Прогулка по предвыборному супермаркету вызывает ощущение растерянности.



Вроде бы есть продукты на любой вкус. Хочешь «порядок»? Хочешь «защиту»? Хочешь «Европу»? Нет проблем.



Но что нам предлагают на самом деле? Ответ вам не понравится — ничего.



В настоящем супермаркете продать голую упаковку невозможно. Рынок накажет. В украинском электоральном супермаркете продается только упаковка. Риск потерь ничтожен.



Образ Киева просто исчез из повестки как что-то лишнее. Какое будущее города предлагают «европейцы», «свои ребята», «хозяйственники», «оригиналы»? Никакого.



Причина этого неутешительна в первую очередь для нас, избирателей. Запрос на реальные изменения очень слаб. «Продают» простейшие, очень общие и размытые смыслы — именно потому, что их покупают.



Тем кто хочет что-то поменять, следует сделать серьезное усилие — помочь обществу перейти от конкуренции пустых упаковок к конкуренции упакованных идей. Это значит, что начинать нужно с формирования запроса на качественные изменения.



Для этого нужны компетенции, аналитическая и просветительская работа, реальные коалиции, желание и возможность играть в долгую.