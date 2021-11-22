АМКУ обклав монополії штрафами на 20 мільярдів. Олігархи і не помітили

– особлива зона на заході України, об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії на цьому “острові” виробляє ДТЕК Західенерго.

, з використання монопольного становища група ДТЕК штучно завищувала ціну на електроенергію для місцевого бізнесу.