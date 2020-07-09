Часто електоральну географію України звужують лише до відмінностей між кількома регіонами – наприклад, Сходом і Заходом. Таке спрощення проводить штучні кордони. Водночас, справжня картина значно цікавіша.

Рекомендуємо переглядати проект на моніторі.

Тож давайте роздивимося деталі і подивимось поведінку виборців у різних регіонах.

Ось як виглядає знайомий всім загальнонаціональний контекст: традиційно високий рівень підтримки національно-демократичних сил на Заході й у Центрі, проросійських та комуністичних – на Сході та Півдні. Але чи так усе в дійсності?

Ми розділили всі партії, які брали участь у парламентських виборах 2006-2019 років, на три типи:

- національно-демократичні (типові приклади: Наша Україна, Свобода)

- проросійські або комуністичні (Партія Регіонів, КПУ)

- популістські (БЮТ, Слуга народу).

Уявімо політичні уподобання виборців у вигляді умовного трикутника, де синій кут позначає національно-демократичні сили, червоний кут — проросійські та комуністичні партії, зелений — популістські. Будь-яке співвідношення голосів виборців за ці три типи політсил можна закодувати точкою на цьому трикутнику. Наприклад, якщо виборці віддали кожному типу політсил по 33.3%, ми отримаємо позицію в середині трикутника (біла точка в центрі). Таке буває рідко: скоріше за все, якісь сили матимуть більшу підтримку – тоді точка зміститься, відповідно, у напрямку синього, зеленого або червоного кута.

Саме ці відхилення від «центру»для кожної дільниці на виборах до ВР позначені на карті лініями-стрілками, де початок лінії — центр трикутника. Що вищий відсоток голосів за конкретний тип сил, то довшою і більш направленою у відповідний кут є лінія. Для швидкого ознайомлення ви можете орієнтуватись просто за кольором.

Загалом як нахил, так і колір ліній показують пропорцію голосів, які отримали партії цих трьох напрямків: нахил ліворуч, «на захід», і сині стрілки – це націонал-демократичні партії; нахил праворуч, «на схід», і червоні – це проросійські; нахил вниз, зелені,– це популісти. Перемикайтесь між роками, щоб порівняти результати виборів. Карту можна зумити кнопками +/- у лівому верхньому куті карти. Одна лінія — одна виборча дільниця.