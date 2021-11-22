АМКУ обклав монополії штрафами на 20 мільярдів. Олігархи і не помітили

Навесні 2021 року відбулась неприємна подія у роботі АМКУ, яка лише нещодавно
потрапила на сторінки ЗМІ: комітет видав подання на повернення чотирьом найбільшим виробникам сигарет 2,64 млрд грн. Це – штрафи, які Філіп Морріс, Джей Ті Інтернешнл, Імперіал Тобакко, Брітіш Американ Тобакко раніше сплатили у межах справи проти Тедіс Україна.
Нагадаємо, два роки тому АМКУ виписав штраф на 6,5 млрд грн за змову на тютюновому ринку. За фабулою справи, найбільші виробники підіграли дистриб’ютору – Тедіс Україна, дозволивши йому монополізувати ринок у 2013 році. Компанія так і не сплатила накладений штраф у 3,4 млрд грн, а згодом потреба і зовсім відпала – на початку року Тедіс переміг Антимонопольний комітет у судах. А ось виробники сигарет свої штрафи (на 2,64 млрд грн) сплатили ще під час судового процесу, щоб у разі програшу уникнути пені.
Цього року вони також перемогли у судовій боротьбі, тому, власне, АМКУ і був змушений видати подання на повернення штрафів. Інформацію про скасування санкцій підтвердила для LIGA.net
компанія Філіп Морріс Україна, якій держава повернула гроші на початку літа.
Для АМКУ це, мабуть, найбільш прикра поразка за всю історію. “Справа Тедісу” була найдорожчим кейсом у портфелі Комітету, якщо не враховувати штраф Газпрому на 86 млрд грн (накладений у 2016 році, але так і не сплачений).