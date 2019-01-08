Насколько сегодня эффективно украинское следствие и сколько невинно осужденных среди пожизненников?



С этим вопросом мы обратились к бывшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления МВД, полковнику Руслану Сушко. В его послужном списке 12 тыс. судебных приговоров (речь идет о делах, в которых он принимал участие как следователь и руководитель следственных групп). Из них 8 тыс. за особо тяжкие преступления: убийства, изнасилования, разбои, грабежи. Поймал нескольких маньяков. В соавторстве с несколькими коллегами создал уникальную методику расследования серийных убийств.



Выслушав первый вопрос, об эффективности сегодняшнего следствия, Руслан Сушко долго и смачно ругается, не выбирая выражений – не очень эффективно. После второго – сколько невинно осужденных? – делает паузу.



«Ты понимаешь, – наконец говорит он, – в любой работе есть процент брака. Однажды я своими руками чуть не отправил женщину на пожизненное. Наташу… Дело было так. В Севастополе убиты две школьницы. Местные опера уверены, что преступление совершила женщина, работавшая в это время рядом. Наташа. У нее на джинсах нашли кровь ребенка. Я отослал эти джинсы на дополнительную экспертизу в Киев. Оказалось, что капля поставлена пинцетом. Один из оперов принес из морга кровь и поставил на джинсы. Педофила, убившего девочек, потом нашли. Но я до сих пор не могу понять, зачем опер сделал то, что сделал. Повысили его? Нет. Премию дали? Нет. Он пытался выслужиться внутри системы. Система – это страшная вещь, дьявольщина».



Кажется, что Руслан Николаевич может до бесконечности рассказывать истории, когда под подозрение попадал невиновный. Все они столь жуткие, что мозг рефлекторно блокирует информацию о том, что все это правда. Его рассказы воспринимаются как сказки братьев Гримм.



Неподалеку от Киева, под Ржищевом, жил лесник. Как-то вернувшись с работы домой, он увидел, что жена застрелена. Вызвал милицию. Приехали оперативники и сказали: «Кроме тебя здесь никого нет». Увезли лесника и долго с ним беседовали, после чего лесник попал в психиатрическую клинику. Пока он лежал в больнице, в солнечном Крыму было совершено другое убийство. Экспертиза установила, что убиенный застрелен из того же оружия, что и жена лесника. Милиционеры пришли к леснику и сказали: «Признавайся». Дело закончилось относительно счастливо – спустя какое-то время удалось задержать банду, совершившую эти и другие убийства. Кстати, состоявшую из бывших правоохранителей. Но лесник на всю жизнь остался больным человеком.



На замечание о том, что под подозрение попадают те, кому сложно себя защитить (ранее судимые и граждане с низким социальным статусом), Руслан Сушко отчасти соглашается, но – отчасти. И тут же рассказывает очередную быль. «Дай сюда ручку, - выхватывает блокнот и начинает рисовать: – Вот лес, вот радиолокационная вышка, вот трасса Одесса-Киев. В лесу находят два трупа. Здесь и здесь. В это время на дороге останавливается машина. Человек выходит в лес пописать. После этого звонит жене. Вышка ловит сигнал. Кто попадает под подозрение? Правильно: тот, кто звонил. Благополучный гражданин. Банкир-ботаник».



Его ответ на вопрос о том, сколько невиновных сидит на пожизненном, звучит так: «Много. А еще больше тех, кто заслуживает смягчения наказания. Думаю, таковых более 50%». Руслан Сушко полагает, что даже если бы в Украине был справедливый суд и эффективное следствие, то и в этом случае лишать всех пожизненников права на помилование – нелогично и ненаучно.

