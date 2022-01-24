Последние минимум девять месяцев Владимир Зеленский и его команда всерьез озадачены украинскими недрами. Одним из первых публичных проявлений этого стало очередное пятничное заседание Совета национальной безопасности и обороны – в марте 2021 года СНБО ввел санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами.

В июле президент подписал указ о стимулировании разведки, добычи и обогащения полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины. Чуть позднее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил этот указ так: "137 видов сырья и полезных ископаемых будут находиться под особым контролем государства."

Также летом Владимир Зеленский на форуме "Украина-30. Экология" впервые выразил идею: каждый несовершеннолетний гражданин Украины будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. В последствии этот “процент” получит название “экономический паспорт” и данный тезис президент повторит осенью и на пресс-конференции, посвященной экватору его срока, и в ежегодном обращении к парламенту.

В декабре президент подал соответствующий законопроект, а в январе налоговый комитет одобрил его к первому чтению. LIGA.net рассказывает, кто владеет и сколько платит за использование украинских недр, которые пойдут на оплату очередной идеи Владимира Зеленского.