником національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv
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засновник національного онлайн-кінотеатру sweet.tv
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ОЛЕКСАНДР ВІТЬКО
Сервіс sweet.tv стартував трохи більше двох років тому. Наскільки зросла кількість користувачів сервісу за цей час?
Ми стартували у 2017 році як сервіс для перегляду телебачення онлайн.
Зараз в нас два основних продукти — ТВ-трансляція та бібліотека фільмів, серіалів, мультфільмів.
Головне, на чому ми сконцентрували увагу — це на HD-якості картинки, до якої потім додались 4К-канали. Робили це, аби протиставити себе неякісному зображенню та піратству.
Найбільш помітне зростання кількості користувачів відбулося у 2019 році. На той час ми розширили лінійку платформ, де додатково з'явився додаток sweet.tv, значно оновили інтерфейс, розширили кількість контенту. І заявили про це у національній рекламній кампанії. Саме тоді ми значно виросли: багато людей безкоштовно тестували сервіс, а згодом близько 85% з них оформили передплату. І ці клієнти досі з нами, за що ми їм дуже вдячні.
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Карантин зіграв для вас в плюс чи мінус? Як зросла кількість підключень під час жорсткого карантину?
Звісно, можна сказати, що карантин в цілому зіграв на користь VOD-сервісів. Адже в онлайн перейшли майже всі, у кого була така можливість. І це не тільки в Україні, це світова тенденція. Таким сервісам як YouTube або Netflix навіть довелося спеціально знижувати якість картинки на території Європи, щоб зберегти технічну здатність обслужити величезну кількість користувачів.
Ми також відчули великий попит на наш сервіс під час жорсткого карантину в березні-травні. Наприклад, щоденний показник підключення нових користувачів збільшився у 3-4 рази.
І разом з ним надзвичайно зріс рівень щоденного споживання контенту — можна сказати, українці щодня дивилися ТВ та фільми майже так, як дивляться хіба у новорічну ніч
Яка вірогідність, що ситуація з COVID-19 спровокує появу на ринку онлайн-ТВ великої кількості нових гравців? В тому числі, що мережі кінотеатрів розвиватимуть онлайн-кінотеатри, а телекомпанії активізують створення власних платформ?
Це досить імовірно. Але в той же час — ні.
Щоб побудувати таку платформу, потрібні три ключові компоненти:
технічна база
апаратний та програмний продукти;
контентна частина
закупівля легального контенту в достатньому обсязі;
маркетинг
зробити так, щоб твоїм продуктом користувалися.
Все це потребує великих інвестицій — як часових, так і грошей.
Аналітики одноголосно називають одним із головних "постковідних" трендів, який тільки зміцнюватиметься, діджиталізацію розваг. Які у вас плани розвитку в зв'язку з цим?
Також впевнений, що розваги оцифровуватимуться. Я би навіть сказав, що вони вже значною мірою в діджиталі. Ми ж і надалі розвиватимемо в Україні те, що вміємо робити високопрофесійно — надавати якісний VOD-cервіс. В майбутньому особливо сфокусуємося на одному ключовому аспекті: в Україні має бути офіційно доступним найкращий світовий контент, і важливіше за все, цей контент має бути локалізованим. Тобто перекладеним, якісно оформленим українською. Тому ми запустили проєкт “Hollywood українською” — пов'язаний з українським дубляжем голлівудських фільмів.
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На яких аналітичних даних базувалося рішення запустити проєкт "Hollywood українською"? Існує непокритий дефіцит україномовного контенту в онлайн-кінотеатрах?
Ми провели дослідження споживчих уподобань і, так, виявили дефіцит. Наразі досить важко знайти легальний фільм з якісною українською доріжкою. А попит на такі фільми є, бо українська озвучка вже давно стала фаворитом через те, що додає картині особливої емоційності.
Цей дефіцит зрозумілий. Раніше окрім кінотеатрів та окремих випадків ніхто не робив локалізацію українською. Крім того, фільми, що потрапляли на екрани кінотеатрів, почали дублюватися лише з 2006 року. Стрічки, які виходили раніше, якісного дублювання не мали, хіба що зроблене нашвидкоруч для трансляції на національних телеканалах.
Інколи це було настільки неякісно, що могло навіть перешкоджати коректному розумінню фільму. Наш пріоритет зараз — виправити це, аби користувач міг відчути кожну емоцію та кожен напівтон фрази головного і другорядного героїв.
А, головне, виявилося, що це боліло не лише нам, адже ініціативу підтримали абсолютно всі, до кого ми звернулися: українські зірки та їхні діти, які стали голосами кінокласики, професійні студії, агенції, з якими ми працюємо. Вони активно включилися, почали фонтанувати ідеями. Це вкотре підтвердило, що ми на вірному шляху.
Але це ж такі обсяги... Роботи вистачить на роки і роки. Як обираєте, які фільми озвучувати в першу чергу?
Наша команда відібрала найрейтинговіші фільми, які мають значення для світового кінематографа. Як я вже говорив, виявилося, що не всі хітові фільми мають якісну українську доріжку, тому ми вирішили їх переозвучити та дублювати.
Це означає, що кожен фільм перекладається наново, адаптується, локалізується згідно з сучасними правилами української мови
До кінця 2020 року ми переозвучимо найкращі хіти, щоб вкотре переглядаючи класику, люди отримали від неї нові і лише позитивні емоції, смакуючи кожен діалог. У нас, наприклад, ви дізнаєтесь, як може звучати ельфійська в українському варіанті "Володаря Перснів".
Також ми озвучуємо трейлери. Наразі більше 500 трейлерів класного голлівудського кіно не мають української доріжки. Зараз ми це виправляємо.
З якими мейджерами — голлівудськими студіями працюєте і на яких умовах?
Ми підписали прямі контракти з найкращими голлівудськими кіностудіями: Walt Disney, Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures. До речі, це дуже знакова подія для нас, адже наразі ми перша справді українська ОТТ-компанія (з англ. "оver-the-top" — надання відеопослуг через Інтернет), яка заключила прямі контракти. На українському ринку такого ще не було.
Ми працюємо з ними на стандартних умовах, які мейджери встановлюють для нашого регіону. Але навіть для них досить незвичним було те, що їхній кращий контент купується тільки для показу на території України. Бо зазвичай їхні кінохіти купують глобальні сервіси, які отримують права на трансляцію по всьому СНД. Так що і для нас, і для мейджорів це була нова практика.
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Як відбувається український дубляж голлівудських фільмів? Ви купуєте у голлівудських студій фільми англійською і потім в Україні віддаєте дублювати тим студіям, які мають договір з голлівудською студією (так це відбувається у кінотеатральних дистриб'юторів)? Або дубляж відбувається за іншими правилами?
Так як ми маємо прямі контракти із голлівудськими студіями (Disney, Paramount, Sony, Universal), це дає нам можливість отримати доступ до офіційних озвучок нових фільмів та можливість озвучити чи переозвучити класику самостійно.
Ми співпрацюємо з професійною студією "Так Треба Продакшн". Придбавши фільми від кіностудій, ми отримуємо вихідні відео- та аудіо-файли, скрипти мовою оригіналу, гайдлайни для локалізації та ін. І вже в Україні проводиться вся робота з локалізації контенту.
Ми робимо авторський художній переклад з адаптацією під культурні особливості України.
Проводимо кастинг професійних акторів (завдяки досвідченим режисерам дубляжу) та залучаємо українських селебріті: Андрія Потапенко, Машу Полякову, Юрія Горбунова, Віктора Андрієнко, Руслану Писанку та інших. Також ми відкриваємо конкурс для всіх небайдужих до питання української доріжки — ми будемо раді співпраці з тими, хто бажає взяти участь у дублюванні фільмів.
Звісно, у кожної студії є свої вимоги до локалізації їхнього продукту. В рамках цих правил ми робимо офіційну українську доріжку власним коштом.
Це дуже масштабний проєкт і у нас цим займається велика проєктна група — спеціалісти з контент-відділу, відділу закупівлі контенту, маркетологи.
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Можна назвати якісну озвучку українською вашою конкурентною перевагою?
Так воно і є. Ніша онлайн-кінотеатрів заповнюватиметься все більше, конкуренція ставатиме тільки жорсткіше, і треба визначитися — що ти можеш дати глядачу такого, чого не можуть інші? Подібні до нашого сервіси сьогодні більш сконцентровані на ринках СНД та Росії. Тому їм не вигідно працювати над українською аудіодоріжкою, — їх цілком задовольняє російська. У нас навпаки. В цьому і є цінність онлайн-кінотеатру sweet.tv — ми робимо локалізацію саме для України і українською мовою.
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Які ще можливості, окрім дивитися якісні українські переклади, є у користувачів sweet.tv?
Якщо говорити про технічні особливості, то ми дуже зручні. Нашою платформою зможе користуватися навіть ваша бабуся. Додаток розроблений так, що ви інтуїтивно розумієте, куди необхідно натиснути.
Також додаток може стабільно працювати і з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитися фільми, серіали та телеканали в лісі, у дорозі, Карпатському селі чи на березі моря.
Крім того, ми відійшли від загальноприйнятої стратегії "1 мільйон фільмів", для нас важливіша якість, а не кількість. Ми не розкидаємо фільми за тарифами — "найгірше у найдешевшому", "найкраще у найдорожчому", а хочемо давати однаковий, чесний доступ до якісного контенту за чесну ціну для всіх, на всіх пристроях: Smart TV, Smart-приставці, смартфоні чи комп'ютері.
У співпраці з голлівудськими кіностудіями ми обрали до кінозалу фільми з рейтингом IMDb вище 6. Цо означає, що перегляд точно залишить по собі хороші враження. Краще щовечора дивитись хорошу стрічку, ніж пробиратися через купу прохідних у пошуку діаманту.
Відібрані фільми — світові кінохіти — вже доступні за передплатою без додаткових платежів. В цьому "фішка" нашої співпраці з мейджорами, адже ми інвестували в такі права, коли глядачу не доводиться купувати кожен фільм окремо. Тобто в межах тарифу користувач отримує найкращі стрічки. Наприклад, франшизу "Місія: Нейздійсненна", "Пірати Карибського Моря" і т.д.
Глядачу більше не потрібно витрачати час на піратські сайти, скачування з торентів і т.д. Він просто дивиться улюблений фільм і отримує задоволення від якості дубляжу та самого контенту у будь-якій точці України за адекватну ціну.
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А скільки часу зазвичай витрачає людина на пошук фільму? Чи дозволяє кількість каналів і масштаб бібліотеки знайти те, що хочеться?
Кількість каналів і фільмів вже давно не суперперевага. Яка різниця, 70 каналів чи 350? Звісно, на sweet.tv є всі чинні національні та преміальні канали, бібліотека культових фільмів та серіали HBO в Амедіатеці. Але це must have, який і так має бути в хорошому сучасному сервісі.
Наша унікальність – це активна позиція: бути не лише транслятором контенту, але й його творцем. Ми взялись за озвучування фільмів українською, тому що віримо: бізнес має покращувати світ навколо. Він має створювати, як би це пафосно не звучало, «культурні активи» або хоча б передумови для їх розвитку.
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Чи цікаве вам українське кіно? Як оцінюєте запит користувачів, які живуть в Україні, на цей контент? І чи цікавий цей контент користувачам інших країн?
Звісно, дуже цікаве. У нас є діючі контракти з українськими кіностудіями, завдяки чому у відеотеці сервісу з'явилися такі прем'єри, як «Скажене Весілля 2» (це був ексклюзив), «Захар Беркут», «Поліна», «Дике Поле» тощо. Ми і надалі плануємо закуповувати та підтримувати українське кіно. Мені здається, що якісний український кінопродукт може бути цікавим і для закордонного глядача, але це питання, яке потребує окремого дослідження.
Щоб залучити користувачів до якісного україномовного контенту, sweet.tv оголошує всеукраїнський розіграш цінних призів серед усіх нових передплатників сервісу, що активують передплату у вересні цього року. Щодня протягом місяця в ранковому ефірі “Русское Радио Україна” розігруватимуться смарт-телевізор Samsung 4К. А 2 жовтня 2020 року на тій же радіостанції відбудеться розіграш суперпризу — автомобіля KIA Sportage. Слідкувати за переможцями та долучитися до акції можна на сайті www.sweet.tv.
Текст: Ірина Андрейців Фото: предоставлені компанією sweet.tv Верстка: Дмитро Шелестинський