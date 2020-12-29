Доллар по 26 или по 30?

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од назад – в конце декабря 2019 – доллар в Украине стоил меньше 24 гривень. Сейчас курс – около 28 грн/$. Осенью курс несколько раз приближался пятилетнему минимуму, но в конце ноября пошел на поправку.

Продолжится ли девальвация гривни в 2021-ом или Украине опять повезет с ценами и ситуацией на мировых финансовых рынках – одна из главных макроэкономических интриг следующего года.

Сейчас на этот вопрос уже есть однозначный ответ, он в консенсус-прогнозе лучших финансовых аналитиков и экономистов.

С каким курсом Украина проживет 2021-й и встретит 2022 год?

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