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Кого нам «продают» на киевских выборах 2020
«Европейцы, которые вас защитят»
Ситилайт «Европейской солидарности»
Кампания действующего мэра Виталия Кличко
«Свои ребята»
Ситилайт Ирины Верещук — кандидата на должность мэра от президентской партии
Борд «Слуги народа»
«Опытные хозяйственники, способные навести порядок»
Ситилайт партии Игоря Смешко «Сила и честь»
Ситилайт с кампанией партии «Пропозиція»
Кампания Николая Томенко
Кампания Алексея Кучеренко, кандидата в мэры от партии «Батькивщина».
«Оригиналы»
Ситилайт Андрея Ильенко — кандидата от «Свободы»
Борд Борислава Березы и его новой политсилы — «Экопартия Березы»
Кампания Сергея Гусовского, кандидата в мэры Киева от партии «За будущее»
Кампания Игоря Палицы от партии «За будущее»
Суровая реальность