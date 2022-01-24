Зеленский взялся за недра.
Кто владеет украинскими
месторождениями и
сколько денег они приносят
государству
Последние минимум девять месяцев Владимир Зеленский и его команда всерьез озадачены украинскими недрами. Одним из первых публичных проявлений этого стало очередное пятничное заседание Совета национальной безопасности и обороны – в марте 2021 года СНБО ввел санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.
В июле президент подписал указ о стимулировании разведки, добычи и обогащения полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины. Чуть позднее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил этот указ так: "137 видов сырья и полезных ископаемых будут находиться под особым контролем государства."
Также летом Владимир Зеленский на форуме "Украина-30. Экология" впервые выразил идею: каждый несовершеннолетний гражданин Украины будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. В последствии этот “процент” получит название “экономический паспорт” и данный тезис президент повторит осенью и на пресс-конференции, посвященной экватору его срока, и в ежегодном обращении к парламенту.
В декабре президент подал соответствующий законопроект, а в январе налоговый комитет одобрил его к первому чтению. LIGA.net рассказывает, кто владеет и сколько платит за использование украинских недр, которые пойдут на оплату очередной идеи Владимира Зеленского.
Это карта 3070 украинских недр. С первого взгляда кажется, что на карте Украины почти нет "живого" места без "богатства". Здесь есть все – не только нефть, газ, уголь, но и минеральные грязи, вода и песок. Возможно, это не весь перечень недр – тут помечены лишь те, где нашли ископаемые на конец 2021 года.
Чаще всего в перечне украинских недр вы встретите нерудные ископаемые, которые используются в строительстве. Таких скважин в Украине почти 1053 (35%) и они бывают разные: песок, суглинок, гранит, известняк. Например, в рамках программы “Велике будівництво” для строительства дорог необходимы гранит, мигматит и песок. Их добывают на 101 месторождении, недалеко от конкретного ремонта или строительства дороги.
Второй самый распространенный вид месторождений – вода. Она бывает техническая, питьевая, минеральная. Таких месторождений порядка 800.
Есть в Украине и даже добывают немного золота, драгоценных металлов и уран, который впоследствии обогащают (не в Украине) и используют на атомных электростанциях.
Наличие месторождения на карте – не означает его использование. У 23% месторождений нет лицензии на добычу, а на их территории проводится геологическая разведка либо строительство.
Последняя лицензия была выдана Славутскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства на добычу воды. В год в среднем выдают 104 лицензии. Наибольшее их количество было получено в прошлом году — 313.
За 11 месяцев 2021 года в украинский госбюджет перечислили 51 млрд грн за пользование недрами, еще 7 млрд попали в местные бюджеты, согласно данным Министерства финансов
В декабре 2021 года СНБО опубликовал на основе данных налоговой за 2020 год карту громад по количеству уплаченной ренты. Согласно этой информации, есть отдельные громады, которые приносят миллиарды гривен в госбюджет. Например, пгт Краснокутск, в 90 км от Харькова, сгенерировал 21% от всей ренты Харьковской области. Или проще говоря – 1,9 млрд грн для украинского бюджета.
В Краснокутске преимущественно добывают газ. Это ископаемое – самое прибыльное для государства: 34% от всей ренты поступили именно за добычу газа. Крупнейшие по доходам для бюджета месторождения газа расположены в Полтавской и Харьковской областях. Эти регионы очень богаты и другими ископаемыми и суммарно сгенерировали 52% всей ренты.
Но не газом единым. На втором месте по величине ренте от громады – Кривой Рог, где добывают железную руду. Все добывающие предприятия в городе принесли в госбюджет 1,4 млрд грн.
73% лицензий на украинские недра принадлежат частным лицам или компаниям. Все остальное так или иначе – в руках государства: это может быть государственное предприятие, у государства есть доля в компании или лицензией может владеть местный совет.
827 лицензий, где есть доля государства, принесли украинскому бюджету 3,5 млрд ренты. В пересчете на одну лицензию недра Рината Ахметова дали больше – с 69 разрешений заплатили 2,5 млрд грн ренты. У богатейшего украинца половина лицензий приходится на угольные и железорудные месторождения.
В разрезе компаний больше всего заплатили госкорпорации. Укрнафта и Укргазвыдобування на двоих заплатили 40% всей ренты.
Законопроект Зеленского предусматривает, что специальный фонд госбюджета для выплат средств на обучение и квартиры достигших 18-летия украинцев будет наполняться за счет:
Первый годовой взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн. Первые выплаты должны совершить в 2037 году. На этот момент сумма средств фонда по задумке составит 1 трлн 832 млрд грн за счет взносов государства и полученного инвестиционного дохода от вложения средств в государственные ценные бумаги. Это позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 125 грн на одного участника фонда.